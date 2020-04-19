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Новости
Сергей Звезда
7927

В России за сутки выявили более шести тысяч случаев коронавируса. Половина не имела клинических проявлений болезни Материал редакции

За день погибли 48 человек, 28 из них — в Москве.

В России за последние сутки выявили 6060 новых случаев коронавируса Covid-19, заявили в оперативном штабе. Всего в стране зафиксировано 42853 случая.

  • Как отметили в оперштабе, 43% из выявленных за последние сутки случаев не имели клинических проявлений болезни;
  • За сутки стало известно о 48 жертвах: 28 из них — в Москве, 9 — в Московской области, 3 — в Пензенской области, 2 — в Башкортостане, по одному — в Липецкой области, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Мурманской области, Ингушетии и Новосибирской области.
    За весь период распространения инфекции в России погиб 361 человек;

  • По выздоровлению выписали 234 человека;

Данные оперштаба по Москве — городе-очаге распространения инфекции в России

#новости #covid19

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
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75 комментариев
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Ilya Sidyakin

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Армейский жар

38

Догнать и перегнать Америку!

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po_leen0m

Армейский
0

Прорыв за рывком! Без раскачки!

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Овжешко Пожежниченко

Армейский
0
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Обухов Денис

Армейский
0

24 тыс. среди 12 миллионов - это капля в море.

Ответить

Master Oogway

15

Нуу, почти

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Евгений Киров

Master
24

Всем привет!

Я обосрался.

Ответить

Глеб Горохов

Евгений
54

Привет! Я тоже. К комментам это отношения не имеет.

Ответить

Константин Воронков

Евгений
1

Ну, так как статистика приходит за предыдущий день, то твой прогноз надо будет сравнивать завтра

Ответить

ВидеоБлокер

Константин
1

Тогда ждём-с

Ответить

Aman Medetbekov

Константин
0

Он в том же посту сказал что ошибся подсчетом, и явно имел виду про данные к воскресенью

Ответить

Jenny Smith

Евгений
0

завтра будет.

Ответить

Master Oogway

Евгений
0

Но был близок!

Ответить

Серёжка Зожкин

Евгений
0

братишке покушоть отнеси

Ответить

Обухов Денис

Евгений
0

Смерти боишься ....не бойся в следующем жизни будешь планктоном.

Ответить

DoubleDors

8

Це пиздец короче

Ответить

Станислав Есин

4

Топ2 в мире по приросту, сильно

Ответить

chachalava

Станислав
7

А ты думал будет иначе при полном развале здравоохранения?

Ответить

Kostya Proshchalykin

chachalava
3

Ну тогда в сша и Европе вообще здравоохранения нет. Там при ранение ноги, ее отрезают

Ответить

chachalava

Kostya
2

А ещё там негров линчуют

Ответить

Станислав Есин

chachalava
0

Я призадумался над тем, что ждет экономику и страну к июню/июлю, очевидно, что будет продление изоляции на май

Ответить

Олимпийский калькулятор

Станислав
2

Только сейчас призадумался?

Ответить

x mst

Станислав
0

В любом случае интересно, согласись?

Ответить

Двойной диод

Станислав
1

НАКОНЕЦ-ТО РОСИЮШКА ТОП-2 В МИРЕ! СОСАТЬ, ЛИБЕРАЛЫ! ВЛАДИМИР ПУТИН МОЛОДЕЦ, ПОЛИТИК ЛИДЕР И БОРЕЦ, ВСЁ ЖЕ ВЫВЕЛ НАШУ ВЕЛИКУЮ СТРАНУ В ЛИДЕРЫ! НЕМНОГО НАПРЯЖЁМСЯ - И ТОП1 БУДЕТ!

Ответить

Насущные Проблемы

Станислав
0

А первые кто? США?

Ответить

Станислав Есин

Насущные
2

сша

Ответить

Насущные Проблемы

Станислав
0

Прям новая холодная война.

Ответить

Ilya Sidyakin

Насущные
0

https://ncov2019.live/
США и причем там сильно плохо все

Coronavirus Dashboard
Live coronavirus dashboard tracker. See data, maps, social media trends, and learn about…
ncov2019.live
Ответить

Исключительный блик

Насущные
–1

Китай

Ответить

Насущные Проблемы

Исключительный
0

Какой, блять, Китай. Там месяц назад 82000 было.

Ответить

Романелло Кивогенс

Станислав
0

Абсолютные цифры мало о чём говорят. Надо исходить из прироста и общего числа выявленных заражённых на душу населения.

Ответить

Aman Medetbekov

Романелло
1

ну прирост x2 каждые 5 дней, не ужасно, но и не хорошо. Если рост будет до мая как обещали, то к 1 маю в день будет по 20-25 тысяч. Почетное второе место обеспечено короче, США не догоните

Ответить

Станислав Есин

Романелло
0

Число выявленных на душу ни о чем не говорит. Кто был здоров и чист 2 недели назад, заразился в метро сегодня утром из-за увеличения числа заболевающих.

Ответить

Рог Кирилл

Станислав
0

Вероятно у нас просто пик сдвинулся относительно Европы и США.

