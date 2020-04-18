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Сергей Звезда
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В России за сутки выявили 4785 случаев заражения коронавирусом. Всего — почти 37 тысяч Материал редакции

Всего летальных случаев — 313.

За сутки выявили 4785 новых случаев заболевания коронавирусом в 79 российских регионах, объявили в оперативном штабе. Всего в России зарегистрированы 36793 заражённых.

  • За сутки в стране погибли 40 человек, 21 из них — в Москве. Всего в России умерло 313 человек с подтверждённым Covid-19;

  • Более 85% новых заболевших за сутки в Москве младше 65 лет. Люди возрасте от 18 до 45 лет — 45%, от 46 до 65 лет — 35%, старше 65 лет — 13,5% (из них 4% — старше 80 лет), дети — 6,5%;

  • По выздоровлению выписали 467 человек. Число выздоровевших возросло до 3057.

#новости #covid19 #карантинвроссии

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
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52 комментария
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Платон Кауфман

41

Одна мысль успокаивает, что сейчас где-то отрекшись от мирской суеты, не читая новостей и прочей сумятицы, кропотает днями и ночами упертый ученый, горячо одержимый своим делом, как Перельман теоремой Пуанкаре. В небольшой лаборатории он не видя сна, анализирует показатели вируса, переливает из пробирок в пробирки реагенты, изучает научные статьи, собирает информацию в интернете. В конечном итоге являет миру вакцину. Все с облегчением вздыхают, челик получает нобелевку, через 10 лет Спилберг снимает коммерчески успешный байопик о нашем герое, а я сидя в зале кинотеатра пускаю слезу под титры.

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Denis Kiselev

Платон
9

Нет никакой особенной сложности в создании вакцины - классические методы создания вакцин не так сложны. Сделано в настоящее время из десятки или сотни по миру. Время требуется не на переливание пробирок, а на тестирование: помогает ли вакцина (вызывает ли формирование антител) и безопасна ли она.

Ответить

Муниципальный меч

Платон
5

И этого ученого звали Владимир Путин!

Ответить

Столичный парфюмер

Муниципальный
2

Давайте, я знаю, вы хотите все это пропеть!

ВЛАДИМИР ПУТИН - МОЛОДЕЦ!

Ответить

Конституционный инструмент

Муниципальный
0

Нет, этот "профессор" открыл способ грабить граждан, а они при этом будут его нахваливать.

Ответить

Aleksej Fedko

Платон
1

 Если доживешь. И если Спилберг доживёт.

Ответить

Рыбий Глаз

Платон
1

Приходишь домой, включаешь телек, а там рассказывают о новом вирусе...

Ответить

Макс Шлыков

Платон
1

... с чипом в руке и qr кодом на рукаве)

Ответить

Denis Arslanbekov

Платон
0

Одни уже доклацались пробирками :)

Ответить

Чуждый дебаркадер

16
Ответить

Артём Котиков

8

Через 5 дней будет 100к заражённых. Проверяйте.
Щас власти ещё чего нибудь наворотят обязательно, что образует новый рост заражения. Они ничего не тестируют видимо, перед тем как принять очередные нововведения карантинного режима.

Ответить

Aman Medetbekov

Артём
0

Это невозможно, по нынешней динамике через 5 дней будет примерно 60-70 тысяч заболевших. Но уж никак не 100 тысяч

Ответить

Боря Дудкин

Aman
3

Если динамика сохранится то к следующим выходным 100к обеспечено

Ответить

Артём Котиков

Aman
0

Россия - страна возможностей

Ответить

Владимир Василенко

7

СПб вчера 400+
Сегодня 140
Глядя на ебальники на улице, не верится, двигаются как будто ничего не происходит, в магазинчик всей семьёй из мамы папы и 2 детьми, и тд

Ответить

Мира Павлова

Владимир
1

В Питере вообще какая-то неправдоподобная статистика, в Коми от одного человека пошла цепочка заражений больше, чем в городе-пятимиллионнике происходит в день. Ну-ну 

Ответить

Владимир Василенко

Мира
2

Прикольно
У вас др 23.09, как у меня

Ответить

Исключительный холод

Владимир
7

Чтобы это могло значить, хмммм

Ответить

Brown Zweig

Исключительный
0

Это судьба, я объявляю вас мужем и женой

Ответить

Владимир Василенко

Исключительный
0

:))

