Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1386

Испытания вакцин, возврат денег за билеты и рост бессимптомных случаев заболевания. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 17 апреля.

В России:

  • Зафиксировано 4070 случаев заболевания, 41 человек умер, 286 — выздоровели. За всё время зафиксировано 32008 заболевших, 2590 выздоровевших и 273 умерших;
  • Впервые актуальные данные сообщили сначала по ТВ, а только потом в сети. Но сводка оперштаба, которую озвучили по ТВ, оказалась неполной;
  • Медленный темп прироста заболевших сохраняется, доля бессимптомных случаев заболевания за две недели выросла с 20% до 50%, рассказали в Роспотребнадзоре. Доля. Путин заявил, что пик заболеваемости ещё не пройден;
  • В России начали проводить доклинические испытания вакцин от вируса. «Сбербанк» и DocDoc начали проводить тесты на Covid-19 на дому.
  • Кадыров запретил выходить из дома 18 и 19 апреля всем жителям Чечни, кроме медработников, а также сотрудников экстренных, дорожных и коммунальных служб. В Краснодарском крае, Омской, Челябинской, Иркутской областях продлили карантин до 30 апреля, в Хакасии — до 1 мая. В Карелии с 22 апреля пропускать в республику будут только через КПП;
  • Собянин рассказал, что система здравоохранения Москвы имеет запас прочности. Но за неделю до этого в мэрии говорили, что стационары «работают на пределе»
  • Минобороны сообщило, что у 31 воспитанника Нахимовского училища обнаружили вирус. В Нижнем Новгороде открыли первый медцентр Минобороны для борьбы с Covid-19;
  • 48% малых и средних предприятий не могут воспользоваться мерами господдержки для пострадавших во время пандемии компаний, сообщил ТАСС. Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ выплат медикам, работающим с больными Сovid-19. Минкомсвязь попросила включить СМИ в список наиболее пострадавших от вируса отраслей;
  • Всероссийские проверочные работы для школьников перенесли на начало следующего учебного года. В Минпросвещения не будут менять организацию ЕГЭ из-за пандемии;
  • «Аэрофлот» приостановил продажу билетов за рубеж до августа. РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники. Россияне смогут получить деньги за авиа- и железнодорожные билеты, если брони отменены из-за коронавируса, рассказали в Роспотребнадзоре;
  • В Москве задержали участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, переодетого в полицейскую форму и нарушившего режим самоизоляции. Кроме того, в городе задержали бездомного и сказали, что ему надо арендовать жилье;

В мире:

  • По данным университета Джонса Хопкинса, в мире больше 2,2 миллиона случаев заболевания, 149 тысяч человек умерли, 560 тысяч — выздоровели;
  • На первом месте по числу заболевших США: 630 тысяч случаев заболевания, 26 тысяч человек умерли. Трамп объявил о постепенном снятии карантина;
  • Китайские власти уточнили данные о жертвах вируса в Ухане — их стало больше на 1290 человек (всего — 3869). ВВП Китая в первом квартале 2020 года снизился на 6,8% из-за пандемии, такого не происходило с 1970-х годов;
  • В Германии заявили, что «взяли эпидемию под контроль». В стране более 134 тысяч случаев заболевания и 3,5 тысяч умерших;
  • В Японии власти выплатят по 100 тысяч йен (около 68 тысяч рублей) населению страны из-за ограничений, вызванными распространением вируса. В Испании также назначили прямые выплаты до 500 евро на оплату аренды жилья;
  • На корабле ВМС Франции, который прибыл в порт после трёхмесячного похода, нашли более тысячи случаев коронавируса — почти 50% из всех на борту;
  • В Белоруссии ввели госрегулирование цен на ряд товаров, среди которых рыба, молоко и мясо. А Лукашенко раскритиковал российские тесты на вирус;
  • Автор фильма «Заражение» о пандемии возглавил комитет Гильдии режиссёров США по восстановлению кинопроизводства. Шведская принцесса София начала работать в больнице, но не будет контактировать с заражёнными. А мэра австралийского города оштрафовали за нарушение карантина.

