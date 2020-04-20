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Силовой Никита
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В Канаде переодетый в полицейскую форму дантист застрелил 16 человек. Это самое массовое убийство в истории страны Материал редакции

Полиция не считает это терактом и не нашла связи с пандемией коронавируса.

50 комментариев
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Гэбриел Уортман​ Фото, опубликованное полицией

В ночь на 19 апреля переодетый в полицейскую форму 51-летний Гэбриел Уортман устроил стрельбу в нескольких районах канадской провинции Новая Шотландия и убил 16 человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет телеканал CBC.

Первых убитых полиция нашла вечером 18 апреля в одном из домов в небольшом городе Портапик и рядом с ним. Затем Уортман начал передвигаться между населёнными пунктами. Он убивал людей и поджигал дома. Уортман перемещался на автомобиле, напоминающем полицейскую машину, и был одет в форму полицейского. Правоохранительные органы заявили, что стрелок не имеет к ним отношения.

В полиции считают, что стрелок знал некоторых своих жертв. Среди погибших офицер полиции Хайди Стивенсон, ещё один офицер полиции получил ранение.

Хайди Стивенсон​

Изначально полиция заявила, что задержала стрелка. Но позже стало известно, что Уортмана убили в ходе перестрелки с правоохранительными органами.

Фото Reuters​

В полиции рассказали, что инцидент пока не рассматривается как теракт, правоохранительные органы продолжают изучать мотивы подозреваемого. Полиция также пока не нашла никакой связи стрельбы с пандемией коронавируса.

В полиции сообщили, что Уортман работал дантистом. Как выяснили СМИ, стрелок был владельцем клиники и специализировался на установке зубных протезов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших. Премьер-министр Новой Шотландии Стивен Макнил назвал это «самым бессмысленным актом насилия в истории провинции».

До этого инцидента самым массовым в Канаде считалось убийство 14 женщин в Политехническом университете Монреаля в 1989 году. Нападавший 25-летний Марк Лепин тогда покончил с собой.

#новости #происшествия #стрельба

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50 комментариев
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Обухов Денис

10

Самоизоляция довела... Это не шутка и не сарказм. Введенный режим карантина начинает выявлять латентных шизоидов которые могли бы и не проявить себя в обычных обстоятельствах.

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Уличный нос

Обухов
4

Почитай кто такие шизоиды. Это пациент психопат как минимум. 

Ответить

капитан ильич

5

Напишите кто-нить уместную шутку, плз

Ответить

Подозрительный химик

капитан
6

Шутки ты в /b увидишь. А здесь серьезный ресурс.

Ответить

капитан ильич

Подозрительный
2

Душно, надо окошко открыть, проветрить

Ответить

Излишний пёс_анон

Подозрительный
0

Уместное замечание 

Ответить

Душевный пришелец

Подозрительный
0

Заряжены слова, забиты мысли в узкие поля.
Ночи, омичи. Намекает капча.
Мы не приемники двача, это блядь нульчан!

Ответить

Виктор Ганелес

капитан
0

Он пытался скрыть следы плохо проведённых им операций на зубах пациентов

Ответить

Artem Puchkov

5

Никогда не любил стоматологов

Ответить

Излишний пёс_анон

Artem
–11

шутка неуместна   

Ответить

Андрей Балконский

Излишний
1

Бухой что ли?

Ответить

Излишний пёс_анон

Андрей
0

Никогда не любил стоматологов  

Ответить

Глеб Бут

3

"Самый бессмысленный акт насилия в истории провинции"... А до этого какой-то смысл насилию был? 
Не то чтобы я докапываюсь до слов — просто заставило задуматься.

Ответить

Излишний пёс_анон

Глеб
1

Разборки бандитов, ограбление, на почве ссоры.

Ответить

Игорь Голованов

Излишний
2

Разборки бандитов на почве ссоры.

Ответить

Излишний пёс_анон

Игорь
0

Это даже на неуместную шутку не тянет.

