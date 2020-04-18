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Новости
Сергей Звезда
3826

Чешские журналисты узнали о смене юридического адреса посольства России — оно не захотело находиться на площади Немцова Материал редакции

Дипведомство не переехало, но «избавилось» от имени оппозиционера в официальной переписке.

75 комментариев
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Фото Reuters

Посольство России в Праге изменило юридический адрес и теперь не будет указывать в официальной переписке, что оно находится на площади Бориса Немцова. Об этом сообщило издание Aktuálně.cz, изучившее письмо дипведомства к МИД Чехии.

Главное здание российского посольства не переедет и останется по адресу «площадь Бориса Немцова, дом 1». Но, по данным чешского СМИ, дипломаты теперь будут использовать в деловой переписке адрес своего консульского отдела, расположенного в том же комплексе, но на другой улице — Коруновачни.

Посольство России в Праге «Яндекс.Карты»

В МИД подтвердили изданию эту информацию, отметив, что у властей нет оснований оспаривать это решение. Посольство не уточнило причины переноса юридического адреса.

К моменту написания заметки на сайте посольства России в Чехии указано, что оно находится по адресу со старым названием — «nám. Pod Kaštany 1». Адрес консульского отдела (Korunovační 34) там также упоминается.

Улицу, на которой находится посольство, официально переименовали в феврале. Тогда мэр Праги Зденек Гржиб назвал это жестом в поддержку российской оппозиции.

Немцова убили в феврале 2015 года на мосту у Кремля. Ему выстрелили в спину. Исполнителей убийства осудили на срок от 11 до 20 лет тюрьмы. Заказчиков найти не удалось.

#новости #политика #чехия

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75 комментариев
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Мясной якорь

–35

Схуяли вообще в Чехии должно быть что-нибудь в честь Немцова?

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Сергей Звезда

Мясной
91

Почему в Петербурге должен быть мост Кадырова?

Ответить

Мясной якорь

Сергей
22

Почему в России вообще должен быть Кадыров?

Ответить

Сергей Звезда

Мясной
19

Согласись, и у меня, и у тебя вопросы не к друг другу

Ответить

Михаил Подивилов

Мясной
5

Извинись

Ответить

Skoi Skoi

Мясной
0

И его батя не к месту тут , как там говорилось про резню" русни "

Ответить

Неизменный Влад

Сергей
–9

Ну к слову, мост Кадырова находится где-то на краю города, а площадь Немцова переименовали конкретно под посольство РФ.
Это же очевидно, ну ты чего сегодня такой странный

Ответить

Сергей Звезда

Неизменный
12

1. Ты говоришь какие-то невероятно очевидные вещи про переименование площади. Понятное дело, что это распространённая практика. 

2. Неважно, что мост Кадырова находится на краю города. Важно, что практически никто из петербуржцев не хотел его там видеть

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Неизменный Влад

Сергей
1

Но причем тут вообще мост Кадырова? Его поставили на каком-то знаковом месте? Какое-то политическое место или че? Почему ты его сюда приплетаешь? Это совершенно другое

Площадь Немцова не просто так переименована была у посольства РФ, это своего рода знак протеста против РФ и ее политики, то есть факт переименования это политический акт со стороны Чехии. После чего посольство взяло и переехало и довольно красиво выкрутились из ситуации.

Ответить

Романелло

Неизмен…
15

Красиво? По мне так наоборот, официальное представительство России зачем-то продемонстрировало, что его почему-то сильно корёжит от упоминания Немцова. Настолько, что стали придумывать как выкрутиться, лишь бы только не упоминать его имя. Притом, что Немцов не был признан в России преступником, так за что его так "наказали"? За то, что не любил Путина и позволял себе публично его критиковать? Или копать надо глубже - до тех, у кого-то и в самом деле рыльце в пушку (я про заказчиков убийства Немцова)?

Ответить

Неизменный Влад

Романел…
–6

его почему-то сильно корёжит от упоминания Немцова.

Нет, против посольства РФ был совершено политический акт в виде переименования площади перед посольством, после чего посольство просто переехало в другое место.
Вполне красиво.

Ответить

Романелло

Неизмен…
2

Если бы площадь российского посольства назвали бы не в честь Немцова, а в честь Конева, это ведь тоже был бы политический шаг. Полагаете, в таком случае посольство тоже постаралось бы найти способ, чтобы сменить почтовый адрес? 

