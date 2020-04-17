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Первичный лолипоп
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В Москве задержали Петра Верзилова, переодетого в полицейскую форму и нарушившего режим самоизоляции Материал редакции

На участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» составили два протокола.

37 комментариев
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В Москве задержали 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте МВД.

Ведомство опубликовало ролик, из которого следует, что задержанным оказался участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов. Как пишет «Подъём», Верзилов «разгуливал в наряде сотрудника МВД по Хохловскому переулку в компании нескольких девушек».

Полицейские рассказали, что Верзилов находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания. На него составили два административных протокола — за незаконное ношение полицейской формы и за «нарушение требований нормативных правовых, направленных на обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы».

#новости #карантинвроссии

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37 комментариев
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Артур Кашапов

4

Вопрос к знатокам. Чем вообще занимаются Pussy Riot кроме пиара себя любимых?

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Неопределенный мангал

Артур
24

Лично Петр Верзилов создал чуть ли не лучшее СМИ в стране - Медиазона.

Ответить

alexferman

Неопределенный
1

«Медиазо́на» — российское интернет-СМИ, основанное в сентябре 2014 года участницами группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Мaрией Алёхиной.

So close

Ответить

Неопределенный мангал

alexferman
1

А теперь посмотри издателя. 

Ответить

alexferman

Неопределенный
0

Издатель и основатель это несколько разные слова, те так не кажется?

Ответить

Неопределенный

alexfer…
5

Без разницы, это одни люди, я не знаю кто там главный в их иерархии, но они создали отличный продукт, главная их заслуга, что они привлекли Смирнова. 

Ответить

Deepsdog

alexferman
0

Это троллинг такой?

Ответить

Тревожный корабль

Артур
10

Они живут по кайфу и не боятся этого. 
И это круто. 

Ответить

Vladislav Donets

Артур
7

Выступают с концертами в разных странах, европах, штатах, выступают за права женщин, свободы, имеют связи с зарубежными сторонниками с теми же взглядами, а это звёзды и прочие которые их неплохо поддерживают.

Ответить

Dra

Артур
1

Музыкой, например. Миллионные просмотры на тытрубе.

Ответить

Максим Шпилёв

Артур
0

..и издателя «Медиазоны»

Ответить

Былой щит

Артур
0

Скоро их выкупит РИА,  и будут они Пуси РИА

Ответить

alexferman

Былой
0

Или Тасс, и они будут Тассуси

Ответить

Маша Разумовская

alexferman
0

Пусситасс)

Ответить

Ded Pihto

Артур
0

Распространяют коронавирус

Ответить

Max Zimmer

4

Они там что, клип репетировали?

Ответить

Тревожный корабль

Max
21

Закладку искали

Ответить

Yuri Miller

Тревожный
2

думаю не искали, а нашли

Ответить

Митя Простомолотов

9

нативка гидры чтоле

Ответить

Serg Bootlegger

Митя
1

Куриный дом

Ответить

Other Page

7

весельчак, поржал)
бабца там чем то подозрительным у бардюров занимается, гляньте)
первые 20 сек 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

5

Эта инновационная собянинская система Льва Толстого не оштрафовала за нарушение режима? 

Ответить

Alexey Novikov

Арнольд
0

Не трожь Распутина!

Ответить

Тесный меч

4

находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания

так ходить же не запрещено

Ответить

Ded Pihto

Тесный
0

До ближайшего продуктового магазина

Ответить

Сергей Лещина

Ded
1

Так он и вышел до ближайшего магазина, где полицейская форма продавалась

Ответить

Автономный глобус

3

Свой среди чужих)

Ответить

Уютный Багажник

2

Пацан к успеху шёл. 

Ответить

ЦарЪ

1

Зачетно самоизолируется)))

Ответить

Кисель Имбиревич

1

Борода сдала 

Ответить

Былой щит

–2

Майорские погоны, а выглядит как последний бомж-чучмек-наркоман

Предполагаю, что он специально хайпанул, ну не могут быть москвичи настолько тупоголовыми

Ответить

Kyler

Былой
1

Выживший

Ответить

alexferman

Kyler
0

Выжравший

Ответить

Serg Bootlegger

0

Флексный чувак

Ответить

Ded Pihto

0

Интересно что на это скажет Джастин Трюдо

Ответить

Paster Nak

0

Верзилов — ван лав

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Lada Shakalada

–3

скаааазочный...

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