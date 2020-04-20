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Ольга Щербинина
723

Навальный придумал «5 шагов для России» во время пандемии. И создал петиции на Change.org и во «ВКонтакте» Материал редакции

Он предложил прямо сейчас выплатить всем взрослым гражданам страны по 20 тысяч рублей.

29 комментариев
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Алексей Навальный запустил кампанию «5 шагов для России», в которой потребовал прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса.

Навальный призвал подписывать петиции на сайте «Российская общественная инициатива» (требования пока что не прошли модерацию), во «ВКонтакте» и на change.org. В отличие от РОИ, петиции на двух других платформах не имеют юридической силы.

Предложения Навального:

  • Выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребёнка;
  • Если карантин продлится, то ещё по 10 тысяч каждому в мае и июне;
  • Полностью отменить плату за ЖКХ на период эпидемии;
  • Направить 2 триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу;
  • Отменить все налоги для малого бизнеса сроком на один год.

Он предложил взять деньги на эти меры из Резервного фонда, где «на каждого из нас лежит» по 120 тысяч рублей.

Это не какая-то абстрактная стоимость всех российских богатств и не текущие деньги бюджета, из которых платят зарплаты бюджетникам и пенсии. Это резерв. Мы его копили для использования «в тяжёлые времена». Сомнений в том, что такие времена пришли, ни у кого нет.

Алексей Навальный

В качестве примера Навальный привёл поддержку, которую оказывают жителям США, Германии, Великобритании и Канады, где «сейчас напрямую раздают деньги гражданам и предпринимателям». Он подчеркнул, что российские экономисты тоже считают, что сейчас надо перейти к прямым мерам поддержки людей и бизнеса.

#новости #карантинвроссии #covid19 #навальный

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29 комментариев
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Andrey Frolov

13

создал петиции на Change.org

Не, ну это победа, факт

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solawind

Andrey
3

Ну вообще-то он там прямо пишет что цель не подписи собрать (кроме РОИ, где чиновники обязаны ответить) а проинформировать людей о конкретных требованиях и наличии возможностей у государства их осуществить. 
Тут автор заголовок намеренно кликбейтный сделала

Ответить

Алексей Логачев

Andrey
0

Ты сделал больше? 

Ответить

Litnikov Danil

Алексей
1

Написал же коммент на тж

Ответить

Здравый череп

4

По 39900 бы. Как раз на СЕ

Ответить

Jared

Здравый
0

Сидишь, такой, мечтаешь об 39900, но даже 20к вряд ли получишь) 

Ответить

Nikita Sigachev

Jared
0

Какие 20к? А ну работать!

Ответить

Jared

Nikita
0

робототь, плотить нологи.

Ответить

Станислав Назаров

0

А если выплатит, то Навальный будет в полной жопе 

Ответить

Андрей Рядькин

Станислав
5

это он после твоего поста зашевелился 

Ответить

Artem Puchkov

Станислав
0

Да кстати, Навальному лучше чтобы вообще ничего не платили, а самоизаляцию еще пару месяцев подержали

Ответить

Андрей Рядькин

Artem
0

а это уже я писал

Ответить

Litnikov Danil

Станислав
0

Ноуп. Это очень хороший шаг.

Его вечно упрекали что он не предлагает конкретики. Тут прям конкретика (неважно про то, насколько правильные рассчеты - это вторично).

Если его предложение широко разлетится, а потом что-то прилетит - то это будет расцениваться как уступка (пропаганда конечно будет говном исходить, но это как обычно). Если нет - начнутся разговоры "а вот если бы был Навальный".

Так что с точки зрения пиара прям хорошо.

Ответить

Словесный Интервент

2

Критикуешь предлагай, начал предлагать ха-ха петиция 

Ответить

check-it-out

1

Недавно описал, что он заебал своим хейтом, и наконец-то он начал какую то политическую, а не блогерскую активность. Какая-никакая, но я рад, что он реабилитируется в моих глазах.

Ответить

Spect

check-it-out
1

Я уверен, что Навальный не сможет выжить без реабилитации в твоих глазах

Ответить

check-it-out

Spect
0

Ты думаешь я один так думаю? Хм. Ну тогда печальная судьба у оппозиция, хули. 

Ответить

Посторонний

check-it-out
0

Что плохого в хейте воров?

Ответить

Александр Плёнкин

Посторонний
0

Что полезного в одних только словах?

Ответить

allah213

1

петиция

Ответить

Artem Puchkov

0

Навальный блэт, создай петицию уже на отставку Путина и все ты президент, а Россия снова великая страна!

Ответить

Alexander Smirnov

0

Просто есть вероятность что 20 к мы быстро прожрем, а потом все отсосут лапу, с другой стороны, а хуле? Для чего копим?

Ответить

solawind

Alexander
0

Там не 20 к, там программа на несколько месяцев вперед, але

Ответить

Alexei Kuksin

Alexander
0

Не. Смысол в его предложении есть. Стимуляции потребительской активности. Я сейчас в ANNO 1800 играю и там через пропаганду потребительства экономика идет в плюс.

Ответить

solawind

0

Упал его сайт. Или дудосят

Ответить

Spect

0

И создал петиции на Change.org и во «ВКонтакте»

Ответить

Serg Bootlegger

0

Навальный: Путин плохой, 20 лет развала.
Тот же Навальный: Давайте раздадим всем бабло из фонда, созданного при Путине.

Ответить

Андрей Рядькин

–1

Силуанов недавно говорил, что к концу года останется 7трлн из 13. Значит куда то 6 они раскидать планируют 

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Денис Лапин

–4

Почему бы не взять и напечатать всем по 20 тысяч рублей, а не брать их из Резервного Фонда? так же проще! Алексей, берите на вооружение идею!

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