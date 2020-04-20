Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
11 702

Навальный придумал «5 шагов для России» во время пандемии. И создал петиции на Change.org, во «ВКонтакте» и на сайте РОИ Материал редакции

Он предложил прямо сейчас выплатить всем взрослым гражданам страны по 20 тысяч рублей.

212 комментариев
В закладки
Аудио

Алексей Навальный запустил кампанию «5 шагов для России», в которой потребовал прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса.

Навальный призвал подписывать петиции на сайте «Российская общественная инициатива» (требования пока что не прошли модерацию), во «ВКонтакте» и на change.org. В отличие от РОИ, петиции на двух других платформах не имеют юридической силы.

Предложения Навального:

  • Выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребёнка;
  • Если карантин продлится, то ещё по 10 тысяч каждому в мае и июне;
  • Полностью отменить плату за ЖКХ на период эпидемии;
  • Направить 2 триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу;
  • Отменить все налоги для малого бизнеса сроком на один год.

Он предложил взять деньги на эти меры из Резервного фонда, где «на каждого из нас лежит» по 120 тысяч рублей.

Это не какая-то абстрактная стоимость всех российских богатств и не текущие деньги бюджета, из которых платят зарплаты бюджетникам и пенсии. Это резерв. Мы его копили для использования «в тяжёлые времена». Сомнений в том, что такие времена пришли, ни у кого нет.

Алексей Навальный

В качестве примера Навальный привёл поддержку, которую оказывают жителям США, Германии, Великобритании и Канады, где «сейчас напрямую раздают деньги гражданам и предпринимателям». Он подчеркнул, что российские экономисты тоже считают, что сейчас надо перейти к прямым мерам поддержки людей и бизнеса.

#новости #карантинвроссии #covid19 #навальный

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
15
150
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"], "comments": 212, "likes": 150, "favorites": 15, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 160720, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 20 Apr 2020 16:22:37 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
212 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrey Frolov

82

создал петиции на Change.org

Не, ну это победа, факт

Ответить

solawind

Andrey
79

Ну вообще-то он там прямо пишет что цель не подписи собрать (кроме РОИ, где чиновники обязаны ответить) а проинформировать людей о конкретных требованиях и наличии возможностей у государства их осуществить. 
Тут автор заголовок намеренно кликбейтный сделала. Ну это видимо на ее совести останется.

Ответить

Заур Зауров

solawind
1

Для начала не мешало бы создать петицию о принятии закона об онлайн петициях

Ответить

Алексей Логачев

Andrey
17

Ты сделал больше? 

Ответить

Litnikov Danil

Алексей
21

Написал же коммент на тж

Ответить

Киевский колос

Andrey
17

Change.org - это лучший способ для продвижения идей в СМИ. Очень много инициатив от малоизвестных людей прославились именно благодаря change.org.

Ответить

Артур Логвинов

Киевский
0

Сколько из них было воплощено в жизнь? В России.

Ответить

Всероссийский Валера

Киевский
–1

верю, и у Алексея есть шанс прославиться

Ответить

Андрей Викторович

Andrey
0

А вы что предлагаете?

Ответить

Словесный Интервент

48

Критикуешь предлагай, начал предлагать ха-ха петиция 

Ответить

Alexei Kuksin

Словесный
1

А с другой стороны, что ему делать? Не пойдет же он организовывать партию профессиональных революционеров?

Ответить

Павел Мухунов

Alexei
55

Так он об этом и говорит. Позиция у многих критиков Навального: раз критикуешь - предлагай как надо. Он предложил - а в ответ будет маневрирование про незначительной петиций и вот это всё.

Ответить

check-it-out

Alexei
2

На Яндекс Картах. 

Ответить

Андрей Ионов

Словесный
3

он предложил не петиции, информирование населения 

Ответить

Василий Лебедев

Андрей
13

Наш народ все время надеется на какое-то чудо и Мессию. Будто какое-то великое дело можно сделать по щелчку пальца, по щучьему велению. Решение должно быть простым и обещать мгновенное избавление от всех бед. Если кто-то не предлагает такое чудесное решение, то и царем-спасителем он быть не может. 

Ответить

Павел Мухунов

Василий
6

Решение должно быть простым и обещать мгновенное избавление от всех бед.

А если решение выглядит таковым - то он популист и поддержки не заслуживает.

Иногда такое ощущение, что россияне богатым выбором политиков избалованы.

Ответить

Андрей Ионов

Василий
1

я не очень понял тебя

два месяца назад никаких щелчков пальцев не должно было быть, только хуем по губе
во время эпидемий, государство обязано не по щелчку пальца а по поднятию этого самого пальца спасать население
все население, без исключений, а не только те кто имеют привелегию в виде работы на государство с белой зарплаты
эти люди прекрасно знают, что многие работают в черную, и они сейчас умирают

Ответить

Василий Лебедев

Андрей
0

Да это не в твой огород камень.

Ответить

Андрей Ионов

Василий
0

все равно не понял твою мысль

Ответить

Василий Лебедев

Андрей
8

Да все в этой ветке расписали уже.

- Нэвэльный ничего не предлагает, только критикует, пусть явит чудо иначе нам такой Нэвэльный не нужон.

Навальный предлагает шаги, которые теоретически могла бы реализовать прямо сейчас действующая власть.

- Нууууу, это же петиция какая-то на туалетной бумажке. Этому городу нужен супергерой, а не популист.

