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В армию отправят шесть тысяч москвичей — примерно как в обычную весеннюю призывную кампанию.
За весенний призыв 2020 года в Москве планируется отправить на военную службу около шести тысяч граждан. Призывникам придётся три раза посетить военкомат, а на сборных пунктах их будут тестировать на коронавирус. Об этом рассказал «Коммерсантъ».
Журналисты получили «регламент призыва граждан», который уже разослали в префектуры. В документе указано, что приоритетная задача властей — «недопущение призыва граждан, больных коронавирусной инфекцией либо являющихся её носителями».
Юрист правозащитной инициативы «Гражданин и армия» Арсений Левинсон рассказал журналистам, планируемая отправка весной в армию шести тысяч москвичей — «стандартное количество, примерно как в обычную весеннюю призывную кампанию». Он считает, что в условиях пандемии коронавируса военкомам придётся даже больше обычного «отлавливать уклонистов», так как многие не захотят идти в армию в нынешней ситуации.
30 марта Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. В армию планируют отправить 135 тысяч человек.
Мясной месяц
Бля, в моем военкомате не было красивых девушек/парней-хирургов, чтобы перед ними можно было гордо и не стесняясь спускать боксеры.
В военкоматах и на сборном пункте введут меры предосторожности
Всем раздадут блокаторы вируса.
Уже прям слышу их пердёжные шуточки про "мужиком стать готов?", "какой красавец, форма ещё краше сделает".
Ну это ещё вполне нормальные. У меня одни самодовольные уебаны были.
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Кадровый бокал
@Тимур Петров тебя хотя бы забанили? А то я знаю этих @Вахтёр TJ , @Times Roman почему-то не забанили за оскорбления, но тред удалили.
Неделю назад исполнилось 27, а военник еще в 19 лет получил.
Тревожный корабль
Красавчик, давай шутку.