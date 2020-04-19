Ноль бахил. Скажите мне, пожалуйста, в чём сложность нашить бахил? Я понимаю, костюмы «Тайвек», маски лицевые, очки или респираторы — проблема. Но бахилы— две тряпочки сшить.

Возьмите ткань любую. Посадите двух-трёх саниторок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего.

Почему вы ждёте манны небесной? Кто вам их привезёт? Вам не стыдно, что вам стоматология вчера вечером восемь костюмов привезла? Стоматология нашила себе, а Лабинская ЦРБ не нашила.

Усть-Лабинск, скажите, вы почему бахил себе нашить не можете? В чём проблема такая? В вашем колхозе 1000 рублей заплатите, вам любая женщина нашьёт, которая шить умеет.