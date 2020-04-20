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Рассматриваются модели на Android стоимостью до 12 тысяч рублей.
Власти Москвы планируют закупить около 10 тысяч смартфонов для полицейских, чтобы те могли проверять цифровые пропуска. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на телекоммуникационном рынке.
Мэрия рассматривает закупку устройств на Android стоимостью до 12 тысяч рублей, в том числе бюджетные модели Samsung и Honor. Оценку предложений проводят департамент информационных технологий.
Власти хотят получить отсрочку платежа на 90 дней, уточнил один из собеседников издания. Устройства при этом должны находиться на складе в Москве.
Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков объяснил «Коммерсанту», что использование бюджетных устройств для проверки цифровых пропусков может быть небезопасно. Он считает, что такие смартфоны не всегда получают необходимые для безопасности обновления.
В чем сложность собрать телефон? Я, конечно, понимаю айфоны... Возьмите пластик любой, микросхемы, посадите сержантов, которые вам соберут. Сейчас народ сидит дома, делать нечего. Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезет? Пусть найдут инженера в колхозе, за 1000 любой соберет вам телефон.
Школьников можно запрячь, они чо, физику зря в школе учат, государство деньги на них тратит, пусть долг родине отдают
А когда школьникам в Питере для учебы не хватало собирали девайсы у народа.
Можно и сейчас у народа собрать, вы же все равно дома сидеть должны
а как же суперзащищенные российские смартфоны на собственной ОС?
Так вот зачем Яндекс свой смартфон выпускал. Теперь все складывается.
Уверен, на складах примерно такое количество и найдётся. Опять многоходовка.
Всё нормально, когда вирус пройдёт - как раз и систему уже отладят. А потом так глядишь и народ привыкнет уже пропуска брать...
Так если врачам говорят маски шить, может тогда полиция начнет личные смартфоны использовать?
Едва ли бы это понадобилось, если карантину грозила б отмена через две недели.
Я так понимаю полицейские ходят с кнопочным телефоном. Раз смартфонов у них не хватает. Ужас....
Такой софт обычно под iOS не пишут. Например, курьеры все ходят с Android, потому что под iOS нет софта для них.
Потому что поставить свой левый софт проще на android, чем договариваться с Apple, создавать группы, заливать все это в AppStore и платить 100 баксов за учетку.
Не обязательно выкладывать приложение в App Store, для подобного лучше использовать программу внутрикорпоративного распространённая без проверок со стороны Apple.
Очень часто видел таксистов с айфонами, но ясное дело, что содержать или платить только android разработчикам куда дешевле.
Прекрасный Артем
причём здесь софт?) я говорю о том что в обычное время, в закупках были бы телефоны стоимостью с мерседес, а на выходе бюджетное китайское говно. И вот мне интересно, а сейчас по-другому будет?
12к на рыло, ты читал вообще?
а ты понял мой коммент вообще?
Рассматриваются модели на Android стоимостью до 12 тысяч рублей
Я про это вообще. Как по бумагам яблоки пройдут исходя из твоей логики не ясно вообще.
сложно сделать приложение, надо купить смартфоны
у полиционеров чтоли нет своих трубок
Всем привет. Меня зовут Эдик и мне нечего есть. Помогите пожалуйста кто чем может, но лучше в денежном эквиваленте. Работу не искал и не планирую, потому что работа любая для меня не оправданно сложна. Но если вдруг каким-то чудом работа все же найдет меня, то я верну вам деньги 146%. Номер моей карты - 0101 1488 0010 1488 (Тиньков). Всем неравнодушным заранее огромное спасибо!