Ответить

Дмитрий Мищенко

Романел…
0

Или площадь Путина

Ответить

Тревожный кофе

Неизмен…
1

Немцов был плохим?

Ответить

Неизменный Влад

Тревожн…
–9

Немцов был плохим?

Плохой\хороший, но он был оппозиционером и сейчас запад на эту тему спекулирует и переименование площади лишь тому пример

Ответить

ExiLove

Романел…
–3

А Немцов, конечно, заебись чувак был, ага. Будущий национальный лидер, который бы привёл Россию к всемирному успеху!

Ответить

Романелло

ExiLove
2

То есть при смене почтового адреса посольство Российской Федерации исходит из критерия, цитирую, "заебись чувак был" или нет?

Ответить

ExiLove

Романел…
0

Я не на эту часть твоего поста отвечал.
 Маловероятно, что Немцова убили за критику Путина( Навальный живой-здоровый, хотя так же и лидер протестов 11 года и критикой власти занимается). Поэтому, вот и надо копать глубже. Рыльце в пушку не только у заказчиков, но и у самого Немцова. Глупо считать человека святым только потому. что его убили.
Но, если тебе хочется, то касательно чешской провокации - дурацкий ответ на дурацкую провокацию.

Ответить

Сергей Звезда

Неизмен…
2

Просто первым вспомнилось, поэтому и приплёл! Но да, как только вообще вокруг моста через Дудергофский канал появилась идея про Кадырова — место стало политическим. Прекрасно помню кампанию в СМИ

Ответить

Неизменный Влад

Сергей
0

Не обязательно приплетать то, что первым вспоминается

Ответить

Тревожный кофе

Неизмен…
1

Чому?

Ответить

Неизменный Влад

Тревожн…
0

Ну потому что это лишь на первый взгляд уместно, а по факту совершенно о другом.
Я не защищаю неадекватность переименования моста, просто это реально вообще другое

Ответить

Сергей Звезда

Неизмен…
2

Я просто напрямую скажу на всякий: я согласен, что это совершенно другое

Ответить

hyposlasher

Неизмен…
0

Почему ты его сюда приплетаешь?

Затем что ему лично не нравится Кадыров и он везде его приплетает

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Сергей
0

3. Еще важнее то, что маленькие петербуржцы вырастут при этом мосте и это будет норм для будущих поколений

Ответить

Удачный крюк

Сергей
0

Сергей, соблюдайте нейтральность. Чуть-чуть ваты, чуть-чуть либерахи

Ответить

Возрастной самолет

Сергей
2

Почему в каждом городе есть площадь Ленина?

Ответить

hyposlasher

Сергей
1

То есть ты согласен с тем, что площадь Немцова в Чехии это ровно такая же ересь как мост Кадырова в Питере?

Ответить

Неизменный Влад

hyposlasher
0

Ну всё всё, не гони на Серегу, он уже согласился, что немного погорячился)

Ответить

Насущные Проблемы

Мясной
18

Схуяли нет? Их площади. Как хотят, так называют.

Ответить

Мясной якорь

Насущные
5

Я бы на месте чехов задался вопросом, нахуя их городское правительство тратит деньги на «троллинг» России, попутно занимаясь еблей мозгов со всеми этими переименованиями.

Ответить

Антон Пострунин

Мясной
5

Ой, поменять таблички для трех домов вокруг площади не дорого – не улица все таки.

Ответить

Michael Smith

Антон
0

кроме табличек еще карты и справочники
а в целом это детский сад, кто себя уважает таким не занимается

Ответить

Антон Пострунин

Michael
9

Карты и справочники устаревают каждый раз когда что-то открывается/закрывается/строится/сносится.

Ответить

Студенческий паук например

Мясной
3

Троллинг России у них прописан в бюджете.

Ответить

Насущные Проблемы

Студенческий
0

Гос. закупки.

Ответить

Тревожный кофе

Мясной
1

Схуяли в Кирове есть улица Розы Люксембург?

Ответить

Serg Bootlegger

Тревожный
6

Не знал, что страну Люксембург назвали в честь цветов

Ответить

Тревожный кофе

Serg
10
Ответить

Пожилой Мартингал

Тревожный
1
Ответить

Serg Bootlegger

Мясной
2

За счёт чешских налогоплательщиков любая прихоть

Ответить

Удачный крюк

Мясной
1

Вроде все логично, но почему у одного -13, а у другого +50

Ответить

Студенческий паук например

Удачный
2

Один Звезда, другой Орлов.

