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Новости
Сергей Звезда
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Посольство России в Чехии объяснило смену адреса не желанием «уйти» от площади Немцова, а уведомлением из мэрии Материал редакции

«Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание».

28 комментариев
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Посольство России в Чехии отвергло данные чешских журналистов о том, что оно специально сменило юридический адрес, чтобы не указывать в официальной переписке свой новый физический адрес — площадь Бориса Немцова, 1. Дипведомство заявило, что сделало это после уведомления из мэрии.

По версии посольства, в середине марта мэрия Праги сообщила о том, что адрес «площадь Под Каштаны, ориентационный номер 1» больше не существует и что за дипмиссией «сохраняется адрес: улица Коруновачни, ориентационный номер 36».

С учётом того, что название улицы Коруновачни является историческим, используется более ста лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима «площадь Бориса Немцова», посольством принято решение в дальнейшем использовать адрес «улица Коруновачни, ориентационный номер 36» в качестве своего официального адреса.

В направленной на днях ноте в Дипломатический протокол МИД Чехии уведомили об этом чешскую сторону. Удивлены тем фактом, что внешнеполитическое ведомство Чешской Республики столь поспешно придало огласке содержание данной ноты, носившей исключительно технический характер. Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание.

посольство России в Чехии

17 апреля издание Aktuálně.cz со ссылкой на письмо посольства России к МИД Чехии рассказало, что российская дипмиссия изменила юридический адреc с «площади Бориса Немцова, дом 1» на адрес на улице «Коруновачни». В МИД Чехии подтвердили изданию эту информацию.

Улицу, на которой находится посольство России, переименовали в феврале. Тогда мэр Праги Зденек Гржиб назвал это жестом в поддержку российской оппозиции.

#новости #политика #чехия

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28 комментариев
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Краткий паркур

39

У них просто рефлекс пиздеть даже по самому незначительному поводу, лишь бы не признавать чего-то неудобного. Хуже детей. 

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Исключительный блик

3

Надо улицу, где находится чешское посольство, переименовать в честь какого-нибудь Курта Далюге, вот же ржака будет. 

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Vadim Hanson

Исключительный
4

То есть ты Немцова приравниваешь к нацисту?

Ответить

Исключительный блик

Vadim
–4

Я приравниваю тупой троллинг к тупому троллингу

Ответить

Организованный вентилятор

Исключительный
2

Жаль

Ответить

Исключительный блик

Организованный
–3

Отъебись

Ответить

Организованный

Исключи…
3

Зачем порвался?

Ответить

Исключительный

Организ…
–2

Жаль

Ответить

Организованный

Исключи…
3

Жаль

Ответить

Всё и сразу!.

Vadim
0

вы верно в дипломатии так-же как я в орфографии

Ответить

Озорной Лис

6

Лучше бы не улицы переименовывали в европе, а требовали 
международное расследование вместо путинского цирка, в котором всё спихнули на левых чеченцев, в то время когда очевидно, что стрелка было ДВА, и вся операция была осуществлена силами ФСО/ФСБ, о чём свидетельствует несколько фактов:

1) Путин собственным указом назначил "День Сил Специальных Операций" на дату убийства Немцова ! (к слову Политковскую убили вообще в день рождения Путина)

2) Следователь Краснов, возглавлявший следствие по делу Немцова и который выполнял задание кремля по фабрикации дела по чеченскому пути в награду получил повышение и стал генеральным прокурором !

3) И на суде по Политковской и на суде по Немцову обвинителем была Мария Семененко. И там и там исполнителями "признали" чеченцев !

4) Есть видеозаписи видео регистратора проезжающего автомобиля и погодной камеры. видно что "свидетель Молодых", длительно стоит у тела Немцова (скорее всего он его и добивал после первого стрелка)

5) Очевидно что Снегоуборочная машна ехала переднамерено рядом и скрывала первого стрелка. Так же на записях видно, что рядом проезжали машины, которые оттесняли остальные автомобили от бардюра, чтобы те не могли заснять лица убийц.

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Alfred Mendels

Озорной
3

очевидно что путин-ниндзя сюрикенами хуячит политических оппонентов прямо из окон кремля, не понимаю почему эту версию до сих пор не расследуют, на это указывают все факты

Ответить

Озорной Лис

Alfred
0

Ему посрать. Убийство было демонстративным.
в 2012 за три года до этого Путин сам об этом сказал.

А чуть раньше за несколько дней до Путина, этот же вброс сделал
кремлевский бот Васерман на ватном ресурсе "Смена"
https://web.archive.org/web/20120505183616/http://smena.ru/news/2012/02/20/19933

Ответить

Озорной Лис

Озорной
1

На что последовал ответ Немцова.
Тем самым возник своеобразный "диалог", предвосхитивший последующие события.

Ответить

Грэм Грэмский

Alfred
0

Тех, кто расследовал попросту не нашли...

Ответить

Прохладный крюк

Alfred
0

Ну зачем сюрикенами, он травит их обычным полонием 210

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Озорной
0

Так это не чехи должны требовать, а россияне. 

Ответить

Bad Bear

4

Как сказали в Британии после интервью двух педиков про шпиль: "Уважайте наш интеллект".
Пиздят уже по любому поводу.

Ответить

Глубокий череп

2

А где уведомление то? 

Ответить

Master Oogway

Глубокий
5

Переводят на чешский

Ответить

Rodion Kutsaev

Глубокий
3

Уволилось две недели назад

Ответить

Всё и сразу!.

3

напомню, что посольство Чехии в России находится на улице Юлиуса Фучика. 

Ответить

Stan Majors

Всё
1

И?

Ответить

Всё и сразу!.

Stan
0

чо и?

Ответить

Овжешко Пожежниченко

2

Чешские журналисты просто неправильные. Им бы в москву сьездить, поучиться журналистике, посетить правильные федеральные программы..

Ответить

Alex Slobodskikh

0

По версии посольства, в середине марта мэрия Праги сообщила о том, что адрес «площадь Под Каштаны, ориентационный номер 1» больше не существует и что за дипмиссией «сохраняется адрес: улица Коруновачни, ориентационный номер 36»
________
Но ведь не было ничего сказано о том, что нужно переехать. Всего лишь, что предыдущего адреса не существует, есть новый и всё. В это объяснение лишь полные дауны поверят

Ответить

Муниципальный чайник

Alex
1

Так они и не переезжали же

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Alex Slobodskikh

Муниципальный
0

тут "переехать" = сменить юридический адрес 

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