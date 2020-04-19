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Сергей Звезда
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«В чём сложность нашить бахил»: замглавы Минздрава Краснодарского края отчитала медиков за нехватку спецодежды Материал редакции

«Почему вы ждёте манны небесной? Кто вам их привезёт?».

21 комментарий
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Замглавы министерства здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко рассказала о нехватке спецодежды и рекомендовала медикам шить бахилы самостоятельно. Видео опубликовала глава профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Ролик — это фрагмент видеоконференции Игнатенко с руководителями региональных больниц, которая состоялась 18 апреля. Это уточнило агентство «Красная весна». Официально Минздрав не рассказывал об этом совещании.

Говоря о нехватке костюмов и бахил в больницах, Игнатенко сослалась на данные «мониторинга». Она отметила, что такая ситуация сложилась «практически во всех госпиталях».

Ноль бахил. Скажите мне, пожалуйста, в чём сложность нашить бахил? Я понимаю, костюмы «Тайвек», маски лицевые, очки или респираторы — проблема. Но бахилы— две тряпочки сшить.

Возьмите ткань любую. Посадите двух-трёх саниторок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего.

Почему вы ждёте манны небесной? Кто вам их привезёт? Вам не стыдно, что вам стоматология вчера вечером восемь костюмов привезла? Стоматология нашила себе, а Лабинская ЦРБ не нашила.

Усть-Лабинск, скажите, вы почему бахил себе нашить не можете? В чём проблема такая? В вашем колхозе 1000 рублей заплатите, вам любая женщина нашьёт, которая шить умеет.

Валентина Игнатенко
из опубликованного видео

В конце марта главу «Альянса врачей» вызвали в Следственный комитет после того, как профсоюз начал сбор денег на средства защиты от коронавируса для медиков. В апреле организация, сочтя проблему прямой угрозой национальной безопасности, попросила главу ФСБ Александра Бортникова с просьбой помочь медработникам с масками и другой спецдодеждой.

#новости #видео #медицина #covid19

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21 комментарий
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Прохладный крюк

3

У таких людей даже не возникает мысли, что о проблеме можно рассказать СМИ и потребовать помощи у государства. Настоящий совок.

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Насущные Проблемы

Прохладный
4

Государство занято защитой расиян от пиндосов. Государству не до пошива бахил.

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Гуманитарный утюг

Насущные
0

Государство занято насущными проблемами

Ответить

Санитарный яд

Прохладный
0

Они боятся

Ответить

Artem Puchkov

2

Сшейте себе бахилы, яма на дороге залейте ее асфальтом, нет пенсии иди работай, главное налоги не забывай платить

Ответить

Виолетта Макаревич

Artem
1

Сам роди, сам содержи и корми, школу сами ремонтируйте, за обучение плати, на квартиру накопи...

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Мутный корабль

Artem
0

Зальешь яму в дорогу - посадят нахуй, охуел что-ли. Распилом на дорогах должны заниматься специальные люди

Ответить

Artem Puchkov

2

Мне интересно, вот она сидит такая умная, понимая что регион проебался с сзи, начала ли она шить бахилы сама после этого или тупо умеет командовать

Ответить

Противный звук

1

Сразу видно, кто именно спиздил бахилы.

Ответить

Андрей Рядькин

1

Назуй нужно государство такое?

Ответить

Насущные Проблемы

Андрей
0

Майдана захотел?

Ответить

Nikita Zubkov

Насущные
0

Бостонского чаепития

Ответить

Андрей Рядькин

Насущные
0

Вам все расскажи

Ответить

Насущные Проблемы

1

Бахилы — это выдумка жидомасонов.

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Типичная деятельная идиотка, @Олег Ивахнов как раз такой.

Ответить

Самарский цветок

1

Вообще охуевшая

Ответить

Гуманитарный утюг

0

Как такие тварины вообще спят?

Ответить

Гуманитарный утюг

Гуманитарный
0

Получше тебя

Ответить

Гуманитарный утюг

Гуманитарный
1
Ответить

Насущные Проблемы

0

Вчера же ещё был твит...

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Санитарный яд

0

Колхоз это в каком смысле ?

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