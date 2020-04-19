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Сергей Звезда
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Российские регионы продлевают режим изоляции, в Италии и Испании падает смертность. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест за 19 апреля.

36 комментариев
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Оперативный штаб отчитался о 6060 новых случаев заражения в России. Общее число заболевших в стране достигло 42,8 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 313 россиянин, 3057 человек выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 2,37 миллиона человек. Число погибших достигло 162 тысяч человек.

В России:

  • Россия обогнала Великобританию по ежедневному приросту заражённых и стала второй в мире по этому показателю после США;

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме» во время эпидемии коронавируса.
  • Все российские регионы, где режим самоизоляции действовал до 19 апреля, продлили его ещё минимум на семь дней;
  • В Москве донорам крови плазмы крови, переболевшим коронавирусом, пообещали платить на 30% больше, чем остальным донорам: за 600 мл плазмы — пять тысяч рублей;
  • Коронавирус выявили у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова. Заболевание протекает в лёгкой форме, заявили власти. Регион занимает четвёртое место в стране по числу заражённых;
  • Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области начнёт проводить заседания по Skype. Чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить согласие на слушание в онлайн-форме минимум за сутки до разбирательства;
  • Ozon начал продажу сертификатов на тест для выявления коронавируса. Услуги по тестированию на дому уже предложили и «Яндекс», Сбербанк и DocDoc;
  • В Мегионе (Югра) девушка сбежала из общежития, которое находится на карантине. Она сняла квартиру в Нижневартовске и остановилась там. Полиция нашла её и доставила в больницу, где её изолируют;
  • Замглавы Минздрава Краснодарского края на видеоконференции с руководителями региональных больниц отчитала медиков за то, что они не шьют себе бахилы;

В мире:

  • Число случаев заражения коронавирусом в Европе стало больше миллиона. По данным университета Джонcа Хопкинса, количество жертв в этом регионе без учёта России — больше 100 тысяч. Больше всего жертв в Италии (более 23 тысяч), Испании (более 20 тысяч) и Франции (19 тысяч);
  • В Италии, Испании и Германии отметили падение смертности среди заражённых коронавирусом. За последние сутки в Италии умерли 433 человека (самое низкое число жертв за неделю), в Испании — 410, в Германии — 184;
  • Мировые звёзды, включая Леди Гагу, Элтона Джона и The Rolling Stones, дали восьмичасовой концерт из дома. Артисты собрали 128 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом;
  • Власти индийского штата Махараштра — фактически центра экономики страны — позволят некоторым отраслям возобновить деятельность после недельной остановки, которая повлекла за собой увеличение безработицы;
  • Израиль постепенно начал смягчать условия карантина. С 19 апреля в стране заново открыли магазины электроники, товаров для дома и оптики. Тем, кто живёт вместе, снова разрешили заниматься спортом на улице, но только возле дома. Также теперь можно проводить совместные молитвы на открытом воздухе, но компаниями не более 10 человек, с масками и на дистанции не менее двух метров;
  • The Washington Post спрогнозировала, что ущерб от пандемии приведёт к рекордному росту долга США. По данным издания, расходы федерального бюджета превысят доходы на 4 триллиона долларов, а годовой дефицит почти в два раза превысит среднегодовые показатели. Такой ситуации не наблюдалось с 1945 года;
  • Высший религиозный орган Саудовской Аравии призвал мусульман во время Рамадана, который начнётся 24 апреля, молиться дома и отказаться от ночных служб в мечетях;

  • Власти Парижа пообещали до середины мая раздать жителям через аптеки 2 миллиона масок, предназначенных для стирки и многократного использования;

