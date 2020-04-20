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Новости
Силовой Никита
4641

«Левада-центр»: 18% россиян считает, что геев и лесбиянок «следовало бы ликвидировать» Материал редакции

Каждый десятый высказался за «ликвидацию» феминисток.

143 комментария
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18% россиян считает, что геев и лесбиянок «следовало бы ликвидировать». Это следует из результатов опроса «Левада-центра», в котором приняли участие 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах.

Этот опрос посвятили отношению к людям, чьё поведение «отклоняется от общепринятых норм». Он проводится как минимум с 1989 года, в его нынешний вариант «Левада-центр» включило «педофилов», «экстремистов», «террористов» и «феминисток». Россияне считают, что:

  • Феминисток нужно ликвидировать (9%), изолировать от общества (18%), помочь им (13%), предоставить их самим себе (41%);
  • Педофилов нужно ликвидировать (75%), изолировать от общества (22%), помочь им (1%), предоставить их самим себе (меньше 1%);
  • Экстремистов/радикалов нужно ликвидировать (44%), изолировать от общества (37%), помочь им (4%), предоставить их самим себе (6%);
  • Террористов нужно ликвидировать (80%), изолировать от общества (17%), помочь им (1%), предоставить их самим себе (1%).

«Левада-центр» отмечает, что в целом отношение почти ко всем категориям граждан, чье поведение может восприниматься как «нежелательное», улучшилось с момента предыдущего опроса в 2015 году.

Наиболее благожелательное отношение сложилось к «бездомным» и «людям с ВИЧ» — только 2% россиян считает, что эти группы населения нужно «ликвидировать». 88% и 79% высказались за предоставление им помощи.

Наиболее репрессивная реакция у россиян к двум категориям — «террористам» и «педофилам»: 80% и 75% считает, что эти группы населения «следует ликвидировать», 17% и 22% высказались за их изоляцию от общества.

Изображение «Левада-центра»

Почти пятая часть россиян считает, что геев и лесбиянок «следовало бы ликвидировать». 32% считает, что эту группу населения нужно изолировать от общества, ещё 32% заявили, что их нужно предоставить самим себе.

Как, по вашему мнению, следовало бы поступить с геями и лесбиянками?
Ликвидировать
Изолировать от общества 
Помочь им
Предоставить их самим себе
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#новости #исследования

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143 комментария
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Александр Демьяненко

58

Как говорится "во времена интернета быть тупым это выбор". Раз эти люди так думают имея доступ к информации, значит они сами решили быть тупыми и показывать свою тупость 

Ответить

Legoboy

Александр
–17

Да, полностью согласен. Ведь Интернет это большая помойка из говна, фейков, диванной "аналитики", вбросов и тд. Раз есть люди, которые считают Интернет кладезем "правдивой" информации, значит и нечего жалеть таких тупарей, все верно вы сказали!

Ответить

Dmitriy Volkov

Legoboy
13

Вы свой выбор сделали 

Ответить

Излишний пёс_анон

Legoboy
0

А что есть кладезь правдивой информации?

Ответить

Legoboy

Излишний
–9

Его нет. За каждой публичной политической и социальной инфой стоит и всегда стоял чей-то интерес. Верить можно только непреложным фактам: физике, химии, математике, биологии и прочим наукам.

Ответить

Излишний пёс_анон

Legoboy
6

Факты в физике, химии, биологии и т.д. по сто раз пересматривались и уточнялись.
Та же Мария Кюри носила ампулу с радием на шее как талисман, а потом узнали, что это опасно.
Где же искать правду?!

Ответить

Legoboy

Излишний
–5

Актуализация научных фактов, идет ради науки и славы, но без корыстного политического интереса. В отличие от остального. 

Ответить

Излишний

Legoboy
4

Не хочу рушить твой прекрасный мир, но большинство наработок делают как раз преследуя корыстный политический интерес, для армии. А потом оно уходит в народ.

Ответить

Legoboy

Излишний
–1

Не бойся, ничего не разрушил.

Ответить

Излишний

Legoboy
0

Вот и замечательно

Ответить

Подозрительный химик

Излишний
0

Ответы здесь неуместны.

Ответить

Roman Bliznuk

Александр
0

У них такой же выбор как и у избирателей президента. Невежа останется невежей сколько ты б ему правды не рассказывал. Это не выбор, это диагноз.

