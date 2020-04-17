И оштрафовали на 1600 австралийских долларов.

В закладки Аудио

Мэр австралийского города Уоррнамбул Тони Герберт нарушил правила социального дистанцирования, когда пил пиво на улице в компании троих людей. За это его оштрафовали, сообщает ABC.

Тони Герберта сфотографировали 7 апреля, когда тот пил пиво на улице с тремя другими людьми. 16 апреля его оштрафовали на 1652 австралийских доллара (около 77 тысяч рублей) за нарушение указаний главного санитарного врача, который запретил собираться более чем по двое и покидать дом без особой необходимости.

​Тони Герберт пьёт пиво в компании троих людей Фото ABC

За несколько часов до того, как Герберта увидели на улице, он обратился к жителям города и призвал их соблюдать правила социального дистанцирования и не выходить из дома.

Мэр Уоррнамбула извинился за своё поведение и объяснил, что он остановился у отеля, где случайно встретился с владельцем бизнеса. Другой бизнесмен подошёл к ним позже и предложил пиво.

Я понимаю, что непреднамеренно нарушил новые законы, которые должны обеспечить безопасность общества. Тони Герберт мэр Уоррнамбула

Полиция сообщила, что мэр также нарушил правила парковки и распивал алкоголь в месте, где это запрещено. Людей, которые находились рядом с ним, тоже оштрафовали.

В Австралии более 6 тысяч подтверждённых случаев заболевания Covid-19, 63 человека умерли от вируса.

Жителям страны не рекомендуется покидать дома. В Австралии закрыты пабы и спортивные залы. Премьер-министр страны заявил, что ограничительные меры будут действовать как минимум до середины мая.