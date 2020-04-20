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Ведомство пообещало наказывать за подобные нарушения закона.
Следственный комитет будет отслеживать и давать юридическую оценку издевательствам, оскорблениям и пранкам против учителей на дистанционных занятиях. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ведомство рассказало, что в интернете стали чаще появляться видео с издевательствами и пранками над учителями. В заявлении СК указано, что подобные действия «могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а при отдельных квалифицирующих признаках могут привести и к уголовно-правовым последствиям». Ведомство не уточнило статьи, которые могут использоваться для привлечения к ответственности.
В СК назвали дистанционную форму обучения единственно возможным на данный момент методом обучения. «Тем не менее демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является проявлением неуважения к педагогам и сверстникам», — считает ведомство.
СК отдельно указал, что «неэтичные и даже противоправные действия» демонстрируют и взрослые. «Которые, казалось бы, должны понимать сложность нынешней ситуации и необходимость помогать детям и педагогам или, как минимум, не мешать им», — добавило ведомство.
Большинство российских школ всё ещё находятся на дистанционном режиме обучения из-за пандемии коронавируса. Некоторые педагоги высылают детям только конспекты занятий и задания, а другие — ведут дистанционные уроки. Одним из «пранков» на таких занятиях стало порно. 9 апреля 90 пятиклассникам из Калуги показали «видео жёсткого порнографического содержания». Позже стало известно об аналогичных инцидентах в московской и саратовских школах.
В соцсетях также начали публиковать ролики, на которых на дистанционных занятиях ученики или другие участники разговора включают музыку или посторонние звуки.
Знакомая работает учителем. Говорит дистанционное обучение это пиздец, дети вообще не слушают ничего, каждый кто чем занимается, потом задания решить не могут и родители пишут ей с жалобами типа почему так сложно, мой ребёнок ничего не понимает, объясняйте лучше, и ей приходится каждому отправлять голосовое и попытаться хоть как то объяснить что-то. И изюминкой на торте для меня стала информация, что учителя на дистанционке не имеют права ставить двойки
А какой класс?
Ей платят за работу вне рабочего времени? Передай ей, что тебе на tj сказали, чтобы она не занималась никакими голосовыми сообщениями а посылала родителям конспект урока и активно намекала, что ребенка надо контролировать.
Вот кстати да. как вариант вести запись этого дистанционного урока, где она это все объясняет. Это поможет и детям, кто протупил, посмотреть заново и понять и родители увидят, что это просто дети не слушали, а материал давался.
Я так делаю. Но тут есть одна проблема - родители могут залупиться, мол "по какому праву ты снимаешь лица моих детушек-конфетушек?".
ну на крайняк ты всегда можешь замазать их в видеоредакторе. это будет все равно проще, чем потом на пальцах доказывать, что ты не козел.
Пффф, учителя и до этого дома тетради проверяли и бумажки заполняли. Всем известно, что в школах перенагрузка и огромная бюрократия.
За тетради идет смешная, но оплата. За дополнительное объяснение материала в войсках никто не платит.
Плохой нос
Тупые дети тупых родителей. Ничего нового. Уверена они и на оффлайн обучении ведут себя так же
Уполномоченный ГОСТ
Зато отчеты по ДО будут красивые. Скоро увидите радостных родителей и учителей в телевизоре.
В заявлении СК указано, что подобные действия «могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а при отдельных квалифицирующих признаках могут привести и к уголовно-правовым последствиям»
Все делается гораздо проще. Рецепт от пранков на уроке прописан в самой статье.
Некоторые педагоги высылают детям только конспекты занятий и задания
это самое разумное - жесткая проверка + высланный материал + возможность задать 1-2 вопроса... На этом всё.
если нельзя ставить 2, ну значит когда будет очная работа - будут проверочные столько раз сколько надо было поставить 2.
Кто работал - напишет сходу, кто заслуживал 2, их получит.
Причем с проверочными это сразу озвучить, чтобы понимали что действия одного подводят весь класс. Круговая порука, но когда системы нет, канала обратной связи нет, значит будут драконовские меры...
За 2 учителей так ебут, что страшно. Яжемать как заметит, что ее сыночке дураку поставили 2, начинает все инстанции обзванивать.
Вот проверочная - вот результат.
В чем проблема?
С такими не надо диалог вести. С такими надо сухо работать.
Лично не работаю с детьми и никогда не хочу этого. Но с неадекватами приходится сталкиваться. Именно исполнительное действие помогает.
Вообще пранкеров надо взять давно за жопу только за то, какой пример они несут. Они могут снимать постановы, но неокрепшие умы этого не понимают и начинают снимать вещи похуже для того чтобы их заметили
Ну на самом деле я считаю, что не стоит препятствовать приспособлению индивидов.
Это как в детстве, старшие прыгали по гаражам, мы тоже начали прыгать. Как то один парень упал и сломал себе копчик. Ну что поделать, зато мы урок получили. А копчик и не нужен особо вроде.
В детстве страдал копчик, а сейчас окружающие
Ну да, в ТЦ тик-токеры заебали конечно.
Вообще я ношу с собой перцовый баллончик, в надежде, что какой нибудь адепт Эдварда Била ко мне приебёться, и я его полностью израсходую на одного человека.
Не понимаю зачем придумали все это. Ну непроверенный метод, не отлаженный. Делайте по старинке - домашние задания + пара разобранных задач написанных на листочке + жесткая проверка.
Это работало и 20 лет назад и 50... зачем всё это не отлаженное с удаленкой итп...
родители- мрази выращивают детей-мразей, нет ничего нового под солнцем
Интересно, как теперь поживает Жека Вольнов? Ведь к нему теперь на Петровско-Разумовскую никто подъехать не сможет...😢
А когда кончится надобность проверки данными девайсами, куда их? Или не кончится)))?
Школы с deprecated инфо-хуитой не нужны
период
фулл стоп
как же заебали жопу мять /штаны пропукивать 11 лет
Всем привет. Меня зовут Эдик и мне нечего есть. Помогите пожалуйста кто чем может, но лучше в денежном эквиваленте. Работу не искал и не планирую, потому что работа любая для меня не оправданно сложна. Но если вдруг каким-то чудом работа все же найдет меня, то я верну вам деньги 146%. Номер моей карты - 0101 1488 0010 1488 (Тиньков). Всем неравнодушным заранее огромное спасибо!
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