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В Москве полицейские выписали протокол за нарушение режима самоизоляции мужчиной, у которого нет постоянного жилья. Об этом он сам рассказал «Таким делам».

Бездомного зовут Эдуард, он объяснил, что 13 апреля шёл из магазина через лес к девушке, у которой иногда стирает вещи. На подходе к дому девушки Эдуарда оставили полицейские, которые назвали его поход нарушением режима самоизоляции — он находился дальше 100 метров от дома. От какого дома — полицейских не интересовало.

На мой ответ, что у меня нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться, сказали, что это не их проблема и мне надо арендовать себе жильё. После чего [меня] посадили в полицейский автобус и увезли в участок. Эдуард бездомный

За нарушение режима самоизоляции на Эдуарда составили протокол по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы, по которому ему грозит штраф в четыре тысячи рублей. В протоколе он указал адрес, где четыре года назад арендовал комнату. Письмо о судебном заседании должно прийти по этому адресу.

Сатирический сайт «Панорама» ещё 10 апреля написал новость о том, что в Москве бездомного оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.

Участковый определил, что задержанный, несмотря на отсутствие прописки, имеет постоянное место проживания у теплотрассы, что и было зафиксировано в протоколе допроса. новость сатирического сайта «Панорама»

Baza рассказала, что похожая ситуация произошла и в Сочи — там полицейские тоже задержали бездомного за нарушение карантина. Но штраф ему не выписали — рассказали об опасности вируса и отправили домой.

Полицейские озвучили ему постановление главы администрации Краснодарского края о запрете жителям покидать места своего проживания, на что бездомный логично развел руками и сказал: «Ха-ха, я здесь живу». Baza