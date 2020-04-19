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РПЦ и чиновники официально призывали прихожан остаться дома во время православного праздника.
В Москве в ночь на 19 апреля прошла закрытая пасхальная служба, в которой поучаствовали 50-60 человек, сообщила Baza. Все остальные церкви города, кроме храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, закрыли по рекомендации властей из-за коронавируса Covid-19.
По данным издания, службу можно было посетить только по заранее оформленным спецпропускам. Baza заметила следившую за безопасностью полицию и сделала вывод, что московские власти знали о мероприятии. Служительница храма, имя которой не приводится, подтвердила изданию данные о том, что для обычных людей служба была закрыта.
На службу пришли не только работники храма и члены их семей, но и «разнообразные VIP-персоны», отметила Baza. Среди них оказался актёр и бывший священник Иван Охлобыстин с семьёй. Одна из его дочерей в апреле переболела коронавирусом, из-за чего вся семья уходила на самоизоляцию.
Baza также обвинила Охлобыстина в нападении на свою корреспондентку. Судя по видео, выйдя на улицу, актёр попытался забрать у девушки телефон и сказал: «А что вы снимаете, вот что вы снимаете сейчас?». По данным издания, охранник предупреждал каждого из уходящих гостей, что снаружи находится журналистка.
Представитель мэрии в разговоре с Baza заявил, что власти «давали лишь рекомендации для РПЦ, а они вели работу с храмами и настоятелями».
До сих пор не понимаю, как это сочетается. Только что ты вместе с семьёй в храме смиренно молился богу, а минуту спустя уже нападаешь на журналистку.
Зачем он нацепил шарф? И так всем было ясно, что он бандит.
Вчера в 3 часа ночи возвращалась домой с прогулки с собакой, проходила мимо недавно построенной церквушки - так там, похоже, только закончилась служба и оттуда разъезжались машины; мимо нас ещё прошла женщина со свечкой в руках, без маски, просто так.
Вот вам и официальные призывы от РПЦ - народ на них клал здоровенный хуй, боженька сильнее этих ваших коронавирусов.
Олимпийский калькулятор
У нас службы велись в храмах, но внутрь пускали только священнослужителей, простой люд стоял на улице, и к ним иногда (раз в 15 минут) выходили из храма священники.
Как в одном человеке сочетается такой актерский профессионализм и религиозная истерия?
Порвался вдвойне. В тот момент, когда я тебя плюсую, ты минусуешь меня. Ты такой же жалкий, как и эти все верующие. У вас схожая черта в том, чтоб испытывать абсолютную злобу ко всем, кто не согласен с вами.
Поэтому у либерах и ваты нет никакого отличия. Просто поливают говном с двух разных балконов.
О, порвался. Все те кто не с нами - априори бездари во всех сферах?
Ну не все могут в хороший вкус к искусству...
Осознание своей проблемы - первый шаг к её решению. Молодец.
У меня хороший вкус, проблемы нет, приятель.
И чем тебе Даун Хаус не понравился?
Я отвечал на коммент про интерны.
А даун хаус надо пересмотреть, чтобы ответить тебе на этот вопрос.
Когда спиздил у мамы платок бегаешь по всей квартире и кричишь что ты Ван Хельсинг
Дочка переболела (4-го апреля в инст ее пост о том что она болеет) коронавирусом, от чего вся семья ушла на карантин.
Простити, но сегодня только 19-ое число. Карантин минимум 14 дней. Я чего-то не понимаю или где?
4 +15. Это не сложно, в телефоне, даже в кнопочным, есть калькулятор. 4го писала, когда диагностировали мы не знаем. Да хрен с ними, дело, наверное, в лицемерии, а не в карантине. Ведь эти люди уже призывают и будут ещё долго призывать нас сидеть дома, забив на свои дела и проблемы. Уж так сильно хочется, чтобы тебя Вип-персоной назвали, чтобы потом вещать пастве, что самолюбие тоже грех.
Ахха, орнул. Круто же не? Люди которые верят что их бог спасёт пусть собираются. Потом они вымрут и останутся только адекватные. В чем проблема.
Вообще-то они верят, что их спасут не от вируса, а от попадания в ад. А сейчас вероятность отправиться в ад возросла, логично, что стоит поспешить замолить грехи.
Пасхальная служба для «VIP-персон»? Прямо как у Пелевина: "Солидный господь для солидных господ".
Даже среди VIP-персон есть верующие...
Олимпийский калькулятор
Когда дал денюшку батюшке чтобы грехи замаливать - жить проще и спокойнее, чем тянуть за собой груз ответственности за свои поступки.
О да, бедные богачи, тянут тяжкий груз, так жить тяжело.
Тем не менее многие из них действительно верят в индульгенцию
Не думаю, что у нас много богачей католиков. Но это не вопрос веры, индульгенция вполне себе существует в католической церкви и по наши дни, только теперь она бесплатная.
Я имею в виду условную индульгенцию. В Челябинске вон чувак который обанкротил градообразующее предприятие аж церковь построил.
Журналисты хуже проституток.
Олимпийский калькулятор
О! Да Вы эксперт!
Обоснуй.
Кек, а помните лет 8 назад Охлобыстин угарел по какой-то несусветной дичи с пирамидой, заигрыванием вокруг 1488 и пр
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