И бонус (от редакции с любовью)

Фото Екатерины Кузнецовой

#covid19 #covidtoday

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
2
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["covidtoday","covid19"], "comments": 14, "likes": 6, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 160037, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Apr 2020 22:50:04 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sergey Grigor'ev

2

Только ради бонуса новость открыл.

Ответить

ouxen

Sergey
0

там должна быть инструкция по мытью рук, я уже забыл как правильно

Ответить

alexey bratsun

1

то ли я тупой.... за все время умерли только сегодня?

Ответить

Алексей Боржонов

alexey
0

Это я напутал. Поправил, спасибо

Ответить

Маркел Сычев

0

А была новость что в Башкортостане продлили самоизоляцию до июня?

Ответить

Сергей Звезда

Маркел
–1

вчера

Ответить

Маркел Сычев

Сергей
1

Именно на тж я не видел, и по поиску не нахожу.

Ответить

Сергей Звезда

Маркел
0

Во вчерашнем дайджесте, можно найти по тегу

Ответить

Кубардак Нургушаметов

Маркел
0

Наш местный дед уже переобулся

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
В Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции, который введен в республике. Он, как и по всей…
rg.ru
Ответить

Yuri Miller

0

Мощность медицины загрузилась на 100%, и глянь доля бессимптомных выросла на 100%. Вообще огонь.

Ответить

Азалия Саньярова

0

У меня и у моих знакомых была температура 37~37.5 в течении почти 2х недель без симптомов.
Вот тогда я действительно испугалась

Ответить

Распространенный Орзэмэс

0

Просто катаемся с эндерменом по озеру. Всем хороших выходных, не болейте, мур <3

Ответить

ouxen

0

сми и доставки из жрален больше всего пострадали? какого хуя? самые наварившиеся

Ответить

Gleb Kornilov

0

Так у нас вроде давно вакцину изобрели 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Деньги на выплату зарплат и 200 миллиардов регионам. Путин посвятил четвёртое обращение безвозмездной поддержке
Правительство также выделит 23 миллиарда рублей на поддержку авиационной отрасли.
186
Технологии
Apple представила новый iPhone SE. Дизайн — от iPhone 8, производительность — от iPhone 11
Устройство обойдётся в 39 900 рублей.
387
Новости
Путин в четвёртый раз обратится к россиянам из-за коронавируса
Президент выступит около 15:00 по московскому времени перед началом совещания с правительством.
198
Популярное за три дня
Интернет
99-летний британский ветеран собрал для медиков 5 миллионов фунтов. Деньги жертвуют за то, что он ходит кругами по двору
До конца апреля Том Мур собирался пройти 100 кругов и собрать 1000 фунтов.
19
Новости
The New York Times обвинило Владимира Путина в «десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения»
The New York Times пишет, что после анализа множества интервью, статей, новостных репортажей, «российских документов», твитов и телешоу эксперты издания пришли к выводу: под руководством президента России якобы «распространяет дезинформацию по вопросам личного здоровья уже более десяти лет».
132
Новости
«Правительство и в самые ясные дни о них не думает»: Руслан Усачев передал миллион рублей на помощь бездомным
Деньги пойдут на работу благотворительной организации «Ночлежка».
57
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Gleb Kornilov

Испытания вакцин, возврат денег…

Алексей Боржонов

Испытания вакцин, возврат денег…

ouxen

Испытания вакцин, возврат денег…

ouxen

Испытания вакцин, возврат денег…

Андрей Орехов

Запись в подсайте Интернет

Argumenta Ambigua

«Тесты — ни к чёрту»: Лукашенко…

miha pntv

«Что я сделаю первым делом…

Сергей Звезда

Испытания вакцин, возврат денег…

Д и т к о в с к и й

Испытания вакцин, возврат денег…

Артем Кихтёв

«Тесты — ни к чёрту»: Лукашенко…

3216q114

«Тесты — ни к чёрту»: Лукашенко…

jname

«Тесты — ни к чёрту»: Лукашенко…

Маркел Сычев

Испытания вакцин, возврат денег…

Кубардак…

Испытания вакцин, возврат денег…