Прямой эфир
«Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание».
Посольство России в Чехии отвергло данные чешских журналистов о том, что оно специально сменило юридический адрес, чтобы не указывать в официальной переписке свой новый физический адрес — площадь Бориса Немцова, 1. Дипведомство заявило, что сделало это после уведомления из мэрии.
По версии посольства, в середине марта мэрия Праги сообщила о том, что адрес «площадь Под Каштаны, ориентационный номер 1» больше не существует и что за дипмиссией «сохраняется адрес: улица Коруновачни, ориентационный номер 36».
17 апреля издание Aktuálně.cz со ссылкой на письмо посольства России к МИД Чехии рассказало, что российская дипмиссия изменила юридический адреc с «площади Бориса Немцова, дом 1» на адрес на улице «Коруновачни». В МИД Чехии подтвердили изданию эту информацию.
Улицу, на которой находится посольство России, переименовали в феврале. Тогда мэр Праги Зденек Гржиб назвал это жестом в поддержку российской оппозиции.
То есть ты Немцова приравниваешь к нацисту?
Исключительный блик
Я приравниваю тупой троллинг к тупому троллингу
Организованный вентилятор
Жаль
Исключительный блик
Отъебись
Лучше бы не улицы переименовывали в европе, а требовали
международное расследование вместо путинского цирка, в котором всё спихнули на левых чеченцев, в то время когда очевидно, что стрелка было ДВА, и вся операция была осуществлена силами ФСО/ФСБ, о чём свидетельствует несколько фактов:
1) Путин собственным указом назначил "День Сил Специальных Операций" на дату убийства Немцова ! (к слову Политковскую убили вообще в день рождения Путина)
2) Следователь Краснов, возглавлявший следствие по делу Немцова и который выполнял задание кремля по фабрикации дела по чеченскому пути в награду получил повышение и стал генеральным прокурором !
3) И на суде по Политковской и на суде по Немцову обвинителем была Мария Семененко. И там и там исполнителями "признали" чеченцев !
4) Есть видеозаписи видео регистратора проезжающего автомобиля и погодной камеры. видно что "свидетель Молодых", длительно стоит у тела Немцова (скорее всего он его и добивал после первого стрелка)
5) Очевидно что Снегоуборочная машна ехала переднамерено рядом и скрывала первого стрелка. Так же на записях видно, что рядом проезжали машины, которые оттесняли остальные автомобили от бардюра, чтобы те не могли заснять лица убийц.
очевидно что путин-ниндзя сюрикенами хуячит политических оппонентов прямо из окон кремля, не понимаю почему эту версию до сих пор не расследуют, на это указывают все факты
Ему посрать. Убийство было демонстративным.
в 2012 за три года до этого Путин сам об этом сказал.
А чуть раньше за несколько дней до Путина, этот же вброс сделал
кремлевский бот Васерман на ватном ресурсе "Смена"
https://web.archive.org/web/20120505183616/http://smena.ru/news/2012/02/20/19933
На что последовал ответ Немцова.
Тем самым возник своеобразный "диалог", предвосхитивший последующие события.
Как сказали в Британии после интервью двух педиков про шпиль: "Уважайте наш интеллект".
Пиздят уже по любому поводу.
напомню, что посольство Чехии в России находится на улице Юлиуса Фучика.
Чешские журналисты просто неправильные. Им бы в москву сьездить, поучиться журналистике, посетить правильные федеральные программы..
По версии посольства, в середине марта мэрия Праги сообщила о том, что адрес «площадь Под Каштаны, ориентационный номер 1» больше не существует и что за дипмиссией «сохраняется адрес: улица Коруновачни, ориентационный номер 36»
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Но ведь не было ничего сказано о том, что нужно переехать. Всего лишь, что предыдущего адреса не существует, есть новый и всё. В это объяснение лишь полные дауны поверят
Муниципальный чайник
Так они и не переезжали же