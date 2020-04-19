Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Сергей Звезда
2664

«Всё будет хорошо с Божьей помощью»: Путин в поздравлении с Пасхой рассказал о борьбе с коронавирусом Материал редакции

В том числе обратив внимание на значительные расходы бюджета.

34 комментария
В закладки

Владимир Путин через видеообращение поздравил православных христиан с Пасхой. Большую часть речи он посвятил рассказу о борьбе с коронавирусом Covid-19.

Президент отметил, что Пасха в 2020 году проходит «в условиях вынужденных ограничений». Он также обратил внимание, что меры поддержки требуют «дополнительных и больших ресурсов и резервов», и заявил, что власти используют их «рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации».

У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью.

Владимир Путин

Сам Путин не пошёл в церковь на Пасху впервые за 20 лет. Он намерен поставить свечку в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево. «В храм президент не пойдёт и останется дома», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

#новости #путин #пасха #covid19 #карантинвроссии

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
0
11
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043f\u0430\u0441\u0445\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"], "comments": 34, "likes": 11, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 160383, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 19 Apr 2020 10:56:35 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

serjb

25

Наелся и сидит

Ответить

Виталий Лановой

serjb
16

Так это же банкетный, что ещё ему делать то?

Ответить

Насущные Проблемы

serjb
4

Наразваливал экономику, и спит.

Ответить

Maksytoff

serjb
1

С Божьей,но не моей..)

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

serjb
0

уж полчаса прошло, продолжение будет? или до утра ждем?

Ответить

Олимпийский калькулятор

7

требуют «дополнительных и больших ресурсов и резервов»

Намекает: готовьтесь плотить новые нологи

Ответить

Sergey Grigor'ev

Олимпийский
0

Налог на воздух?

Ответить

Олимпийский калькулятор

Sergey
0
Ответить

Обухов Денис

2

Какой ужас. Путин не понимает сути Пасхи.
Это не праздник торжества жизни, это праздник торжества Духа.
Праздник победы Духа над смертью.

Ответить

Эмиль Рубанов

Обухов
2

Все он правильно понимает, хитрый язычник.

Ответить

Тяжкий татарин

Эмиль
1

Язычником был Удмурт, а Банкетный просто туповат.

Ответить

Исключительный блик

1

И это агент КГБ. Очередное доказательство того, что совок воспитал безмозглое стадо, которое будет поддерживать любую идею

Ответить

Dear Moscow,

Исключительный
–1

 совок воспитал

Какое-то говно воспитало тех, кто называет свою (пусть и бывшую) страну таким образом.

Пыня же к Союзу имеет лишь то отношение, что приложил максимум усилий к его развалу, т.к. у таких, как он, шансов чего-то достичь в тех условиях не было никаких.

Ответить

Олимпийский калькулятор

Dear
1

Совок - это не страна, а образ мышления

Ответить

Dear Moscow,

Олимпийский
2

 Совок - это не страна, а образ мышления

Во-первых, я сомневаюсь, что те, кто использует этот эпитет, смогут подробно и вдумчиво описать тот "образ мышления" используя чёткие термины, создав **объективно понятное стороннему человеку описание.**
Т.к. у большинства из них с мышлением не очень. Так, оперирование отдельными, вбитыми извне штампами, которые дарят ощущение "продвинутости" и "не как все".

Во-вторых, тот образ, если его вдруг получится описать, неожиданно окажется вполне применим к целому списку представителей и социальных слоёв в т.ч. из тех стран, которые состояли в открытом противостоянии с СССР.

В-третьих, его увязывание со страной, название которой намеренно переиначено оскорбительно — это как раз-таки приём со стороны тех, у кого с головой получше, и кто мог реально оценивать возможности Советского Союза.

Ответить

Zero-zero-one

2

Бежим дизлайкать!

Ответить

Обухов Денис

2

Ну, а,что Путин еще мог заявить?
Не признаться же в том, что дооптимизировался до почти полного обнуления здравоохранения с целью переформатировать его в высокоплачиваемые медицинские услуги

Ответить

Александр Мирошников

1

А, ну раз бог, тогда мы точно пропали

Ответить

Олимпийский калькулятор

Александр
0
Ответить

Виталий Дмитриев

1

Поздравил с коронавирусом и рассказал о борьбе с пасхой

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Главное уточнить КАКОЙ бог. Ваши версии???

Ответить

Митя Простомолотов

Эмиль
1

Рублевский

Ответить

Sergey Grigor'ev

Эмиль
1
Ответить

Имя Фамилия

Эмиль
0

Бог Один же

Ответить

Олимпийский калькулятор

Имя
–1

Язычникам это расскажи

Ответить

the art of гепард

0

вот это хромакей

Ответить

Коммунистический алмаз

the
0

Или дипфейк

Ответить

Коммунистический алмаз

Коммунистический
0
Ответить

Bradstreet Smith

0

С нами бог Путин Россия.

Ответить

Sergey Grigor'ev

0

Как царь сидит.

Ответить

alex twit

0

Ну, раз только на помощь высших сил расчет, все хуево

Ответить

organic organic

0

Нет Пасхи? Кушайте лапшу Путина

Ответить

Иван Вялков

0

чем больше новостей про путина, тем более становится понятно, что у путина окончательно крыша поехала.

Ответить

Евгений Козлов

0

Я тоже хочу верить в бога и сидеть чилить у камина, но реальность такова что бога нет а матушке россиюшке приходит пздц. Дед расчехляй кубышку!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России зафиксировали 4070 новых случаев заболевания Covid-19. 41 человек умер
Всего случаев заболевания — 32008.
216
Новости
Путин позволил компаниям принимать иностранцев без разрешения на работу
Во время распространения коронавируса компании смогут нанимать мигрантов без разрешения на работу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.
168
Новости
Чешские журналисты узнали о смене юридического адреса посольства России — оно не захотело находиться на площади Немцова
Дипведомство не переехало, но «избавилось» от имени оппозиционера в официальной переписке.
168
Популярное за три дня
Новости
В Москве оштрафовали бездомного за нарушение самоизоляции. Сатирическое издание написало эту новость ещё неделю назад
Выдуманные истории постепенно превращаются в реальность.
51
Интернет
Ведущий прогноза погоды из США теперь работает из дома. И ведёт эфиры с кошкой на руках
Дуэт прославился в соцсетях — тысячи людей со всего мира смотрят, что там с погодой в Индиане.
39
Новости
Мэр Новокузнецка попытался на камеру отругать спортсмена за нарушение режима самоизоляции. Тот его обматерил
Позже жителя задержала полиция.
233
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Myemptyblog

В России за сутки выявили более…

Дмитрий Димчанский

15 июня 1921 года, записка…

Обухов Денис

В России за сутки выявили более…

Ivan Popov

В России за сутки выявили более…

Maksytoff

В России за сутки выявили более…

po_leen0m

В России за сутки выявили более…

kosean

В России за сутки выявили более…

Ilya Sidyakin

В России за сутки выявили более…

Изя Слоу

«Всё будет хорошо с Божьей…

Яночка

Россияне снова массово поехали…

Евгений Козлов

«Всё будет хорошо с Божьей…

Овжешко Пожежниченко

В России за сутки выявили более…

садоизоляция

В России за сутки выявили более…

Овжешко Пожежниченко

В России за сутки выявили более…

Обухов Денис

В России за сутки выявили более…

Aman Medetbekov

В России за сутки выявили более…

Alex Slobodskikh

В России за сутки выявили более…

Рог Кирилл

В России за сутки выявили более…

Dear Moscow,

«Всё будет хорошо с Божьей…

Andrew Lobachev

В России за сутки выявили более…