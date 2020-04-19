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Новости
Силовой Никита
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СМИ рассказали о женщине в Москве, которую социальные работники «бросили умирать у дома». СК и власти начали проверку Материал редакции

По данным властей, соцработники вызвали скорую помощь сразу, как только женщине стало плохо, но медики констатировали уже смерть женщины.

34 комментария
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​Видео Baza

19 апреля телеканал РЕН-ТВ рассказал, что социальные работники в Москве «бросили умирать на лавочке у дома» 48-летнюю женщину, госпитализированную несколько дней назад. Видео инцидента также опубликовали Baza и Telegram-канал 112.

Журналисты рассказали, что женщину госпитализировали 17 апреля — у неё был цирроз печени, и в тот день она почувствовала недомогание. На следующий день женщину выписали и привезли на социальном такси до дома. Там её высадили на лавочку у соцработники ухали, так как якобы не смогли дозвониться до сына пациентки.

В московском департаменте здравоохранения рассказали, что женщина поступила в больницу с жалобами на слабость и немного повышенную температуру. Ей сделали компьютерную томографию лёгких и взяли анализ на коронавирусную инфекцию. Тест на Covid-19 показал отрицательный результат, женщину выписали и рекомендовали вызвать врача на дом. Из больницы её забрало социальное такси. Власти уточнили, что женщину у дома встретили социальные работники — как только пациентке стало плохо, они незамедлительно вызвали скорую и попросили спуститься вниз сына женщины.

Скорая приехала в течение 11 минут и, к сожалению, констатировала смерть. В настоящий момент по факту случившегося проходит внутренняя проверка. Точная причина смерти будет известна по результатам проведения вскрытия

московский департамент здравоохранения

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что после смерти женщины начала доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Как пишет РЕН-ТВ, проверку начал СК.

#москва #новости #здравоохранение #медицина

Спасибо за наводку Сергей Васильев
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34 комментария
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Паша Цветомузыка

28

Как по-человечески жалко и обидно после этой новости. Видеть, как умирает человек. Ведь это чья-то мать... Буду чаще звонить своим близким и любимым. 

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Sardaukar

Паша
0

Тут каждый сам по себе.

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Lena Larkina

10

В канале написали апдейт в этой новости

«UPD: Москвичку, которая умерла на лавочке у дома, не бросали: скорую вызвали, как только ей стало плохо, но медики не успели»

Ответить

Tural M

Lena
16

зачем тогда такой заголовок писать, не понятно

Ответить

Посторонний

Lena
3

Зачем её из больницы домой привезли в таком состоянии? https://tjournal.ru/news/160576-v-moskve-socialnye-rabotniki-brosili-bolnuyu-pnevmoniey-zhenshchinu-umirat?comment=3324607

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Alex Sallivan

Посторонний
0

Очень часто домой отправляют неизлечимых. Тут не в статистике дело.

Ответить

CommentBot

Посторонний
0
Ответить

Sardaukar

CommentBot
3

Чтобы статистику не портила.

Ответить

FOX

Sardaukar
1

+100500

Ответить

Georgy Min

12

Сука, бля, как же таких уебков ещё земля носит?

Ответить

Sardaukar

Georgy
4

Окстись, окоянный, это скрепы.

Ответить

Week End

–49

Как это ужасно. Сына лишить наследства и оставить на этой же скамейке.

Ответить

Nikolay Doo

Week
17

ты был(а) рядом с сыном и видел почему он не брал трубку?
посыл поста явно не в этом...

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Week End

Nikolay
–33

В случае если он специально не выходил на связь. Тоже посыл моего коммента можно понять?

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Mezzo Deesa

Week
14

А что ужас-то?
Они поехали отражать атаки печенегов и половцев.
Плюс бахилы себя сами не сошьют.

Ответить

Александр Корнеев

5

Соц работники? Это гос структура или нет? 

Ответить

Роман Белоус

Александр
0

Соцработники - это сотрудники ГБУ Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты

Ответить

Александр Корнеев

Роман
0

А че тачка такая унылая? Как будто это просто какие-то волонтеры

Ответить

Aleksey Nope

Александр
2

Да обычная тачка социального такси мосгортранса. Брендирование есть, пометки есть, да больше ничего и не нужно для такси.

Ответить

Александр Корнеев

Aleksey
0

Спс за инфу!

Ответить

Роман Белоус

Александр
1

Откуда я нахуй это ебу?

Ответить

Илья Политов

4

Полиса не было?

Ответить

Карина Мирзаева

3

Сейчас все смотрят эти видео по 2 минуты, где ничего непонятно.
И всякие каналы на этом кормятся. Да ещё торжественно просят "распространите этот ролик!".
И тут уже только от их админов зависит, что там будет за история. Этому нельзя так сразу доверять и оскорблять всех подряд. Куда подевалось критическое мышление?
Если увидел что-то такое, что задело, возмутило надо потратить немного времени, чтобы быть уверенным, как все было и почему.

Ответить

Сергей Васильев

Карина
0

Пришло задание от мужа?

Ответить

Посторонний

3

 Отмечается, что женщина была госпитализирована 17 апреля. У нее был цирроз печени. Врачей вызвал ее сын и ее увезли в больницу. Сегодня ее привезли обратно, после чего она умерла.

Работники соцтакси бросили умирать на лавочке у…
Новости: Работники соцтакси бросили умирать на лавочке у дома жительницу Москвы (Москва…
mosday.ru
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Ivan Dolinin

2

Этой женщине 48 лет, это не пожилой человек.  Моего одноклассника выписали из больницы с недолеченной пневмонией. И он умер дома. От сердечной недостаточности. Анализ на короновирус отрицательный. 41 год. 

Ответить

Михаил Подивилов

1

Нелюди.

Ответить

Максим Шпилёв

0

Пзд..

Ответить

Дмитрий Еруков

0

Судить по всей строгости закона, по верхней планке!

Ответить

x mst

0

А откуда камера?

Ответить

Ажей Стикерман

–1

Просто нет слов, вообще ничего нету. Человек человеку, волк.

Ответить

Здоровый фитиль

–1

Недолго думали как я погляжу.

Ответить

Мария Лала

–1

С каждым днём новости всё страшнее и страшнее... Как можно было оставить пожилого человека умирать? Ужасная ситуация. :(

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Комментарий удален

Neoksana

–1

Ну, народ у нас вообще прекрасный. Люди, правда, говно (с)

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