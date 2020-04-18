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Новости
Сергей Звезда
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Российские власти отвергли критику тестов со стороны Лукашенко, заявив, что они «превосходят ряд зарубежных аналогов» Материал редакции

Поставки тестов за рубеж не прекратят.

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Российские тесты на выявление коронавируса Covid-19 «по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов», сообщил Роспотребнадзор. Так российские власти ответили на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что качество российских тестов «ни к чёрту».

Роспотребнадзор подчеркнул, что эффективность тестов подтверждена тестами в Китае. «Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус SARS-CoV-2», — отметили власти. По данным ведомства, Россия с февраля передала Белоруссии 14 тысяч тест-систем.

Оказание содействия странам-партнерам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, включая поставку российских тест-систем, будет продолжено.

Роспотребнадзор

17 апреля Лукашенко раскритиковал тесты российского производства. «Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — отметил президент.

Лукашенко заговорил о российских тестах после обследования 15 россиян, которые приехавших на стройку АЭС в Островец. Всех их госпитализировали — результаты повторных тестов дали положительный результат.

#новости #covid19 #лукашенко

Новости
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4 комментария
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Сайрес Смит

2
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Чуждый дебаркадер

2

А меньше месяца назад они были слабее в 100 раз

Российские тест-системы для диагностики…
Об этом в интервью «Новой Газете» сообщил бывший главный врач боткинской клинической инфекционной…
tjournal.ru
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Белорусский каякер

Чуждый
0

С тех времен  три новых теста появились. И никого единого российского не существе.

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Отдельный Никита

0

"- Ваши тесты говно!
- Нет, они круче зарубежных!
- Говно.
- Нет!"

Серьёзно? Так ведется диалог на мировой арене?

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