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Силовой Никита
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СК будет отслеживать издевательства, оскорбления и пранки против учителей на дистанционных занятиях Материал редакции

Ведомство пообещало наказывать за подобные нарушения закона.

36 комментариев
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Следственный комитет будет отслеживать и давать юридическую оценку издевательствам, оскорблениям и пранкам против учителей на дистанционных занятиях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ведомство рассказало, что в интернете стали чаще появляться видео с издевательствами и пранками над учителями. В заявлении СК указано, что подобные действия «могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а при отдельных квалифицирующих признаках могут привести и к уголовно-правовым последствиям». Ведомство не уточнило статьи, которые могут использоваться для привлечения к ответственности.

В СК назвали дистанционную форму обучения единственно возможным на данный момент методом обучения. «Тем не менее демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является проявлением неуважения к педагогам и сверстникам», — считает ведомство.

Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей.

Следственный комитет

СК отдельно указал, что «неэтичные и даже противоправные действия» демонстрируют и взрослые. «Которые, казалось бы, должны понимать сложность нынешней ситуации и необходимость помогать детям и педагогам или, как минимум, не мешать им», — добавило ведомство.

Большинство российских школ всё ещё находятся на дистанционном режиме обучения из-за пандемии коронавируса. Некоторые педагоги высылают детям только конспекты занятий и задания, а другие — ведут дистанционные уроки. Одним из «пранков» на таких занятиях стало порно. 9 апреля 90 пятиклассникам из Калуги показали «видео жёсткого порнографического содержания». Позже стало известно об аналогичных инцидентах в московской и саратовских школах.

В соцсетях также начали публиковать ролики, на которых на дистанционных занятиях ученики или другие участники разговора включают музыку или посторонние звуки.

@valera_zhmishenko

##школа ##зум ##пранк

♬ оригинальный звук - valera_zhmishenko
@valera_zhmishenko

##пранкивзуме ##карантин ##школа

♬ оригинальный звук - valera_zhmishenko

#новости #карантинвроссии #образование #интернет

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36 комментариев
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Британский историк

15

Знакомая работает учителем. Говорит дистанционное обучение это пиздец, дети вообще не слушают ничего, каждый кто чем занимается, потом задания решить не могут и родители пишут ей с жалобами типа почему так сложно, мой ребёнок ничего не понимает, объясняйте лучше, и ей приходится каждому отправлять голосовое и попытаться хоть как то объяснить что-то. И изюминкой на торте для меня стала информация, что учителя на дистанционке не имеют права ставить двойки 

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Атлант поправил плечи

Британский
0

А какой класс? 

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Alexei Kuksin

Атлант
43

Буржуазия.

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Британский историк

Атлант
0

5-9

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Alexei Kuksin

Британский
7

Ей платят за работу вне рабочего времени? Передай ей, что тебе на tj сказали, чтобы она не занималась никакими голосовыми сообщениями а посылала родителям конспект урока и активно намекала, что ребенка надо контролировать.

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Степан Кучеренко

Alexei
3

Вот кстати да. как вариант вести запись этого дистанционного урока, где она это все объясняет. Это поможет и детям, кто протупил, посмотреть заново и понять и родители увидят, что это просто дети не слушали, а материал давался.

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Alexei Kuksin

Степан
0

Я так делаю. Но тут есть одна проблема - родители могут залупиться, мол "по какому праву ты снимаешь лица моих детушек-конфетушек?".

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Степан Кучеренко

Alexei
1

ну на крайняк ты всегда можешь замазать их в видеоредакторе. это будет все равно проще, чем потом на пальцах доказывать, что ты не козел.

Ответить

Медицинский космос

Alexei
0

Ни по какому праву, ты в публичный доступ это не выкладываешь

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Антон Пострунин

Alexei
1

Пффф, учителя и до этого дома тетради проверяли и бумажки заполняли. Всем известно, что в школах перенагрузка и огромная бюрократия. 

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Alexei Kuksin

Антон
0

За тетради идет смешная, но оплата. За дополнительное объяснение материала в войсках никто не платит.

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Плохой нос

Британский
3

Тупые дети тупых родителей. Ничего нового. Уверена они и на оффлайн обучении ведут себя так же 

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Уполномоченный ГОСТ

Британский
2

Зато отчеты по ДО будут красивые. Скоро увидите радостных родителей и учителей в телевизоре.

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Dr. Acula

Британский
1

А почему двойки не имеют права ставить, кто-нибудь может объяснить?

