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«Почему вы ждёте манны небесной? Кто вам их привезёт?».
Замглавы министерства здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко рассказала о нехватке спецодежды и рекомендовала медикам шить бахилы самостоятельно. Видео опубликовала глава профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
Ролик — это фрагмент видеоконференции Игнатенко с руководителями региональных больниц, которая состоялась 18 апреля. Это уточнило агентство «Красная весна». Официально Минздрав не рассказывал об этом совещании.
Говоря о нехватке костюмов и бахил в больницах, Игнатенко сослалась на данные «мониторинга». Она отметила, что такая ситуация сложилась «практически во всех госпиталях».
В конце марта главу «Альянса врачей» вызвали в Следственный комитет после того, как профсоюз начал сбор денег на средства защиты от коронавируса для медиков. В апреле организация, сочтя проблему прямой угрозой национальной безопасности, попросила главу ФСБ Александра Бортникова с просьбой помочь медработникам с масками и другой спецдодеждой.
Государство занято защитой расиян от пиндосов. Государству не до пошива бахил.
Сшейте себе бахилы, яма на дороге залейте ее асфальтом, нет пенсии иди работай, главное налоги не забывай платить
Сам роди, сам содержи и корми, школу сами ремонтируйте, за обучение плати, на квартиру накопи...
Мутный корабль
Зальешь яму в дорогу - посадят нахуй, охуел что-ли. Распилом на дорогах должны заниматься специальные люди
Мне интересно, вот она сидит такая умная, понимая что регион проебался с сзи, начала ли она шить бахилы сама после этого или тупо умеет командовать
Назуй нужно государство такое?
Майдана захотел?