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Новости
Екатерина Кузнецова
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Власти впервые раскрыли актуальные данные о коронавирусе на ТВ раньше, чем в сети. Они оказались не окончательными Материал редакции

Сводку на «России 24» привёл доктор Александр Мясников, который ведёт программу на «России 1» — недавно его назначили главой Инфоцентра по коронавирусу.

52 комментария
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Ведущий доктор Мясников Скриншот программы «О самом главном»

Российские власти ежедневно публикуют актуальные данные о коронавирусе — о заболевших и погибших. 17 апреля сводку впервые сначала привели на федеральном канале, а не в сети.

Об актуальных данных в прямом эфире канала «Россия 24» рассказал доктор Александр Мясников. Спустя полчаса данные опубликовали в Telegram-канале оперативного штаба по коронавирусу — до этого момента они первыми публиковались именно в интернете.

В эфире Мясников сообщил о 4069 новых заражённых в России. В оперштабе уточнили, что сведения могут быть не окончательными, так как в них не учтена Республика Алтай — регион до 16 апреля оставался последним без выявленных случаев. Вскоре после эфира власти отчитались о 4070 новых заболевших — всего их в России более 32 тысяч.

Цифры впервые раскрыл Мясников, 15 апреля назначенный главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Врач работает ведущим пятничного выпуска программы «О самом главном» на «России 1» и ведёт медицинскую рубрику программы Владимира Соловьёва «Полный контакт» на радио «Вести FM».

Мясников среди прочего известен тем, что в марте он заявлял, что ситуация с Covid-19 носит «сезонный характер». Тогда он сказал, что вспышка пройдёт «к середине апреля», а «к лету коронавирус мы забудем».

Пока непонятно, будут ли теперь объявлять ежедневные данные по коронавирусу на ТВ раньше, чем в сети, или это разовое событие на фоне назначения Мясникова главой Инфоцентра по коронавирусу.

#covid19 #тв

Новости
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52 комментария
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Неопределенный мангал

40

Напомню, что это тот самый врач, к которому привезли Голунова, который заявлял, что полиция не могла ничего ему сделать. Ну а потом еще такое писал:

Голунов как журналист у меня лично симпатий точно не вызывает. Я, как известно, человек весьма консервативный, еще из СССР

Ответить

Кадровый бокал

Неопределенный
13

В прекрасном мире его бы расстреляли по делу врачей

Ответить

Сергей Гращенко

Неопределенный
7

я человек консервативный из ссср, поэтому за деньги я готов уничтожить человеку жизнь...nuff said 

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
1

Ну да, кстати, непонятно что это должно было объяснить

Ответить

Станислав Назаров

Неопределенный
6

Напомню, что это тот самый врач который говорил, что ковид19 не страшнее ОРВИ
 Люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии или других заболеваний на фоне этой инфекции.

 По мнению Александра Мясникова, людям остаётся только ждать, когда "разовьётся коллективный иммунитет в результате перенесённой инфекции и/или вакцинации".

Ответить

Неопределенный мангал

Станислав
3

Самое жуткое, что эти идеи многие подхватили и мне даже тут в комментариях писали, что умирают только те, кто и так бы умер в ближайшие дни.

Ответить

Станислав Назаров

Неопределенный
3

Вчера у Навального про это было в выпуске. Типа сначала это хер заявляет что это не опаснее ОРВИ и это показывают по федеральным каналам, а потом его назначают главным по коронавирусу. У людей в голове все срастается, "получается вирус не страшнее ОРВИ, раз этого доктора главным назначили" 
Страшно.

Ответить

Насущные Проблемы

Станислав
3

Люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии или других заболеваний на фоне этой инфекции.

Люди умирают не от ВИЧ, а от сопутствующих болезней. Дальше что, блять? ВИЧ не опасен? Как же срака болит.

Ответить

Кадровый бокал

Насущные
0

Попробуй мази

Ответить

Насущные Проблемы

Неопределенный
3

Я, как известно, человек весьма консервативный, еще из СССР

Люблю когда долбоёб сразу декларирует что он долбоёб. Даже вызывает какое-то уважение за честность.

