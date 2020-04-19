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Сергей Звезда
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Baza рассказала о тайной пасхальной службе в Москве для «VIP-персон» и обвинила Охлобыстина в нападении на журналистку Материал редакции

РПЦ и чиновники официально призывали прихожан остаться дома во время православного праздника.

64 комментария
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В Москве в ночь на 19 апреля прошла закрытая пасхальная служба, в которой поучаствовали 50-60 человек, сообщила Baza. Все остальные церкви города, кроме храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, закрыли по рекомендации властей из-за коронавируса Covid-19.

По данным издания, службу можно было посетить только по заранее оформленным спецпропускам. Baza заметила следившую за безопасностью полицию и сделала вывод, что московские власти знали о мероприятии. Служительница храма, имя которой не приводится, подтвердила изданию данные о том, что для обычных людей служба была закрыта.

На службу пришли не только работники храма и члены их семей, но и «разнообразные VIP-персоны», отметила Baza. Среди них оказался актёр и бывший священник Иван Охлобыстин с семьёй. Одна из его дочерей в апреле переболела коронавирусом, из-за чего вся семья уходила на самоизоляцию.

Baza также обвинила Охлобыстина в нападении на свою корреспондентку. Судя по видео, выйдя на улицу, актёр попытался забрать у девушки телефон и сказал: «А что вы снимаете, вот что вы снимаете сейчас?». По данным издания, охранник предупреждал каждого из уходящих гостей, что снаружи находится журналистка.

Представитель мэрии в разговоре с Baza заявил, что власти «давали лишь рекомендации для РПЦ, а они вели работу с храмами и настоятелями».

  • В Москве на Пасху фактически закрыли для прихожан церкви и храмы. Патриарх Кирилл ещё в конце марта призвал верующих молиться дома. РПЦ перед праздником рекомендовала проводить службы в столице и Подмосковье без посетителей, только с священнослужителями, а также с необходимыми сотрудниками и волонтёрами. Мэр Москвы Сергей Собянин также попросил воздержаться от посещения храмов в Пасху;
  • В 43 из 85 регионов — включая Ленинградскую область (298 случаев коронавируса), Мурманскую область (265) и Краснодарский край (239) — храмы на православный праздник всё равно были открыты. Во всех субъектах службы транслировались онлайн или по ТВ;
  • Там, где храмы остались открыты, собрались люди. Зачастую прихожане соблюдали меры предосторожности, например, в Волгограде они держались на расстоянии 1,5 метра, в Чите, на Камчатке и в Улан-Удэ находились в масках. В Петербурге и Новосибирске люди приходили к закрытым храмам.
  • Во всех регионах России введён режим повышенной готовности и режим самоизоляции из-за коронавируса.

#новости #религия #пасха #covid19 #карантинвроссии

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64 комментария
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Самарский цветок

71

Охлобыстин мудак

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Романелло Кивогенс

Самарский
31

До сих пор не понимаю, как это сочетается. Только что ты вместе с семьёй в храме смиренно молился богу, а минуту спустя уже нападаешь на журналистку. 

Ответить

Берни Сандерс

Романелло
14

А что тут может не сочетаться? 

Ответить

Поменял Никнейм

Романелло
0

Типичный верующий

Ответить

Солнечный корабль

Самарский
4
Ответить

Забавный звук

38
Ответить

Криминальный Макс

18
Ответить

Dante Havershim

16

С другой стороны их не жалко

Ответить

Владимир Филатов

11

Зачем он нацепил шарф? И так всем было ясно, что он бандит.

Ответить

Пожилой Мартингал

Владимир
8
Ответить

Равнодушный американец

9

Вчера в 3 часа ночи возвращалась домой с прогулки с собакой, проходила мимо недавно построенной церквушки - так там, похоже, только закончилась служба и оттуда разъезжались машины; мимо нас ещё прошла женщина со свечкой в руках, без маски, просто так. 
Вот вам и официальные призывы от РПЦ - народ на них клал здоровенный хуй, боженька сильнее этих ваших коронавирусов.

Ответить

Олимпийский калькулятор

Равнодушный
0

У нас службы велись в храмах, но внутрь пускали только священнослужителей, простой люд стоял на улице, и к ним иногда (раз в 15 минут) выходили из храма священники.

Ответить

Иван Алексеев

0

Как в одном человеке сочетается такой актерский профессионализм и религиозная истерия? 

Ответить

1 2

Иван
14

В этой обоссаной мошонке актерский профессионализм?

Да, в нём ещё любовь к Драм'н'Донбассу

Ответить

Иван Алексеев

1
3

Порвался вдвойне. В тот момент, когда я тебя плюсую, ты минусуешь меня. Ты такой же жалкий, как и эти все верующие. У вас схожая черта в том, чтоб испытывать абсолютную злобу ко всем, кто не согласен с вами. 

Поэтому у либерах и ваты нет никакого отличия. Просто поливают говном с двух разных балконов. 

Ответить

1 2

Иван
0

Порви меня втройне, ок?

Ответить

Иван Алексеев

1
1

Самое печальное, что ты сам это делаешь, без моего участия

Ответить

Иван Алексеев

1
–4

О, порвался. Все те кто не с нами - априори бездари во всех сферах?

Ответить

1 2

Иван
0

Три классных роли Охлобыстина прямо сейчас?

Ответить

Сергей Звезда

1
5

Даунхаус, Царь, Интерны?

