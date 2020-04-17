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Помощь пришла откуда не ждали.
Магазин SexToyDistributing.com, базирующийся в Лос-Анджелесе, пообещал пожертвовать свой запас медицинских товаров местным больницам, пишет Vice. Пожертвование включает тысячи масок, лицевых щитков и нитриловых перчаток.
Генеральный директор XR, LLC, материнской компании SexToyDistributing, Ари Сусс не стал рассказывать, где именно она закупает товары, но пояснил, что это крупнейшие поставщики медицинских товаров в стране. «Перчатки, которые используют в фетиш-играх, были на нашем складе», — сказал он. По его словам, остальное пришло с зарубежной фабрики компании, так как раньше магазин не продавал маски N95 (такие маски отфильтровывают из воздуха 95% частиц размером 0,3 микрона и более).
По данным Adult Video Network, онлайн-магазин воспользовался своими каналами в медицинских кругах, чтобы раздобыть средства индивидуальной защиты, которых не хватает в больницах. Супервайзер по оптовым закупкам Бренда Рейносо рассказала, что многолетние связи компании в этой области помогли получить доступ ко всем видам востребованных медицинских принадлежностей. «Мы бы никогда не подумали, насколько ценными будут эти связи», — отметила она.
Сусс пояснил, что существует много медицинских фетишей, для которых нужны клизмы, перчатки, оборудование для ухода за больными, униформа, электроды, аппараты для измерения кровяного давления, термометры и так далее. «Некоторые из них сейчас пользуются большим спросом, и мы рады помочь», — сказал он.
Кадровый бокал
А покупателей надо ставить на учёт в психбольницу
Уникальный татарин
Согласна. Завтра явись к дежурному психиатру к десяти
Кадровый бокал
Я такое не покупаю
правильно говорить не в пользу государства а в ЖОПУ государства
Главное чтобы в больнице не вдохновились этим и не начали лечить болезни кулаком в перчатке
Почему этот движ называют помощью и благотворительностью, если это обычный пиар