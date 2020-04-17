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Ольга Щербинина
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Калифорнийский производитель секс-игрушек пожертвовал больницам маски и нитриловые перчатки Материал редакции

Помощь пришла откуда не ждали.

11 комментариев
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Магазин SexToyDistributing.com, базирующийся в Лос-Анджелесе, пообещал пожертвовать свой запас медицинских товаров местным больницам, пишет Vice. Пожертвование включает тысячи масок, лицевых щитков и нитриловых перчаток.

Генеральный директор XR, LLC, материнской компании SexToyDistributing, Ари Сусс не стал рассказывать, где именно она закупает товары, но пояснил, что это крупнейшие поставщики медицинских товаров в стране. «Перчатки, которые используют в фетиш-играх, были на нашем складе», — сказал он. По его словам, остальное пришло с зарубежной фабрики компании, так как раньше магазин не продавал маски N95 (такие маски отфильтровывают из воздуха 95% частиц размером 0,3 микрона и более).

По данным Adult Video Network, онлайн-магазин воспользовался своими каналами в медицинских кругах, чтобы раздобыть средства индивидуальной защиты, которых не хватает в больницах. Супервайзер по оптовым закупкам Бренда Рейносо рассказала, что многолетние связи компании в этой области помогли получить доступ ко всем видам востребованных медицинских принадлежностей. «Мы бы никогда не подумали, насколько ценными будут эти связи», — отметила она.

Сусс пояснил, что существует много медицинских фетишей, для которых нужны клизмы, перчатки, оборудование для ухода за больными, униформа, электроды, аппараты для измерения кровяного давления, термометры и так далее. «Некоторые из них сейчас пользуются большим спросом, и мы рады помочь», — сказал он.

#covid19 #новости #сша #благотворительность

Новости
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11 комментариев
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ЦарЪ

6
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Кадровый бокал

–17

Лучше бы просто активы всех этих садистких устройств конфисковали в пользу государства

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Кадровый бокал

Кадровый
–17

А покупателей надо ставить на учёт в психбольницу

Ответить

Уникальный татарин

Кадровый
21

Согласна. Завтра явись к дежурному психиатру к десяти

Ответить

Евгений Клочков

Уникальный
5

Но завтра же шаббат!

Ответить

Кадровый бокал

Уникальный
–6

Я такое не покупаю

Ответить

Плоский историк

Кадровый
1

Ты такое конфискуешь в пользу государства 😏

Ответить

alexferman

Кадровый
4

Порвался?

Ответить

Александр Коржуев

Кадровый
1

правильно говорить не в пользу государства а в ЖОПУ государства

Ответить

Евгений Клочков

1

Главное чтобы в больнице не вдохновились этим и не начали лечить болезни кулаком в перчатке 

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Serg Bootlegger

0

Почему этот движ называют помощью и благотворительностью, если это обычный пиар

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