Ответить

конгруэ́нтный

Александр
0

никто ничего не решал 
воспитаны уродами - уродами и будут 

Ответить

Лев Бабенко

27

Очень странные варианты ответа, особенно "оказывать помощь". Он может означать как "я помогу им излечиться от болезни их окаянной, ишь, в попу долбятся" так и "я хочу помочь им адаптироваться в обществе, чтобы эти люди не чувствовали себя ущемленными". Помощь наркоманам и помощь феминисткам — две абсолютно разные вещи

Ответить

Знакомый жар

18

Зачем существует вариант изолировать от общества? В плане, зачем? Эти странные люди думают, что их кто-то резко подскочет и выебет?

 Блядь, жуткая хуйня, я впринципе не понимаю, почему-то кому-то может быть не похуй? 
Ну есть геи, лесбиянки, какая вхуй разница? 
Или если ты увидел гея на улице, который с кем-то целуется, есть шанс, что ты станешь геем? Да и станешь, и хуй с ним, мужики топ.  Хотя наверно они боятся, что их потом ликвидируют блядь. 

У меня бахнуло, короче

Ответить

check-it-out

Знакомый
16

Скажу как человек неоднократно вступавший в перепалки с гомофобами.

Большинство из них уверенно, что геи (да и ЛГБТ в целом) деструктивно влияют на их ценности. Что они уничтожают общество, что являются плохим примером.

ЛГБТ в той же России представлено не в лучших раскурсах, в основном в шоубизнесе в виде каламбурных образов. Этим людям сложно представить, что гей это ориентация, а не стиль жизни. Что геи живут рядом с ними, так же работают, так же ведут быт ... не прыгают всё время по улицам в перьях и тыкают прохожим фалосом в лицо.
Посмотрите на пропаганду гомофобную в СМИ, вы никогда не увидите там картинки просто гей пар, там будут фотки с гей-парадов. Тематических мероприятий. Это как судить о бразильцах только по карнавалу в Рио.

Большая часть с кем я говорил, на тему "что если ваш ребёнок будет геем" отвечали, что были бы рады, если бы он притворялся натуралом. Т.е. им правда просто боязно видеть некую свободу в стиле жизни у ЛГБТ, им хочется, чтобы их дети были такими же как и все, как они и привыкли, и не выделялись. Думаю тут ещё совковый принцип.

Не просто так у таких людей стиль, уход за собой, здоровье, карьера у мужчины синоним "ты педик чтоли?".

Ответить

Glan

Знакомый
0

 Зачем существует вариант изолировать от общества?

Почему его не должно быть?

Ответить

Igor Ivanov

20

Террористов и педофилов в одну линию с феминистками, гомосексуальными людьми и проч. Охуенно. 

Вот бы эти люди удивились, когда бы у них исчезла часть родственников, друзей, детей 👍

Ответить

Айдын Билов

9

Вот что Дудь животворящий делает

Ответить

Caeleste Mundus

Айдын
6

И правда довольно резко изменилось

Ответить

Излишний пёс_анон

Айдын
1

@шарлиз терон loves е.коловрата 👆👍

Ответить

Mmmax

9

Даже бомжей любят больше чем феминисток.
Какие еще нужны доказательства.

Ответить

Миша Сергеев

6

Ущемление тж-шников

Ответить

Андрей Ионов

4

где опрос о высших чиновниках

Ответить

Разумный якорь

4

Почёму нет опроса "Что делать с ультраконсервативными реакционерами?"

Ответить

Евгений Клочков

Разумный
0

Так про геев же есть пункт 

Ответить

Иван Прохоров

4
Ответить

Сергей Звезда

3
Ответить

Уличный нос

Сергей
0

Это доказательство или опровержение? 

Ответить

Знакомый жар

Уличный
0

Это известия

Ответить

Митя Простомолотов

Сергей
0

я правильно понимаю что это прикол типа "не геи, а пидоры" да?

Ответить

Сергей Звезда

Митя
0

Нет. В сети некоторое время назад ходило много слухов о том, что Володин и Греф гомосексуалы. На этом фоне Известия сделали рекламу 1) с отсылкой к своему слогану 2) без клеветы, потому что ну кто будет такой тезис опровергать 3) так, что суть понятна была на тот момент всем, кому нужно

Ответить

Игорь Рачук

2

Геев не трогайте! Пускай плодятся! 
Нам больше девчонок останется!

