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что происходит в интернете
Выдуманные истории постепенно превращаются в реальность.
В Москве полицейские выписали протокол за нарушение режима самоизоляции мужчиной, у которого нет постоянного жилья. Об этом он сам рассказал «Таким делам».
Бездомного зовут Эдуард, он объяснил, что 13 апреля шёл из магазина через лес к девушке, у которой иногда стирает вещи. На подходе к дому девушки Эдуарда оставили полицейские, которые назвали его поход нарушением режима самоизоляции — он находился дальше 100 метров от дома. От какого дома — полицейских не интересовало.
За нарушение режима самоизоляции на Эдуарда составили протокол по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы, по которому ему грозит штраф в четыре тысячи рублей. В протоколе он указал адрес, где четыре года назад арендовал комнату. Письмо о судебном заседании должно прийти по этому адресу.
Сатирический сайт «Панорама» ещё 10 апреля написал новость о том, что в Москве бездомного оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.
Baza рассказала, что похожая ситуация произошла и в Сочи — там полицейские тоже задержали бездомного за нарушение карантина. Но штраф ему не выписали — рассказали об опасности вируса и отправили домой.
Но штраф ему не выписали — рассказали об опасности вируса и отправили домой.
Да они издеваются.
Былой щит
А ты смешной
Но штраф ему не выписали — рассказали об опасности вируса и отправили домой.
Домой )))
Хиханьки-хаханьки, но вот то, что бомжи по определению больше находятся на улице, больше общаются с разными людьми, меньше [если - вообще] соблюдают гигиену и чаще находятся в опасных, с точки зрения эпидемиологии, местах делает их весьма опасными и трудно контролируемыми субъектами.
Вот гады, а! Сидели бы дома, а то чаще находятся в "опасных, с точки зрения эпидемиологии" местах!
Выписали штраф.
Допустим, выяснили, что он не собирается его оплачивать.
Как они его искать будут?!
Судебную повестку пристав в окно своего кабинета выкинет со словами "Лети, лети квиток, через север и восток...?!
Приставы в счет долга заберут у него пакет с бутылками?!
Упоротые наглухо, нет жилья, замутите жилье ему, после этого уже при нарушении ебите мозг. Доебались на ровном месте.
Сатирический сайт «Панорама» ещё неделю назад написал новость
Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.
Негативный алмаз
И внизу сносочка "не являются реальными новостями на момент написания публикации".
Чего то в последнее время все больше заметок с панорамы воплощается в реальности...
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