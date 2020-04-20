«Левада-центр»: 18% россиян считает, что геев и лесбиянок «следовало бы ликвидировать»

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Каждый десятый высказался за «ликвидацию» феминисток.
18% россиян считает, что геев и лесбиянок «следовало бы ликвидировать». Это следует из результатов опроса «Левада-центра», в котором приняли участие 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах.
Этот опрос посвятили отношению к людям, чьё поведение «отклоняется от общепринятых норм». Он проводится как минимум с 1989 года, в его нынешний вариант «Левада-центр» включило «педофилов», «экстремистов», «террористов» и «феминисток». Россияне считают, что:
«Левада-центр» отмечает, что в целом отношение почти ко всем категориям граждан, чье поведение может восприниматься как «нежелательное», улучшилось с момента предыдущего опроса в 2015 году.
Наиболее благожелательное отношение сложилось к «бездомным» и «людям с ВИЧ» — только 2% россиян считает, что эти группы населения нужно «ликвидировать». 88% и 79% высказались за предоставление им помощи.
Наиболее репрессивная реакция у россиян к двум категориям — «террористам» и «педофилам»: 80% и 75% считает, что эти группы населения «следует ликвидировать», 17% и 22% высказались за их изоляцию от общества.
Почти пятая часть россиян считает, что геев и лесбиянок «следовало бы ликвидировать». 32% считает, что эту группу населения нужно изолировать от общества, ещё 32% заявили, что их нужно предоставить самим себе.
Как говорится "во времена интернета быть тупым это выбор". Раз эти люди так думают имея доступ к информации, значит они сами решили быть тупыми и показывать свою тупость
А что есть кладезь правдивой информации?
Факты в физике, химии, биологии и т.д. по сто раз пересматривались и уточнялись.
Та же Мария Кюри носила ампулу с радием на шее как талисман, а потом узнали, что это опасно.
Где же искать правду?!
У них такой же выбор как и у избирателей президента. Невежа останется невежей сколько ты б ему правды не рассказывал. Это не выбор, это диагноз.
Очень странные варианты ответа, особенно "оказывать помощь". Он может означать как "я помогу им излечиться от болезни их окаянной, ишь, в попу долбятся" так и "я хочу помочь им адаптироваться в обществе, чтобы эти люди не чувствовали себя ущемленными". Помощь наркоманам и помощь феминисткам — две абсолютно разные вещи
Зачем существует вариант изолировать от общества? В плане, зачем? Эти странные люди думают, что их кто-то резко подскочет и выебет?
Блядь, жуткая хуйня, я впринципе не понимаю, почему-то кому-то может быть не похуй?
Ну есть геи, лесбиянки, какая вхуй разница?
Или если ты увидел гея на улице, который с кем-то целуется, есть шанс, что ты станешь геем? Да и станешь, и хуй с ним, мужики топ. Хотя наверно они боятся, что их потом ликвидируют блядь.
У меня бахнуло, короче
Скажу как человек неоднократно вступавший в перепалки с гомофобами.
Большинство из них уверенно, что геи (да и ЛГБТ в целом) деструктивно влияют на их ценности. Что они уничтожают общество, что являются плохим примером.
ЛГБТ в той же России представлено не в лучших раскурсах, в основном в шоубизнесе в виде каламбурных образов. Этим людям сложно представить, что гей это ориентация, а не стиль жизни. Что геи живут рядом с ними, так же работают, так же ведут быт ... не прыгают всё время по улицам в перьях и тыкают прохожим фалосом в лицо.
Посмотрите на пропаганду гомофобную в СМИ, вы никогда не увидите там картинки просто гей пар, там будут фотки с гей-парадов. Тематических мероприятий. Это как судить о бразильцах только по карнавалу в Рио.
Большая часть с кем я говорил, на тему "что если ваш ребёнок будет геем" отвечали, что были бы рады, если бы он притворялся натуралом. Т.е. им правда просто боязно видеть некую свободу в стиле жизни у ЛГБТ, им хочется, чтобы их дети были такими же как и все, как они и привыкли, и не выделялись. Думаю тут ещё совковый принцип.
Не просто так у таких людей стиль, уход за собой, здоровье, карьера у мужчины синоним "ты педик чтоли?".
Террористов и педофилов в одну линию с феминистками, гомосексуальными людьми и проч. Охуенно.
Вот бы эти люди удивились, когда бы у них исчезла часть родственников, друзей, детей 👍
Вот что Дудь животворящий делает
Уличный нос
Это доказательство или опровержение?
я правильно понимаю что это прикол типа "не геи, а пидоры" да?
Нет. В сети некоторое время назад ходило много слухов о том, что Володин и Греф гомосексуалы. На этом фоне Известия сделали рекламу 1) с отсылкой к своему слогану 2) без клеветы, потому что ну кто будет такой тезис опровергать 3) так, что суть понятна была на тот момент всем, кому нужно
Геев не трогайте! Пускай плодятся!
