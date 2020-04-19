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По данным властей, соцработники вызвали скорую помощь сразу, как только женщине стало плохо, но медики констатировали уже смерть женщины.
19 апреля телеканал РЕН-ТВ рассказал, что социальные работники в Москве «бросили умирать на лавочке у дома» 48-летнюю женщину, госпитализированную несколько дней назад. Видео инцидента также опубликовали Baza и Telegram-канал 112.
Журналисты рассказали, что женщину госпитализировали 17 апреля — у неё был цирроз печени, и в тот день она почувствовала недомогание. На следующий день женщину выписали и привезли на социальном такси до дома. Там её высадили на лавочку у соцработники ухали, так как якобы не смогли дозвониться до сына пациентки.
В московском департаменте здравоохранения рассказали, что женщина поступила в больницу с жалобами на слабость и немного повышенную температуру. Ей сделали компьютерную томографию лёгких и взяли анализ на коронавирусную инфекцию. Тест на Covid-19 показал отрицательный результат, женщину выписали и рекомендовали вызвать врача на дом. Из больницы её забрало социальное такси. Власти уточнили, что женщину у дома встретили социальные работники — как только пациентке стало плохо, они незамедлительно вызвали скорую и попросили спуститься вниз сына женщины.
Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что после смерти женщины начала доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Как пишет РЕН-ТВ, проверку начал СК.
Как по-человечески жалко и обидно после этой новости. Видеть, как умирает человек. Ведь это чья-то мать... Буду чаще звонить своим близким и любимым.
В канале написали апдейт в этой новости
«UPD: Москвичку, которая умерла на лавочке у дома, не бросали: скорую вызвали, как только ей стало плохо, но медики не успели»
Зачем её из больницы домой привезли в таком состоянии? https://tjournal.ru/news/160576-v-moskve-socialnye-rabotniki-brosili-bolnuyu-pnevmoniey-zhenshchinu-umirat?comment=3324607
Очень часто домой отправляют неизлечимых. Тут не в статистике дело.
Сука, бля, как же таких уебков ещё земля носит?
Как это ужасно. Сына лишить наследства и оставить на этой же скамейке.
ты был(а) рядом с сыном и видел почему он не брал трубку?
посыл поста явно не в этом...
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А что ужас-то?
Они поехали отражать атаки печенегов и половцев.
Плюс бахилы себя сами не сошьют.
Соц работники? Это гос структура или нет?
Соцработники - это сотрудники ГБУ Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
А че тачка такая унылая? Как будто это просто какие-то волонтеры
Да обычная тачка социального такси мосгортранса. Брендирование есть, пометки есть, да больше ничего и не нужно для такси.
Сейчас все смотрят эти видео по 2 минуты, где ничего непонятно.
И всякие каналы на этом кормятся. Да ещё торжественно просят "распространите этот ролик!".
И тут уже только от их админов зависит, что там будет за история. Этому нельзя так сразу доверять и оскорблять всех подряд. Куда подевалось критическое мышление?
Если увидел что-то такое, что задело, возмутило надо потратить немного времени, чтобы быть уверенным, как все было и почему.
Отмечается, что женщина была госпитализирована 17 апреля. У нее был цирроз печени. Врачей вызвал ее сын и ее увезли в больницу. Сегодня ее привезли обратно, после чего она умерла.
Этой женщине 48 лет, это не пожилой человек. Моего одноклассника выписали из больницы с недолеченной пневмонией. И он умер дома. От сердечной недостаточности. Анализ на короновирус отрицательный. 41 год.
С каждым днём новости всё страшнее и страшнее... Как можно было оставить пожилого человека умирать? Ужасная ситуация. :(
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