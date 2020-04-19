В России за сутки выявили более шести тысяч случаев коронавируса. Половина не имела клинических проявлений болезни
Материал редакции
За день погибли 48 человек, 28 из них — в Москве.
В России за последние сутки выявили 6060 новых случаев коронавируса Covid-19, заявили в оперативном штабе. Всего в стране зафиксировано 42853 случая.
Как отметили в оперштабе, 43% из выявленных за последние сутки случаев не имели клинических проявлений болезни;
За сутки стало известно о 48 жертвах: 28 из них — в Москве, 9 — в Московской области, 3 — в Пензенской области, 2 — в Башкортостане, по одному — в Липецкой области, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Мурманской области, Ингушетии и Новосибирской области. За весь период распространения инфекции в России погиб 361 человек;
Если вы никогда не покидали свою страну в спешке, с незначительной суммой денег, без документов и почти без вещей, то вы не знаете, что такое паника. Только это слово приходит на ум, когда я вспоминаю о событиях со мной в прошлом году.
Если вы никогда не покидали свою страну в спешке, с незначительной суммой денег, без документов и почти без вещей, то вы не знаете, что такое паника. Только это слово приходит на ум, когда я вспоминаю о событиях со мной в прошлом году.
Ilya Sidyakin
Армейский жар
Догнать и перегнать Америку!
po_leen0mАрмейский
Прорыв за рывком! Без раскачки!
Овжешко ПожежниченкоАрмейский
Обухов ДенисАрмейский
24 тыс. среди 12 миллионов - это капля в море.
Master Oogway
Нуу, почти
Евгений КировMaster
Всем привет!
Я обосрался.
Глеб ГороховЕвгений
Привет! Я тоже. К комментам это отношения не имеет.
Константин ВоронковЕвгений
Ну, так как статистика приходит за предыдущий день, то твой прогноз надо будет сравнивать завтра
ВидеоБлокерКонстантин
Тогда ждём-с
Aman MedetbekovКонстантин
Он в том же посту сказал что ошибся подсчетом, и явно имел виду про данные к воскресенью
Jenny SmithЕвгений
завтра будет.
Master OogwayЕвгений
Но был близок!
Серёжка ЗожкинЕвгений
братишке покушоть отнеси
Обухов ДенисЕвгений
Смерти боишься ....не бойся в следующем жизни будешь планктоном.
DoubleDors
Це пиздец короче
Станислав Есин
Топ2 в мире по приросту, сильно
chachalavaСтанислав
А ты думал будет иначе при полном развале здравоохранения?
Kostya Proshchalykinchachalava
Ну тогда в сша и Европе вообще здравоохранения нет. Там при ранение ноги, ее отрезают
chachalavaKostya
А ещё там негров линчуют
Станислав Есинchachalava
Я призадумался над тем, что ждет экономику и страну к июню/июлю, очевидно, что будет продление изоляции на май
Олимпийский калькулятор
Только сейчас призадумался?
x mstСтанислав
В любом случае интересно, согласись?
Двойной диод
НАКОНЕЦ-ТО РОСИЮШКА ТОП-2 В МИРЕ! СОСАТЬ, ЛИБЕРАЛЫ! ВЛАДИМИР ПУТИН МОЛОДЕЦ, ПОЛИТИК ЛИДЕР И БОРЕЦ, ВСЁ ЖЕ ВЫВЕЛ НАШУ ВЕЛИКУЮ СТРАНУ В ЛИДЕРЫ! НЕМНОГО НАПРЯЖЁМСЯ - И ТОП1 БУДЕТ!
Насущные ПроблемыСтанислав
А первые кто? США?
Станислав ЕсинНасущные
сша
Насущные ПроблемыСтанислав
Прям новая холодная война.
Ilya SidyakinНасущные
https://ncov2019.live/
США и причем там сильно плохо все
Исключительный блик
Китай
Насущные ПроблемыИсключительный
Какой, блять, Китай. Там месяц назад 82000 было.
Романелло КивогенсСтанислав
Абсолютные цифры мало о чём говорят. Надо исходить из прироста и общего числа выявленных заражённых на душу населения.
Aman MedetbekovРоманелло
ну прирост x2 каждые 5 дней, не ужасно, но и не хорошо. Если рост будет до мая как обещали, то к 1 маю в день будет по 20-25 тысяч. Почетное второе место обеспечено короче, США не догоните
Станислав ЕсинРоманелло
Число выявленных на душу ни о чем не говорит. Кто был здоров и чист 2 недели назад, заразился в метро сегодня утром из-за увеличения числа заболевающих.
