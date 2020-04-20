И недостаточного информирования о ситуации с вирусом.

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​ Видео Telegram-канала «Осетия»

Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции. По данным «ЮГ. МБХ медиа», к 12:30 по местному времени на акции было около 500 человек, к 14:00 их стало около 2000.

Протестующие вышли на митинг из-за потери работы и недостатка информации о коронавирусе в регионе. На месте работают сотрудники Росгвардии, очевидцы сообщили, что задержаны несколько человек, в том числе организаторы акции Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов.

Видео Telegram-канала «СКФО Telegraph»

Видео «ЮГ. МБХ медиа»

Через час после начала митинга к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он сказал, что жителям нужно оставаться дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. «Если кто-то докажет мне, что коронавируса нет, я всё опять открою», — цитирует Битарова Telegram-канал «Осетия». В ответ участники митинга потребовали освободить задержанных и призвали Битарова уйти в отставку.

Это не первый митинг против режима самоизоляции в регионе. 6 апреля акция прошла в североосетинском городе Дигоре.

По официальной статистке оперштаба, в республике Северная Осетия-Алания 145 случаев заболевания коронавирусом, восемь человек выздоровели, двое умерли.