Нам больше девчонок останется!
А с лесбиянками что делать?
А они и с парнями не брезгуют...)))
Разве что в порно
Секси лесбиянки тоже в основном только в порно бывают. На реальных у тебя и не встанет.
challenge accepted
Излишний
Ещё про феминисток что-то пошути
Интересно, почему девочкам нравится дружить с геями, они для них няшные, а парням дружить с настоящими лесбухами (не путать с красавицами из порно) совсем не хочется и своими в доску братанами они совершенно не кажутся.
почему девочкам нравится дружить с геями
Из личного опыта:
— С геями можно говорить о сексе, поднимая такие темы, за которые мужчины натуралы будут ханжить аж пиздей.
— С геями можно обсудить мальчиков. При этом в отличии от обычных девушек, геи ведут себя не редко как Саманта из Секс с большом городе.
— С геями можно обсудить поп-культуру и моду не редко. Сериалы хорошие.
— Геи не стесняются говорить комплименты. И девушки логично не принимают это как лесть и способ подката, а скорее очень довольны мужской оценке.
— Геи не стесняются говорить правду. Так критика от геев кажется более разумной и объективной для девушек.
— Геи умеют веселиться.
Ну чёт фиг знает, это как-то стереотипично звучит.
Мб просто у меня личный опыт другой. Среди приятелей есть пара геев, общаемся совершенно так же, как и с гетерочуваками. Лучший друг тоже гетерочувак, всё то же самое можно и с ним обсудить. А по поводу веселиться - обычно геи любят громкий движ типа клубешника, а я предпочитаю движ домашний или в пабе каком-нибудь. То есть реально всё очень индивидуально.
Щас тоже бахну стереотипы - мне кажется, многим девушкам нравится дружить с геями потому, что это а) пРиКоЛьНеНьКо и б) это подсознательное спокойствие от понимания, что человек общается не потому, что планирует с тобой потрахаться
Я полностью согласен, ведь геи тоже люди и разные. Но я и описал по личному опыту.
Есть молодые девочки, которые хотят собрать вокруг себя геев, мечтают о гее друге, ибо насмотрелись сериалов, это тоже так. В клубах всегда есть парочка таких, которые прям липнут и визжат когда перед ними парни целуются.
Ну это из серии любительниц фанфиков.
это подсознательное спокойствие от понимания, что человек общается не потому, что планирует с тобой потрахаться
В основном вокруг этого я писал свой ответ.
Геи такие классные.
Ну это субъективно, геи тоже люди, и они разные бывают.
Но в обычно свобода и умение веселиться у геев словно генетическая особенность. Ещё и самоирония.
Девочки сами нифига не умеют веселиться. То их геи должны веселить, то клоуны из мужчин. Вообще мужикам надо с геями объединяться против этого многовекового женского клоунархата, когда мы их веками веселили и развлекали. Я мужчина, а не клоун! Место мужчины и гея не между микрофоном и женским ухом!
Нет, они умеют веселиться я считаю. Но обычно друг гей это тот, кто в когда у подруги проблемы, он придёт с радостью с бутылкой вина и поднимет настроение. Ибо сами геи этому ради, ибо у нас тоже есть повод пострадать и напиться, дабы полегчало.
Геи не редко те ещё драмма куин.
Ну и для многих друг гей это как бы такой щит. Я думаю не просто так девушки любят гей клубы или тусить с геями. Это как бы они с парнем (если мы про классические клубы), если нужно могут подать себя как пару, и никакой хуй не будет их отвлекать от веселья всю ночь.
А в гей клубах они ещё могут перетанцеваться с парнями, при этом никто не полезет к ним под юбку. Ну полезут только безобидно в рамках танца, вдруг песня заиграет тематическая. А ещё парней можно менять как роковая девушка.
Моя подруга одна сказала, что чувствует себя в гей клубе как в клипе:
Излишний пёс_анон
Это позерки. Настоящая ковырялка не будет стараться ради мужских представлений о красоте.
что значит ликвидировать?
Окончательно решить вопрос, так сказать
каким образом?
думаю, дай этим васям волю, они бы с удовольствием их бы газом травили или ещё как. точнее, не совсем так - вряд ли у васей хватит смелости даже в морду кому-нибудь дать. а вот сидеть и смотреть по новостям сюжет, как хахаха-гомиков-этих "ликвидируют" - вполне
так я потому и спрашиваю, это полная шляпа. что значит ликвидировать? убить? кто их будет убивать? они то точно не сдюжат.
Это бред а не опрос, я не верю, что столько человек одобрят если вдруг геев и феминисток возьмут и расстреляют. Это тупо наброс
Наиболее благожелательное отношение сложилось к «бездомным»
Это потому, что нет бомжей-активистов?
Если россияне считают, что проституток нужно изолировать от общества, то это получается, что добрую половину баб нужно отравить в спец лагеря?