Ответить

Излишний пёс_анон

Игорь
2

А с лесбиянками что делать?

Ответить

Игорь Рачук

Излишний
0

А они и с парнями не брезгуют...)))

Ответить

Излишний пёс_анон

Игорь
7

Разве что в порно 

Ответить

Василий Лебедев

Излишний
6

Секси лесбиянки тоже в основном только в порно бывают. На реальных у тебя и не встанет.

Ответить

Dmitry Pasyutin

Василий
2

challenge accepted

Ответить

Излишний

Dmitry
0

Если найдешь кого-то миловидного, он скажет, что это не настоящая лесбиянка/феминистка. Просто хороший член не нашла.

Ответить

Pol1na .

Излишний
3

"Да у тебя мужика нормального не было"

Ответить

Излишний

Василий
0

Ещё про феминисток что-то пошути

Ответить

Василий Лебедев

Излишний
3

Фемки с высмеиванием себя и сами прекрасно справляются.

Ответить

Энкор

Излишний
0

Нас тоже оставьте в покое.

Ответить

Василий Лебедев

1

Интересно, почему девочкам нравится дружить с геями, они для них няшные, а парням дружить с настоящими лесбухами (не путать с красавицами из порно) совсем не хочется и своими в доску братанами они совершенно не кажутся.

Ответить

check-it-out

Василий
3

 почему девочкам нравится дружить с геями

Из личного опыта:
— С геями можно говорить о сексе, поднимая такие темы, за которые мужчины натуралы будут ханжить аж пиздей.
— С геями можно обсудить мальчиков. При этом в отличии от обычных девушек, геи ведут себя не редко как Саманта из Секс с большом городе.
— С геями можно обсудить поп-культуру и моду не редко. Сериалы хорошие.
— Геи не стесняются говорить комплименты. И девушки логично не принимают это как лесть и способ подката, а скорее очень довольны мужской оценке.
— Геи не стесняются говорить правду. Так критика от геев кажется более разумной и объективной для девушек.
— Геи умеют веселиться. 

Ответить

the art of гепард

check-it-out
4

Ну чёт фиг знает, это как-то стереотипично звучит. 
Мб просто у меня личный опыт другой. Среди приятелей есть пара геев, общаемся совершенно так же, как и с гетерочуваками. Лучший друг тоже гетерочувак, всё то же самое можно и с ним обсудить. А по поводу веселиться - обычно геи любят громкий движ типа клубешника, а я предпочитаю движ домашний или в пабе каком-нибудь. То есть реально всё очень индивидуально.
Щас тоже бахну стереотипы - мне кажется, многим девушкам нравится дружить с геями потому, что это а) пРиКоЛьНеНьКо и б) это подсознательное спокойствие от понимания, что человек общается не потому, что планирует с тобой потрахаться

Ответить

check-it-out

the
1

Я полностью согласен, ведь геи тоже люди и разные. Но я и описал по личному опыту.

Есть молодые девочки, которые хотят собрать вокруг себя геев, мечтают о гее друге, ибо насмотрелись сериалов, это тоже так. В клубах всегда есть парочка таких, которые прям липнут и визжат когда перед ними парни целуются.
Ну это из серии любительниц фанфиков.

 это подсознательное спокойствие от понимания, что человек общается не потому, что планирует с тобой потрахаться

В основном вокруг этого я писал свой ответ.

Ответить

Василий Лебедев

check-it-out
1

Геи такие классные.

Ответить

check-it-out

Василий
0

Ну это субъективно, геи тоже люди, и они разные бывают.
Но в обычно свобода и умение веселиться у геев словно генетическая особенность. Ещё и самоирония.

Ответить

Василий Лебедев

check-it-out
1

Девочки сами нифига не умеют веселиться. То их геи должны веселить, то клоуны из мужчин. Вообще мужикам надо с геями объединяться против этого многовекового женского клоунархата, когда мы их веками веселили и развлекали. Я мужчина, а не клоун! Место мужчины и гея не между микрофоном и женским ухом!

Ответить

check-it-out

Василий
0
Ответить

check-it-out

Василий
0

Нет, они умеют веселиться я считаю. Но обычно друг гей это тот, кто в когда у подруги проблемы, он придёт с радостью с бутылкой вина и поднимет настроение. Ибо сами геи этому ради, ибо у нас тоже есть повод пострадать и напиться, дабы полегчало.

