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Полиция не считает это терактом и не нашла связи с пандемией коронавируса.
В ночь на 19 апреля переодетый в полицейскую форму 51-летний Гэбриел Уортман устроил стрельбу в нескольких районах канадской провинции Новая Шотландия и убил 16 человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет телеканал CBC.
Первых убитых полиция нашла вечером 18 апреля в одном из домов в небольшом городе Портапик и рядом с ним. Затем Уортман начал передвигаться между населёнными пунктами. Он убивал людей и поджигал дома. Уортман перемещался на автомобиле, напоминающем полицейскую машину, и был одет в форму полицейского. Правоохранительные органы заявили, что стрелок не имеет к ним отношения.
В полиции считают, что стрелок знал некоторых своих жертв. Среди погибших офицер полиции Хайди Стивенсон, ещё один офицер полиции получил ранение.
Изначально полиция заявила, что задержала стрелка. Но позже стало известно, что Уортмана убили в ходе перестрелки с правоохранительными органами.
В полиции рассказали, что инцидент пока не рассматривается как теракт, правоохранительные органы продолжают изучать мотивы подозреваемого. Полиция также пока не нашла никакой связи стрельбы с пандемией коронавируса.
В полиции сообщили, что Уортман работал дантистом. Как выяснили СМИ, стрелок был владельцем клиники и специализировался на установке зубных протезов.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших. Премьер-министр Новой Шотландии Стивен Макнил назвал это «самым бессмысленным актом насилия в истории провинции».
До этого инцидента самым массовым в Канаде считалось убийство 14 женщин в Политехническом университете Монреаля в 1989 году. Нападавший 25-летний Марк Лепин тогда покончил с собой.
Самоизоляция довела... Это не шутка и не сарказм. Введенный режим карантина начинает выявлять латентных шизоидов которые могли бы и не проявить себя в обычных обстоятельствах.
Напишите кто-нить уместную шутку, плз
Подозрительный химик
Шутки ты в /b увидишь. А здесь серьезный ресурс.
Душевный пришелец
Заряжены слова, забиты мысли в узкие поля.
Ночи, омичи. Намекает капча.
Мы не приемники двача, это блядь нульчан!
Он пытался скрыть следы плохо проведённых им операций на зубах пациентов
Никогда не любил стоматологов
Излишний пёс_анон
шутка неуместна
Бухой что ли?
"Самый бессмысленный акт насилия в истории провинции"... А до этого какой-то смысл насилию был?
Не то чтобы я докапываюсь до слов — просто заставило задуматься.
Разборки бандитов, ограбление, на почве ссоры.
Разборки бандитов на почве ссоры.
всем похуй
Шутить можно над чем угодно, господин полицейский скорби.
Излишний пёс_анон
Шутить можно над чем угодно, как и писать, что это неуместно.
@Вахтёр TJ чего удалил это комментарий? Что он нарушает?
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
@Посольство Канады прими мои соболезнования
В полиции рассказали, что инцидент пока не рассматривается как теракт, правоохранительные органы продолжают изучать мотивы подозреваемого.
Возможно, он был абсолютно прав!
Ну потому что термины Массовое Убийство и Теракт эт разные вещи, вызванные разной мотивацией.
А как же черствый сарказм?
Излишний пёс_анон
Неуместен
Зависит от определения
Вот например перестрелка, в которой погиб этот стрелок, тоже акт насилия
Но вполне себе осмысленный и даже необходимый
Может он как раз имел ввиду перестрелку на заправке?
он потом добавил еще "Ребят, у меня же запись на вторник к нему была, ну что же вы"
Комментарий удален
Когда не пустили освятить паску
В следующий раз будут стрелять сразу. Хотя пример 1989 года не научил, у Дени Вильнева есть фильм про этот случай кстати https://www.imdb.com/title/tt1194238/