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И недостаточного информирования о ситуации с вирусом.
Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. По данным «ЮГ. МБХ медиа», к 12:30 по местному времени на акции было около 500 человек, к 14:00 их стало около 2000.
Протестующие вышли на митинг из-за потери работы и недостатка информации о коронавирусе в регионе. На месте работают сотрудники Росгвардии, очевидцы сообщили, что задержаны несколько человек, в том числе организаторы акции Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов.
Через час после начала митинга к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он сказал, что жителям нужно оставаться дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. «Если кто-то докажет мне, что коронавируса нет, я всё опять открою», — цитирует Битарова Telegram-канал «Осетия». В ответ участники митинга потребовали освободить задержанных и призвали Битарова уйти в отставку.
Это не первый митинг против режима самоизоляции в регионе. 6 апреля акция прошла в североосетинском городе Дигоре.
По официальной статистке оперштаба, в республике Северная Осетия-Алания 145 случаев заболевания коронавирусом, восемь человек выздоровели, двое умерли.
Митинги это, конечно, хоршо. Но думается мне, что скоро они информацию о коронавирусе будут получать эмпирическим путем
Дурацкий Женя
Какая разница, умирать от голода или от пневмонии
Началось
Я конечно понимаю что потеря работы и все такое, но как это поможет, если у них требования: освободить организаторов и отставка главы?
Логично что требования должны быть: материальная помощь тем кто потерял работу.
@Алексей Боржонов ты что за хуй? и почему когда я писал пост твоего не было
Как-то слабенько пока, но ничего еще все впереди