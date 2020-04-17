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«Ъ» рассказал о регламенте призыва москвичей в армию. В военкоматах и на сборном пункте введут меры предосторожности Материал редакции

В армию отправят шесть тысяч москвичей — примерно как в обычную весеннюю призывную кампанию.

13 комментариев
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Призывная комиссия в одном из московских районов

За весенний призыв 2020 года в Москве планируется отправить на военную службу около шести тысяч граждан. Призывникам придётся три раза посетить военкомат, а на сборных пунктах их будут тестировать на коронавирус. Об этом рассказал «Коммерсантъ».

Журналисты получили «регламент призыва граждан», который уже разослали в префектуры. В документе указано, что приоритетная задача властей — «недопущение призыва граждан, больных коронавирусной инфекцией либо являющихся её носителями».

  • Не позже чем за 30 дней до явки на призывную комиссию призывникам нужно сдать «диагностические исследования/анализы». Направление на эти анализы нужно получить в военкомате. Как обычно, призывники получат повестки, но «при отсутствии такой возможности» их оповестят о явке по телефону или СМС;
  • При входе в военкомат будут выдавать одноразовые маски и измерять температуру тела. У призывников также спросят, были ли они за границей в течение месяца, общались ли с людьми на карантине и контактировали ли с «подозрительными на заболевание» коронавирусной инфекцией;
  • Если у призывника будет повышенная температура, его отправят домой;
  • Если кроме температуры у призывника будут признаки ОРВИ, домой уже не отпустят — его изолируют, вызовут скорую, приём граждан прекратят, а военкомат переведут «в условия строгого противоэпидемического режима»;
  • Внутри военкомата маску снимать будет запрещено, там также сделают разметку с безопасной дистанцией в 1,5 метра и установят санитайзеры;
  • Второй раз призывники посетят военкомат для прохождения медицинской и призывной комиссий. В самом здании будет не более 50 человек, их безопасное нахождение обеспечат «путём размещения в креслах в ожидании вызова на расстоянии через 2 кресла друг от друга»;
  • Третий раз призывники придут в военкомат уже для отправки на городской сборный пункт. Им снова выдадут маски и измерят температуру;
  • Сам сборный пункт разделят на два сектора: в одном будут находиться те, кто ждут получение анализа на коронавирус, во втором — те, чей тест показал отрицательный результат;
  • Каждый военкомат будет изолирован в своей палатке, если какой-то из тестов даст положительный результат на Covid-19 то «вся команда подлежит эвакуации»;
  • В дорогу к воинской части каждому рядовому выдадут по три маски.

Юрист правозащитной инициативы «Гражданин и армия» Арсений Левинсон рассказал журналистам, планируемая отправка весной в армию шести тысяч москвичей — «стандартное количество, примерно как в обычную весеннюю призывную кампанию». Он считает, что в условиях пандемии коронавируса военкомам придётся даже больше обычного «отлавливать уклонистов», так как многие не захотят идти в армию в нынешней ситуации.

30 марта Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. В армию планируют отправить 135 тысяч человек.

#карантинвроссии #covid19 #армия #москва

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13 комментариев
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Taktischer Corgi

3
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Мясной месяц

Taktischer
0

Бля, в моем военкомате не было красивых девушек/парней-хирургов, чтобы перед ними можно было гордо и не стесняясь спускать боксеры.

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Насущные Проблемы

3

В военкоматах и на сборном пункте введут меры предосторожности

Всем раздадут блокаторы вируса.

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Неопределенный мангал

2

Какие омерзительные рожи. 

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Уютный Багажник

Неопределенный
1

Уже прям слышу их пердёжные шуточки про "мужиком стать готов?", "какой красавец, форма ещё краше сделает".

Ответить

Насущные Проблемы

Неопределенный
0

Ну это ещё вполне нормальные. У меня одни самодовольные уебаны были.

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Кадровый бокал

–2

Когда русня перестанет терпеть и выйдет на миллионный митинг в Москве?

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Илюша

Кадровый
1

Жаль

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Кадровый бокал

Кадровый
0

@Тимур Петров тебя хотя бы забанили? А то я знаю этих @Вахтёр TJ , @Times Roman почему-то не забанили за оскорбления, но тред удалили. 

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Тревожный корабль

0

Внимание: кому меньше 27 и нет военника, шутите осторожнее.
Остальным - поехали! 

Ответить

Сергей Махалов

Тревожный
0

Неделю назад исполнилось 27, а военник еще в 19 лет получил.

Ответить

Тревожный корабль

Сергей
0

Красавчик, давай шутку.

Ответить

Сергей Махалов

Тревожный
0

Я к тому, что один хуй шутить не умею. 

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