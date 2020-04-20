«Левада-центр»: 18% россиян считает, что геев и лесбиянок «следовало бы ликвидировать»

Каждый десятый высказался за «ликвидацию» феминисток.

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18% россиян считает, что геев и лесбиянок «следовало бы ликвидировать». Это следует из результатов опроса «Левада-центра», в котором приняли участие 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах.

Этот опрос посвятили отношению к людям, чьё поведение «отклоняется от общепринятых норм». Он проводится как минимум с 1989 года, в его нынешний вариант «Левада-центр» включило «педофилов», «экстремистов», «террористов» и «феминисток». Россияне считают, что:

Феминисток нужно ликвидировать (9%), изолировать от общества (18%), помочь им (13%), предоставить их самим себе (41%);



Педофилов нужно ликвидировать (75%), изолировать от общества (22%), помочь им (1%), предоставить их самим себе (меньше 1%);



Экстремистов/радикалов нужно ликвидировать (44%), изолировать от общества (37%), помочь им (4%), предоставить их самим себе (6%);

Террористов нужно ликвидировать (80%), изолировать от общества (17%), помочь им (1%), предоставить их самим себе (1%).



«Левада-центр» отмечает, что в целом отношение почти ко всем категориям граждан, чье поведение может восприниматься как «нежелательное», улучшилось с момента предыдущего опроса в 2015 году.

Наиболее благожелательное отношение сложилось к «бездомным» и «людям с ВИЧ» — только 2% россиян считает, что эти группы населения нужно «ликвидировать». 88% и 79% высказались за предоставление им помощи.

Наиболее репрессивная реакция у россиян к двум категориям — «террористам» и «педофилам»: 80% и 75% считает, что эти группы населения «следует ликвидировать», 17% и 22% высказались за их изоляцию от общества.

Изображение «Левада-центра»

Почти пятая часть россиян считает, что геев и лесбиянок «следовало бы ликвидировать». 32% считает, что эту группу населения нужно изолировать от общества, ещё 32% заявили, что их нужно предоставить самим себе.

Как, по вашему мнению, следовало бы поступить с геями и лесбиянками? Ликвидировать Изолировать от общества Помочь им Предоставить их самим себе Затрудняюсь ответить Показать результаты Переголосовать Проголосовать