Ответить

1 2

Сергей
1

Особенно Интерны

Ответить

Берни Сандерс

1
3

Ну не все могут в хороший вкус к искусству...

Ответить

Олимпийский

Берни
0

Осознание своей проблемы - первый шаг к её решению. Молодец.

Ответить

Берни Сандерс

Олимпий…
0

У меня хороший вкус, проблемы нет, приятель. 

Ответить

Олимпийский

Берни
0

И чем тебе Даун Хаус не понравился?

Ответить

Берни Сандерс

Олимпий…
0

Я отвечал на коммент про интерны.

А даун хаус надо пересмотреть, чтобы ответить тебе на этот вопрос.

Ответить

Вечный глобус

Сергей
1

А еще сценарий к ДМБ

Ответить

Олимпийский калькулятор

1
1

ДМБ, 8 ½ $, Соловей-Разбойник

Ответить

Виктор Тарасов

1
0

Во лучшая роль.

Ответить

1 2

Иван
1

Оказавшись перед Охлобыстиным, с какой стороны лизнёшь?

Ответить

Денис Лапин

1
1

как и кулич, слижу цветные катышки с макушки

Ответить

Исключительный блик

4

Цирк уродов какой-то

Ответить

Alexey Snooker

4

Когда спиздил у мамы платок бегаешь по всей квартире и кричишь что ты Ван Хельсинг

Ответить

Глубокий череп

Alexey
0

Боярский?

Ответить

Юлия Прибыткова

3

Дочка переболела (4-го апреля в инст ее пост о том что она болеет) коронавирусом, от чего вся семья ушла на карантин.

Простити, но сегодня только 19-ое число. Карантин минимум 14 дней. Я чего-то не понимаю или где?

Ответить

сволочь

Юлия
0

4 +15. Это не сложно, в телефоне, даже в кнопочным, есть калькулятор. 4го писала, когда диагностировали мы не знаем. Да хрен с ними, дело, наверное, в лицемерии, а не в карантине. Ведь эти люди уже призывают и будут ещё долго призывать нас сидеть дома, забив на свои дела и проблемы. Уж так сильно хочется, чтобы тебя Вип-персоной назвали, чтобы потом вещать пастве, что самолюбие тоже грех. 

Ответить

Средневековый месяц

2

Остальных жаль не опознали

Ответить

Sam Jose

2

Ахха, орнул. Круто же не? Люди которые верят что их бог спасёт пусть собираются. Потом они вымрут и останутся только адекватные. В чем проблема.

Ответить

Берни Сандерс

Sam
0

Вообще-то они верят, что их спасут не от вируса, а от попадания в ад. А сейчас вероятность отправиться в ад возросла, логично, что стоит поспешить замолить грехи.

Ответить

Alexey Kondratyuk

2

Пасхальная служба для «VIP-персон»? Прямо как у Пелевина: "Солидный господь для солидных господ".

Ответить

x mst

0

Даже среди VIP-персон есть верующие...

Ответить

Равнодушный американец

x
4

там вполне себе упоротые верующие встречаются

Ответить

Олимпийский калькулятор

x
0

Когда дал денюшку батюшке чтобы грехи замаливать - жить проще и спокойнее, чем тянуть за собой груз ответственности за свои поступки.

Ответить

Берни Сандерс

Олимпийский
0

О да, бедные богачи, тянут тяжкий груз, так жить тяжело.

Ответить

Илья Гераськин

Берни
0

Тем не менее многие из них действительно верят в индульгенцию

Ответить

Берни Сандерс

Илья
0

Не думаю, что у нас много богачей католиков. Но это не вопрос веры, индульгенция вполне себе существует в католической церкви и по наши дни, только теперь она бесплатная.

Ответить

Илья Гераськин

Берни
0

Я имею в виду условную индульгенцию. В Челябинске вон чувак который обанкротил градообразующее предприятие аж церковь построил.

Ответить

Konstantin Tsevelev

x
0

я думаю у них так положено, типо по правилам.

Ответить

Serg Bootlegger

–27

Журналисты хуже проституток.

Ответить

Le Kram

Serg
4

Лол, твинк охлобыстина порвался

Ответить

1 2

Le
0

Это одна из дочерей

Ответить

Олимпийский калькулятор

Serg
0

О! Да Вы эксперт!

Ответить

Serg Bootlegger

Олимпийский
0

А между ними - политики.

Ответить

Насущные Проблемы

Serg
0

Обоснуй.

Ответить

Берни Сандерс

Насущные
0

Не дают за деньги?

Ответить

Старательный Абдужаббор

Serg
0

А проститутки лучше депутатов

Ответить

Алексей Логачев

1

Воистину светлый праздник

Ответить

Евген

1

Я вип нахой

Ответить

1 2

0

Где Охлопиздин, там и Прилепин и вся донбасская суперсемейка

Ответить

Глубокий череп

0

Последователи Лещенко?

Ответить

сироп от щекотки

0

Картинка из того самого фильма, где Охлобыстин играл

Ответить

сироп от щекотки

0

Кек, а помните лет 8 назад Охлобыстин угарел по какой-то несусветной дичи с пирамидой, заигрыванием вокруг 1488 и пр

Ответить

сироп от щекотки

сироп
0

Сцук, ну это вышка прост :D

Ответить

Лис Снежный

0

Вы ребятки дома сидите, а нам можно. Мы же лучше вас.

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