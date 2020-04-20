Число выявленных новых заражённых в стране резко сократилось. Их стало почти на две тысячи меньше, чем днём ранее.

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За сутки в России зарегистрировали 4268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 47 121. Об этом рассказал оперативный штаб.

Согласно официальной статистике, число выявленных новых заражённых в стране резко сократилось. За день до этого власти сообщали о 6060 новых заболевших, сейчас стало почти на 1,8 тысячи меньше.

Почти половина новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в стране зафиксировали 44 летальных случая, из них 28 в Москве. С начала эпидемии в России от Covid-19 скончались 405 человек.