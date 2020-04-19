С учётом того, что название улицы Коруновачни является историческим, используется более ста лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима «площадь Бориса Немцова», посольством принято решение в дальнейшем использовать адрес «улица Коруновачни, ориентационный номер 36» в качестве своего официального адреса.

В направленной на днях ноте в Дипломатический протокол МИД Чехии уведомили об этом чешскую сторону. Удивлены тем фактом, что внешнеполитическое ведомство Чешской Республики столь поспешно придало огласке содержание данной ноты, носившей исключительно технический характер. Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание.