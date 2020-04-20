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Новости
Алексей Боржонов
1767

«Ъ»: власти Москвы запланировали купить 10 тысяч смартфонов для полицейских. Устройств для проверки пропусков не хватает Материал редакции

Рассматриваются модели на Android стоимостью до 12 тысяч рублей.

29 комментариев
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Власти Москвы планируют закупить около 10 тысяч смартфонов для полицейских, чтобы те могли проверять цифровые пропуска. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на телекоммуникационном рынке.

Мэрия рассматривает закупку устройств на Android стоимостью до 12 тысяч рублей, в том числе бюджетные модели Samsung и Honor. Оценку предложений проводят департамент информационных технологий.

Смартфоны должны работать на операционной системе Android, иметь диагональ экрана от 5,5 дюйма, 2 Гб оперативной памяти и от 8 до 16 Гб встроенной памяти. На первом этапе планируется приобрести до 5 тысяч устройств.

Из материала «Коммерсанта»

Власти хотят получить отсрочку платежа на 90 дней, уточнил один из собеседников издания. Устройства при этом должны находиться на складе в Москве.

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков объяснил «Коммерсанту», что использование бюджетных устройств для проверки цифровых пропусков может быть небезопасно. Он считает, что такие смартфоны не всегда получают необходимые для безопасности обновления.

  • Режим цифровых пропусков заработал в Москве 15 апреля. Их нужно получать для всех поездок на общественном или личном транспорте;
  • В день запуска системы на въезде в Москву образовались пробки, а в вестибюлях метро — очереди;
  • По данным Baza, полицейским не хватило смартфонов для проверки пропусков, поэтому ГУ МВД по Москве поручило раздать смартфоны, которые использовали по время ЧМ-2018 для проверки пропусков болельщиков;
  • Позже Сергей Собянин объявил, что власти почти полностью отказались от ручного контроля пропусков и сделали его автоматизированным.

#новости #москва #covid19 #карантинвроссии

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29 комментариев
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Eugene Panfilov

68

В чем сложность собрать телефон? Я, конечно, понимаю айфоны... Возьмите пластик любой, микросхемы, посадите сержантов, которые вам соберут. Сейчас народ сидит дома, делать нечего. Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезет? Пусть найдут инженера в колхозе, за 1000 любой соберет вам телефон.

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Mikki Rurk

Eugene
1

Школьников можно запрячь, они чо, физику зря в школе учат, государство деньги на них тратит, пусть долг родине отдают

Ответить

bor_vn

Mikki
0

Какие школьники?! А учебники кто писать будет?!

Ответить

Борис Гюлумянц

7

А когда школьникам в Питере для учебы не хватало собирали девайсы у народа.

Ответить

Александр Мирошников

Борис
0

Можно и сейчас у народа собрать, вы же все равно дома сидеть должны

Ответить

Александр Ашкинадзе

2

а как же суперзащищенные российские смартфоны на собственной ОС?

Ответить

Александр Ашкинадзе

Александр
9

а, ну да

Ответить

Pavel Zamyatin

3

Так вот зачем Яндекс свой смартфон выпускал. Теперь все складывается.

Ответить

Argumenta Ambigua

Pavel
1

Уверен, на складах примерно такое количество и найдётся. Опять многоходовка.

Ответить

Алексей Логачев

3

Всё нормально, когда вирус пройдёт - как раз и систему уже отладят. А потом так глядишь и народ привыкнет уже пропуска брать... 

Ответить

Kyler

3

Redmi note 8 норм аппарат

Ответить

Александр Мирошников

1

Так если врачам говорят маски шить, может тогда полиция начнет личные смартфоны использовать? 

Ответить

Taktischer Corgi

1

Едва ли бы это понадобилось, если карантину грозила б отмена через две недели.

Ответить

Агрессивный ключ

1

использование бюджетных устройств для проверки цифровых пропусков может быть небезопасно

Им там QR-коды сканировать надо в любую погоду. Лучше бы на камеру сделали упор и влагозащиту.

Ответить

Обухов Денис

1

Я так понимаю полицейские ходят с кнопочным телефоном. Раз смартфонов у них не хватает. Ужас....

Ответить

Прекрасный Артем

–5

Копы получат сяоми за 12К, а по-бумагам будут куплены айфоны 11 в максимальной комплектации. Или когда прижало этот принцип не работает?

Ответить

Arthur N

Прекрасный
0

Такой софт обычно под iOS не пишут. Например, курьеры все ходят с Android, потому что под iOS нет софта для них.

Ответить

Александр Мирошников

Arthur
1

Потому что поставить свой левый софт проще на android, чем договариваться с Apple, создавать группы, заливать все это в AppStore и платить 100 баксов за учетку.

Ответить

Vladislav Donets

Александр
2

Не обязательно выкладывать приложение в App Store, для подобного лучше использовать программу внутрикорпоративного распространённая без проверок со стороны Apple.

Ответить

Александр Мирошников

Vladislav
0

Да, Вы правы, забыл что такое есть. 

Ответить

Arthur N

Александр
0

Да и нужны разработчики дополнительные. Ну и будем честны, вероятнее всего у курьеров и таксистов нет телефонов на iOS.

Ответить

Александр Мирошников

Arthur
1

Очень часто видел таксистов с айфонами, но ясное дело, что содержать или платить только android разработчикам куда дешевле.

Ответить

Прекрасный Артем

Arthur
–1

причём здесь софт?) я говорю о том что в обычное время, в закупках были бы  телефоны стоимостью с мерседес, а на выходе бюджетное китайское говно. И вот мне интересно, а сейчас по-другому будет?

Ответить

Argumenta Ambigua

Прекрасный
0

12к на рыло, ты читал вообще?

Ответить

Прекрасный Артем

Argumenta
–1

а ты понял мой коммент вообще?

Ответить

Argumenta Ambigua

Прекрасный
0

Рассматриваются модели на Android стоимостью до 12 тысяч рублей

Я про это вообще. Как по бумагам яблоки пройдут исходя из твоей логики не ясно вообще.

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Прекрасный Артем

Argumenta
–4

дело не в конкретных моделях, дело в принципе 

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НечеловеческаяЛогика

0

сложно сделать приложение, надо купить смартфоны
у полиционеров чтоли нет своих трубок

Ответить

Дурацкий Женя

–1

Всем привет. Меня зовут Эдик и мне нечего есть. Помогите пожалуйста кто чем может, но лучше в денежном эквиваленте. Работу не искал и не планирую, потому что работа любая для меня не оправданно сложна. Но если вдруг каким-то чудом работа все же найдет меня, то я верну вам деньги 146%. Номер моей карты - 0101 1488 0010 1488 (Тиньков). Всем неравнодушным заранее огромное спасибо!

 

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