Рог КириллСтанислав
Вероятно у нас просто пик сдвинулся относительно Европы и США.
Иван ВялковРог
мы еще далеко от пика
Маргарита Шифрина
А в Питере пошло в минус 🧐 ну да, ну да конечно...
Средневековый Мика
по Питеру вообще подозрительная статистика
Руслан ЭксигоМаргарита
Введём пропуска и догоним столицу!
Alex SlobodskikhМаргарита
На севере люди закаленные прост
Евгений Большаков
ускоряемся
Kostya Proshchalykin
Ждём шуток от дегенератов про догоним и перегоним.
Paster NakKostya
Это не шутки
KylerKostya
Уже )
Олимпийский калькулятор
Ничего, пойдут шашлычки - перегоним.
Рог КириллKostya
:)
Владислав Панков
Причём это подтверждённые случаи, а сколько тех кто переносит и не знает об этом, всех же не возможно проконтролировать.
Paster NakВладислав
Нужен дайджест по внебольничной пневмонии
Ilya Sidyakin
Андрей ШмидтIlya
Значит меры позволили замедлить распространение, у Вас в прогнозе на 17 число по 15к, а сейчас, к счастью, 6к прирост
Комментарий удален
Комментарий удален
Andrew Lobachev
"Загнивающая" Чехия преодолела пик (от первых 50 регистрируемых случаев в сутки) за 26 дней (с 11 марта по 4 апреля).
Испания, первые 50 заболевших в сутки - 4.03, пик пройден 25 марта (22 дня)
Швейцария, 6.03-23.03 (19 дней)
Австрия, 10.03-26.03 (18 дней)
Норвегия - 19 дней
Германия - 24 дня
И т.д. и т.п.
Россия, первые 50 заболевших в сутки начались 19.03 (32 дня назад), Ракова: пик будет через 2-3 недели. WTF?
r0manov #LetsplaySpb
Путин сказал, что все под контролем. Ну так-то да, единственное, что растет в стране, так это показатель заболеваемости. Но на фоне рубля и нефти, хоть что-то растет...
Средневековый Мика
А еще говорил, что эти недели будут определяющими)
r0manov #LetsplaySpbСредневековый
r0manov #LetsplaySpbr0manov
Как же ты заебал
Средневековый Мика
Он тут всем минусов накидал, похоже. Его борьба с коронавирусом.
Maksytoff
Эм,а где Башкирия..)
Рузалина БакироваMaksytoff
Это за сутки выявленные, а не общая статистика, видимо в Башкирии не выявили никого))
MaksytoffРузалина
Подозрительно)))Учитывая,что народ ходит будто самоизоляции и нет)
Овжешко Пожежниченко
Вчера, кстать, бронзу по новоприбывшим взяли
MaksytoffОвжешко
Берём Курс на золото!Обогнать и перегнать загнивающий запад!
Sergey Grigor'ev
Россия не болей.
Maxim Semenov
Аккурат пятый день. Очереди из метро подъехали.
Глубокий череп
Рано ещё
Оперативный яд
Непонел, а где Башкирия?
Big Panda
С ноги ворвались в мировую 10-ку
kosean
Самоизоляция в мае CONFIRMED!!
Владимир Оо
Охуеееть😱
Обухов Денис
Дак если почти около 50% бессимптомных, Дак может просто короновирус присутствует в организме? Так же очень большое число с лёгкой и средней тяжести. Может все же это орви, а корона просто присутствует а организме? И всю обыденную статистику выдают за корону? Просто раньше не освещали и мы не знали, а щас освещают подробно...
Alex SlobodskikhОбухов
Среди ваших знакомых есть заразившиеся?
И среди моих нет. Не существует никакой короны, нас держат за стадо!
Егор Музыка
Дерьмо случается
Kyler
Ну как бы у нас оно не распространяется...
Интересно после всего этого пиздеца чьи головы с плеч полетят
пирог же
Я сейчас у родителей в Самаре в частном секторе. Каждый год на пасху здесь просходит традиционный поход групп детей по домам за конфетами, яйцами и куличами. В этом году детей ходит меньше но все равно дофига. Интересно, что открывают им двери в основном старики
Konstantin Tsevelev
русские долго запргягают, но быстро едут!
Иван Вялков
пиздец. а кто-то еще говорит, что это все полная хрень и короны не сушесвует
Ivan Popov
Русские вперед!
Eugene Lemeshko
Ну, как уже говорили, с нами бог и красивые цифры