У, все бабы бляди у
Ну да, Вы правы, проститутки, в отличие от блядей, хотя бы честно говорят о своих намерениях :)
Баб в лагеря, а мужикам придется в очко трахаться. Станут геями и их ликвидируют.
Так и вымрет великая русская раса
Нихуя себе, гамбит
Ну так в этом и цимес, что люди голосуя, отключают мозг и вообще не задумываются о себе и социуме, в котором они живут. Но в целом, опрос показывает, что люди гуманные.
Чего блядь
Да то, что какой смысл проституток то изолировать?
Так подожди. Ты же написал что половину русских баб изолировать придется
Чувак, тебе сколько лет? Я спрашиваю, чтобы понять в каком контексте тебе ответить.
69
Ну и за столько лет не разу не видел, как женатые мужики ходят по путанам и держат блядей на стороне, потому что дома им нет покоя? А процент разводов не видел, как думаешь, почему баба с мужиком разводится? Пойми, я не про то, что надо всем бросать свои семьи или дрочить в кулак (напротив, я тоже это осуждаю), я про то, что по факту все себя ведут как проститутки и бляди, но очень сильно осуждают людей, которые открыто признают себя ими.
У тебя за спиной неудачный брак?
Нет. Наоборот. Просто я хз че на путан так озлобились.
Верно. Надо этих баб-блядей обязать всем мужикам давать, чтоб те от нехватки секса геюгами не стали! И на заводы!
Геев изолировать от общества, а лесбиянкам помочь!;)
Выступает за какой-то белорусский армейский клуб, судя по надписи на футболке.
А определение "ликвидации" в этом опросе не завезли?
Уверен, что для многих это синоним не расстрела, а концлагеря или высылки.
@Олег Ивахнов смотри, эти т.н. "люди" наверняка у тебя работают.
Ты с такими работаешь
Я да, но ты таких нанимаешь.
Я как современный человек обращаю внимание исключительно на квалификацию соискателя, а не на его пол, гендер, ориентацию или политические воззрения.
Маленький врунишка.
Что блядь врунишка? Ты думаешь я у людей на собеседовании спрашиваю какой они ориентации и чей крым?
Ебантко.
Имень каие то взгляды и быть ебнутым это одно и тоже
Блядь.
Не одно и то же.
Человек может выложить фоточку какую нибудь про крым наш а может топить за убийство хохлов.
Разница как бы очевидна
А вообще в том разговоре про соцсети я рассказывал, что у чувака который приходил на собеседования на должность подразумевающую доступ к деньгам во вконтактике был сплошной лютый АУЕ.
И? Ну утехи и утехи. Мне какая печаль?
Я съехал на политические взгляды.
Мониторить соцсети слесарей никто не будет.
Я смотрел только людей которые доступ к баблу и тмц имели.
ДА У МЕНЯ ДАЖЕ АНИМЕШНИК РАБОТАЛ!!!!
В курилке сидел аниме смотрел на смартфоне.
Представь уровень толерантности.
Локальный
Что за «даже»? Так говоришь, будто это серийные убийцы или кто еще.
Для анимешников надо добавлять #сарказм ?
Всех анимешников давно пора ликвидировать, как всех этих геев и лесбиянок!!
Знакомый жар
Почему ты так думаешь лол, и кидаешь левую предъяву
С кем ты разговариваешь?
Знакомый жар
Не лучше тех, кто предлагает вариант их ликвидировать, сам навешал ярлыки на работников @Олег Ивахнов
когда читаю такие новости, всегда хочется, чтоб какой-нибудь Вася Попердецкий, мечтающий "ликвидировать геев", сказал бы это в лицо кому-нибудь типа такого чувака (это Кит Хобб из сериала Андромеда)
Эх, когда-нибудь я до него дойду
он крутецкий, доходи)
У меня щас стартрек, а там и без tos по 7 сезонов в каждом.
/del
Ну вот одного из "Нидерландов", который тут все засрал стоило бы ликвидировать, например
Ну я б заметил, прогресс намечается, если отмотать 30 лет назад - взгляды были полюдоеднее
Как, по вашему мнению, следовало бы поступить с геями и лесбиянками?
а может блять оставить их в покое?
Шкала вопросов осталась неизменной, но был расширен набор представителей общества, чье поведение может рассматриваться как преступное и/или «девиантное»: были включены «педофилы», «экстремисты», «террористы» и «феминистки».
В следующем году ждем добавления "евреев", "цыган" и "украинцев"
Что делать с водителями троллейбусов, ликвидировать, изолировать или оказывать помощь?
А судя по тому, что еще 32% считают, что нужно изолировать, то 50% россиян живет в средних веках.
Ждем выпуски Дудя о наркоманах, проститутках, феминисток и лгбт.
Written behalf of "Тимур Петров"
Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.
Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.
Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!
Мой номep кapты: 5336 6902 8888 4788
Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.