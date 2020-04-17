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Он считает, что китайские тесты показывают более достоверный результат.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал тесты на коронавирус российского производства. По его словам, их качество «ни к чёрту». Об этом сообщил телеканал СТВ со ссылкой на заявление Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область.
8 апреля в Белоруссии зафиксировали коронавирус у 15 граждан РФ, приехавших на стройку АЭС в Островец. Их госпитализировали, а власти сообщили, что результаты повторных тестов дали положительный результат.
В отличие от большинства стран мира, в Белоруссии не стали вводить ограничения на фоне пандемии Covid-19. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что жители умирают не от коронавируса, а от сопутствующих хронических заболеваний и не стал отменять массовые мероприятия, включая празднование 9 мая.
Нахуй ему тест? На глаз же можно, глядя на лёд определить
Вообще, лукас каеф политик в глазах бульба-рашко экспертов. Любую хуйню может через ус кидать, хули, крыму то не отжал.
С 94 года сидит. А спроси любого тжшника— путин дольше.
Магия(◕‿◕✿)
А что если Лукашенко окажется прав, что не ввёл карантин
Что значит если.
Он уже прав.
По каким критериям определил?
«Президент страны Александр Лукашенко заявил, что жители умирают не от коронавируса, а от сопутствующих хронических заболеваний»
А эти жители точно умерли бы к сегодняшнему дню без короновируса? Ведь люди с хроническими заболеваниями могут спокойно жить до старости
А друзей все меньше и меньше
ммм а смерть всё ближе ммм рабов у смерти нет, смерть даст покой и вечный свет.
Батько молодец. Вот в Белоруссии может не такая ж..а будет как в России. Подумал, может туда рвануть, а то с нашими далеко не уедешь. )
Лукашенко вообще в кураж вошёл. По телеку который день вещает, как все его обижают и ругают. Это высказывание в ту же копилку обвинений. Тупо переводит внимание на соседей от проблемы эпидемии в стране. Ну собственно, как делает и наше правительство зачастую. Так что яблоко от яблони недалеко упало. К сожалению.