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Он предложил прямо сейчас выплатить всем взрослым гражданам страны по 20 тысяч рублей.
Алексей Навальный запустил кампанию «5 шагов для России», в которой потребовал прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса.
Навальный призвал подписывать петиции на сайте «Российская общественная инициатива» (требования пока что не прошли модерацию), во «ВКонтакте» и на change.org. В отличие от РОИ, петиции на двух других платформах не имеют юридической силы.
Предложения Навального:
Он предложил взять деньги на эти меры из Резервного фонда, где «на каждого из нас лежит» по 120 тысяч рублей.
В качестве примера Навальный привёл поддержку, которую оказывают жителям США, Германии, Великобритании и Канады, где «сейчас напрямую раздают деньги гражданам и предпринимателям». Он подчеркнул, что российские экономисты тоже считают, что сейчас надо перейти к прямым мерам поддержки людей и бизнеса.
создал петиции на Change.org
Не, ну это победа, факт
Ты сделал больше?
А если выплатит, то Навальный будет в полной жопе
Да кстати, Навальному лучше чтобы вообще ничего не платили, а самоизаляцию еще пару месяцев подержали
Ноуп. Это очень хороший шаг.
Его вечно упрекали что он не предлагает конкретики. Тут прям конкретика (неважно про то, насколько правильные рассчеты - это вторично).
Если его предложение широко разлетится, а потом что-то прилетит - то это будет расцениваться как уступка (пропаганда конечно будет говном исходить, но это как обычно). Если нет - начнутся разговоры "а вот если бы был Навальный".
Так что с точки зрения пиара прям хорошо.
Недавно описал, что он заебал своим хейтом, и наконец-то он начал какую то политическую, а не блогерскую активность. Какая-никакая, но я рад, что он реабилитируется в моих глазах.
Я уверен, что Навальный не сможет выжить без реабилитации в твоих глазах
Ты думаешь я один так думаю? Хм. Ну тогда печальная судьба у оппозиция, хули.
Что плохого в хейте воров?
Навальный блэт, создай петицию уже на отставку Путина и все ты президент, а Россия снова великая страна!
Просто есть вероятность что 20 к мы быстро прожрем, а потом все отсосут лапу, с другой стороны, а хуле? Для чего копим?
Не. Смысол в его предложении есть. Стимуляции потребительской активности. Я сейчас в ANNO 1800 играю и там через пропаганду потребительства экономика идет в плюс.
Навальный: Путин плохой, 20 лет развала.
Тот же Навальный: Давайте раздадим всем бабло из фонда, созданного при Путине.
Силуанов недавно говорил, что к концу года останется 7трлн из 13. Значит куда то 6 они раскидать планируют
Почему бы не взять и напечатать всем по 20 тысяч рублей, а не брать их из Резервного Фонда? так же проще! Алексей, берите на вооружение идею!