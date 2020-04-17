Прямой эфир
что происходит в интернете
На участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» составили два протокола.
В Москве задержали 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте МВД.
Ведомство опубликовало ролик, из которого следует, что задержанным оказался участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов. Как пишет «Подъём», Верзилов «разгуливал в наряде сотрудника МВД по Хохловскому переулку в компании нескольких девушек».
Полицейские рассказали, что Верзилов находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания. На него составили два административных протокола — за незаконное ношение полицейской формы и за «нарушение требований нормативных правовых, направленных на обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы».
Вопрос к знатокам. Чем вообще занимаются Pussy Riot кроме пиара себя любимых?
Неопределенный мангал
Лично Петр Верзилов создал чуть ли не лучшее СМИ в стране - Медиазона.
«Медиазо́на» — российское интернет-СМИ, основанное в сентябре 2014 года участницами группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Мaрией Алёхиной.
So close
Неопределенный мангал
А теперь посмотри издателя.
Издатель и основатель это несколько разные слова, те так не кажется?
Неопределенный
Без разницы, это одни люди, я не знаю кто там главный в их иерархии, но они создали отличный продукт, главная их заслуга, что они привлекли Смирнова.
Выступают с концертами в разных странах, европах, штатах, выступают за права женщин, свободы, имеют связи с зарубежными сторонниками с теми же взглядами, а это звёзды и прочие которые их неплохо поддерживают.
Былой щит
Скоро их выкупит РИА, и будут они Пуси РИА
Или Тасс, и они будут Тассуси
Они там что, клип репетировали?
Тревожный корабль
Закладку искали
нативка гидры чтоле
весельчак, поржал)
бабца там чем то подозрительным у бардюров занимается, гляньте)
первые 20 сек
Эта инновационная собянинская система Льва Толстого не оштрафовала за нарушение режима?
Так он и вышел до ближайшего магазина, где полицейская форма продавалась