Прямой эфир
Андрей Костин предлагал эту меру до пандемии, но сейчас считает важным, чтобы предприятия продолжили работать после снятия карантина.
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК назвал отмену подоходного налога для бедных слоёв населения несвоевременной мерой. Он счёл, что в условиях пандемии коронавируса Covid-19 важнее в первую очередь помочь бизнесу.
Костин заявил, что при кризисе «надо идентифицировать сферы, которые нуждаются в поддержке прежде всего».
По мнению Костина, при снятии карантина россияне могут «обнаружить себя без работы и без источников к существованию».
Отменить НДФЛ для бедных — идея самого Костина, с которой он впервые выступил в январе 2019 года. Глава ВТБ неоднократно напоминал об этой инициативе, например, в сентябре того же года. Идею поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев называл вопрос «чувствительным», так как некоторые россияне могли бы сказать: «Мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ всё-таки решили брать».
О том, что власти обсуждают отмену налога на доходы для малоимущих с поднятием ставки НДФЛ с 13 до 16% для остальных, в декабре 2019 года рассказывали «Ведомости».
В январе 2020 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что «если освободить россиян с низкими доходами от уплаты НДФЛ, то льготу получат все, что не соответствует принципу адресности». Он рассказал, что власти «пошли по другому пути» — они будут применять адресный точечный подход именно к тем семьям, которые имеют невысокие доходы.
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин тоже рассказал, что отмена НДФЛ для бедных — не самая эффективная мера. Он считает, что адресные субсидии семьям с доходами ниже прожиточного минимума больше помогут в борьбе с бедностью.
17 апреля Госдума приняла закон, который освобождает от уплаты НДФЛ медиков, которые работают с больными коронавирусом. В виду имеется не зарплата, а дополнительные выплаты от 25 до 80 тысяч рублей, установленные в период пандемии.
А давайте дождемся, когда всех уволят, а потом отменим им НДФЛ?
(☞ﾟヮﾟ)☞☜(ﾟヮﾟ☜)
Снизить НДФЛ до 0% для лиц с доходом ниже МРОТ и поднять НДФЛ до 16% для лиц с доходом выше МРОТ.
Если я все правильно понял, то это чистый профит;)
Любые прогрессивные шкалы налогообложения - это левацкое зло. С какого хрена человек, который учился, старался и работал должен платить в процентном соотношении больше чем те, кто нихрена полезного делать не умеет?
Конечно он будет считать что предприятиям надо помочь, еще бы, он же банк.
"О том, что власти обсуждают отмену налога на доходы для малоимущих с поднятием ставки НДФЛ с 13 до 16% для остальных, в декабре 2019 года рассказывали «Ведомости».
Мне кажется, нас где то наябывают