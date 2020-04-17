Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
1770

ТАСС: 48% малых и средних предприятий России не могут получить господдержку. Они не попадают в категории для помощи Материал редакции

Бизнесмены считают, что выходом из ситуации может стать объявление ЧС в стране.

7 комментариев
В закладки

Представители 48% российских малых и средних предприятий сообщили о том, что не могут воспользоваться мерами господдержки для пострадавших во время пандемии компаний. Данные опроса Торгово-промышленной палаты России приводит ТАСС. Они не попадают в категории предприятий, которым предоставляют помощь.

В опросе говорится, что 46% предприятий, которые не имеют возможности полноценно работать, остановили свою деятельность. 41% опрошенных пытаются сохранить рабочие места и выплачивать зарплату сотрудникам. 58% бизнесменов рассказали, что они не в состоянии оплатить аренду, а более 47% отметили, что по техническим причинам не могут работать удалённо.

В исследовании отмечается, что бизнесмены считают оптимальным выходом из ситуации объявление режима ЧС стране и признание всех отраслей экономики пострадавшими от пандемии. Опрос проводили среди 24 тысяч представителей бизнеса.

15 апреля Владимир Путин во время обращения к россиянам предложил малым и средним компаниям, пострадавшим от коронавируса, безвозмездные выплаты в апреле и мае при условии сохранения 90% занятости. Предприниматели считают, что озвученные президентом меры поддержки «существенно упростят жизнь предпринимателям».

Также Путин предложил дополнить список наиболее пострадавших отраслей от коронавируса и добавить туда компании, которые продают непродовольственные товары.

«Прогнозы не строю, ни на что хорошее не…
25 марта Владимир Путин объявил о «нерабочей» неделе с сохранением зарплаты из-за коронавируса, а…
tjournal.ru

#новости #карантинвроссии #бизнес

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
1
6
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441"], "comments": 7, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 159881, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Apr 2020 13:02:18 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Насущные Проблемы

7

Directed by Vladimir V. Putin

Ответить

Яркий историк

5

48% российских малых и средних предприятий

У вас ошибка в цифре 98%

Ответить

Кеша Шушпанов

1

"существенно упростят жизнь предпринимателям"

В кавычках написали потому что это сарказм?

Ответить

Serg Bootlegger

0

Опрос проводили среди 24 тысяч представителей бизнеса.

Бизнесмены считают, что выходом из ситуации может стать объявление ЧС в стране.

Дальше надо спросить россиян, нужны ли им деньги, 146% будет.

Ответить

Litnikov Danil

Serg
0

Владим владимирыч, пора признавать ошибки

Ответить

Serg Bootlegger

Litnikov
0

Пусть нахой налоги полностью все заплатят хоть за 2020, потом подумаем.

Ответить

Олег Ивахнов

0

Копошимся пока.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России зафиксировали 4070 новых случаев заболевания Covid-19. 41 человек умер
Всего случаев заболевания — 32008.
200
Новости
Путин в четвёртый раз обратится к россиянам из-за коронавируса
Президент выступит около 15:00 по московскому времени перед началом совещания с правительством.
198
Москва
«Все друг друга перезаражают»: в Москве образовались очереди в метро и дорожные пробки после введения системы пропусков
В соцсетях жалуются, что городские власти спровоцировали скопления людей, где никто не соблюдает рекомендуемую дистанцию.
209
Популярное за три дня
Москва
«Все друг друга перезаражают»: в Москве образовались очереди в метро и дорожные пробки после введения системы пропусков
В соцсетях жалуются, что городские власти спровоцировали скопления людей, где никто не соблюдает рекомендуемую дистанцию.
209
Истории
Была Родезией, а стала — Зимбабве: история превращения из процветающей республики в банановую
Весь мир считал режим правления белого меньшинства расистским, но его падение сделало жизнь в стране только хуже.
255
Новости
«Правительство и в самые ясные дни о них не думает»: Руслан Усачев передал миллион рублей на помощь бездомным
Деньги пойдут на работу благотворительной организации «Ночлежка».
57
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Илья Политов

Как живут граждане разных стран…

Паша Красников

Госдума запретила продавать…

Кирилл Островский

5 методов, как сочинять музыку

Serg Bootlegger

Запись в подсайте Twitter

Sergey Volkov

Организация рабочего стола

the art of гепард

Ученые определили температуру…

Владислав Сурков

Ученые определили температуру…

Уютный Багажник

«Ъ» рассказал о регламенте…

Кирилл Островский

5 методов, как сочинять музыку

Насущные Проблемы

«Ъ» рассказал о регламенте…

Православие…

«Ъ» рассказал о регламенте…

Кирилл Сосновский

«Невозможная» конструкция…

Neketa Fo

Ученые определили температуру…

Лев Люкшин

В России зафиксировали 4070…

Ешь Черри

ФБК: московские камеры…

Sergey Pal

Трамп объявил о постепенном…

Orlove

«Ъ» рассказал о регламенте…

Паша Красников

Госдума запретила продавать…

Evgeny T

Поговорим про любимые вами, но…