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Дипведомство не переехало, но «избавилось» от имени оппозиционера в официальной переписке.
Посольство России в Праге изменило юридический адрес и теперь не будет указывать в официальной переписке, что оно находится на площади Бориса Немцова. Об этом сообщило издание Aktuálně.cz, изучившее письмо дипведомства к МИД Чехии.
Главное здание российского посольства не переедет и останется по адресу «площадь Бориса Немцова, дом 1». Но, по данным чешского СМИ, дипломаты теперь будут использовать в деловой переписке адрес своего консульского отдела, расположенного в том же комплексе, но на другой улице — Коруновачни.
В МИД подтвердили изданию эту информацию, отметив, что у властей нет оснований оспаривать это решение. Посольство не уточнило причины переноса юридического адреса.
К моменту написания заметки на сайте посольства России в Чехии указано, что оно находится по адресу со старым названием — «nám. Pod Kaštany 1». Адрес консульского отдела (Korunovační 34) там также упоминается.
Улицу, на которой находится посольство, официально переименовали в феврале. Тогда мэр Праги Зденек Гржиб назвал это жестом в поддержку российской оппозиции.
Немцова убили в феврале 2015 года на мосту у Кремля. Ему выстрелили в спину. Исполнителей убийства осудили на срок от 11 до 20 лет тюрьмы. Заказчиков найти не удалось.
Мясной якорь
Почему в России вообще должен быть Кадыров?
Ну к слову, мост Кадырова находится где-то на краю города, а площадь Немцова переименовали конкретно под посольство РФ.
Это же очевидно, ну ты чего сегодня такой странный
Но причем тут вообще мост Кадырова? Его поставили на каком-то знаковом месте? Какое-то политическое место или че? Почему ты его сюда приплетаешь? Это совершенно другое
Площадь Немцова не просто так переименована была у посольства РФ, это своего рода знак протеста против РФ и ее политики, то есть факт переименования это политический акт со стороны Чехии. После чего посольство взяло и переехало и довольно красиво выкрутились из ситуации.
Красиво? По мне так наоборот, официальное представительство России зачем-то продемонстрировало, что его почему-то сильно корёжит от упоминания Немцова. Настолько, что стали придумывать как выкрутиться, лишь бы только не упоминать его имя. Притом, что Немцов не был признан в России преступником, так за что его так "наказали"? За то, что не любил Путина и позволял себе публично его критиковать? Или копать надо глубже - до тех, у кого-то и в самом деле рыльце в пушку (я про заказчиков убийства Немцова)?
Неизменный Влад
его почему-то сильно корёжит от упоминания Немцова.
Нет, против посольства РФ был совершено политический акт в виде переименования площади перед посольством, после чего посольство просто переехало в другое место.
Вполне красиво.
Я не на эту часть твоего поста отвечал.
Маловероятно, что Немцова убили за критику Путина( Навальный живой-здоровый, хотя так же и лидер протестов 11 года и критикой власти занимается). Поэтому, вот и надо копать глубже. Рыльце в пушку не только у заказчиков, но и у самого Немцова. Глупо считать человека святым только потому. что его убили.
Но, если тебе хочется, то касательно чешской провокации - дурацкий ответ на дурацкую провокацию.
Не обязательно приплетать то, что первым вспоминается
Почему ты его сюда приплетаешь?
Затем что ему лично не нравится Кадыров и он везде его приплетает
3. Еще важнее то, что маленькие петербуржцы вырастут при этом мосте и это будет норм для будущих поколений
То есть ты согласен с тем, что площадь Немцова в Чехии это ровно такая же ересь как мост Кадырова в Питере?
Неизменный Влад
Ну всё всё, не гони на Серегу, он уже согласился, что немного погорячился)
Схуяли нет? Их площади. Как хотят, так называют.
Я бы на месте чехов задался вопросом, нахуя их городское правительство тратит деньги на «троллинг» России, попутно занимаясь еблей мозгов со всеми этими переименованиями.
Ой, поменять таблички для трех домов вокруг площади не дорого – не улица все таки.
кроме табличек еще карты и справочники
а в целом это детский сад, кто себя уважает таким не занимается
Карты и справочники устаревают каждый раз когда что-то открывается/закрывается/строится/сносится.
Студенческий паук например
Троллинг России у них прописан в бюджете.
Тревожный кофе
Схуяли в Кирове есть улица Розы Люксембург?
Не знал, что страну Люксембург назвали в честь цветов
Удачный крюк
Вроде все логично, но почему у одного -13, а у другого +50
Студенческий паук например
Один Звезда, другой Орлов.
Удачный крюк
Один Орлов, другой пользуется своим местом и оппозиционной повесткой.
-12 и +51 же, хаха
Новое место можно назвать, скажем, Проспектом Бандеры.
Политковской, Эстемировой...
Тупик Политковской
В Киеве вроде посольство с Проспекта Бандеры и не уезжало, хех.
Растительный хичхакер
В ответочку можно было бы переименовать улицу Юлиуса Фучика в улицу Ивана Павловского. К счастью, русские не такие мелочные долбоебы с комплексом неполноценности.
просто у чехов есть чувство юмора, а у людей представляющих российскую дипломатию нет мозгов, зато есть фэйсбук захаровой
Иногда горжусь Россией за подобные мувы , за попытки макнуть леваков
по факту в очередной раз опозорились на международном уровне
Лол, чешские левочки протащили переименование улицы, потратили кучу бабла на все мероприятия. А РФ сменила прост сменила адрес не затратив нихуя.
Кто обосрался, лол?
в данном случае ты
Не хочу огорчать, но ты похоже нюхаешь сейчас чьей-то другое дерьмо
Подлый ход со стороны чехов, на самом деле
Давай мы сначала внутри страны с нашими гнидами разберёмся, а потом уже на чехов оскорбляться будем
"Заказчиков найти не удалось."
так и хочется поправить, что их не стали даже искать
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«Молодцы посольство», «молодцы чехи» — ребят, вы все ёбнутые, это никак не повлияет на жизнь большинства россиян. Это только повлияет на жизнь чехов и пользователей посольства — внесёт путаницу в карты/адреса. Хотя и там не очень повлияет, можно координаты указать, и вообще будет похуй, хоть Zaljupjinzkaja это улица, хоть Zajopinskaja.
Чем вообще так прославился Немцов, что в честь него в других странах пощади называют? Малозначительный в целом политический деятель (особенно если брать мировой масштаб), который просто умер на заметном месте.
Причем вообще даже не факт что убили его именно "агенты Путина". Мало ли с кем он там что не поделил.
Вообще какой-то откровенный тупой троллинг Чешских властей и такой же ответ на него.