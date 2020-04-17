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Госдума предложила разрешить Роскомнадзору блокировать пиратский контент в мобильных приложениях, а не только на сайтах Материал редакции

Заблокировать конкретное приложение ведомство по этому законопроекту не сможет, объяснили авторы документа.

9 комментариев
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Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил ко второму чтению законопроект, который разрешит Роскомнадзору блокировать пиратский контент не только на сайтах, но и в мобильных приложениях. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Блокировать такой контент Роскомнадзор сможет только на основании судебного решения. Если владелец приложения не отреагирует на обращение Роскомнадзора в течение суток, ведомство может обязать заблокировать контент оператора связи или «лицо, которое обеспечивает размещение приложения». Скорей всего, речь здесь идёт об агрегаторах приложений, таких как App Store и Google Play.

Законопроект вводит понятие «программное приложение». Как писал «Интерфакс», под ним предлагают понимать «программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских или смежных прав распространяются в интернете».

Один из авторов законопроекта депутат Марина Мукабенова рассказала «Ъ», что законопроект не разрешит блокировать приложение целиком. Например, YouTube по нему не заблокируют, только «конкретный канал с пиратским контентом».

Понятия программного приложения сейчас нет в законе, что часто не давало возможности правообладателям защитить права в суде.

Марина Мукабенова
депутат

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян рассказал, что и без этого законопроекта магазины приложений оперативно блокировали пиратский контент по заявлениям правообладателей. «Но приложения действительно были в правовом вакууме с точки зрения блокировок, и новые рычаги давления пригодятся правообладателям для разрешения пограничных ситуаций», — пояснил он.

В законопроекте указано, что правообладатель в уведомлении о нарушении должен будет указывать не только название приложения, но и другие данные, в том числе разработчика, где располагается нелегальный контент и откуда приложение можно загрузить.

Казарян считает, что определить сетевые ресурсы приложений всё равно будет сложно. Он пояснил, что для блокировки контента внутри приложения Роскомнадзору придётся предоставить выгрузку конкретных IP-адресов, связанных с загрузкой контента.

Этот законопроект внесли в Госдуму ещё в феврале 2018 года, тогда же его приняли в первом чтении. Депутаты предлагают назначить вступление поправок в силу на 1 октября.

#новости #право

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9 комментариев
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Тревожный корабль

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Накидайте названия приложений, которые предоставляют такой контент, надоело узнавать о вкусных приложениях после новостей о блокировке. 

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Vyacheslav Kamashilov

Тревожный
1

Hdvideobox ) 

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Тревожный корабль

Vyacheslav
0

на смартфоне норм или для тв? 

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Alex Dark

2

Классика жанра.

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Mezzo Deesa

Alex
–3

Пидор = гей = педрила = гомик = футболист = хипстер = программизд = москвич = петербуржец = веган = экоактивизд = депутат = тот кто разделят слова гей и пидор

Можете дополнять список минусуя или плюсуя этот твит, не стесняйтесь.

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ave ego

2

два года уже телеграм "блокируют" так, что министерство связи там само плодит каналы и на его сайте есть баннеры телеграма. есть даже медицинский термин для такого расстройства..

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Pavel Averyanov

0

Наконец можно будет блокировать всё, у чего есть функция передачи данных

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Идеологический утюг

0

У Лукьяненко жопа горит, что его книжки читают с телефонов?

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Александр Мирошников

–1

#Удаленка

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