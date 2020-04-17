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Новости
Первичный лолипоп
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В Москве оштрафовали бездомного за нарушение самоизоляции. Сатирическое издание написало эту новость ещё неделю назад Материал редакции

Выдуманные истории постепенно превращаются в реальность.

22 комментария
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В Москве полицейские выписали протокол за нарушение режима самоизоляции мужчиной, у которого нет постоянного жилья. Об этом он сам рассказал «Таким делам».

Бездомного зовут Эдуард, он объяснил, что 13 апреля шёл из магазина через лес к девушке, у которой иногда стирает вещи. На подходе к дому девушки Эдуарда оставили полицейские, которые назвали его поход нарушением режима самоизоляции — он находился дальше 100 метров от дома. От какого дома — полицейских не интересовало.

На мой ответ, что у меня нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться, сказали, что это не их проблема и мне надо арендовать себе жильё. После чего [меня] посадили в полицейский автобус и увезли в участок.

Эдуард
бездомный

За нарушение режима самоизоляции на Эдуарда составили протокол по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы, по которому ему грозит штраф в четыре тысячи рублей. В протоколе он указал адрес, где четыре года назад арендовал комнату. Письмо о судебном заседании должно прийти по этому адресу.

Сатирический сайт «Панорама» ещё 10 апреля написал новость о том, что в Москве бездомного оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.

Участковый определил, что задержанный, несмотря на отсутствие прописки, имеет постоянное место проживания у теплотрассы, что и было зафиксировано в протоколе допроса.

новость сатирического сайта «Панорама»
ИА «Панорама» @ia_panorama
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Baza рассказала, что похожая ситуация произошла и в Сочи — там полицейские тоже задержали бездомного за нарушение карантина. Но штраф ему не выписали — рассказали об опасности вируса и отправили домой.

Полицейские озвучили ему постановление главы администрации Краснодарского края о запрете жителям покидать места своего проживания, на что бездомный логично развел руками и сказал: «Ха-ха, я здесь живу».

Baza

#карантинвроссии #новости

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22 комментария
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Блаженный пришелец

41

  Полицейские озвучили ему постановление главы администрации Краснодарского края о запрете жителям покидать места своего проживания, на что бездомный логично развел руками и сказал: «Ха-ха, я здесь живу».

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Serg Bootlegger

28

Но штраф ему не выписали — рассказали об опасности вируса и отправили домой.

Да они издеваются.

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Михаил Подивилов

Serg
1

Тролли 80 уровня

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Катя Смит

Serg
0

Отправили домой в теплотрассу, и сказали чтобы там вещи стирал, вода есть же. 

Ответить

Былой щит

Serg
0

А ты смешной 

Ответить

Serg Bootlegger

Былой
0

Ты залитый

Ответить

Yaroslav Brandtner

Serg
0

Человека без дома отправили домой 

Ответить

Яркий историк

16

у меня нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться, сказали, что это не их проблема и мне надо арендовать себе жильё

Локализовали мем, молодцы.

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Dima Anashkin

7

Но штраф ему не выписали — рассказали об опасности вируса и отправили домой.

Домой )))

Ответить

LC

0

Хиханьки-хаханьки, но вот то, что бомжи по определению больше находятся на улице, больше общаются с разными людьми, меньше [если - вообще] соблюдают гигиену и чаще находятся в опасных, с точки зрения эпидемиологии, местах делает их весьма опасными и трудно контролируемыми субъектами.

Ответить

Андрей Фокин

LC
3

Вот гады, а! Сидели бы дома, а то чаще находятся в "опасных, с точки зрения эпидемиологии" местах!

Ответить

Mezzo Deesa

LC
0

Твоя тупость в сто квинтиллионов раз опаснее.

Ответить

Евгений Лукьянов

1

Выписали штраф.

Допустим, выяснили, что он не собирается его оплачивать.

Как они его искать будут?!

Судебную повестку пристав в окно своего кабинета выкинет со словами "Лети, лети квиток, через север и восток...?!

Приставы в счет долга заберут у него пакет с бутылками?!

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bor_vn

Евгений
0

Как всех. Полицейские остановят на улице, опознают и посадят на  пару недель. 

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Евгений Лукьянов

bor_vn
0

Бомж только в плюсе окажется. Тепло, светло и кормят.

Ответить

ЦарЪ

1

Упоротые наглухо, нет жилья,  замутите жилье ему, после этого уже при нарушении ебите мозг. Доебались на ровном месте.

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Виталий Захаров

0

Сатирический сайт «Панорама» ещё неделю назад написал новость

Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.

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Негативный алмаз

Виталий
0

И внизу сносочка "не являются реальными новостями на момент написания публикации".

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Asuka Langley

0

Чего то в последнее время все больше заметок с панорамы воплощается в реальности...

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bor_vn

0

Будет очень милая новость, если ему  2 недели назад дадут квартиру. 

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Kir Kirsky

0

Сообщение удалено

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Tony Urban

0

"Если нет хлеба - пусть едят пирожные" (с) видный государственный деятель

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