Ответить

Миша Шмаков

5

Зачем он в студии в медицинском костюме?

Ответить

Системный Данила

Миша
17

Поддерживает визуальный образ врача

Ответить

Миша Шмаков

Системный
21

Почему тогда Соловьев не в клоунском?

Ответить

Системный Данила

Миша
32

А это что по твоему?

Ответить

Человеческий дым

Системный
28

Это я в скайриме персонажа одеваю 

Ответить

Привычный

Человеч…
4

Ты из тех людей, кто играет сразу за имперцев, братьев бури, воров, изгоев, оборотней и вампиров?

Ответить

Мясной месяц

Системный
16
Ответить

Насущные Проблемы

Системный
1

Маршал пропагандонских войск

Ответить

Словесный Интервент

Миша
2

Этот образ достался ведущему на первом канале 

Ответить

Михаил Подивилов

Системный
2

Боярин,  да ты ходячий мертвец, я погляжу

Ответить

Системный Данила

Михаил
1

Хочешь укушу

Ответить

Михаил Подивилов

Системный
2

Кусай

Ответить

Системный Данила

Михаил
1

Снимай штаны

Ответить

Михаил Подивилов

Системн…
5

Минус 2 см

Ответить

Kyler

Михаил
1

То есть теперь 0 ?

Ответить

Михаил Подивилов

Kyler
4

Нет, -2

Ответить

Никита Сухов

Миша
0

это косплей

Ответить

Евгений Большаков

0

судя по тому, что TJ опубликовали информацию оперативно, вы смотрели прямой эфир «О самом главном»? 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Евгений
21

а зачем ещё я здесь работаю

Ответить

Кадровый бокал

Екатерина
0

Почему вас не добавляют в контакты сайта

Ответить

Дмитрий Димчанский

Кадровый
0

для тебя место приберегли 

Ответить

Кадровый бокал

Дмитрий
0

Не в тему

Ответить

Дмитрий

Кадровый
0

убрал

Ответить

Кадровый бокал

Дмитрий
0

Разбань на Украине

Ответить

Дмитрий

Кадровый
2

попрошу все убрать, пожалуйста

Ответить

Учащийся ГОСТ

Дмитрий
2

Попрошу тебя, чтобы солнце грело,
Попрошу тебя, чтобы море пело,
Попрошу о том, о чем не просила,
Попрошу любить меня сильно-а.

Ответить

Дмитрий

Учащийся
0

Хорошо спел, немного подтянуть вокал и можно на фабрику звёзд

Ответить

Учащийся ГОСТ

Дмитрий
2

я там бьыл уже, ало!!

Ответить

Дмитрий

Кадровый
1

сначала убери минусы

Ответить

Дмитрий

Дмитрий
0

я объявляю тебе войну 

Ответить

Кадровый бокал

Дмитрий
0

Но ты же реально не в тему написал, за что убирать

Ответить

Дмитрий

Кадровый
0

атстань

Ответить

Кадровый бокал

Дмитрий
0

Ты сам мне написал

Ответить

Дмитрий

Кадровый
0

мог бы и промолчать

Ответить

Кадровый бокал

Дмитрий
0

Попроси лося не травить меня пожалуйста

Ответить

Дмитрий

Кадровый
0

он всё правильно делает

Ответить

Кадровый бокал

Дмитрий
0

Призыв к суициду

Ответить

Дмитрий

Кадровый
0

щас назарбаева позову

Ответить

Кадровый бокал

Дмитрий
0

Я объявляю мир

Ответить

Дмитрий Димчанский

Екатерина
0

Уважаемая Екатерина, попрошу забанить Орлова за преследования минусами

Ответить

badResistor

0

Как бы на лицо столкновение интересов.
Программа не должна пользоваться положением начальника в гос структуре.

Или теперь это официальный источник информации от штаба?

Профессионализм уровня /b

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Украденная жизнь

0

Он приходит на телевидение и переодевается в хирургическую форму?

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