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Сергей Звезда
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Россияне снова массово поехали в Крым, несмотря на пандемию. Власти пригрозили штрафами Материал редакции

Поток через Крымский мост за сутки возрос на 40%.

11 комментариев
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Число граждан, приезжающих в Крым из других регионов, за последние сутки значительно возросло, заявили в местном Роспотребнадзоре. Это произошло, несмотря на режим всеобщей изоляции в регионе и другие ограничения для путешественников.

Число тех, кто въехал в Крым за последние сутки, увеличилось «практически на 40%», сказала глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. «В основном это – через Крымский мост, потому что поток в аэропорту и через железную дорогу практически не меняется», — отметила она.

В министерстве труда и соцзащиты Крыма заявили, что все въезжающие получают памятку об обязательном соблюдении самоизоляции на две недели. Также, по данным чиновников, все заполняют анкету Роспотребнадзора, указывая свои контакты и место нахождения в ближайшее время.

Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал массовые проверки. «Со следующей недели по полной программе прочёсываем всех, кто заполнял анкеты. Соответственно, кто не соблюдает правила, которые сегодня работают на территории республики, максимальные штрафы будут до 30 тысяч рублей, если не понимают, что должны выполнить свой гражданский долг», — заявил он.

16 апреля местные власти пообещали штрафовать приезжающих прямо в аэропорту и на вокзалах, если те прибыли в Крым не в командировку и не по иной уважительной причине. В санатории запрещено заселять, если человек не получил отрицательный результат теста на коронавирус.

На 18 апреля в Крыму выявлено 43 заражённых, 21 человек из них выздоровел. Самый последний случай заражения — семейная пара из Ялты — стал первым с середины февраля, когда власти сразу не смогли установили источник инфекции. Пара не покидала «пределы РФ» и в последний раз посещала работу 20 марта.

#новости #крым #карантинвроссии

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11 комментариев
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andrej

10

Крым сам по себе диагноз. Пусть едут, любители фекальных ванн.

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Арнольд Герасимович Дыня

andrej
2

Сначала прочитал "любители фикальных вин", впрочем, даже и не ошибся.

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the art of гепард

Арнольд
0

взорала, спасибо

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

the
0

У-у-у-у-у! 

Ответить

the art of гепард

andrej
0

пусть только не возвращаются потом

Ответить

Уютный Багажник

4

Надо вообще организовать туда бесплатные рейсы со всей страны. Пущай пиздуют. Главное потом мост взорвать успеть. 

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the art of гепард

1

необучаемые. вообще необучаемые 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0
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Люциан Бужор

0

Нашим людям насрать на всё. «не поняли ? Не смешно ? Это Россия»

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Руденко Сергей

0

А кроме запретов есть какие то адекватные меры? Например введение ЧС, выплаты населению и поддержка бизнеса?

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Владимир Василенко

0

Бля, умрите разом, долбаебы

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