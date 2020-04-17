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Новости
Ольга Щербинина
3434

Клиенты Сбербанка нашли в приложении чужие контакты. В банке объяснили, что это их старые номера Материал редакции

Из-за количества обращений горячая линия банка оказалась перегружена.

25 комментариев
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Клиенты Сбербанка пожаловались на посторонние контакты, найденные в приложении «Сбербанк Онлайн». На горячей линии банка сообщили, что это их старые номера, пишет «Дождь».

Юлиан Харбанов @Rossoneri_ulic
Сбербанк онлайн @sberbank что за фигня? Почему к моему аккаунту привязаны два левых номера?????!!!! https://t.co/pS7VYBP5ob
Роман Пономарёв @ponomarevrr
В сбербанке онлайн привязываются "левые номера" и изменить нельзя, сервис недоступен, будьте внимательны! @sberbank @ru_rbc @yandex #сми #сбербанк https://t.co/VyTAundqSg
Синий трактор @EmkarAI
Сбербанк @sberbank алло. Чьи это номера? три снизу https://t.co/qwWVl0Dypl

Номера отображаются в разделе «Мобильные телефоны» во вкладке «Сбербанк ID» и прикрепляются к личному кабинету как дополнительные. В банке пояснили, что в профиле показаны только те номера, которые клиент ранее предоставлял при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны.

В Сбербанке подчеркнули, что на дополнительные номера не могут приходить SMS от банка и пароли. Они нужны только для связи, если основной номер будет недоступен. Их можно удалить через приложение.

У редактора TJ возникла аналогичная проблема, но удалить старый номер из приложения не удалось.

TJ позвонил на горячую линию, но она оказалась перегружена. Сообщение о дополнительных номерах поставили на автоответчик.

#новости #сбербанк #кибербезопасность

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25 комментариев
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Криминальный жар

11

 TJ позвонил на горячую линию, но она оказалась перегружена.

Новый способ не давать комментарии TJ

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Сергей Звезда

Криминальный
10

мэрия Нью-Йорка, кстати, тогда реально ответила, шах и мат, аметисты

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
2

Что ответили-то? Что проконсультировались с агентствами?

Ответить

Игорь Янович

Сергей
1

фотошоп! атеисты всё равно не поверят вашим скриншотам!

Ответить

Виолетта Макаревич

Сергей
0

Даже приплетать ничего не надо)

Ответить

Ольга Щербинина

Криминальный
3

Зато я послушала автоответчик, очень интересно было

Ответить

Чеченский звук

Ольга
0

Как тебе бот Сбербанка?)

Ответить

Ольга Щербинина

Чеченский
0

Норм, приятная цифровая дама)

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С К

6

Добро пожаловать в сберкассу, зато на главной странице приложения всегда есть всё необходимое рядовому пользователю - цена золота и палладия и конечно же сторисы

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Ваня Погост

5

Блет, приду домой, а там левый чел в моей ванне чилит. Позвоню в полицию, а они пробьют регистрацию и успокоят меня, мол, этот чувак до вас там жил, всё норм, вы просто забыли, поэтому выгоните его самостоятельно.

Ответить

Ольга Тарнопольская

1

Я сегодня тоже проверила, был привязан доп номер, но это был мой старый номер аж 8 лет назад. Удалила, приложение не зависло

Ответить

Владимир Земсков

0

TJ позвонил на горячую линию, но она оказалась перегружена. Сообщение о дополнительных номерах поставили на автоответчик.

Звучит как оправдание.

Ответить

Vladimir

0

Ещё месяца два назад у отца такой левый номер нашёл привязанный

Ответить

Serg Bootlegger

0

Бля мне бывшая косарь должна))

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

кстати чтобы удалить такой номер может потребоватсья до 24+ часов

Ответить

Территориальный браслет

0

Твиттер очнулся. Я давно ещё оттуда удалил свой старый номер

Ответить

Денис Дятлов

0

В связи с тем, что Россия купила Сбербанк у ЦБ неделю назад, при внезапном запросе «разрешить ли данному приложению использовать вашу геопозицию?» мной было сказано-запретить

Вообще ко всему государственному доверия маловато

Ответить

Паша Цветомузыка

Денис
0

лоооол, а ты думаешь, банк, у которого глава поставлен президентом не имел отношение к гос. банку? кроме того, что он официально стал государственным нихуя не поменялось. Да и операторы связи фактически тоже государственные, лол) Или это у тебя такой стёб? Тогда сорри)

Ответить

Илья Гераськин

0

У меня даже моего старого телефона нет в приложении

Ответить

Станислав Назаров

0

Я два месяца назад, когда карту переоформлял, кстати тоже находил.
Отключил сразу. Причем, это точно не мой номер был, а какой-то левый. 

Ответить

Чеченский звук

0

Некоторые наши клиенты обратили внимание на отображение неактуальных номеров телефонов в поле «Дополнительный номер» приложения Сбербанк Онлайн. В нём указаны контактные номера клиента, которые он сообщал в банк при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны, — сообщили в пресс-службе Сбербанка ресурсу bash.news.

Источник ответа Сбера:
https://kod.ru/sberbank-online-sboy-apr-2020/

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Чеченский звук

Чеченский
0

Как обычно не первые (

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Андрей

0

Скорее всего обновляют софт, который связан с геолокацией, в свете слежки за пользователями в связи с ситуацией с коронавирусом, вот и подтянулись все номера, которые были как-то связаны с владельцем карты ну и возможно какие-нибудь левые которые оформлены без ведома владельца.

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Функциональный Абдужаббор

0

В каком отделении телефон привязали, туда и идите.

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LC

0

Но это действительно старые номера клиентов или какие-то левые?

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