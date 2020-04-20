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Новости
Силовой Никита
11 638

В России зафиксировали 4268 новых случаев коронавируса. Общее число заражённых превысило 47 тысяч Материал редакции

Число выявленных новых заражённых в стране резко сократилось. Их стало почти на две тысячи меньше, чем днём ранее.

70 комментариев
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За сутки в России зарегистрировали 4268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 47 121. Об этом рассказал оперативный штаб.

Согласно официальной статистике, число выявленных новых заражённых в стране резко сократилось. За день до этого власти сообщали о 6060 новых заболевших, сейчас стало почти на 1,8 тысячи меньше.

Почти половина новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в стране зафиксировали 44 летальных случая, из них 28 в Москве. С начала эпидемии в России от Covid-19 скончались 405 человек.

#новости #covid19

Новости
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Решающий корабль

35

И один воскрес

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Решающий корабль

Решающий
16
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Никита Корсун

Решающий
3

тот, что воскрес, пошел в израильские сводки

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Александр Третьяков

Никита
0

В оперативный отчёт Моссада

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Овжешко Пожежниченко

Решающий
0
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Евгений Большаков

35

у половины лабораторий был выходной?

Ответить

Здравый череп

Евгений
6

Так в праздник грех работать

Ответить

Насущные Проблемы

Евгений
0

Мужчина, вы что, не видите что у нас выходной?

Ответить

Валерия Бурлакова

26

В Башкирии все строго:
22
22
40
22
22
45
45

Ответить

Konstantin Tsevelev

Валерия
15

начал петь и подставлять цифры вместо слов

Ответить

Konstantin Tsevelev

Konstantin
19

извините, я ебнулся

Ответить

Негативный паркур

Валерия
0

Вчера же в таблице 0 был по Башкирии

Ответить

Валерия Бурлакова

Негативный
2

Нет, ошиблись 

Ответить

Mezzo Deesa

Валерия
0

https://youtu.be/qQ3ZVmXNgt0

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Лазиз Ганиев

18

🕺🏿🕺🏿⚰️🕺🏿🕺🏿

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Marhal_New _Arleana

11
Ответить

Агрессивный ключ

Marhal_New
4
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Гордый дебаркадер

10
Ответить

Вадим Милославский

5

Молодцы, хорошо отдыхали на выходных. Завтра 8к ждать?

Ответить

Насущные Проблемы

Вадим
8

Через пару неделек.

Ответить

Maxim Semenov

Насущные
1

5 дней средний срок инкубации, две недели это максимум. +2-3 дня на тесты

Ответить

Насущные Проблемы

Maxim
0

ок

Ответить

Чуждый Орзэмэс

Вадим
0

Через 2 недели 

Ответить

Армейский химик

–6

Ждём миллион смертей

Ответить

Смертельный паук например

Армейский
13

Шутка неуместна 

Ответить

Армейский химик

Смертельный
1

Я знаю, извините

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Армейский
3
Ответить

Насущные Проблемы

Армейский
0

Можно ненадо?

Ответить

Андрей Садчиков

1

интересно с чем спад связан, прогнозировали же прирост ежедневный

Ответить

Артем Кихтёв

Андрей
11

Или просто результаты тестов не подвезли.

Ответить

Artem Puchkov

Андрей
1

Так это тесты, которые делали дней 10 назад

Ответить

Антон Чёрный

Андрей
–2

Мб изоляция заработала

Ответить

Михаил Зинчук

Андрей
0

ну пасха была, всех спасла

Ответить

Bulat Akhmetshin

Андрей
0

Шашлычники отболелись.

Ответить

Алексей Иванов

3

Я правильно понимаю, что даже если МСК пойдёт на спад, то регионы ещё полыхнут? 

Ответить

the art of гепард

Алексей
4

Правильно. Могут не полыхнуть, а просто в несколько раз увеличиться по кол-ву заражений

Ответить

Evgeniy Smirnov

Алексей
0

По-моему сегодня впервые, когда доля Мск менее 50% от общего числа новых случаев за день. 