Геи не редко те ещё драмма куин.

Ну и для многих друг гей это как бы такой щит. Я думаю не просто так девушки любят гей клубы или тусить с геями. Это как бы они с парнем (если мы про классические клубы), если нужно могут подать себя как пару, и никакой хуй не будет их отвлекать от веселья всю ночь.
А в гей клубах они ещё могут перетанцеваться с парнями, при этом никто не полезет к ним под юбку. Ну полезут только безобидно в рамках танца, вдруг песня заиграет тематическая. А ещё парней можно менять как роковая девушка.

Моя подруга одна сказала, что чувствует себя в гей клубе как  в клипе: 

Ответить

Излишний пёс_анон

Василий
2
Ответить

Василий Лебедев

Излишний
4

Смотрит на меня так, будто хочет ликвидировать.

Ответить

Pol1na .

Василий
0

Лул, посмотри видосы на том же Ютубе с лесбами. Не каждая жирная, заросшая баба = лесба. Ее другие девочки тоже не захотят:Р

Ответить

Василий Лебедев

Pol1na
0

Это позерки. Настоящая ковырялка не будет стараться ради мужских представлений о красоте.

Ответить

Pol1na .

Василий
1

Личная гигиена ≠ мужские представления о красоте
Макияж ≠ мужские представления красоте
Проявление 3 волны феминизма ≠ адекватный первоначальный феминизм

Ответить

Василий Лебедев

Pol1na
0

Ясно.

Ответить

Митя Простомолотов

2

что значит ликвидировать?

Ответить

Masha Kovalyova

Митя
1

Окончательно решить вопрос, так сказать

Ответить

Митя Простомолотов

Masha
0

каким образом?

Ответить

the art of гепард

Митя
0

думаю, дай этим васям волю, они бы с удовольствием их бы газом травили или ещё как. точнее, не совсем так - вряд ли у васей хватит смелости даже в морду кому-нибудь дать. а вот сидеть и смотреть по новостям сюжет, как хахаха-гомиков-этих "ликвидируют" - вполне

Ответить

Митя Простомолотов

the
0

так я потому и спрашиваю, это полная шляпа. что значит ликвидировать? убить? кто их будет убивать? они то точно не сдюжат.
Это бред а не опрос, я не верю, что столько человек одобрят если вдруг геев и феминисток возьмут и расстреляют. Это тупо наброс

Ответить

Озорной Лис

Митя
0
Ответить

rossoshmap

0

 Наиболее благожелательное отношение сложилось к «бездомным»

Это потому, что нет бомжей-активистов?

Ответить

Излишний пёс_анон

rossoshmap
5

Потому что опрашиваемые сами бомжи 

Ответить

коренной нарниец

rossoshmap
0

хорошечно ты предложение обрезал
ВИЧ-активистов тоже нет?

Ответить

Сергей Михельсон

0

Если россияне считают, что проституток нужно изолировать от общества, то это получается, что добрую половину баб нужно отравить в  спец лагеря?

Ответить

Знакомый жар

Сергей
4

У, все бабы бляди у

Ответить

Сергей Михельсон

Знакомый
0

Ну да, Вы правы, проститутки, в отличие от блядей, хотя бы честно говорят о своих намерениях :)

Ответить

Излишний пёс_анон

Сергей
3

Баб в лагеря, а мужикам придется в очко трахаться. Станут геями и их ликвидируют.
Так и вымрет великая русская раса 

Ответить

Знакомый жар

Излишний
2

Нихуя себе, гамбит

Ответить

Излишний пёс_анон

Знакомый
0

Жду адаптацию от нетфликса

Ответить

Сергей Михельсон

Излишний
0

Ну так в этом и цимес, что люди голосуя, отключают мозг и вообще не задумываются о себе и социуме, в котором они живут. Но в целом, опрос показывает, что люди гуманные.

Ответить

Знакомый жар

Сергей
1

Чего блядь

Ответить

Сергей Михельсон

Знакомый
0

Да то, что какой смысл проституток то изолировать? 

Ответить

Излишний

Сергей
0

Так подожди. Ты же написал что половину русских баб изолировать придется 

Ответить

Сергей Михельсон

Излишний
0

Чувак, тебе сколько лет? Я спрашиваю, чтобы понять в каком контексте тебе ответить. 

