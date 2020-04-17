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Алексей Боржонов
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Мэр австралийского города призвал соблюдать карантин. Через несколько часов его заметили пьющим пиво на улице Материал редакции

И оштрафовали на 1600 австралийских долларов.

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Мэр австралийского города Уоррнамбул Тони Герберт нарушил правила социального дистанцирования, когда пил пиво на улице в компании троих людей. За это его оштрафовали, сообщает ABC.

Тони Герберта сфотографировали 7 апреля, когда тот пил пиво на улице с тремя другими людьми. 16 апреля его оштрафовали на 1652 австралийских доллара (около 77 тысяч рублей) за нарушение указаний главного санитарного врача, который запретил собираться более чем по двое и покидать дом без особой необходимости.

​Тони Герберт пьёт пиво в компании троих людей Фото ABC

За несколько часов до того, как Герберта увидели на улице, он обратился к жителям города и призвал их соблюдать правила социального дистанцирования и не выходить из дома.

Мэр Уоррнамбула извинился за своё поведение и объяснил, что он остановился у отеля, где случайно встретился с владельцем бизнеса. Другой бизнесмен подошёл к ним позже и предложил пиво.

Я понимаю, что непреднамеренно нарушил новые законы, которые должны обеспечить безопасность общества.

Тони Герберт
мэр Уоррнамбула

Полиция сообщила, что мэр также нарушил правила парковки и распивал алкоголь в месте, где это запрещено. Людей, которые находились рядом с ним, тоже оштрафовали.

В Австралии более 6 тысяч подтверждённых случаев заболевания Covid-19, 63 человека умерли от вируса.

Жителям страны не рекомендуется покидать дома. В Австралии закрыты пабы и спортивные залы. Премьер-министр страны заявил, что ограничительные меры будут действовать как минимум до середины мая.

#новости #covid19 #австралия

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30 комментариев
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Кадровый бокал

11

Когда такое можно будет прочитать про страны СНГ?

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Serg Bootlegger

Кадровый
6

У нас таких нет, все соблюдают карантин.

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ouxen

Serg
8

которого нет

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Serg Bootlegger

ouxen
0

Ну если в панельке живёшь, то найдут

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ouxen

Serg
1

а если в кирпичном?

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Serg Bootlegger

ouxen
0

Звукоизоляция получше

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ouxen

Serg
0

такая же хуевая)
а если в сталинке?

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Serg Bootlegger

ouxen
0

Если жб перекрытия, то збс может быть, потолки высокие. Как-то чуть не взял. Взял кирпич.

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ouxen

Serg
2

хз какие перекрытия, номенклатурная

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Serg Bootlegger

ouxen
0

С пистолетами в застенках

Ответить

ouxen

Serg
0

чистый кирпич (проверено)

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Serg Bootlegger

ouxen
0

Раньше чисто работали, это сейчас вот расслабились

Ответить

ouxen

Serg
0

расстрою тебя это миф, там тоже пиздеца хватает, стены могут гулять на разницу в 10-15 см, охуел когда выравнивали

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Serg Bootlegger

ouxen
1

Зато наверняка в центре где-то, можно сосок по крыше поводить.

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ouxen

Serg
1

Не в центре, но сивью да)

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Дмитрий Чернышов

Serg
0

Когда искал квартиру в аренду, насмотрелся всякого

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Богдан

5

кто-нибудь приплетите рашку

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ouxen

Богдан
5

в рашке бы не оштрафовали) и пил бы в своем дворце за 3 метровым забором

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Решающий единорожек88

Богдан
–2

Вот же https://tjournal.ru/news/160007-mer-avstraliyskogo-goroda-prizval-soblyudat-karantin-cherez-neskolko-chasov-ego-zametili-pyushchim-pivo-na-ulice?comment=3314880

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CommentBot

Решающий
1
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Michael Smith

CommentBot
0

Сообщение удалено

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Невыносимый файл

Богдан
0

В Рашке мэры на улице пиво не пьют, это чисто народная забава

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Yuri Miller

1

Надо было пить антисептик.

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ouxen

Yuri
1

калгон

Ответить

Yuri Miller

ouxen
2

прикииинь. "чего нарушаете карантин не соблюдаете?" - "я - робот. я - машина. " (выпил литр солярки) - "я - робот" (пошёл дальше и проблевался)

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Yuri Miller

ouxen
2

Для пущей убедительности не прошёл капчу)

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Дмитрий Чернышов

ouxen
0
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sf

1

Сурово у них там за пивасик

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Пкшаашер

0

И немедленно выпил.

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Alfred Mendels

0

и что, его даже не отпиздили ? он же нарушитель

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