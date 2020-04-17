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Госдума запретила продавать алкоголь в небольших барах и кафе в жилых домах Материал редакции

Регионы смогут полностью запретить продавать алкоголь в многоквартирных домах.

41 комментарий
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Пленарное заседание Госдумы 

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Закон наделяет регионы правом увеличивать требуемый для продажи алкоголя размер площади зала обслуживания посетителей в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких домах.

В пояснительной записке депутаты указывали, что «население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых „наливаек“, в зонах жилой застройки».

Документ инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоквартирных домах, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и детских площадках.

пояснительная записка к законопроекту

Депутаты приняли этот законопроект в первом чтении 24 сентября 2019 года. Документа тогда не поддержали в Федеральной антимонопольной службе. Там заявили, что инициатива уничтожит малые форматы торговли.

#новости #право

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41 комментарий
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Игорь Головин

4

ну че поддержим малый бизнес !

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Юрий Набоков

Игорь
25

бухарики в 2 ночи под окном очень поддерживают малый бизнес, да

Ответить

check-it-out

Юрий
14

Ой бля, ну что за стереотипы. Пиво пьют не только алкаши, которые шумят под окнами. Более того, эти алкаши всё равно найдут где купить алкоголь, чтобы под окнами пошуметь. Ибо ирония в том, что эти алкаши тоже жильцы этих домов.

Ответить

Студенческий Кирилл

check-it-out
17

Как жилец дома с наливайкой под боком поддерживаю такой запрет. Постоянно под этой наливайкой куча бутылок и мусора и вечный пиздеж до глубокой ночи кто кого уважает.

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Арабский торшер

Студенческий
2

Так может законно заставить наливайку прибираться и облагораживать прилежащую территорию, а орущих бухариков чтобы менты усмиряли?

Ответить

Юрий Набоков

Арабский
5

менты будут у каждой пивнушки дежурить? Ну я вызывал несколько раз, никто не приезжал

Ответить

Арабский торшер

Юрий
1

Ну я вызывал несколько раз, никто не приезжал

Кто виноват?

Ответить

Арабский торшер

Юрий
0

Патрулировать район называется (то есть выполнять свои служебные обязанности)

Ответить

check-it-out

Арабский
5

Ты чего, легче тупо запретить причину.

Вот а потом удивляются, почему у нас государство всё запрещает, дак культура такая.

Ответить

Студенческий

Арабский
1

Чисто не там где убирают, а там где не сорят. 
Может мне еще всех алкашей научить почему важно бэчики до урны доносить? 

Ответить

Юрий Набоков

check-it-out
14

вот только наливайка работает и ночью, а соседние алкаши скорее всего дома бы бухали, а не на улице

Ответить

Юрий Набоков

check-it-out
7

у меня наливайка (по сути полноценная пивоварня, что кстати не очень безопасно в жилом доме) и работает до 2 ночи, бухая молодежь даже на поршах с музыкой на всю, молодые люди под окном орущие. Закон никак не ограничивает, полиция тоже ничего не сделает, зато малый бизнес же

Ответить

Неопределенный мангал

Юрий
4

Да, мелкие бары в жилых домах - один из самых распространенных бизнесов в РФ

Ответить

check-it-out

Неопределенный
3

А ещё это большой конкурент по продажам крупным сетевикам, которые конечно в интересах тех, кто принимал решения.

Ответить

Юрий Набоков

check-it-out
3

вы не понимаете проблему, надо запрещать не размещение а время работы,  с 10 до 20 пусть работают, но якобы из-за кризиса барам дали послабление

Ответить

Арабский торшер

check-it-out
1

Кстати, у этих сетевиков тоже разливное пиво продаётся (это для тех, кто жаловался на разбросанные бутылки)

Ответить

Юрий Набоков

check-it-out
1

сетевики работают до 21, а барам сделали хак, что если на розлив продается, то можно хоть 24 часа работать

Ответить

Арабский торшер

Юрий
2

Вот у нас в городе построили новый район: детские, спортивные площадки, детские сады, школы, магазины на первых этажах архитектурно задуманы... всё застроили! Куда маленький крафтовый бар пристроить? Сейчас он на магазинском этаже, а после запрета его будет некуда в районе пристроить - всё уже забито.

