Прямой эфир
Поставки тестов за рубеж не прекратят.
Российские тесты на выявление коронавируса Covid-19 «по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов», сообщил Роспотребнадзор. Так российские власти ответили на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что качество российских тестов «ни к чёрту».
Роспотребнадзор подчеркнул, что эффективность тестов подтверждена тестами в Китае. «Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус SARS-CoV-2», — отметили власти. По данным ведомства, Россия с февраля передала Белоруссии 14 тысяч тест-систем.
17 апреля Лукашенко раскритиковал тесты российского производства. «Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — отметил президент.
Лукашенко заговорил о российских тестах после обследования 15 россиян, которые приехавших на стройку АЭС в Островец. Всех их госпитализировали — результаты повторных тестов дали положительный результат.
А меньше месяца назад они были слабее в 100 раз
Белорусский каякер
С тех времен три новых теста появились. И никого единого российского не существе.