  • В Туркмении, где власти заявляют об отсутствии случаев коронавируса, возобновился национальный чемпионат по футболу. Болельщикам разрешено посещать стадионы. Матчи без объяснения приостанавливали с 24 марта.
  • Основатели Instagram выпустили первый совместный проект после ухода из Facebook. Им стал сайт RT.live, где отслеживаются попытки борьбы с коронавирусом в каждом штате США;
  • Tor уволил больше трети штата: после ухода 13 человек в команде останутся 22 сотрудника. Компания-разработчик программного обеспечения объяснила своё решение кризисом из-за пандемии;
  • Британский парламент 21 апреля вернётся с вынужденных каникул и впервые в истории проведёт заседание онлайн — в Zoom;
  • В Нью-Йорке разрешили заключать браки онлайн. Теперь личное присутствие жениха и невесты не нужно, а госслужащие могут проводить церемонии с помощью видеоконференции;
  • В Брюсселе на скульптуру «Писающего мальчика» надели медицинскую маску.

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36 комментариев
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Илья Утёнков

19

...и Охлобыстин - мудак, не забываем.

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Skoi Skoi

Илья
1

Это прописная истина , как квинтэссентция жизни на земле.

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Kyler

Илья
0

Так это и так было известно, до всей этой движухи

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ouxen

3

бляя опять срач на 100500 комментов?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

ouxen
5

мудак! погнали !!11111 

Ответить

ouxen

Арнольд
6

ты пидр, иди нахуй, за мат извени

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

ouxen
6

сосе хуй пожалсто, но толко не свой. мой 

Ответить

ouxen

Арнольд
2

но ты всё равно в другом городе

Ответить

Арнольд

ouxen
2

и что мне теперь самому сосать?

Ответить

ouxen

Арнольд
1

аутофеляция давно придумана ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ ) 

Ответить

Гуманитарный

ouxen
1

Вы что Рон Жереми?

Ответить

ouxen

Гуманит…
1

а ты хорош! ( ಠ ͜ʖಠ)  

Ответить

Гуманитарный

ouxen
1

Муа:***

Ответить

ouxen

Гуманит…
1

ммар 

Ответить

Гуманитарный утюг

Арнольд
1

У тебя же голова болит

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Гуманитарный
1

у багажника болит, а не у меня. у меня жопа болит

Ответить

Гуманитарный утюг

Арнольд
2

Вы разве не один и тот же?

Ответить

Арнольд

Гуманит…
3

Когда он мне голову в жопу запихивает становимся одним и тем же 

Ответить

Гуманитарный

Арнольд
0

Ну шалунишки))
Я к вам

Ответить

Уютный Багажник

Гуманит…
2

Тоже иногда так думаю 

Ответить

Насущные Проблемы

ouxen
2

Чей Крым?

Ответить

ouxen

Насущные
0

борьба будет равна

Ответить

Sergey Grigor'ev

4

Где инструкция по мытью рук? Я уже несколько дней руки не могу помыть. Что за беспредел??

Ответить

ouxen

Sergey
1

я первый обеспокоился данной проблемой вчера!

Ответить

Sergey Grigor'ev

ouxen
1

Говорю же - беспредел.

Ответить

Сергей Звезда

Sergey
0

Чувствую твою боль, мы поищем другие песни. Мы просто использовали все, что знали

Ответить

Sergey Grigor'ev

Сергей
0

Спасибо, буду ждать.

Ответить

Владислав Михеев

1

Когда это закончится:(

Ответить

Уютный Багажник

Владислав
4

Судя по цифрам, у нас всё только начинается...

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
3

го ссориться 

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
3

Не, голова болит, лень. Чмоке. 

Ответить

Редкий бокал

Владислав
1

Вирус в июне, а Это — никогда.

Ответить

Evgenii Evgenii

0

Может кто-нибудь объяснить эту восьмерочку в критичном состоянии? Кто такие? Почему стату "портят"?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Evgenii
5

Омерзительная восьмёрка

Ответить

Sergey Grigor'ev

Арнольд
4
Ответить

Eldar

0

Британский парламент 21 апреля вернётся с вынужденных каникул и впервые в 700-летней истории проведёт заседание онлайн — в Zoom

такой нелепый рекорд. 700 лет назад не было инета для онлайна

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