Испытания вакцин, возврат денег за билеты и рост бессимптомных случаев заболевания. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 17 апреля.
В России:
Зафиксировано 4070 случаев заболевания, 41 человек умер, 286 — выздоровели. За всё время зафиксировано 32008 заболевших, 2590 выздоровевших и 273 умерших;
Впервые актуальные данные сообщили сначала по ТВ, а только потом в сети. Но сводка оперштаба, которую озвучили по ТВ, оказалась неполной;
Медленный темп прироста заболевших сохраняется, доля бессимптомных случаев заболевания за две недели выросла с 20% до 50%, рассказали в Роспотребнадзоре. Доля. Путин заявил, что пик заболеваемости ещё не пройден;
Кадыров запретил выходить из дома 18 и 19 апреля всем жителям Чечни, кроме медработников, а также сотрудников экстренных, дорожных и коммунальных служб. В Краснодарском крае, Омской, Челябинской, Иркутской областях продлили карантин до 30 апреля, в Хакасии — до 1 мая. В Карелии с 22 апреля пропускать в республику будут только через КПП;
Собянин рассказал, что система здравоохранения Москвы имеет запас прочности. Но за неделю до этого в мэрии говорили, что стационары «работают на пределе»
Минобороны сообщило, что у 31 воспитанника Нахимовского училища обнаружили вирус. В Нижнем Новгороде открыли первый медцентр Минобороны для борьбы с Covid-19;
48% малых и средних предприятий не могут воспользоваться мерами господдержки для пострадавших во время пандемии компаний, сообщил ТАСС. Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ выплат медикам, работающим с больными Сovid-19. Минкомсвязь попросила включить СМИ в список наиболее пострадавших от вируса отраслей;
Всероссийские проверочные работы для школьников перенесли на начало следующего учебного года. В Минпросвещения не будут менять организацию ЕГЭ из-за пандемии;
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж до августа. РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники. Россияне смогут получить деньги за авиа- и железнодорожные билеты, если брони отменены из-за коронавируса, рассказали в Роспотребнадзоре;
В Москве задержали участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, переодетого в полицейскую форму и нарушившего режим самоизоляции. Кроме того, в городе задержали бездомного и сказали, что ему надо арендовать жилье;
В мире:
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире больше 2,2 миллиона случаев заболевания, 149 тысяч человек умерли, 560 тысяч — выздоровели;
На первом месте по числу заболевших США: 630 тысяч случаев заболевания, 26 тысяч человек умерли. Трамп объявил о постепенном снятии карантина;
Китайские власти уточнили данные о жертвах вируса в Ухане — их стало больше на 1290 человек (всего — 3869). ВВП Китая в первом квартале 2020 года снизился на 6,8% из-за пандемии, такого не происходило с 1970-х годов;
В Германии заявили, что «взяли эпидемию под контроль». В стране более 134 тысяч случаев заболевания и 3,5 тысяч умерших;
В Японии власти выплатят по 100 тысяч йен (около 68 тысяч рублей) населению страны из-за ограничений, вызванными распространением вируса. В Испании также назначили прямые выплаты до 500 евро на оплату аренды жилья;
На корабле ВМС Франции, который прибыл в порт после трёхмесячного похода, нашли более тысячи случаев коронавируса — почти 50% из всех на борту;
В Белоруссии ввели госрегулирование цен на ряд товаров, среди которых рыба, молоко и мясо. А Лукашенко раскритиковал российские тесты на вирус;
Автор фильма «Заражение» о пандемии возглавил комитет Гильдии режиссёров США по восстановлению кинопроизводства. Шведская принцесса София начала работать в больнице, но не будет контактировать с заражёнными. А мэра австралийского города оштрафовали за нарушение карантина.
The New York Times обвинило Владимира Путина в «десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения»
The New York Times пишет, что после анализа множества интервью, статей, новостных репортажей, «российских документов», твитов и телешоу эксперты издания пришли к выводу: под руководством президента России якобы «распространяет дезинформацию по вопросам личного здоровья уже более десяти лет».
Sergey Grigor'ev
Только ради бонуса новость открыл.
ouxenSergey
там должна быть инструкция по мытью рук, я уже забыл как правильно
alexey bratsun
то ли я тупой.... за все время умерли только сегодня?
Алексей Боржоновalexey
Это я напутал. Поправил, спасибо
Маркел Сычев
А была новость что в Башкортостане продлили самоизоляцию до июня?
Сергей ЗвездаМаркел
вчера
Маркел СычевСергей
Именно на тж я не видел, и по поиску не нахожу.
Сергей ЗвездаМаркел
Во вчерашнем дайджесте, можно найти по тегу
Кубардак НургушаметовМаркел
Наш местный дед уже переобулся
Yuri Miller
Мощность медицины загрузилась на 100%, и глянь доля бессимптомных выросла на 100%. Вообще огонь.
Азалия Саньярова
У меня и у моих знакомых была температура 37~37.5 в течении почти 2х недель без симптомов.
Вот тогда я действительно испугалась
Распространенный Орзэмэс
Просто катаемся с эндерменом по озеру. Всем хороших выходных, не болейте, мур <3
ouxen
сми и доставки из жрален больше всего пострадали? какого хуя? самые наварившиеся
Gleb Kornilov
Так у нас вроде давно вакцину изобрели