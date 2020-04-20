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Число выявленных новых заражённых в стране резко сократилось. Их стало почти на две тысячи меньше, чем днём ранее.
За сутки в России зарегистрировали 4268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 47 121. Об этом рассказал оперативный штаб.
Согласно официальной статистике, число выявленных новых заражённых в стране резко сократилось. За день до этого власти сообщали о 6060 новых заболевших, сейчас стало почти на 1,8 тысячи меньше.
Почти половина новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни.
За сутки в стране зафиксировали 44 летальных случая, из них 28 в Москве. С начала эпидемии в России от Covid-19 скончались 405 человек.
тот, что воскрес, пошел в израильские сводки
у половины лабораторий был выходной?
В Башкирии все строго:
22
22
40
22
22
45
45
начал петь и подставлять цифры вместо слов
Негативный паркур
Вчера же в таблице 0 был по Башкирии
Молодцы, хорошо отдыхали на выходных. Завтра 8к ждать?
Через пару неделек.
5 дней средний срок инкубации, две недели это максимум. +2-3 дня на тесты
Смертельный паук например
Шутка неуместна
интересно с чем спад связан, прогнозировали же прирост ежедневный
Я правильно понимаю, что даже если МСК пойдёт на спад, то регионы ещё полыхнут?
Правильно. Могут не полыхнуть, а просто в несколько раз увеличиться по кол-ву заражений
По-моему сегодня впервые, когда доля Мск менее 50% от общего числа новых случаев за день.
Картина мира ляжет на регионы.
Есть страны где пик эпидемии, где она пройдена, подавлена и тд.
То же самое, но в масштабе страны, но уже по регионам, какой-то регион бурно растет, как сейчас Москва, там выйдут на спад, а тем временем в условном Татарстане будет по 2000 зараженных в день, с ежедневным приростом.
Точна та же картина будет и внутри региона, по районам
Смертный корабль
Возможно, но совершенно не обязательно. В некоторых испанских провинциях прирост до сих пор например пара десятков в сутки, хотя они начали раньше нас на недели три. Всё-таки столичная плотность и метро это огромный фактор.
Где этот чувак со своей экселькой?
Я за него - по одной точке сложно строить тренд. Особенно по такой неоднозначной.
О, спасибо за ответ) понял, что тебя сегодняшняя статистика смутила)
Хорошо, что кол-во сократилось, но в заметке на этом делается акцент просто потому, что цифры уже внушительные. А ведь уже несколько раз было, когда сегодня +600, завтра +400, например. То есть таки это замечание верное, но ложно успокаивает :(
И шутки про шашлыки вывелись. Есть все таки Бог на небе
Душевный пришелец
Как там на дистанционке?
Мне одному кажется, что немного странновато, что вот так вот резко все улучшилось?
В Италии похожее было, но если по 4-5к еще месяц будет, то это тоже неприятная ситуация. 100% в клуб стран с 80-100+к ворвемся
прикольная недельная сезональность. Как будто цифры подбивали или есть какой-то паттерн по проведению тестов
Хм. Вот вроде и радостно, что в родном регионе заражений не так много
С другой - подозрительно, ибо у всех соседей в 1.5-2 раза больше случаев
Впрочем, сокращение кол-ва больных на праздники - прогнозируемо. Часть заразившихся всегда предпочтет отложить общение с врачами на следующий день.
Число выявленных новых заражённых в стране резко сократилось. Их стало почти на две тысячи меньше, чем днём ранее.>
Ну конечно сократилось, усы же сказали, что БУДЕТ ПЛАТО.
эффект выходного дня? не все тесты обработали? кстати я посмотрел только что разница в количестве тестов, сегодня на 6000 меньше, чем днем раньше.
правда при числе тестов 100000-110000 каждый день, шесть тысяч в статистике погоды не делает.