Ответить

Юрий Набоков

Арабский
0

в центр города ездить в хипстерские районы, в Краснодаре даже целая улица есть - Красноармейская, где ад и Израиль 

Ответить

Игорь Головин

Юрий
1

Ну тоже, ездить в центр города (особенно если центр нихуя не географический) 40 минут в одну сторону в выходные, где миллиард людей, чтобы бокал пива выпить? Ну такое

Ответить

Юрий Набоков

Игорь
0

спальный район поэтому и спальный, что там не должно быть ничего мешающего спокойному отдыху, все развлечения - центр города

Ответить

check-it-out

Юрий
0

 там не должно быть ничего мешающего спокойному отдыху

Тогда почему там так много детей? 

Ответить

Юрий Набоков

check-i…
0

дети ночью не орут и не включают черные глаза из девяток или Моргерштерна какого нибудь из мерсов на всю улицу

Ответить

Игорь Головин

Юрий
0

Они просто включают его на детской площадке ага

Ответить

Арабский торшер

Юрий
0

К этому району только пару месяцев назад построили путепровод, до этого годами была двухполосная (по одной полосе в каждую сторону), да ещё и под ж/д мостами, где фуры бывало застревали. Да и нет у нас такого района и улицы, где ад и Израиль.

Ответить

Летний паук например

Юрий
0

Бухарики не могут на 3 бутылки пива потратить больше 300₽

Ответить

Serg Bootlegger

Игорь
0

Придётся на другой район ездить поддерживать. Вообще гонят жильцы домов обычно на такой бизнес

Ответить

Игорь Головин

Serg
1

Ну у меня в доме одна пивнушка стоит, напрямую привозящая пивас с самарского пивного. Как раз подходит под квадраты. Туда куча людей ходит (не за рюмками водки), а просто за хорошим пивом и берет домой. Ничего хуевого не происходит, дом и район далеко не бедные

Ответить

Serg Bootlegger

Игорь
1

Двор двору рознь, в моем начинают бухать прям с выхода, берут ещё с собой пиздюков, под утро дежурный вялый махач и разъебы своих дам.
Вообще ларьки годная тема была, вот их жаль

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Игорь Головин

Serg
0

Ну в этом и дело, что под...
площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров

попадают просто дохулиард норм мест. Как вообще в мск открыть что-то, где арендная плата не 99999999999 рублей за кв. см

Ответить

Serg Bootlegger

Игорь
0

Ну по последним событиям может и подешевеет. Хотя минимаркеты ещё пятёрки жмут с магнитами. Пивас розлив норм идёт, особенно в новых спальных районах, но тут вот запрет этот. Я не мск, но тенденции похожи наверно.

Ответить

IO

4

Заебали своим алкоголем, эти пивнухи на каждом углу

Ответить

Artyom Slobodchikov

4

Проблема в том, что под определение госдумы подходят вполне приличные крафтухи вроде той, которая у меня на районе торгует отличным и разнообразным пивом и еле еле выживает в коронавирус. И работает до 24, а не круглые сутки. Но занимает квадратов 18, а не 20.

Но госдума сделала определяющим показателем площадь, а не время работы). Ведь именно первое влияет на ночной шум под окнами, ага. 

Ответить

Semen Semenov

2

Пусть алкашня за городом закупается 

Ответить

Zero Tolerance

1

как будто что-то плохое 

Ответить

Эмиль Рубанов

1

Ну и правильно, а то в регионах по три-четыре наливайки в каждом ебаном доме, перемежаемые ломбардами и быстрозаймами. Пора рушить деградантскую схему.

Ответить

Арабский торшер

0

Документ инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан

"По просьбам трудящихся", ага!

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Арабский
0

Была бы у тебя пивнуха за окном, работающая 24/7 ты бы по-другом говорил

Ответить

Дмитрий Алексеевич

–1

Одобряю

Ответить

Алексей Иванов

0

Когда тебя глушат ебанутыми запретами, а ты и так умираешь от коронки

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0
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