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Дамир Камалетдинов
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NASA впервые за десять лет запустит астронавтов на МКС с территории США — на корабле и ракете SpaceX Материал редакции

Запуск планируют провести 27 мая несмотря на пандемию коронавируса.

29 комментариев
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Рендер стыковки SpaceX Crew Dragon к МКС Изображение SpaceX​

NASA впервые с 2011 года запустит американских астронавтов на МКС с территории США. Миссия станет также первым пилотируемым полётом для космического корабля SpaceX Crew Dragon.

Запуск пройдёт 27 мая в 16:32 по восточному времени (23:32 по московскому) со стартовой площадки в космическом центре имени Кеннеди. Ракета Falcon 9 доставит на МКС корабль SpaceX Crew Dragon с астронавтами Дагом Хёрли (Doug Hurley) и Бобом Бенкеным (Bob Behnken).

Агентство решило не отменять и не переносить старт из-за необходимости поддерживать МКС в рабочем состоянии. Однако из-за пандемии коронавируса NASA не позволит свободно наблюдать за запуском на смотровых площадках. При этом к старту допустят журналистов, но их число будет ограничено.

Чем важен запуск

Старт Crew Dragon станет знаковым для американской космонавтики по двум причинам: США впервые запустят астронавтов со своей территории с момента закрытия программы «Шаттл», а для SpaceX это будет первая пилотируемая миссия с момента основания 18 лет назад.

С 2011 года астронавты могли попасть на МКС только с помощью России на «Союзах»: у США не было своих пилотируемых кораблей. За одно место в российском корабле NASA платило Роскосмосу в среднем 55,4 миллиона долларов, при том, что цены постоянно повышали. Максимальная стоимость отправки астронавта на МКС составляла 86 миллионов долларов.

Из-за отказа американцев от «Союзов» Роскосмос может потерять существенную часть доходов от запусков: до этого они приносили сверхприбыль, так как себестоимость места в корабле не превышала пяти миллионов долларов. 10 апреля глава ведомства Дмитрий Рогозин также обвинил NASA и SpaceX в демпинге, из-за которого Роскосмосу придётся снизить на 30% стоимость своих запусков.

Откуда у США новые корабли

После закрытия программы «Шаттл» NASA запустило программу по разработке нового поколения пилотируемых кораблей среди частных компаний. В 2014 году SpaceX и Boeing выиграли конкурс, и получили по 2,6 и 4,2 миллиарда долларов на создание кораблей со сроком запуска экипажей в 2017 году.

В результате ни одна из компаний не успела, однако SpaceX удалось опередить Boeing с успешными тестовыми полётами. В январе компания завершила тестирование системы аварийного спасения, а меньше чем за месяц до этого корабль Boeing не смог пройти испытание по выводу на орбиту.

Майский запуск Crew Dragon станет последним тестом для корабля SpaceX перед тем как NASA одобрит его для регулярной доставки астронавтов на МКС. Хёрли и Бенкен станут первым экипажем Crew Dragon, в прошлом они оба работали военными пилотами-испытытелями, а также считаются ветеранами космической программы США и до этого летали на «Шаттлах».

После запуска 27 мая астронавты проведут в космосе до 110 дней, продолжительность миссии будет зависеть от того, когда будет готов следующий коммерческий запуск. Для возвращения Хёрли и Бенкен используют капсулу Crew Dragon, которая должна будет приземлиться на побережье Флориды.

Несмотря на то, что за миссии Crew Dragon и Starliner платит NASA, ими владеют и управляют частные компании. В отличие от предыдущих программ агентства, в этот раз оно выступает лишь клиентом компаний.

#новости #nasa #spacex #космос #мкс

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29 комментариев
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Арнольд Герасимович Дыня

10

Жду

Ответить

хруст

Арнольд
2

https://youtu.be/wYx8L74XL7s

Ответить

Stan Majors

5

Прям счастливая неделя этой картинки. Но за экипаж ппц сыкотно

Ответить

Кадровый бокал

2

Жаль, что совок и рашка в очередной раз просрали весь потенциал. И так на протяжении всей истории этой проклятой России

Ответить

Дамир Камалетдинов

Кадровый
1

Ещё догонят, стимула не было

Ответить

Уютный Багажник

Дамир
0

А когда ожидается стимул? 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Уютный
0

Да вот уже на подходе

Ответить

Уютный Багажник

Дамир
0

Про отправку людей Маском? Так он уже несколько лет это готовит и пиарит. У нас уже есть подвижки какие-то?

Ответить

Дамир

Уютный
0

У нас как в анекдоте про белку-летягу пока, но я искренне надеюсь на изменение ситуации 

Ответить

Лесной нос

2
Ответить

Shlomo Goldenberg

2

на ватных сайтах сейчас быстро объяснят почему это плохо

Ответить

Paul Potseluev

1

Украли новость сучки

Ответить

Paul Potseluev

Paul
1

Порванки

Ответить

Разнообразный ихтиандр

Paul
0

Свинособаки

Ответить

Дамир Камалетдинов

Paul
0

Блять. Мой промах, правда, не заметил. Прости пожалуйста

Ответить

Ильяс Мунарбаев

1

Запустили ковид в космос.

Ответить

Предвыборный бас

1

Поцелуеву лайк не глядя

Ответить

ouxen

0

9 лет же?
как будет спускаться корабль?

Ответить

Yuri Miller

ouxen
1

Это всё дно днищенское. Круто будет только если ракета Макса сядет вертикально, внизу откроется дверка, спустится трап, и из него выйдет (нет, не трап), а например сам Маск. Вот это был бы ход PR для компании.

Ответить

Уютный Багажник

Yuri
0

А из него выйдет Трамп.

Ответить

LC

0

из-за необходимости поддерживать МКС в рабочем состоянии

В данный момент с этим вполне справляется 63 экспедиция, в том числе американец Кэссиди, (в стиле статьи, наверное, стоит добавить - "запущенная несмотря на пандемию коронавируса!").

Ответить

Амир Аль-Мопеди

LC
0

Это будет демонстрационный полет, астронавты не будут примыкать к МКС.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Амир
0

ты плохо читал

Ответить

LC

Дамир
0

Он вообще не читал. ;)

Ответить

ouxen

LC
0

Читать можно только рэп!

Ответить

Добровольный Никита

0

челленджер 86 год, помним...

Ответить

Thomas O'Harriedge

0

Сразу заиграла эта песня, 1995 год, мм
U.S.U.R.A. - The Spaceman

Ответить

Александр Мирошников

0

Ставишь цену чтобы получать сверхприбыль.
Заказчик отказывается от твоих услуг.
Жалуешься что они казлы и денпенгуют.

Ответить

Yuri Miller

–2

А квота на русских там есть или они уже аренду не заплатили за МКС?

Ответить
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