Запуск планируют провести 27 мая несмотря на пандемию коронавируса.

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Рендер стыковки SpaceX Crew Dragon к МКС Изображение SpaceX​

NASA впервые с 2011 года запустит американских астронавтов на МКС с территории США. Миссия станет также первым пилотируемым полётом для космического корабля SpaceX Crew Dragon.

Запуск пройдёт 27 мая в 16:32 по восточному времени (23:32 по московскому) со стартовой площадки в космическом центре имени Кеннеди. Ракета Falcon 9 доставит на МКС корабль SpaceX Crew Dragon с астронавтами Дагом Хёрли (Doug Hurley) и Бобом Бенкеным (Bob Behnken).

Агентство решило не отменять и не переносить старт из-за необходимости поддерживать МКС в рабочем состоянии. Однако из-за пандемии коронавируса NASA не позволит свободно наблюдать за запуском на смотровых площадках. При этом к старту допустят журналистов, но их число будет ограничено.

Чем важен запуск

Старт Crew Dragon станет знаковым для американской космонавтики по двум причинам: США впервые запустят астронавтов со своей территории с момента закрытия программы «Шаттл», а для SpaceX это будет первая пилотируемая миссия с момента основания 18 лет назад.

С 2011 года астронавты могли попасть на МКС только с помощью России на «Союзах»: у США не было своих пилотируемых кораблей. За одно место в российском корабле NASA платило Роскосмосу в среднем 55,4 миллиона долларов, при том, что цены постоянно повышали. Максимальная стоимость отправки астронавта на МКС составляла 86 миллионов долларов.

Из-за отказа американцев от «Союзов» Роскосмос может потерять существенную часть доходов от запусков: до этого они приносили сверхприбыль, так как себестоимость места в корабле не превышала пяти миллионов долларов. 10 апреля глава ведомства Дмитрий Рогозин также обвинил NASA и SpaceX в демпинге, из-за которого Роскосмосу придётся снизить на 30% стоимость своих запусков.

Откуда у США новые корабли

После закрытия программы «Шаттл» NASA запустило программу по разработке нового поколения пилотируемых кораблей среди частных компаний. В 2014 году SpaceX и Boeing выиграли конкурс, и получили по 2,6 и 4,2 миллиарда долларов на создание кораблей со сроком запуска экипажей в 2017 году.

В результате ни одна из компаний не успела, однако SpaceX удалось опередить Boeing с успешными тестовыми полётами. В январе компания завершила тестирование системы аварийного спасения, а меньше чем за месяц до этого корабль Boeing не смог пройти испытание по выводу на орбиту.

Майский запуск Crew Dragon станет последним тестом для корабля SpaceX перед тем как NASA одобрит его для регулярной доставки астронавтов на МКС. Хёрли и Бенкен станут первым экипажем Crew Dragon, в прошлом они оба работали военными пилотами-испытытелями, а также считаются ветеранами космической программы США и до этого летали на «Шаттлах».

После запуска 27 мая астронавты проведут в космосе до 110 дней, продолжительность миссии будет зависеть от того, когда будет готов следующий коммерческий запуск. Для возвращения Хёрли и Бенкен используют капсулу Crew Dragon, которая должна будет приземлиться на побережье Флориды.

Несмотря на то, что за миссии Crew Dragon и Starliner платит NASA, ими владеют и управляют частные компании. В отличие от предыдущих программ агентства, в этот раз оно выступает лишь клиентом компаний.