Ответить

Глеб Бут

Излишний
0

Ага. В этом насилии есть смысл.
Лосяш, ты не выкупил мой коммент. 

Ответить

Излишний пёс_анон

Глеб
0

Есть преступления в которых ясен мотив. Об этом речь, а не о философских размышлениях о жизни и смерти 

Ответить

Глеб Бут

Излишний
0

Душнота неуместна

Ответить

Излишний

Глеб
1

Соглашаюсь.

Ответить

Разумный якорь

2

Оплачивайте счета на стоматологические услуги вовремя!

Ответить

Излишний пёс_анон

Разумный
–10

шутка неуместна     

Ответить

Иван Иванов

–9

всем похуй

Ответить

Излишний пёс_анон

Иван
–3

держи в курсе

Ответить

Sergey Volkov

Излишний
17

шутка неуместна

Ответить

Излишний пёс_анон

Sergey
1

держи в курсе  

Ответить

Icipher

Излишний
0

держу в курсе
всё ещё похуй

Ответить

Излишний

Icipher
–2

держи в курсе

Ответить

Излишний пёс_анон

0

Какое же тут болото. Мужик за просто так расстрелял 16 человек, а вы шутки шутите. Жаль

Ответить

Образованный меч

Излишний
3

Шутить можно над чем угодно, господин полицейский скорби.

Ответить

Излишний пёс_анон

Образованный
1

Шутить можно над чем угодно, как и писать, что это неуместно.
@Вахтёр TJ чего удалил это комментарий? Что он нарушает?

Ответить

Образованный меч

Излишний
0

Тоже удивился

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Vedmed

Излишний
–1

ну нет блЯТЬ, плакать будем, извините, что не правильно скорбим или как там по вашему

Ответить

Самарский спрей

1

@Посольство Канады прими мои соболезнования

Ответить

Излишний пёс_анон

Самарский
–2

шутка неуместна

Ответить

Овжешко Пожежниченко

–4

В полиции рассказали, что инцидент пока не рассматривается как теракт, правоохранительные органы продолжают изучать мотивы подозреваемого.
Возможно, он был абсолютно прав!

Ответить

Игорь Голованов

Овжешко
3

Ну потому что термины Массовое Убийство и Теракт эт разные вещи, вызванные разной мотивацией.

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Игорь
0

А как же черствый сарказм?

Ответить

Излишний пёс_анон

Овжешко
2

Неуместен 

Ответить

Игорь Голованов

Излишний
0

Вот это уже черствый сарказм =))

Ответить

Игорь Голованов

Овжешко
0

Неоднозначно получилось в таком случае =)

Ответить

Гордый дебаркадер

0

Премьер-министр Новой Шотландии Стивен Макнил назвал это «самым бессмысленным актом насилия в истории провинции»

А есть осмысленные? 🤔

Ответить

Евгений Клочков

Гордый
2

Зависит от определения
Вот например перестрелка, в которой погиб этот стрелок, тоже акт насилия

Но вполне себе осмысленный и даже необходимый 

Ответить

Игорь Голованов

Евгений
–1

Может он как раз имел ввиду перестрелку на заправке?
он потом добавил еще "Ребят, у меня же запись на вторник к нему была, ну что же вы"

Ответить

Комментарий удален

Mykola Petiukh

0

Когда не пустили освятить паску

Ответить

Излишний пёс_анон

Mykola
–4

шутка неуместна    

Ответить

Nikolai Danilov

0

Лучше Дома сидеть

Ответить

Argumenta Ambigua

0

В следующий раз будут стрелять сразу. Хотя пример 1989 года не научил, у Дени Вильнева есть фильм про этот случай кстати https://www.imdb.com/title/tt1194238/

Polytechnique (2009) - IMDb
Directed by Denis Villeneuve. With Maxim Gaudette, Sébastien Huberdeau, Karine Vanasse, Martin…
www.imdb.com
Ответить

kosean

0

Медуза пишет что было убито 17 человек

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Смертельный паук например

0

Соболезную

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