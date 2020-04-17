Прямой эфир
Регионы смогут полностью запретить продавать алкоголь в многоквартирных домах.
Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
Закон наделяет регионы правом увеличивать требуемый для продажи алкоголя размер площади зала обслуживания посетителей в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких домах.
В пояснительной записке депутаты указывали, что «население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых „наливаек“, в зонах жилой застройки».
Депутаты приняли этот законопроект в первом чтении 24 сентября 2019 года. Документа тогда не поддержали в Федеральной антимонопольной службе. Там заявили, что инициатива уничтожит малые форматы торговли.
ну че поддержим малый бизнес !
бухарики в 2 ночи под окном очень поддерживают малый бизнес, да
Ой бля, ну что за стереотипы. Пиво пьют не только алкаши, которые шумят под окнами. Более того, эти алкаши всё равно найдут где купить алкоголь, чтобы под окнами пошуметь. Ибо ирония в том, что эти алкаши тоже жильцы этих домов.
Студенческий Кирилл
Как жилец дома с наливайкой под боком поддерживаю такой запрет. Постоянно под этой наливайкой куча бутылок и мусора и вечный пиздеж до глубокой ночи кто кого уважает.
Арабский торшер
Так может законно заставить наливайку прибираться и облагораживать прилежащую территорию, а орущих бухариков чтобы менты усмиряли?
менты будут у каждой пивнушки дежурить? Ну я вызывал несколько раз, никто не приезжал
Ты чего, легче тупо запретить причину.
Вот а потом удивляются, почему у нас государство всё запрещает, дак культура такая.
Студенческий
Чисто не там где убирают, а там где не сорят.
Может мне еще всех алкашей научить почему важно бэчики до урны доносить?
вот только наливайка работает и ночью, а соседние алкаши скорее всего дома бы бухали, а не на улице
у меня наливайка (по сути полноценная пивоварня, что кстати не очень безопасно в жилом доме) и работает до 2 ночи, бухая молодежь даже на поршах с музыкой на всю, молодые люди под окном орущие. Закон никак не ограничивает, полиция тоже ничего не сделает, зато малый бизнес же
Неопределенный мангал
Да, мелкие бары в жилых домах - один из самых распространенных бизнесов в РФ
А ещё это большой конкурент по продажам крупным сетевикам, которые конечно в интересах тех, кто принимал решения.
вы не понимаете проблему, надо запрещать не размещение а время работы, с 10 до 20 пусть работают, но якобы из-за кризиса барам дали послабление
Арабский торшер
Кстати, у этих сетевиков тоже разливное пиво продаётся (это для тех, кто жаловался на разбросанные бутылки)
сетевики работают до 21, а барам сделали хак, что если на розлив продается, то можно хоть 24 часа работать
Вот у нас в городе построили новый район: детские, спортивные площадки, детские сады, школы, магазины на первых этажах архитектурно задуманы... всё застроили! Куда маленький крафтовый бар пристроить? Сейчас он на магазинском этаже, а после запрета его будет некуда в районе пристроить - всё уже забито.
в центр города ездить в хипстерские районы, в Краснодаре даже целая улица есть - Красноармейская, где ад и Израиль
Ну тоже, ездить в центр города (особенно если центр нихуя не географический) 40 минут в одну сторону в выходные, где миллиард людей, чтобы бокал пива выпить? Ну такое
спальный район поэтому и спальный, что там не должно быть ничего мешающего спокойному отдыху, все развлечения - центр города
там не должно быть ничего мешающего спокойному отдыху
Тогда почему там так много детей?
дети ночью не орут и не включают черные глаза из девяток или Моргерштерна какого нибудь из мерсов на всю улицу
К этому району только пару месяцев назад построили путепровод, до этого годами была двухполосная (по одной полосе в каждую сторону), да ещё и под ж/д мостами, где фуры бывало застревали. Да и нет у нас такого района и улицы, где ад и Израиль.
Придётся на другой район ездить поддерживать. Вообще гонят жильцы домов обычно на такой бизнес
Ну у меня в доме одна пивнушка стоит, напрямую привозящая пивас с самарского пивного. Как раз подходит под квадраты. Туда куча людей ходит (не за рюмками водки), а просто за хорошим пивом и берет домой. Ничего хуевого не происходит, дом и район далеко не бедные
Двор двору рознь, в моем начинают бухать прям с выхода, берут ещё с собой пиздюков, под утро дежурный вялый махач и разъебы своих дам.
Вообще ларьки годная тема была, вот их жаль
Ну в этом и дело, что под...
площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров
попадают просто дохулиард норм мест. Как вообще в мск открыть что-то, где арендная плата не 99999999999 рублей за кв. см
Ну по последним событиям может и подешевеет. Хотя минимаркеты ещё пятёрки жмут с магнитами. Пивас розлив норм идёт, особенно в новых спальных районах, но тут вот запрет этот. Я не мск, но тенденции похожи наверно.
Проблема в том, что под определение госдумы подходят вполне приличные крафтухи вроде той, которая у меня на районе торгует отличным и разнообразным пивом и еле еле выживает в коронавирус. И работает до 24, а не круглые сутки. Но занимает квадратов 18, а не 20.
Но госдума сделала определяющим показателем площадь, а не время работы). Ведь именно первое влияет на ночной шум под окнами, ага.
Ну и правильно, а то в регионах по три-четыре наливайки в каждом ебаном доме, перемежаемые ломбардами и быстрозаймами. Пора рушить деградантскую схему.
Была бы у тебя пивнуха за окном, работающая 24/7 ты бы по-другом говорил