Ответить

Излишний

Сергей
0

69

Ответить

Сергей Михельсон

Излишний
0

Ну и за столько лет не разу не видел, как женатые мужики ходят по путанам и держат блядей на стороне, потому что дома им нет покоя? А процент разводов не видел, как думаешь, почему баба с мужиком разводится? Пойми, я не про то, что надо всем бросать свои семьи или дрочить в кулак (напротив, я тоже это осуждаю), я про то, что по факту все себя ведут как проститутки и бляди, но очень сильно осуждают людей, которые открыто признают себя ими. 

Ответить

Митя

Сергей
2

А процент разводов не видел, как думаешь, почему баба с мужиком разводится?

из за куличей? потому что испечь сама не может?

Ответить

Излишний

Сергей
0

У тебя за спиной неудачный брак?

Ответить

Сергей Михельсон

Излишний
0

Нет. Наоборот. Просто я хз че на путан так озлобились.

Ответить

Излишний

Сергей
0

Меня больше интересует почему ты половину женщин проститутками назвал. 

Ответить

Излишний пёс_анон

Сергей
0

Верно. Надо этих баб-блядей обязать всем мужикам давать, чтоб те от нехватки секса геюгами не стали! И на заводы!

Ответить

web-watcher

1

Геев изолировать от общества, а лесбиянкам помочь!;)

Ответить

Glan

web-watcher
0
Ответить

Василий Лебедев

Glan
0

Выступает за какой-то белорусский армейский клуб, судя по надписи на футболке.

Ответить

Эмиль Рубанов

0

А определение "ликвидации" в этом опросе не завезли?

Уверен, что для многих это синоним не расстрела, а концлагеря или высылки.

Ответить

Валерий Жмышенко

0

Насчет фемок(радикальных) согласен

Ответить

Чуждый Орзэмэс

0

Я считаю, что «Левада-центр» следует ликвидировать. 

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

@Олег Ивахнов смотри, эти т.н. "люди" наверняка у тебя работают.

Ответить

Олег Ивахнов

Stanley
0

Ты с такими работаешь

Ответить

Stanley H. Tweedle

Олег
0

Я да, но ты таких нанимаешь.

Ответить

Олег Ивахнов

Stanley
1

Я как современный человек обращаю внимание исключительно на квалификацию соискателя, а не на его пол, гендер, ориентацию или политические воззрения.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Олег
0

Маленький врунишка.

Ответить

Олег Ивахнов

Stanley
2

Что блядь врунишка? Ты думаешь я у людей на собеседовании спрашиваю какой они ориентации и чей крым?

Ответить

Stanley H

Олег
0

Именно, ты сам мне говорил что вы сканируете соц.сети кандидатов на предмет ёбнутости, а теперь отрицать начал.
Классика Ивахнова - спизданул и пошёл на попятную.

Ответить

Олег Ивахнов

Stanley
1

Ебантко.
Имень каие то взгляды и быть ебнутым это одно и тоже

Ответить

Stanley H

Олег
1

Имень каие то взгляды и быть ебнутым это одно и тоже

Полностью согласен.

Ответить

Олег Ивахнов

Stanley
0

Блядь.
Не одно и то же.

Ответить

Stanley H

Олег
1

Первое слово дороже второго!

Ответить

Олег Ивахнов

Stanley
0

Первое слово съела корова

Ответить

Stanley H

Олег
0
Ответить

Олег Ивахнов

Stanley
0

Человек может выложить фоточку какую нибудь про крым наш а может топить за убийство хохлов.
Разница как бы очевидна

А вообще в том разговоре про соцсети я рассказывал, что у чувака который приходил на собеседования на должность подразумевающую доступ к деньгам во вконтактике был сплошной лютый АУЕ.

Ответить

Излишний

Олег
0

Про фоточку "Крым наш" это уже хороший звоночек. 

Ответить

Stanley H

Олег
0

Чо ты на Крым съехал, представь что как-нибудь публично выяснится что один из твоих сотрудников любит анальные утехи.

Ответить

Олег Ивахнов

Stanley
0

И? Ну утехи и утехи. Мне какая печаль?
Я съехал на политические взгляды.
Мониторить соцсети слесарей никто не будет.
Я смотрел только людей которые доступ к баблу и тмц имели.

