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Из-за количества обращений горячая линия банка оказалась перегружена.
Клиенты Сбербанка пожаловались на посторонние контакты, найденные в приложении «Сбербанк Онлайн». На горячей линии банка сообщили, что это их старые номера, пишет «Дождь».
Номера отображаются в разделе «Мобильные телефоны» во вкладке «Сбербанк ID» и прикрепляются к личному кабинету как дополнительные. В банке пояснили, что в профиле показаны только те номера, которые клиент ранее предоставлял при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны.
В Сбербанке подчеркнули, что на дополнительные номера не могут приходить SMS от банка и пароли. Они нужны только для связи, если основной номер будет недоступен. Их можно удалить через приложение.
У редактора TJ возникла аналогичная проблема, но удалить старый номер из приложения не удалось.
TJ позвонил на горячую линию, но она оказалась перегружена. Сообщение о дополнительных номерах поставили на автоответчик.
мэрия Нью-Йорка, кстати, тогда реально ответила, шах и мат, аметисты
Добро пожаловать в сберкассу, зато на главной странице приложения всегда есть всё необходимое рядовому пользователю - цена золота и палладия и конечно же сторисы
Блет, приду домой, а там левый чел в моей ванне чилит. Позвоню в полицию, а они пробьют регистрацию и успокоят меня, мол, этот чувак до вас там жил, всё норм, вы просто забыли, поэтому выгоните его самостоятельно.
Я сегодня тоже проверила, был привязан доп номер, но это был мой старый номер аж 8 лет назад. Удалила, приложение не зависло
TJ позвонил на горячую линию, но она оказалась перегружена. Сообщение о дополнительных номерах поставили на автоответчик.
Звучит как оправдание.
В связи с тем, что Россия купила Сбербанк у ЦБ неделю назад, при внезапном запросе «разрешить ли данному приложению использовать вашу геопозицию?» мной было сказано-запретить
Вообще ко всему государственному доверия маловато
лоооол, а ты думаешь, банк, у которого глава поставлен президентом не имел отношение к гос. банку? кроме того, что он официально стал государственным нихуя не поменялось. Да и операторы связи фактически тоже государственные, лол) Или это у тебя такой стёб? Тогда сорри)
Я два месяца назад, когда карту переоформлял, кстати тоже находил.
Отключил сразу. Причем, это точно не мой номер был, а какой-то левый.
Некоторые наши клиенты обратили внимание на отображение неактуальных номеров телефонов в поле «Дополнительный номер» приложения Сбербанк Онлайн. В нём указаны контактные номера клиента, которые он сообщал в банк при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны, — сообщили в пресс-службе Сбербанка ресурсу bash.news.
Источник ответа Сбера:
https://kod.ru/sberbank-online-sboy-apr-2020/
Скорее всего обновляют софт, который связан с геолокацией, в свете слежки за пользователями в связи с ситуацией с коронавирусом, вот и подтянулись все номера, которые были как-то связаны с владельцем карты ну и возможно какие-нибудь левые которые оформлены без ведома владельца.
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