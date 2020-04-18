Россия — в десятке стран по случаям коронавируса, в Москве продлили ограничения. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 18 апреля.
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Оперативный штаб отчитался о 4,7 тысяч новых случаев заражения в России. Общее число заболевших в стране достигло 36,8 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 313 россиянин, 3057 человек выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 2,29 миллиона человек. Число погибших достигло 156 140 человек.
В России:
После объявления данных на 18 апреля Россия поднялась на 10 место среди всех стран мира по количеству подтверждённых случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Об этом свидетельствуют сведения на сайтах со статистикой, основанной на заявлениях государств. В РФ выявили больше заболевших, чем в Бельгии (11 место) и Бразилии (12);
Депутат Московской областной думы от «Единой России» Иван Жуков умер в возрасте 63 лет после заражения коронавирусом;
В перечень пострадавших от коронавируса отраслей добавили торговлю одеждой, обувью и автомобилями, а также музеи и зоопарки. Это должно помочь им воспользоваться мерами поддержки властей;
Владимир Путин дал новые поручения правительству: составить краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть; сформировать единый федеральный резерв с медицинскими масками, лекарствами и оборудованием; рассмотреть вариант привлечения армии к борьбе с распространением Covid-19.
В Москве продлили все введённые из-за коронавируса ограничения до 1 мая. Мэр Сергей Собянин также ввёл новые меры и объявил о почти полном отказе от ручного контроля цифровых пропусков;
В Москве аннулировали 554 пропуска у тех, кто заражён коронавирусом или у тех, кто живёт с ними и должен соблюдать самоизоляцию;
Российские власти отвергли критику тестов со стороны Александра Лукашенко, заявив, что они «превосходят ряд зарубежных аналогов». Президент Белоруссии заявлял, что качество «ни к чёрту».
Узбекистан передал России первую партию медицинских масок. Всего страна планирует отправить в РФ пять миллионов;
В Уфе из больницы, закрытой на карантин, сбежали семь её медиков. Сотрудники объяснили, что их официально отпустили на домашнюю самоизоляцию, однако в материалах дела говорится, что они сделали это самовольно. Как минимум 6 из 7 медиков вернули и заново госпитализировали. Седьмая уже под наблюдением в другом стационаре;
В Архангельской клинической психиатрической больнице выявили коронавирус более чем у 50 людей — это в том числе врачи и пациенты;
В сети распространилось видео вечеринки в Екатеринбурге, проведённой во время режима самоизоляции. По данным местных СМИ, там собрались примерно 30 человек. Полиция начала проверку.
В Карелии ужесточили ограничения на передвижение в Петрозаводске, Сегеже и Кондопоге после того, как в регионе выявили ещё четырёх заражённых. Всего там 19 инфицированных;
Россияне снова массово поехали в Крым, несмотря на пандемию. Власти пригрозили штрафами до 30 тысяч рублей.
В мире:
Власти Китая сообщили, что за последние сутки никто из заболевших коронавирусом не умер. Однако в стране выявили 27 новых случаев — это на один больше, чем днём ранее. За всё время распространения вируса в стране выздоровели более 93% инфицированных;
Число инфицированных на Украине выросло до 5106 человек: там выявили 444 случая заражения, что означает небольшой спад после прироста в 501 случай днём ранее. В Белоруссии выявили 4,8 тысяч инфицированных, жертвами стали 45 человек;
Число погибших после заражения коронавирусом в Испании превысило 20 тысяч. Всего в стране, которая оказалась одной из главных жертв инфекции, выявили более 191 тысячи случаев;
Число погибших в Нью-Йорке — главном очаге инфекции в США — оказалось на минимуме за последние две недели. Штат отчитался о 540 жертвах. Всего в штате более 236 тысяч случаев и более 13 тысяч погибших;
В Нигерии умер глава администрации президента страны Маллам Абба Киари, у которого выявили коронавирус. В марте он ездил в Германию;
Острова Кука — самоуправляемое образование в ассоциации с Новой Зеландией — объявлены территорией без выявленных случаев Covid-19. Власти сделали такой вывод после 900 тестов. Первые ограничения на островах ввели сразу после того, как первые случаи зафиксировали в Новой Зеландии. Некоторые уже отменили;
Церемония схождения благодатного огня в Иерусалиме прошла без паломников. Это мероприятие традиционно проводится перед Пасхой и символизирует воскресение Иисуса Христа;
В Калифорнии впервые за 50-летнюю историю отменили Comic-Con — крупнейший фестиваль комиксов, фильмов и сериалов. Следующий фестиваль в Сан-Диего состоится 22 по 25 июля 2021 года;
Елизавета II попросила отменить артиллерийский салют в её 94-й день рождения, который будет 21 апреля. Это происходит в первый раз за 68 лет правления королевы Великобритании.
И бонус — в московском районе Бутово жители вместе слушают «Руки вверх»