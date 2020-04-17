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Новости
Ольга Щербинина
1958

Шведская принцесса София начала работать в больнице. Она не будет контактировать с заражёнными Материал редакции

В обязанности супруги принца войдёт дезинфекция оборудования и подготовка лекарств для больных.

17 комментариев
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Фото instagram.com/sophiahemmet

Шведская принцесса София приступила к работе в стокгольмской больнице Софиахеммет, чтобы помочь во время коронавирусного кризиса, пишет Aftonbladet. Она входит в попечительский совет медучреждения.

Частная больница, которой управляет некоммерческая ассоциация, сейчас в основном занимается оказанием неотложной медицинской помощи заболевшим коронавирусом. Принцесса прошла ускоренные трёхдневные курсы в колледже при учреждении. Каждую неделю их заканчивают 80 человек.

Директор департамента информации и печати Королевского двора Маргарет Торгрен сообщила, что принцесса захотела помочь инфицированным и здравоохранению в период острой ограниченности ресурсов. Известно, что она не будет контактировать с заражёнными пациентами. В её обязанности войдёт дезинфекция оборудования и подготовка лекарств для больных.

София — супруга принца Карла Филиппа, единственного сына правящего короля, занимающего четвёртое место в очереди наследования шведского престола. До помолвки с принцем она работала моделью и участвовала в реалити-шоу.

По данным университета Джонcа Хопкинса, в Швеции к 17 апреля более 13 тысяч заболевших, 1400 человек скончались.

#новости #covid19

Новости
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17 комментариев
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alexferman

22

При словах "шведская принцесса" я вспоминаю Кингсман.

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Арнольд Герасимович Дыня

alexferman
3

А я шведскую принцессу представляю так 

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Арнольд Герасимович Дыня

Арнольд
1

Или так 

Ответить

Территориальный браслет

Арнольд
2

Видимо она настолько тяжёлая, что даже не загрузилась

Ответить

Похожий Мика

alexferman
1

Пусть пообещает такую же награду, как и в фильме, тому, кто изобретет вакцину

Ответить

allah213

15

Где-то поперхнулся икрой российский принц

Ответить

alexferman

allah213
10

Вот вы смеётесь, а он специально откармливается, чтобы смоделировать Большой Взрыв и помочь российской науке.

Ответить

Master Oogway

allah213
0

Почти идеальный круг

Ответить

Alex Nevi

1

Софиахеммет

Показалось София Ахмед, что не удивило.

Ответить

Мясной месяц

0
Ответить

Стабильный Абдужаббор

Мясной
3

Дочь Путина будет работать в больнице Лондона. 

Ответить

Serg Bootlegger

1

Няшная, надеюсь не отъедет

Ответить

Фейхтвангер

Serg
0

Присоединяюсь

Ответить

Serg Bootlegger

Фейхтвангер
1

Вот это социализм, даже принцессе приходится работать, рекламировать бикини и носить утки в больницах

Ответить

Максим Ростокин

Serg
0

Можно подумать, что монаршая особа не является представительным лицом своего государства 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

1

Tja, börja och börja.

Ответить

Никита Сухов

0

Жалко ее.
Красивой была.

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