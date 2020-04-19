Прямой эфир
Дайджест за 19 апреля.
Оперативный штаб отчитался о 6060 новых случаев заражения в России. Общее число заболевших в стране достигло 42,8 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 313 россиянин, 3057 человек выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 2,37 миллиона человек. Число погибших достигло 162 тысяч человек.
В России:
Россия обогнала Великобританию по ежедневному приросту заражённых и стала второй в мире по этому показателю после США;
В мире:
Власти Парижа пообещали до середины мая раздать жителям через аптеки 2 миллиона масок, предназначенных для стирки и многократного использования;
...и Охлобыстин - мудак, не забываем.
бляя опять срач на 100500 комментов?
мудак! погнали !!11111
сосе хуй пожалсто, но толко не свой. мой
У тебя же голова болит
у багажника болит, а не у меня. у меня жопа болит
Чей Крым?
Где инструкция по мытью рук? Я уже несколько дней руки не могу помыть. Что за беспредел??
Когда это закончится:(
Судя по цифрам, у нас всё только начинается...
го ссориться
Может кто-нибудь объяснить эту восьмерочку в критичном состоянии? Кто такие? Почему стату "портят"?
Омерзительная восьмёрка
Британский парламент 21 апреля вернётся с вынужденных каникул и впервые в 700-летней истории проведёт заседание онлайн — в Zoom
такой нелепый рекорд. 700 лет назад не было инета для онлайна
Комментарий удален