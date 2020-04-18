Дипведомство не переехало, но «избавилось» от имени оппозиционера в официальной переписке.

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Фото Reuters

Посольство России в Праге изменило юридический адрес и теперь не будет указывать в официальной переписке, что оно находится на площади Бориса Немцова. Об этом сообщило издание Aktuálně.cz, изучившее письмо дипведомства к МИД Чехии.

Главное здание российского посольства не переедет и останется по адресу «площадь Бориса Немцова, дом 1». Но, по данным чешского СМИ, дипломаты теперь будут использовать в деловой переписке адрес своего консульского отдела, расположенного в том же комплексе, но на другой улице — Коруновачни.

Посольство России в Праге «Яндекс.Карты»

В МИД подтвердили изданию эту информацию, отметив, что у властей нет оснований оспаривать это решение. Посольство не уточнило причины переноса юридического адреса.

К моменту написания заметки на сайте посольства России в Чехии указано, что оно находится по адресу со старым названием — «nám. Pod Kaštany 1». Адрес консульского отдела (Korunovační 34) там также упоминается.

Улицу, на которой находится посольство, официально переименовали в феврале. Тогда мэр Праги Зденек Гржиб назвал это жестом в поддержку российской оппозиции.

Немцова убили в феврале 2015 года на мосту у Кремля. Ему выстрелили в спину. Исполнителей убийства осудили на срок от 11 до 20 лет тюрьмы. Заказчиков найти не удалось.