Ответить

Излишний

Олег
0

Мне нравится твой взгляд на эти вещи.

Ответить

Олег Ивахнов

Stanley
–1

ДА У МЕНЯ ДАЖЕ АНИМЕШНИК РАБОТАЛ!!!!
В курилке сидел аниме смотрел на смартфоне.
Представь уровень толерантности.

Ответить

Локальный

Олег
1

Что за «даже»? Так говоришь, будто это серийные убийцы или кто еще.

Ответить

Олег Ивахнов

Локальн…
0

Для анимешников надо добавлять #сарказм ?

Ответить

Излишний

Олег
0

Всех анимешников давно пора ликвидировать, как всех этих геев и лесбиянок!!

Ответить

Stanley H

Олег
0

Да это хуйня. Вот увидь его коллеги косплей маняме, это показало бы уровень толерантности.

Ответить

Знакомый жар

Stanley
0

Почему ты так думаешь лол, и кидаешь левую предъяву 

Ответить

Излишний пёс_анон

Знакомый
0

С кем ты разговариваешь?

Ответить

Знакомый жар

Излишний
1

Сам с собой 

Ответить

Излишний пёс_анон

Знакомый
0

Извини, вы все на одно лицо

Ответить

Знакомый жар

Излишний
1

Хорошо, ок, понял тебя 

Ответить

Знакомый жар

Знакомый
0

Не лучше тех, кто предлагает вариант их ликвидировать, сам навешал ярлыки на работников @Олег Ивахнов 

Ответить

Serg Bootlegger

Stanley
0

Как это влияет на умение колеса крутить?

Ответить

the art of гепард

0

когда читаю такие новости, всегда хочется, чтоб какой-нибудь Вася Попердецкий, мечтающий "ликвидировать геев", сказал бы это в лицо кому-нибудь типа такого чувака (это Кит Хобб из сериала Андромеда) 

Ответить

Stanley H. Tweedle

the
0

Эх, когда-нибудь я до него дойду

Ответить

the art of гепард

Stanley
0

он крутецкий, доходи)

Ответить

Stanley H. Tweedle

the
0

У меня щас стартрек, а там и без tos по 7 сезонов в каждом.

Ответить

the art of гепард

Stanley
1

это да. я Новое поколение закончила с полгода назад

Ответить

Алексей Алексеев

the
0

Странные у вас желания.

Ответить

Пушистик

0

/del

Ответить

rossoshmap

Пушистик
0

Вазелин подарить

Ответить

Артём Арцыбушев

0

Хороший центр, и опросы интересные.

Ответить

Georgiy Batalov

0

Ну вот одного из "Нидерландов", который тут все засрал стоило бы ликвидировать, например

Ответить

Евгений Клочков

0

Ну я б заметил, прогресс намечается, если отмотать 30 лет назад - взгляды были полюдоеднее

Ответить

Sergey Shiganov

0

Это что же получается?
Что 18% граждан являются пидорасами?

Ответить

Vladislav Donets

0

Почем тут все такие серьёзные?

Ответить

Иван Прохоров

0
Ответить

GARDO/I

0

Как, по вашему мнению, следовало бы поступить с геями и лесбиянками?

а может блять оставить их в покое?

Ответить

Masha Kovalyova

0

 Шкала вопросов осталась неизменной, но был расширен набор представителей общества, чье поведение может рассматриваться как преступное и/или «девиантное»: были включены «педофилы», «экстремисты», «террористы» и «феминистки».

В следующем году ждем добавления "евреев", "цыган" и "украинцев"

Ответить

Nikita Zubkov

0

следовало бы поступить

Поступить кому? Государству или гражданину?

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Алексей Алексеев

0

Что делать с водителями троллейбусов, ликвидировать, изолировать или оказывать помощь?

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Sergiy Sev

0

А нельзя 18% гопоты и АУЕ ликвидировать? или это золотой фонд России?

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Serge Demichev

0

А судя по тому, что еще 32% считают, что нужно изолировать, то 50% россиян живет в средних веках.

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Other Page

0

Ждем выпуски Дудя о наркоманах, проститутках, феминисток и лгбт.
Written behalf of "Тимур Петров"

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Влад Евсеев

–5

Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.

Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.

Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!

Мой номep кapты: 5336 6902 8888 4788

Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо. 

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