Ответить

Александр Чеплаков

Мира
0

Все регионы, включая Питер, ждут тесты из лабораторий, поэтому такой неравномерный рост

Ответить

Мира Павлова

Александр
0

Я не про рост скорее, а про порядок цифр вообще. Третью неделю около 100-150 в день было, ну это не реально кмк. Опасность в том, что людей такие цифры не побуждают дома оставаться, вот и ходят в магазины всей счастливой семьей 

Ответить

Inevitable

5

Коронавирус растет стабильнее любой валюты, предлагаю заменить им рубль

Ответить

Муниципальный меч

Inevitable
0

ФРС уже включила свой коронавирусный станок

Ответить

Евгений Большаков

4

такими темпами к 24 числу будет +10к за день. 

Ответить

Праздничный файл

Евгений
1

Догоним и перегоним американцев!

Ответить

Огромный танк88

Праздничный
0

387 ❤️

Ответить

Праздничный файл

Огромный
1

Второй раз брат, второй раз

Ответить

Alex Blake

2

Особенно примечательна статистика по смертности в РФ. 

Ответить

Alex Slobodskikh

Alex
4

Это всё прививка бцж

Ответить

Paster Nak

Alex
1

И внебольничная пневмония

Ответить

Дмитрий Маркин

3

Получается это люди заболевшие уже в самоизоляции. Как так получилось? В очереди в Пятерочке?!

Ответить

Роберт Петросян

0

Собянин исключил рост инфекции в столице в геометрической прогрессии

Вот рост инфекций:

Ответить

Зарубежный микрофон

Роберт
4

Нобелевку Поребрику за новую математику - прогрессию Собянина.

Ответить

Муниципальный меч

Роберт
0

Ну так это экспонента

Ответить

Paster Nak

1

Вот график суточных заражений Италии

Ответить

Владимир Оо

0

Жаль, что люди не воспринимают это в серьез и на улице полно людей 😔

Ответить

Евгений Большаков

0

не удивительно, что Нижегородская область уверенно в лидерах держится. Завтра будет +130 примерно (инфа от местного минздрава). Люди как гуляли, так и гуляют, и группами, и с детьми. В магазинах по-прежнему очереди, утром до 12 очереди из пенсионеров, которые ходят по всем ближайшим магазинам и ищут где что подешевле. За неделю абсолютно ничего не изменилось. 

Ответить

Столичный парфюмер

0

Блядь, так в магаз без маски в Королёве я могу выйти или нет? Я не жрал нормальной еды уже неделю

Ответить

ЦарЪ

Столичный
1

Ты можешь ебануть на лицо шарф, эффективность та же самая как от маски, только ментам не понять, все равно штраф накатают.

Ответить

Столичный парфюмер

ЦарЪ
0

В смысле? А еду себе как покупать? Магазины все закрыты что ли?

Ответить

ЦарЪ

Столичный
0

Я к тому, что эти маски стали каким-то лакшери девайсом, можно просто натянуть че-нить на лицо и эффект будет тот же самый. А можно просто передвигаться в полном фарше, как в сталкере, тогда точно сможешь в магаз сходить.

Ответить

ЦарЪ

ЦарЪ
1

Так примерно

Ответить

Feskin F

Столичный
1

Только, если зарегаешь выход в приложении. Тогда появляется иммунитет

Ответить

Dima Ivanov

0

😨

Ответить

Andrew Roz

0

Стильно 4к.

Ответить

Евгений Пак

0

ее вошли в 10ку ведущих стран

Ответить

Овжешко Пожежниченко

0

По состоянию на вчера вошли в топ-5 по новобранцам. Будет ли седня взята Бронза?

Ответить

Дмитрий Пелипас

Овжешко
0

Странная статистика.. в Бразилии, Бельгии и тд зараженных примерно столько же сколько и у нас, но там смертей тысячи а у нас три сотни

Ответить

Пластиковое Окно

Овжешко
0

Что за сайт?

Ответить

Алексей Коваленко

Пластиковое
0

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Ответить

Ilya Sidyakin

0
Ответить
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