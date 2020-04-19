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что происходит в интернете
В том числе обратив внимание на значительные расходы бюджета.
Владимир Путин через видеообращение поздравил православных христиан с Пасхой. Большую часть речи он посвятил рассказу о борьбе с коронавирусом Covid-19.
Президент отметил, что Пасха в 2020 году проходит «в условиях вынужденных ограничений». Он также обратил внимание, что меры поддержки требуют «дополнительных и больших ресурсов и резервов», и заявил, что власти используют их «рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации».
Сам Путин не пошёл в церковь на Пасху впервые за 20 лет. Он намерен поставить свечку в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево. «В храм президент не пойдёт и останется дома», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Наелся и сидит
Какой ужас. Путин не понимает сути Пасхи.
Это не праздник торжества жизни, это праздник торжества Духа.
Праздник победы Духа над смертью.
Все он правильно понимает, хитрый язычник.
совок воспитал
Какое-то говно воспитало тех, кто называет свою (пусть и бывшую) страну таким образом.
Пыня же к Союзу имеет лишь то отношение, что приложил максимум усилий к его развалу, т.к. у таких, как он, шансов чего-то достичь в тех условиях не было никаких.
Олимпийский калькулятор
Совок - это не страна, а образ мышления
Совок - это не страна, а образ мышления
Во-первых, я сомневаюсь, что те, кто использует этот эпитет, смогут подробно и вдумчиво описать тот "образ мышления" используя чёткие термины, создав **объективно понятное стороннему человеку описание.**
Т.к. у большинства из них с мышлением не очень. Так, оперирование отдельными, вбитыми извне штампами, которые дарят ощущение "продвинутости" и "не как все".
Во-вторых, тот образ, если его вдруг получится описать, неожиданно окажется вполне применим к целому списку представителей и социальных слоёв в т.ч. из тех стран, которые состояли в открытом противостоянии с СССР.
В-третьих, его увязывание со страной, название которой намеренно переиначено оскорбительно — это как раз-таки приём со стороны тех, у кого с головой получше, и кто мог реально оценивать возможности Советского Союза.
Ну, а,что Путин еще мог заявить?
Не признаться же в том, что дооптимизировался до почти полного обнуления здравоохранения с целью переформатировать его в высокоплачиваемые медицинские услуги
А, ну раз бог, тогда мы точно пропали
Главное уточнить КАКОЙ бог. Ваши версии???
Бог Один же
вот это хромакей
Коммунистический алмаз
Или дипфейк
чем больше новостей про путина, тем более становится понятно, что у путина окончательно крыша поехала.
Я тоже хочу верить в бога и сидеть чилить у камина, но реальность такова что бога нет а матушке россиюшке приходит пздц. Дед расчехляй кубышку!