Из-за количества обращений горячая линия банка оказалась перегружена.

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Клиенты Сбербанка пожаловались на посторонние контакты, найденные в приложении «Сбербанк Онлайн». На горячей линии банка сообщили, что это их старые номера, пишет «Дождь».

Номера отображаются в разделе «Мобильные телефоны» во вкладке «Сбербанк ID» и прикрепляются к личному кабинету как дополнительные. В банке пояснили, что в профиле показаны только те номера, которые клиент ранее предоставлял при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны.

В Сбербанке подчеркнули, что на дополнительные номера не могут приходить SMS от банка и пароли. Они нужны только для связи, если основной номер будет недоступен. Их можно удалить через приложение.

У редактора TJ возникла аналогичная проблема, но удалить старый номер из приложения не удалось.

TJ позвонил на горячую линию, но она оказалась перегружена. Сообщение о дополнительных номерах поставили на автоответчик.