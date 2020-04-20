Полиция не считает это терактом и не нашла связи с пандемией коронавируса.

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Гэбриел Уортман​ Фото, опубликованное полицией

В ночь на 19 апреля переодетый в полицейскую форму 51-летний Гэбриел Уортман устроил стрельбу в нескольких районах канадской провинции Новая Шотландия и убил 16 человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет телеканал CBC.

Первых убитых полиция нашла вечером 18 апреля в одном из домов в небольшом городе Портапик и рядом с ним. Затем Уортман начал передвигаться между населёнными пунктами. Он убивал людей и поджигал дома. Уортман перемещался на автомобиле, напоминающем полицейскую машину, и был одет в форму полицейского. Правоохранительные органы заявили, что стрелок не имеет к ним отношения.

В полиции считают, что стрелок знал некоторых своих жертв. Среди погибших офицер полиции Хайди Стивенсон, ещё один офицер полиции получил ранение.

Хайди Стивенсон​

Изначально полиция заявила, что задержала стрелка. Но позже стало известно, что Уортмана убили в ходе перестрелки с правоохранительными органами.

Фото Reuters​

В полиции рассказали, что инцидент пока не рассматривается как теракт, правоохранительные органы продолжают изучать мотивы подозреваемого. Полиция также пока не нашла никакой связи стрельбы с пандемией коронавируса.

В полиции сообщили, что Уортман работал дантистом. Как выяснили СМИ, стрелок был владельцем клиники и специализировался на установке зубных протезов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших. Премьер-министр Новой Шотландии Стивен Макнил назвал это «самым бессмысленным актом насилия в истории провинции».

До этого инцидента самым массовым в Канаде считалось убийство 14 женщин в Политехническом университете Монреаля в 1989 году. Нападавший 25-летний Марк Лепин тогда покончил с собой.