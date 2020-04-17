Прямой эфир
И оштрафовали на 1600 австралийских долларов.
Мэр австралийского города Уоррнамбул Тони Герберт нарушил правила социального дистанцирования, когда пил пиво на улице в компании троих людей. За это его оштрафовали, сообщает ABC.
Тони Герберта сфотографировали 7 апреля, когда тот пил пиво на улице с тремя другими людьми. 16 апреля его оштрафовали на 1652 австралийских доллара (около 77 тысяч рублей) за нарушение указаний главного санитарного врача, который запретил собираться более чем по двое и покидать дом без особой необходимости.
За несколько часов до того, как Герберта увидели на улице, он обратился к жителям города и призвал их соблюдать правила социального дистанцирования и не выходить из дома.
Мэр Уоррнамбула извинился за своё поведение и объяснил, что он остановился у отеля, где случайно встретился с владельцем бизнеса. Другой бизнесмен подошёл к ним позже и предложил пиво.
Полиция сообщила, что мэр также нарушил правила парковки и распивал алкоголь в месте, где это запрещено. Людей, которые находились рядом с ним, тоже оштрафовали.
В Австралии более 6 тысяч подтверждённых случаев заболевания Covid-19, 63 человека умерли от вируса.
Жителям страны не рекомендуется покидать дома. В Австралии закрыты пабы и спортивные залы. Премьер-министр страны заявил, что ограничительные меры будут действовать как минимум до середины мая.
У нас таких нет, все соблюдают карантин.
Ну если в панельке живёшь, то найдут
Звукоизоляция получше
Если жб перекрытия, то збс может быть, потолки высокие. Как-то чуть не взял. Взял кирпич.
С пистолетами в застенках
Раньше чисто работали, это сейчас вот расслабились
Зато наверняка в центре где-то, можно сосок по крыше поводить.
кто-нибудь приплетите рашку
Решающий единорожек88
Надо было пить антисептик.
прикииинь. "чего нарушаете карантин не соблюдаете?" - "я - робот. я - машина. " (выпил литр солярки) - "я - робот" (пошёл дальше и проблевался)