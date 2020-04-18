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Новости
Сергей Звезда
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Россия — в десятке стран по случаям коронавируса, в Москве продлили ограничения. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 18 апреля.

17 комментариев
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Оперативный штаб отчитался о 4,7 тысяч новых случаев заражения в России. Общее число заболевших в стране достигло 36,8 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 313 россиянин, 3057 человек выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 2,29 миллиона человек. Число погибших достигло 156 140 человек.

В России:

  • После объявления данных на 18 апреля Россия поднялась на 10 место среди всех стран мира по количеству подтверждённых случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Об этом свидетельствуют сведения на сайтах со статистикой, основанной на заявлениях государств. В РФ выявили больше заболевших, чем в Бельгии (11 место) и Бразилии (12);
  • Депутат Московской областной думы от «Единой России» Иван Жуков умер в возрасте 63 лет после заражения коронавирусом;
  • В перечень пострадавших от коронавируса отраслей добавили торговлю одеждой, обувью и автомобилями, а также музеи и зоопарки. Это должно помочь им воспользоваться мерами поддержки властей;
  • Владимир Путин дал новые поручения правительству: составить краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть; сформировать единый федеральный резерв с медицинскими масками, лекарствами и оборудованием; рассмотреть вариант привлечения армии к борьбе с распространением Covid-19.
  • В Москве продлили все введённые из-за коронавируса ограничения до 1 мая. Мэр Сергей Собянин также ввёл новые меры и объявил о почти полном отказе от ручного контроля цифровых пропусков;
  • В Москве аннулировали 554 пропуска у тех, кто заражён коронавирусом или у тех, кто живёт с ними и должен соблюдать самоизоляцию;
  • Российские власти отвергли критику тестов со стороны Александра Лукашенко, заявив, что они «превосходят ряд зарубежных аналогов». Президент Белоруссии заявлял, что качество «ни к чёрту».
  • Узбекистан передал России первую партию медицинских масок. Всего страна планирует отправить в РФ пять миллионов;
  • В Уфе из больницы, закрытой на карантин, сбежали семь её медиков. Сотрудники объяснили, что их официально отпустили на домашнюю самоизоляцию, однако в материалах дела говорится, что они сделали это самовольно. Как минимум 6 из 7 медиков вернули и заново госпитализировали. Седьмая уже под наблюдением в другом стационаре;
  • В Архангельской клинической психиатрической больнице выявили коронавирус более чем у 50 людей — это в том числе врачи и пациенты;
  • В сети распространилось видео вечеринки в Екатеринбурге, проведённой во время режима самоизоляции. По данным местных СМИ, там собрались примерно 30 человек. Полиция начала проверку.
  • В Карелии ужесточили ограничения на передвижение в Петрозаводске, Сегеже и Кондопоге после того, как в регионе выявили ещё четырёх заражённых. Всего там 19 инфицированных;
  • Россияне снова массово поехали в Крым, несмотря на пандемию. Власти пригрозили штрафами до 30 тысяч рублей.

В мире:

  • Власти Китая сообщили, что за последние сутки никто из заболевших коронавирусом не умер. Однако в стране выявили 27 новых случаев — это на один больше, чем днём ранее. За всё время распространения вируса в стране выздоровели более 93% инфицированных;

  • Число инфицированных на Украине выросло до 5106 человек: там выявили 444 случая заражения, что означает небольшой спад после прироста в 501 случай днём ранее. В Белоруссии выявили 4,8 тысяч инфицированных, жертвами стали 45 человек;
  • Число погибших после заражения коронавирусом в Испании превысило 20 тысяч. Всего в стране, которая оказалась одной из главных жертв инфекции, выявили более 191 тысячи случаев;
  • Число погибших в Нью-Йорке — главном очаге инфекции в США — оказалось на минимуме за последние две недели. Штат отчитался о 540 жертвах. Всего в штате более 236 тысяч случаев и более 13 тысяч погибших;
  • В Нигерии умер глава администрации президента страны Маллам Абба Киари, у которого выявили коронавирус. В марте он ездил в Германию;
  • Острова Кука — самоуправляемое образование в ассоциации с Новой Зеландией — объявлены территорией без выявленных случаев Covid-19. Власти сделали такой вывод после 900 тестов. Первые ограничения на островах ввели сразу после того, как первые случаи зафиксировали в Новой Зеландии. Некоторые уже отменили;
  • Церемония схождения благодатного огня в Иерусалиме прошла без паломников. Это мероприятие традиционно проводится перед Пасхой и символизирует воскресение Иисуса Христа;
  • В Калифорнии впервые за 50-летнюю историю отменили Comic-Con — крупнейший фестиваль комиксов, фильмов и сериалов. Следующий фестиваль в Сан-Диего состоится 22 по 25 июля 2021 года;
  • Елизавета II попросила отменить артиллерийский салют в её 94-й день рождения, который будет 21 апреля. Это происходит в первый раз за 68 лет правления королевы Великобритании.

И бонус — в московском районе Бутово жители вместе слушают «Руки вверх»

@podslushano.moscow

#covid19 #covidtoday

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17 комментариев
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x mst

16

Продлили ограничения с 30 апреля до 1 мая? На один день? Что за нелепая хуйня.

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Хороший теркин30см

x
12
Ответить

Игорь Парасенко

x
2

Сидели до 30 апреля ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
Так и продолжаем сидеть до 1 мая.

Ответить

Kyler

x
0

Там праздники, а там и до конца мая продлят

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

11

 в московском районе Бутово жители вместе слушают «Руки вверх»

Вот нашим обязательно это делать в позднее время чтобы всех заебывать, днем то как в загнивающем западе нельзя послушать) 

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Горячий инструмент

Арнольд
0

Да социо с ума посходили разом. Каменные джунгли проснулись. В Италии вон хором горланят с балконов, отложилось в подсознание мне как какой-то ментальный вирус.

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Отчаянный теркин30см

Горячий
1

Горланят с балконов....они шаманское пьют и бокалами чокаются, поехавшие!

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Горячий инструмент

5

Где там теперь самоуверенные говорящие головы с телеэкранов, которые затирали в марте, что всё пучком?

Ответить

ouxen

Горячий
7

а что не пучком то? всё заебись, всем всё нравится и поскорее бы проголосовать за поправки в конституцию ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Nikita Romanov

4

Россия — в десятке стран по случаям коронавируса

Ответить

Alex lexion

4

Автор до 10 плохо умеет считать, мы(пока) 11-е, а Бельгия перед нами🤦‍♂️

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Мистер Блондин

Alex
0

Редакция тж в свете последних событий Китай за людей более не считает. Поэтому 10

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Илья Круз

Alex
0

Они исходят из официальных источников Минздрава. Так сказать из первых рук. А это данные скорее всего ВОЗ. Так что они даже могут и не ошибаться.

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Мясной якорь

2

В России всё хорошо. Никаких переполненных больниц нет, смертность низкая. Зачем паниковать и продлевать карантин?

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Artem Puchkov

0

Ура все под контролем

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ouxen

0

жители бутого красаучики

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Виктор Мохов

0

Привет блат..." рассмотреть вариант привлечения армии к борьбе с распространением Covid-19."

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