Всего летальных случаев — 313.
За сутки выявили 4785 новых случаев заболевания коронавирусом в 79 российских регионах, объявили в оперативном штабе. Всего в России зарегистрированы 36793 заражённых.
- За сутки в стране погибли 40 человек, 21 из них — в Москве. Всего в России умерло 313 человек с подтверждённым Covid-19;
-
Более 85% новых заболевших за сутки в Москве младше 65 лет. Люди возрасте от 18 до 45 лет — 45%, от 46 до 65 лет — 35%, старше 65 лет — 13,5% (из них 4% — старше 80 лет), дети — 6,5%;
- По выздоровлению выписали 467 человек. Число выздоровевших возросло до 3057.
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
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Платон Кауфман
Одна мысль успокаивает, что сейчас где-то отрекшись от мирской суеты, не читая новостей и прочей сумятицы, кропотает днями и ночами упертый ученый, горячо одержимый своим делом, как Перельман теоремой Пуанкаре. В небольшой лаборатории он не видя сна, анализирует показатели вируса, переливает из пробирок в пробирки реагенты, изучает научные статьи, собирает информацию в интернете. В конечном итоге являет миру вакцину. Все с облегчением вздыхают, челик получает нобелевку, через 10 лет Спилберг снимает коммерчески успешный байопик о нашем герое, а я сидя в зале кинотеатра пускаю слезу под титры.
Denis KiselevПлатон
Нет никакой особенной сложности в создании вакцины - классические методы создания вакцин не так сложны. Сделано в настоящее время из десятки или сотни по миру. Время требуется не на переливание пробирок, а на тестирование: помогает ли вакцина (вызывает ли формирование антител) и безопасна ли она.
Муниципальный меч
И этого ученого звали Владимир Путин!
Столичный парфюмер
Давайте, я знаю, вы хотите все это пропеть!
ВЛАДИМИР ПУТИН - МОЛОДЕЦ!
Конституционный инструмент
Нет, этот "профессор" открыл способ грабить граждан, а они при этом будут его нахваливать.
Aleksej FedkoПлатон
Если доживешь. И если Спилберг доживёт.
Рыбий ГлазПлатон
Приходишь домой, включаешь телек, а там рассказывают о новом вирусе...
Макс ШлыковПлатон
... с чипом в руке и qr кодом на рукаве)
Denis ArslanbekovПлатон
Одни уже доклацались пробирками :)
Чуждый дебаркадер
Артём Котиков
Через 5 дней будет 100к заражённых. Проверяйте.
Щас власти ещё чего нибудь наворотят обязательно, что образует новый рост заражения. Они ничего не тестируют видимо, перед тем как принять очередные нововведения карантинного режима.
Aman MedetbekovАртём
Это невозможно, по нынешней динамике через 5 дней будет примерно 60-70 тысяч заболевших. Но уж никак не 100 тысяч
Боря ДудкинAman
Если динамика сохранится то к следующим выходным 100к обеспечено
Артём КотиковAman
Россия - страна возможностей
Владимир Василенко
СПб вчера 400+
Сегодня 140
Глядя на ебальники на улице, не верится, двигаются как будто ничего не происходит, в магазинчик всей семьёй из мамы папы и 2 детьми, и тд
Мира ПавловаВладимир
В Питере вообще какая-то неправдоподобная статистика, в Коми от одного человека пошла цепочка заражений больше, чем в городе-пятимиллионнике происходит в день. Ну-ну
Владимир ВасиленкоМира
Прикольно
У вас др 23.09, как у меня
Исключительный холод
Чтобы это могло значить, хмммм
Brown ZweigИсключительный
Это судьба, я объявляю вас мужем и женой
Владимир ВасиленкоИсключительный
:))
Александр ЧеплаковМира
Все регионы, включая Питер, ждут тесты из лабораторий, поэтому такой неравномерный рост
Мира ПавловаАлександр
Я не про рост скорее, а про порядок цифр вообще. Третью неделю около 100-150 в день было, ну это не реально кмк. Опасность в том, что людей такие цифры не побуждают дома оставаться, вот и ходят в магазины всей счастливой семьей
Inevitable
Коронавирус растет стабильнее любой валюты, предлагаю заменить им рубль
Муниципальный меч
ФРС уже включила свой коронавирусный станок
Евгений Большаков
такими темпами к 24 числу будет +10к за день.
Праздничный файл
Догоним и перегоним американцев!
Огромный танк88
387 ❤️
Праздничный файл
Второй раз брат, второй раз
Alex Blake
Особенно примечательна статистика по смертности в РФ.
Alex SlobodskikhAlex
Это всё прививка бцж
Paster NakAlex
И внебольничная пневмония
Дмитрий Маркин
Получается это люди заболевшие уже в самоизоляции. Как так получилось? В очереди в Пятерочке?!
Роберт Петросян
Собянин исключил рост инфекции в столице в геометрической прогрессии
Вот рост инфекций:
Зарубежный микрофон
Нобелевку Поребрику за новую математику - прогрессию Собянина.
Муниципальный меч
Ну так это экспонента
Paster Nak
Вот график суточных заражений Италии
Владимир Оо
Жаль, что люди не воспринимают это в серьез и на улице полно людей 😔
Евгений Большаков
не удивительно, что Нижегородская область уверенно в лидерах держится. Завтра будет +130 примерно (инфа от местного минздрава). Люди как гуляли, так и гуляют, и группами, и с детьми. В магазинах по-прежнему очереди, утром до 12 очереди из пенсионеров, которые ходят по всем ближайшим магазинам и ищут где что подешевле. За неделю абсолютно ничего не изменилось.
Столичный парфюмер
Блядь, так в магаз без маски в Королёве я могу выйти или нет? Я не жрал нормальной еды уже неделю
ЦарЪСтоличный
Ты можешь ебануть на лицо шарф, эффективность та же самая как от маски, только ментам не понять, все равно штраф накатают.
Столичный парфюмер
В смысле? А еду себе как покупать? Магазины все закрыты что ли?
ЦарЪСтоличный
Я к тому, что эти маски стали каким-то лакшери девайсом, можно просто натянуть че-нить на лицо и эффект будет тот же самый. А можно просто передвигаться в полном фарше, как в сталкере, тогда точно сможешь в магаз сходить.
ЦарЪЦарЪ
Так примерно
Feskin FСтоличный
Только, если зарегаешь выход в приложении. Тогда появляется иммунитет
Dima Ivanov
😨
Andrew Roz
Стильно 4к.
Евгений Пак
ее вошли в 10ку ведущих стран
Овжешко Пожежниченко
По состоянию на вчера вошли в топ-5 по новобранцам. Будет ли седня взята Бронза?
Дмитрий ПелипасОвжешко
Странная статистика.. в Бразилии, Бельгии и тд зараженных примерно столько же сколько и у нас, но там смертей тысячи а у нас три сотни
Пластиковое ОкноОвжешко
Что за сайт?
Алексей КоваленкоПластиковое
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Ilya Sidyakin