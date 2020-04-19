По данным властей, соцработники вызвали скорую помощь сразу, как только женщине стало плохо, но медики констатировали уже смерть женщины.

В закладки

​Видео Baza

19 апреля телеканал РЕН-ТВ рассказал, что социальные работники в Москве «бросили умирать на лавочке у дома» 48-летнюю женщину, госпитализированную несколько дней назад. Видео инцидента также опубликовали Baza и Telegram-канал 112.

Журналисты рассказали, что женщину госпитализировали 17 апреля — у неё был цирроз печени, и в тот день она почувствовала недомогание. На следующий день женщину выписали и привезли на социальном такси до дома. Там её высадили на лавочку у соцработники ухали, так как якобы не смогли дозвониться до сына пациентки.

В московском департаменте здравоохранения рассказали, что женщина поступила в больницу с жалобами на слабость и немного повышенную температуру. Ей сделали компьютерную томографию лёгких и взяли анализ на коронавирусную инфекцию. Тест на Covid-19 показал отрицательный результат, женщину выписали и рекомендовали вызвать врача на дом. Из больницы её забрало социальное такси. Власти уточнили, что женщину у дома встретили социальные работники — как только пациентке стало плохо, они незамедлительно вызвали скорую и попросили спуститься вниз сына женщины.

Скорая приехала в течение 11 минут и, к сожалению, констатировала смерть. В настоящий момент по факту случившегося проходит внутренняя проверка. Точная причина смерти будет известна по результатам проведения вскрытия московский департамент здравоохранения

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что после смерти женщины начала доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Как пишет РЕН-ТВ, проверку начал СК.