Ответить

Иван Вялков

Рог
–1

мы еще далеко от пика

Ответить

Маргарита Шифрина

4

А в Питере пошло в минус 🧐 ну да, ну да конечно...

Ответить

Средневековый Мика

Маргарита
5

по Питеру вообще подозрительная статистика

Ответить

Руслан Эксиго

Маргарита
3

Введём пропуска и догоним столицу!

Ответить

Alex Slobodskikh

Маргарита
1

На севере люди закаленные прост

Ответить

Евгений Большаков

4

ускоряемся

Ответить

Kostya Proshchalykin

2

Ждём шуток от дегенератов про догоним и перегоним.

Ответить

Paster Nak

Kostya
5

Это не шутки

Ответить

Kyler

Kostya
1

Уже )

Ответить

Олимпийский калькулятор

Kostya
0

Ничего, пойдут шашлычки - перегоним.

Ответить

Рог Кирилл

Kostya
0

:)

Ответить

Владислав Панков

2

Причём это подтверждённые случаи, а сколько тех кто переносит и не знает об этом, всех же не возможно проконтролировать.

Ответить

Paster Nak

Владислав
5

Нужен дайджест по внебольничной пневмонии

Ответить

Ilya Sidyakin

3
Ответить

Андрей Шмидт

Ilya
0

Значит меры позволили замедлить распространение, у Вас в прогнозе на 17 число по 15к, а сейчас, к счастью, 6к прирост

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Andrew Lobachev

2

"Загнивающая" Чехия преодолела пик (от первых 50 регистрируемых случаев в сутки) за 26 дней (с 11 марта по 4 апреля).
Испания, первые 50 заболевших в сутки - 4.03, пик пройден 25 марта (22 дня) 
Швейцария, 6.03-23.03 (19 дней)

Австрия, 10.03-26.03 (18 дней)

Норвегия - 19 дней

Германия - 24 дня

И т.д. и т.п.

Россия, первые 50 заболевших в сутки начались 19.03 (32 дня назад), Ракова: пик будет через 2-3 недели. WTF?

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

1

Путин сказал, что все под контролем. Ну так-то да, единственное, что растет в стране, так это показатель заболеваемости. Но на фоне рубля и нефти, хоть что-то растет... 

Ответить

Средневековый Мика

r0manov
1

А еще говорил, что эти недели будут определяющими)

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Средневековый
0
Ответить

r0manov #LetsplaySpb

r0manov
3

Как же ты заебал 

Ответить

Средневековый Мика

r0manov
1

Он тут всем минусов накидал, похоже. Его борьба с коронавирусом.

Ответить

Maksytoff

1

Эм,а где Башкирия..)

Ответить

Рузалина Бакирова

Maksytoff
1

Это за сутки выявленные, а не общая статистика, видимо в Башкирии не выявили никого))

Ответить

Maksytoff

Рузалина
0

Подозрительно)))Учитывая,что народ ходит будто самоизоляции и нет)

Ответить

Овжешко Пожежниченко

1

Вчера, кстать, бронзу по новоприбывшим взяли

Ответить

Maksytoff

Овжешко
0

Берём Курс на золото!Обогнать и перегнать загнивающий запад!

Ответить

Sergey Grigor'ev

1

Россия не болей.

Ответить

Maxim Semenov

1

Аккурат пятый день. Очереди из метро подъехали.

Ответить

Глубокий череп

Maxim
0

Рано ещё 

Ответить

Оперативный яд

1

Непонел, а где Башкирия? 

Ответить

Big Panda

0

С ноги ворвались в мировую 10-ку 

Ответить

kosean

0

Самоизоляция в мае CONFIRMED!!

Ответить

Владимир Оо

–1

Охуеееть😱

Ответить

Обухов Денис

0

Дак если почти около 50% бессимптомных, Дак может просто короновирус присутствует в организме? Так же очень большое число с лёгкой и средней тяжести. Может все же это орви, а корона просто присутствует а организме? И всю обыденную статистику выдают за корону? Просто раньше не освещали и мы не знали, а щас освещают подробно...

Ответить

Alex Slobodskikh

Обухов
0

Среди ваших знакомых есть заразившиеся?
И среди моих нет. Не существует никакой короны, нас держат за стадо!

Ответить

Егор Музыка

0

Дерьмо случается

Ответить

Kyler

0

Ну как бы у нас оно не распространяется...
Интересно после всего этого пиздеца чьи головы с плеч полетят

Ответить

пирог же

0

Я сейчас у родителей в Самаре в частном секторе. Каждый год на пасху здесь просходит традиционный поход групп детей по домам за конфетами, яйцами и куличами. В этом году детей ходит меньше но все равно дофига. Интересно, что открывают им двери в основном старики

Ответить

Konstantin Tsevelev

0

русские долго запргягают, но быстро едут!

Ответить

Иван Вялков

0

пиздец. а кто-то еще говорит, что это все полная хрень и короны не сушесвует

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Ivan Popov

0

Русские вперед!

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Eugene Lemeshko

0

Ну, как уже говорили, с нами бог и красивые цифры

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