Ответить

Сергей Сергеев

Алексей
0

Картина мира ляжет на регионы.
Есть страны где пик эпидемии, где она пройдена, подавлена и тд.
То же самое, но в масштабе страны, но уже по регионам, какой-то регион бурно растет, как сейчас Москва, там выйдут на спад, а тем временем в условном Татарстане будет по 2000 зараженных в день,  с ежедневным приростом.
Точна та же картина будет и внутри региона, по районам

Ответить

Смертный корабль

Сергей
0

Возможно, но совершенно не обязательно. В некоторых испанских провинциях прирост до сих пор например пара десятков в сутки, хотя они начали раньше нас на недели три. Всё-таки столичная плотность и метро это огромный фактор.

Ответить

Arseny Alexandrov

4

Вот так помолились

Ответить

Shon Green

4

Ооо, вот теперь можно на шашлыкки

Ответить

Федя Гришаедов

2
Ответить

Насущные Проблемы

Федя
3
Ответить

Alexander Shpak

2

Где этот чувак со своей экселькой?

Ответить

Maxim Semenov

Alexander
2

Я за него - по одной точке сложно строить тренд. Особенно по такой неоднозначной.

Ответить

Alexander Shpak

Maxim
0

О, спасибо за ответ) понял, что тебя сегодняшняя статистика смутила)

Ответить

Ilya Sidyakin

Alexander
0

если ты про меня, то добавил:))
Ну, чет вопросики у меня

Ответить

the art of гепард

2

Хорошо, что кол-во сократилось, но в заметке на этом делается акцент просто потому, что цифры уже внушительные. А ведь уже несколько раз было, когда сегодня +600, завтра +400, например. То есть таки это замечание верное, но ложно успокаивает :(

Ответить

Николай Шелопугин

–4

Все на шашлыки!

Ответить

Здравый череп

0

Неделя прошла, а церковники так и не подъехали. Шах и мат, аметисты!

Ответить

Подозрительный химик

Здравый
3

Они сразу на последний уровень просто попадают.

Ответить

Евгений Клочков

Здравый
1

В смысле? 
Уже немало среди священников

Или вы за прихожан? 

Ответить

Alexei Kuksin

Здравый
0

И шутки про шашлыки вывелись. Есть все таки Бог на небе

Ответить

Душевный пришелец

Alexei
0

Как там на дистанционке?

Ответить

Alexei Kuksin

Душевный
0

Держимся. Надо сесть и описать опыт

Ответить

Смертный корабль

Alexei
0

Шашлыки всегда уместны 

Ответить

Ilya Sidyakin

1

Мне одному кажется, что немного странновато, что вот так вот резко все улучшилось?

Ответить

Evgenii Evgenii

Ilya
2

В Италии похожее было, но если по 4-5к еще месяц будет, то это тоже неприятная ситуация. 100% в клуб стран с 80-100+к ворвемся

Ответить

Ilya Sidyakin

Evgenii
0

прикольная недельная сезональность. Как будто цифры подбивали или есть какой-то паттерн по проведению тестов

Ответить

sf

Ilya
1

падение одного дня ничего не значит. ну подали меньше результатов или сделали меньше анализов. надо смотреть за несколько дней

Ответить

Евгений Клочков

1

Хм. Вот вроде и радостно, что в родном регионе заражений не так много
С другой - подозрительно, ибо у всех соседей в 1.5-2 раза больше случаев

Ответить

Овжешко Пожежниченко

1

Впрочем, сокращение кол-ва больных на праздники - прогнозируемо. Часть заразившихся всегда предпочтет отложить общение с врачами на следующий день.

Ответить

Знакомый жар

0

@Сергей Звезда вот же, вот он график, ловите его

Ответить

Максим Чистов

0

в воскресенье у всех меньше зараженных, видимо на выхах мало кто работает

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

странно такое падение по сравнению с 19 аперял

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Ростов взлетел с 20-й позиции на пятую (((

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Душевный пришелец

0
Ответить

Эмиль Рубанов

0

Число выявленных новых заражённых в стране резко сократилось. Их стало почти на две тысячи меньше, чем днём ранее.>

Ну конечно сократилось, усы же сказали, что БУДЕТ ПЛАТО.

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Обухов Денис

0

эффект выходного дня? не все тесты обработали? кстати я посмотрел только что разница в количестве тестов, сегодня на 6000 меньше, чем днем раньше.
правда при числе тестов 100000-110000 каждый день, шесть тысяч в статистике погоды не делает.

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Максим Чистов

Обухов
0

эффект выходного дня. В США так же, на выхах всегда цифры падают

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