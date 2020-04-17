В обязанности супруги принца войдёт дезинфекция оборудования и подготовка лекарств для больных.

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Шведская принцесса София приступила к работе в стокгольмской больнице Софиахеммет, чтобы помочь во время коронавирусного кризиса, пишет Aftonbladet. Она входит в попечительский совет медучреждения.

Частная больница, которой управляет некоммерческая ассоциация, сейчас в основном занимается оказанием неотложной медицинской помощи заболевшим коронавирусом. Принцесса прошла ускоренные трёхдневные курсы в колледже при учреждении. Каждую неделю их заканчивают 80 человек.

Директор департамента информации и печати Королевского двора Маргарет Торгрен сообщила, что принцесса захотела помочь инфицированным и здравоохранению в период острой ограниченности ресурсов. Известно, что она не будет контактировать с заражёнными пациентами. В её обязанности войдёт дезинфекция оборудования и подготовка лекарств для больных.

София — супруга принца Карла Филиппа, единственного сына правящего короля, занимающего четвёртое место в очереди наследования шведского престола. До помолвки с принцем она работала моделью и участвовала в реалити-шоу.

По данным университета Джонcа Хопкинса, в Швеции к 17 апреля более 13 тысяч заболевших, 1400 человек скончались.