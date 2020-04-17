Сводку на «России 24» привёл доктор Александр Мясников, который ведёт программу на «России 1» — недавно его назначили главой Инфоцентра по коронавирусу.

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Ведущий доктор Мясников Скриншот программы «О самом главном»

Российские власти ежедневно публикуют актуальные данные о коронавирусе — о заболевших и погибших. 17 апреля сводку впервые сначала привели на федеральном канале, а не в сети.

Об актуальных данных в прямом эфире канала «Россия 24» рассказал доктор Александр Мясников. Спустя полчаса данные опубликовали в Telegram-канале оперативного штаба по коронавирусу — до этого момента они первыми публиковались именно в интернете.

В эфире Мясников сообщил о 4069 новых заражённых в России. В оперштабе уточнили, что сведения могут быть не окончательными, так как в них не учтена Республика Алтай — регион до 16 апреля оставался последним без выявленных случаев. Вскоре после эфира власти отчитались о 4070 новых заболевших — всего их в России более 32 тысяч.

Цифры впервые раскрыл Мясников, 15 апреля назначенный главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Врач работает ведущим пятничного выпуска программы «О самом главном» на «России 1» и ведёт медицинскую рубрику программы Владимира Соловьёва «Полный контакт» на радио «Вести FM».

Мясников среди прочего известен тем, что в марте он заявлял, что ситуация с Covid-19 носит «сезонный характер». Тогда он сказал, что вспышка пройдёт «к середине апреля», а «к лету коронавирус мы забудем».

Пока непонятно, будут ли теперь объявлять ежедневные данные по коронавирусу на ТВ раньше, чем в сети, или это разовое событие на фоне назначения Мясникова главой Инфоцентра по коронавирусу.