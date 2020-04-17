Бизнесмены считают, что выходом из ситуации может стать объявление ЧС в стране.

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Представители 48% российских малых и средних предприятий сообщили о том, что не могут воспользоваться мерами господдержки для пострадавших во время пандемии компаний. Данные опроса Торгово-промышленной палаты России приводит ТАСС. Они не попадают в категории предприятий, которым предоставляют помощь.

В опросе говорится, что 46% предприятий, которые не имеют возможности полноценно работать, остановили свою деятельность. 41% опрошенных пытаются сохранить рабочие места и выплачивать зарплату сотрудникам. 58% бизнесменов рассказали, что они не в состоянии оплатить аренду, а более 47% отметили, что по техническим причинам не могут работать удалённо.

В исследовании отмечается, что бизнесмены считают оптимальным выходом из ситуации объявление режима ЧС стране и признание всех отраслей экономики пострадавшими от пандемии. Опрос проводили среди 24 тысяч представителей бизнеса.

15 апреля Владимир Путин во время обращения к россиянам предложил малым и средним компаниям, пострадавшим от коронавируса, безвозмездные выплаты в апреле и мае при условии сохранения 90% занятости. Предприниматели считают, что озвученные президентом меры поддержки «существенно упростят жизнь предпринимателям».

Также Путин предложил дополнить список наиболее пострадавших отраслей от коронавируса и добавить туда компании, которые продают непродовольственные товары.