Ответить

Удачный крюк

Студенческий
0

Один Орлов, другой пользуется своим местом и оппозиционной повесткой.  

Ответить

Дмитрий Мищенко

Удачный
0

-12 и +51 же, хаха

Ответить

Удачный крюк

Дмитрий
1

Динамичный скриншот

Ответить

Насущные Проблемы

13

Новое место можно назвать, скажем, Проспектом Бандеры.

Ответить

Мясной якорь

Насущные
3

Проспект Гитлера

Ответить

Litnikov Danil

Насущные
1

Политковской, Эстемировой...

Ответить

Митя Простомолотов

Litnikov
2

Тупик Политковской

Ответить

Тревожный кофе

Митя
1

Аллея Листьева

Ответить

Liu Tiko

Митя
0

Уже есть, правда, сад

Ответить

Serg Bootlegger

Litnikov
0

Березовского, Дудаева забыл

Ответить

Darth Felus

Насущные
0

В Киеве вроде посольство с Проспекта Бандеры и не уезжало, хех.

Ответить

Keka Yobikov

Darth
0
Ответить

Растительный хичхакер

Keka
0
Ответить

Растительный хичхакер

Растительный
0

блин, они там разбросаны по зданиям

Ответить

Алексей Михайлов

3

В ответочку можно было бы переименовать улицу Юлиуса Фучика в улицу Ивана Павловского. К счастью, русские не такие мелочные долбоебы с комплексом неполноценности.

Ответить

Alfred Mendels

Алексей
0

просто у чехов есть чувство юмора, а у людей представляющих российскую дипломатию нет мозгов, зато есть фэйсбук захаровой

Ответить

Bad Bear

4

Пфф вторую улицу переименовать

Ответить

Serg Bootlegger

–1

Иногда горжусь Россией за подобные мувы , за попытки макнуть леваков

Ответить

Alfred Mendels

Serg
3

по факту в очередной раз опозорились на международном уровне

Ответить

Serg Bootlegger

Alfred
0

Лол, чешские левочки протащили переименование улицы, потратили кучу бабла на все мероприятия. А РФ сменила прост сменила адрес не затратив нихуя.
Кто обосрался, лол?

Ответить

Alfred Mendels

Serg
0

в данном случае ты

Ответить

Serg Bootlegger

Alfred
0

Не хочу огорчать, но ты похоже нюхаешь сейчас чьей-то другое дерьмо

Ответить

Изи Бризи

–9

Подлый ход со стороны чехов, на самом деле

Ответить

Поменял Никнейм

Изи
5

Давай мы сначала внутри страны с нашими  гнидами разберёмся, а потом уже на чехов оскорбляться будем

Ответить

Эмоциональный пришелец

Изи
2

А в шестьдесят восьмом всё было норм. 

Ответить

Nikolay Doo

1

"Заказчиков найти не удалось."
так и хочется поправить, что их не стали даже искать

Ответить

Артур Логвинов

0

Какое посольство – такая и площадь. Все правильно, люблю эту страну

Ответить

Toliyn

0

СМЕКАЛОЧКА

Ответить

Комментарий удален

Sam Lowry

0

«Молодцы посольство», «молодцы чехи» — ребят, вы все ёбнутые, это никак не повлияет на жизнь большинства россиян. Это только повлияет на жизнь чехов и пользователей посольства — внесёт путаницу в карты/адреса. Хотя и там не очень повлияет, можно координаты указать, и вообще будет похуй, хоть Zaljupjinzkaja это улица, хоть Zajopinskaja.

Ответить

Emile Zäkiev

0

Как по нотам опять всех переиграл

Ответить

йййй

0

Чем вообще так прославился Немцов, что в честь него в других странах пощади называют? Малозначительный в целом политический деятель (особенно если брать мировой масштаб), который просто умер на заметном месте.
Причем вообще даже не факт что убили его именно "агенты Путина". Мало ли с кем он там что не поделил. 

Вообще какой-то откровенный тупой троллинг Чешских властей и такой же ответ на него.

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Sergiy Sev

0

как у запутинцев пердаки подгорают 😁 любо-дорого читать

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