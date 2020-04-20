Андрей Костин предлагал эту меру до пандемии, но сейчас считает важным, чтобы предприятия продолжили работать после снятия карантина.

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​Андрей Костин Фото Андрея Рудакова, Bloomberg

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК назвал отмену подоходного налога для бедных слоёв населения несвоевременной мерой. Он счёл, что в условиях пандемии коронавируса Covid-19 важнее в первую очередь помочь бизнесу.

Костин заявил, что при кризисе «надо идентифицировать сферы, которые нуждаются в поддержке прежде всего».

Правда в том, что не самые бедные сегодня могут стать бедными позднее. Например, сегодня человек получает пособие по безработице, оно ему гарантированно. При этом человек, который сегодня работает на предприятии и получает приличную зарплату, может оказаться в ситуации, когда предприятие перестанет работать и он вообще останется без средств к существованию. В обычном режиме отмена НДФЛ для бедных — это самая простая мера, но сейчас для нее не время. Андрей Костин глава ВТБ

По мнению Костина, при снятии карантина россияне могут «обнаружить себя без работы и без источников к существованию».

Поэтому важно, чтобы выход из изоляции сопровождался тем, что предприятия будут иметь возможность продолжить свою работу. Андрей Костин

Отменить НДФЛ для бедных — идея самого Костина, с которой он впервые выступил в январе 2019 года. Глава ВТБ неоднократно напоминал об этой инициативе, например, в сентябре того же года. Идею поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев называл вопрос «чувствительным», так как некоторые россияне могли бы сказать: «Мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ всё-таки решили брать».

О том, что власти обсуждают отмену налога на доходы для малоимущих с поднятием ставки НДФЛ с 13 до 16% для остальных, в декабре 2019 года рассказывали «Ведомости».

В январе 2020 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что «если освободить россиян с низкими доходами от уплаты НДФЛ, то льготу получат все, что не соответствует принципу адресности». Он рассказал, что власти «пошли по другому пути» — они будут применять адресный точечный подход именно к тем семьям, которые имеют невысокие доходы.

Поскольку дискуссия по НДФЛ, которая была, подразумевала, что все получат соответствующие льготы, вопрос адресности в данной мере отсутствовал, то наиболее справедливым было признано идти по точечному решению проблем тех граждан, которые нуждаются в государственной поддержке. Антон Силуанов министр финансов

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин тоже рассказал, что отмена НДФЛ для бедных — не самая эффективная мера. Он считает, что адресные субсидии семьям с доходами ниже прожиточного минимума больше помогут в борьбе с бедностью.

17 апреля Госдума приняла закон, который освобождает от уплаты НДФЛ медиков, которые работают с больными коронавирусом. В виду имеется не зарплата, а дополнительные выплаты от 25 до 80 тысяч рублей, установленные в период пандемии.