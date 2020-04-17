Прямой эфир
Сводку на «России 24» привёл доктор Александр Мясников, который ведёт программу на «России 1» — недавно его назначили главой Инфоцентра по коронавирусу.
Российские власти ежедневно публикуют актуальные данные о коронавирусе — о заболевших и погибших. 17 апреля сводку впервые сначала привели на федеральном канале, а не в сети.
Об актуальных данных в прямом эфире канала «Россия 24» рассказал доктор Александр Мясников. Спустя полчаса данные опубликовали в Telegram-канале оперативного штаба по коронавирусу — до этого момента они первыми публиковались именно в интернете.
В эфире Мясников сообщил о 4069 новых заражённых в России. В оперштабе уточнили, что сведения могут быть не окончательными, так как в них не учтена Республика Алтай — регион до 16 апреля оставался последним без выявленных случаев. Вскоре после эфира власти отчитались о 4070 новых заболевших — всего их в России более 32 тысяч.
Цифры впервые раскрыл Мясников, 15 апреля назначенный главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Врач работает ведущим пятничного выпуска программы «О самом главном» на «России 1» и ведёт медицинскую рубрику программы Владимира Соловьёва «Полный контакт» на радио «Вести FM».
Мясников среди прочего известен тем, что в марте он заявлял, что ситуация с Covid-19 носит «сезонный характер». Тогда он сказал, что вспышка пройдёт «к середине апреля», а «к лету коронавирус мы забудем».
Пока непонятно, будут ли теперь объявлять ежедневные данные по коронавирусу на ТВ раньше, чем в сети, или это разовое событие на фоне назначения Мясникова главой Инфоцентра по коронавирусу.
Напомню, что это тот самый врач, к которому привезли Голунова, который заявлял, что полиция не могла ничего ему сделать. Ну а потом еще такое писал:
Голунов как журналист у меня лично симпатий точно не вызывает. Я, как известно, человек весьма консервативный, еще из СССР
я человек консервативный из ссср, поэтому за деньги я готов уничтожить человеку жизнь...nuff said
Напомню, что это тот самый врач который говорил, что ковид19 не страшнее ОРВИ
Люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии или других заболеваний на фоне этой инфекции.
По мнению Александра Мясникова, людям остаётся только ждать, когда "разовьётся коллективный иммунитет в результате перенесённой инфекции и/или вакцинации".
Неопределенный мангал
Самое жуткое, что эти идеи многие подхватили и мне даже тут в комментариях писали, что умирают только те, кто и так бы умер в ближайшие дни.
Вчера у Навального про это было в выпуске. Типа сначала это хер заявляет что это не опаснее ОРВИ и это показывают по федеральным каналам, а потом его назначают главным по коронавирусу. У людей в голове все срастается, "получается вирус не страшнее ОРВИ, раз этого доктора главным назначили"
Страшно.
Люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии или других заболеваний на фоне этой инфекции.
Люди умирают не от ВИЧ, а от сопутствующих болезней. Дальше что, блять? ВИЧ не опасен? Как же срака болит.
Я, как известно, человек весьма консервативный, еще из СССР
Люблю когда долбоёб сразу декларирует что он долбоёб. Даже вызывает какое-то уважение за честность.
Зачем он в студии в медицинском костюме?
Поддерживает визуальный образ врача
Почему тогда Соловьев не в клоунском?
А это что по твоему?
Человеческий дым
Это я в скайриме персонажа одеваю
Привычный
Ты из тех людей, кто играет сразу за имперцев, братьев бури, воров, изгоев, оборотней и вампиров?
Боярин, да ты ходячий мертвец, я погляжу
Хочешь укушу
Кусай
Снимай штаны
Минус 2 см
судя по тому, что TJ опубликовали информацию оперативно, вы смотрели прямой эфир «О самом главном»?
Кадровый бокал
Почему вас не добавляют в контакты сайта
для тебя место приберегли
Не в тему
Разбань на Украине
Попрошу тебя, чтобы солнце грело,
Попрошу тебя, чтобы море пело,
Попрошу о том, о чем не просила,
Попрошу любить меня сильно-а.
Но ты же реально не в тему написал, за что убирать
Ты сам мне написал
Уважаемая Екатерина, попрошу забанить Орлова за преследования минусами
Как бы на лицо столкновение интересов.
Программа не должна пользоваться положением начальника в гос структуре.
Или теперь это официальный источник информации от штаба?
Профессионализм уровня /b