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Новости
Дамир Камалетдинов
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«Тесты — ни к чёрту»: Лукашенко раскритиковал точность российских тестов на коронавирус Материал редакции

Он считает, что китайские тесты показывают более достоверный результат.

14 комментариев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал тесты на коронавирус российского производства. По его словам, их качество «ни к чёрту». Об этом сообщил телеканал СТВ со ссылкой на заявление Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область.

Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — всё положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный.

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

8 апреля в Белоруссии зафиксировали коронавирус у 15 граждан РФ, приехавших на стройку АЭС в Островец. Их госпитализировали, а власти сообщили, что результаты повторных тестов дали положительный результат.

В отличие от большинства стран мира, в Белоруссии не стали вводить ограничения на фоне пандемии Covid-19. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что жители умирают не от коронавируса, а от сопутствующих хронических заболеваний и не стал отменять массовые мероприятия, включая празднование 9 мая.

#белоруссия #новости #covid19

Новости
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14 комментариев
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сироп от щекотки

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Нахуй ему тест? На глаз же можно, глядя на лёд определить 

Вообще, лукас каеф политик в глазах бульба-рашко экспертов. Любую хуйню может через ус кидать, хули, крыму то не отжал.

С 94 года сидит. А спроси любого тжшника— путин дольше. 

Магия(◕‿◕✿)

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Serg Bootlegger

сироп
0

( не rip)

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Максим Шпилёв

1

А что если Лукашенко окажется прав, что не ввёл карантин

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Taktischer Corgi

Максим
0

Что значит если.
Он уже прав.

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Уютный Багажник

Taktischer
0

По каким критериям определил? 

Ответить

Serg Bootlegger

Уютный
0

По словесным интервенциям.

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Aman Medetbekov

1

«Президент страны Александр Лукашенко заявил, что жители умирают не от коронавируса, а от сопутствующих хронических заболеваний»

А эти жители точно умерли бы к сегодняшнему дню без короновируса? Ведь люди с хроническими заболеваниями могут спокойно жить до старости

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Священный колос

Aman
0

Ну так-то люди со СПИД-ом помирают тоже не от СПИД-а.

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Artem Puchkov

0

А друзей все меньше и меньше

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Yuri Miller

Artem
0

ммм а смерть всё ближе ммм рабов у смерти нет, смерть даст покой и вечный свет.

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1vanDenisov

0

Батько молодец. Вот в Белоруссии может не такая ж..а будет как в России. Подумал, может туда рвануть, а то с нашими далеко не уедешь. )

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Argumenta Ambigua

1vanDenisov
0

Белоруси, не провоцируй.

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Колючий рубин

0

Так вроде он еще минимум неделю назад сказал что ему не нужны российские тесты, нафига он их купил. 
И я правильно понял что он утверждает что тесты дают ложно положительный результат ?  ТАкое вообще бывает ?

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Артем Кихтёв

0

Лукашенко вообще в кураж вошёл. По телеку который день вещает, как все его обижают и ругают. Это высказывание в ту же копилку обвинений. Тупо переводит внимание на соседей от проблемы эпидемии в стране. Ну собственно, как делает и наше правительство зачастую. Так что яблоко от яблони недалеко упало. К сожалению.

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