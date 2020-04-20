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Новости
Алексей Боржонов
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Во Владикавказе устроили митинг против режима самоизоляции. Протестующие вышли на него из-за потери работы Материал редакции

И недостаточного информирования о ситуации с вирусом.

19 комментариев
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Видео Telegram-канала «Осетия»

Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. По данным «ЮГ. МБХ медиа», к 12:30 по местному времени на акции было около 500 человек, к 14:00 их стало около 2000.

Протестующие вышли на митинг из-за потери работы и недостатка информации о коронавирусе в регионе. На месте работают сотрудники Росгвардии, очевидцы сообщили, что задержаны несколько человек, в том числе организаторы акции Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов.

Видео Telegram-канала «СКФО Telegraph»

Видео «ЮГ. МБХ медиа»

Через час после начала митинга к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он сказал, что жителям нужно оставаться дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. «Если кто-то докажет мне, что коронавируса нет, я всё опять открою», — цитирует Битарова Telegram-канал «Осетия». В ответ участники митинга потребовали освободить задержанных и призвали Битарова уйти в отставку.

Это не первый митинг против режима самоизоляции в регионе. 6 апреля акция прошла в североосетинском городе Дигоре.

По официальной статистке оперштаба, в республике Северная Осетия-Алания 145 случаев заболевания коронавирусом, восемь человек выздоровели, двое умерли.

#новости #карантинвроссии #covid19

Новости
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19 комментариев
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Андрей Ионов

24

это называется недоверие к власти и неспособность ее решать проблемы

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коренной нарниец

9
Ответить

Artem Puchkov

коренной
1

Сука Трамп, так и знал что Госдеп проплатил

Ответить

Caeleste Mundus

1

Митинги это, конечно, хоршо. Но думается мне, что скоро они информацию о коронавирусе будут получать эмпирическим путем

Ответить

Дурацкий Женя

Caeleste
23

Какая разница, умирать от голода или от пневмонии

Ответить

Игорь Рачук

Дурацкий
1

... одному или в кругу единомышленников)

Ответить

Alexandr Panasyuk

Дурацкий
1

О, у тебя юзерпик прям дополняет коммент

Ответить

Всероссийский Валера

Дурацкий
0

Когда пневмония, есть не хочется

Ответить

Владимир Филатов

Дурацкий
0

От голода умрёшь в любом случае, от пневмонии - не факт

Ответить

hyposlasher

5

Началось

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Рома Хестнес

hyposlasher
1

🤞🏻

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Олег Матвеенко

0

Я конечно понимаю что потеря работы и все такое, но как это поможет, если у них требования: освободить организаторов и отставка главы?

Логично что требования должны быть: материальная помощь тем кто потерял работу. 

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Дурацкий Женя

Олег
0

Ага, и желательно не требовать, а умолять на коленях

Ответить

Владислав Сурков

0

@Алексей Боржонов ты что за хуй? и почему когда я писал пост твоего не было 

Ответить

Владимир Филатов

Владислав
0

Он хуй моржовый

Ответить

1 2

0

Бессрочный протест! Привезите ребятам шашлыки!

Ответить

Первая

0

Имеют право.

Ответить

Нижний интернет

0

Как-то слабенько пока, но ничего еще все впереди

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Молодой Кирилл

Нижний
0

Так еще и кризиса толком не было

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