Ответить

Alexei Kuksin

6

В заявлении СК указано, что подобные действия «могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а при отдельных квалифицирующих признаках могут привести и к уголовно-правовым последствиям»

Все делается гораздо проще. Рецепт от пранков на уроке прописан в самой статье. 
Некоторые педагоги высылают детям только конспекты занятий и задания

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badResistor

Alexei
0

это самое разумное - жесткая проверка + высланный материал + возможность задать 1-2 вопроса... На этом всё.

если нельзя ставить 2, ну значит когда будет очная работа - будут проверочные столько раз сколько надо было поставить 2.
Кто работал - напишет сходу, кто заслуживал 2, их получит.

Причем с проверочными это сразу озвучить, чтобы понимали что действия одного подводят весь класс. Круговая порука, но когда системы нет, канала обратной связи нет, значит будут драконовские меры...

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Илья Михалков

badResistor
0

За 2 учителей так ебут, что страшно. Яжемать как заметит, что ее сыночке дураку поставили 2, начинает все инстанции обзванивать.

Ответить

badResistor

Илья
1

Вот проверочная - вот результат.
В чем проблема?

С такими не надо диалог вести. С такими надо сухо работать. 
Лично не работаю с детьми и никогда не хочу этого. Но с неадекватами приходится сталкиваться. Именно исполнительное действие помогает. 

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Уполномоченный ГОСТ

6
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Максим Шпилёв

4
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Vladimir

2

Вообще пранкеров надо взять давно за жопу только за то, какой пример они несут. Они могут снимать постановы, но неокрепшие умы этого не понимают и начинают снимать вещи похуже для того чтобы их заметили

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check-it-out

Vladimir
3

Ну на самом деле я считаю, что не стоит препятствовать приспособлению индивидов.

Это как в детстве, старшие прыгали по гаражам, мы тоже начали прыгать. Как то один парень упал и сломал себе копчик. Ну что поделать, зато мы урок получили. А копчик и не нужен особо вроде.

Ответить

Vladimir

check-it-out
0

В детстве страдал копчик, а сейчас окружающие

Ответить

check-it-out

Vladimir
3

Ну да, в ТЦ тик-токеры заебали конечно.

Вообще я ношу с собой перцовый баллончик, в надежде, что какой нибудь адепт Эдварда Била ко мне приебёться, и я его полностью израсходую на одного человека.

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Mmmax

Vladimir
0

Перезревшие идиоты - то такое дело.
А вот мамок школо-пранкеров точно стоит взять. Пару старых добрых штрафов за дите-индиго, разбивающее голову однокласснику на камеру сократят количество дебильных пранков в разы.

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badResistor

2

Не понимаю зачем придумали все это. Ну непроверенный метод, не отлаженный. Делайте по старинке - домашние задания + пара разобранных задач написанных на листочке + жесткая проверка.

Это работало и 20 лет назад и 50... зачем всё это не отлаженное с удаленкой итп...

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sony360

1

родители- мрази выращивают детей-мразей, нет ничего нового под солнцем

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Плохой нос

sony360
0

*под луной 

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Алексей Патрин

1

 Интересно, как теперь поживает Жека Вольнов? Ведь к нему теперь на Петровско-Разумовскую никто подъехать не сможет...😢

Ответить

Андрей Ионов

Алексей
0

С голоду пухнет

Ответить

Обухов Денис

0

А когда кончится надобность проверки данными девайсами, куда их? Или не кончится)))?

Ответить

hyposlasher

0

Ну по видеоконференции, конечно, все смелые. 

Ответить

Андрей Ионов

0

А в стенах школы типа похуй?

Ответить

Антон Пострунин

0

drake.jpg
Двоейчка – нет. 
Двушечка – да. 

Ответить

subprocess.check_output

0

Школы с deprecated инфо-хуитой не нужны
период
фулл стоп

как же заебали жопу мять /штаны пропукивать 11 лет

Ответить

Дурацкий Женя

–2

Всем привет. Меня зовут Эдик и мне нечего есть. Помогите пожалуйста кто чем может, но лучше в денежном эквиваленте. Работу не искал и не планирую, потому что работа любая для меня не оправданно сложна. Но если вдруг каким-то чудом работа все же найдет меня, то я верну вам деньги 146%. Номер моей карты - 0101 1488 0010 1488 (Тиньков). Всем неравнодушным заранее огромное спасибо!
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