Короче, люди не понимают что политика - это искусство возможного. Выше головы не прыгнешь. Реальная политическая сила, способная поменять страну, сегодня может пообещать (и в основном только обещать) тяжелую работу и болезненные для многих реформы на ближайшие десятилетия, но люди не хотят слышать про такое, им нужна таблетка от всех несчастий. Выпил, уснул, проснулся в другой стране. А от не обладающего властью политического деятеля уже сейчас требуют такие действия, будто у него уже вся полнота власти в стране и бюджет в личном распоряжении. Навальный может работать с аудиторией и прекрасно это делает, большего в его положении никто, почти наверняка, не смог бы и, как мы видим, не может.

Ответить

Андрей Ионов

Василий
0

аа, понял, ну да

Ответить

Андрей Ионов

Василий
0

во время пиздеца этих чудесных решений должно быть дохулионы, и они должны критиковаться, исправляться, обсуждаться
а не как у нас "царь побывал в комунарке, он спаситель"

Ответить

Меньший корабль

Андрей
0

Здравствуйте, это информирование жителей Санкт-Петербурга...

Ответить

Здравый череп

48

По 39900 бы. Как раз на СЕ

Ответить

Jared

Здравый
4

Сидишь, такой, мечтаешь об 39900, но даже 20к вряд ли получишь) 

Ответить

Nikita Sigachev

Jared
9

Какие 20к? А ну работать!

Ответить

Jared

Nikita
0

робототь, плотить нологи.

Ответить

Константин Золотов

Jared
0

Дома сидеть не забудь, и еще штрафы, штрафы!

Ответить

Serg Bootlegger

Здравый
5

Мамкину долю отнимешь, вот тебе и SE

Ответить

Пальто в коне

Здравый
1

я сначала подумал «дороговата категория», а потом понял, что ты про тельчик

Ответить

Чуждый Орзэмэс

Здравый
0

Сук, типичный русский 

Ответить

check-it-out

18

Недавно описал, что он заебал своим хейтом, и наконец-то он начал какую то политическую, а не блогерскую активность. Какая-никакая, но я рад, что он реабилитируется в моих глазах.

Ответить

Spect

check-it-out
23

Я уверен, что Навальный не сможет выжить без реабилитации в твоих глазах

Ответить

check-it-out

Spect
3

Ты думаешь я один так думаю? Хм. Ну тогда печальная судьба у оппозиция, хули. 

Ответить

Посторонний

check-it-out
10

Что плохого в хейте воров?

Ответить

check-it-out

Посторонний
4

В том, что он кандидат в президенты, а не блогер.
ФБК молодцы, я ничего не говорю, но вы посмотрите на его твиттер, он целый месяц посвятил доёбам Симоньян, которая его успешно игнорит.

А это на фоне, что в этот месяц тема каждого дня это экономика и корона. Как бы. 

Ответить

Посторонний

check-i…
6

Он разве официально кандидат в президенты? Ну а твитер - такая соцсеть, там удобнее постить что-то короткое, "доеб" очередной журнашлюхи лучше заходит там, чем изложение тонкостей политической программы. Я полагаю, с ростом реальной политической силы положительных (в смысле не сводимых к критике) моментов в его публичной медиактивности станет больше.
А про коронавирус и экономику у него хватает роликов, глянь канал. Скриншот последних видео, выделил рамкой относящиеся к теме коронавируса/экономики.  https://www.youtube.com/channel/UCgxTPTFbIbCWfTR9I2-5SeQ/videos

Ответить

check-it-out

Посторо…
0

Ирония в том, что лицо всех этих видео Любовь, которую я обожаю. Вот к слову её я воспринимаю положительно, за неё бы я голосовал.

Ответить

Киевский колос

check-i…
0

Соболь - человек из команды Навального. Главная задача любого лидера - собрать хорошую команду.

Ответить

check-it-out

Киевский
0

Ага, и когда его не допускают на выборы, он не желает никого из команды поставить на своё место. Такой лидер... немного тиран. 

Ответить

Киевский колос

check-i…
3

Может проблема в том, что популярного политика не допускают? Если вместо Навального поставить перед выборами другого человека, то он практически не наберет голосов и будет казаться, что поддержки у Навального практически нет, чем конечно же воспользуются власти. 

Единственный адекватный вариант был предложен с женой Навального.

Ответить

check-it-out

Киевский
0

  Если вместо Навального поставить перед выборами другого человека, то он практически не наберет голосов и будет казаться, что поддержки у Навального практически нет, чем конечно же воспользуются власти.

Прости, но что было в итоге? Его не допустили. И он стал верещать на всех кого можно. Ибо КТО ЕСЛИ НЕ НАВАЛЬЫНЙ. 

Ответить

Посторонний

check-i…
0

Не всех, но ок, дело твое. Пусть продвигают любого честного и полезного человека.

Ответить

Киевский колос

check-i…
5

кандидат в президенты, а не блогер.

А каким образом, по-твоему, кандидат в президенты должен набирать популярность? 

Ответить

check-it-out

Киевский
–1

То, что он видим в интернете весьма круто. Я с этим не спорю. Но он же должен воспитать свою адиуторию. Он должен доказать, что он политик, что он может управлять государством.

Пока он доказал только то, что он умеет поливать дерьмом
коррупционеров. Весьма эффектно, но это не та способность, которая требуется от президента в первую очередь.

Вот сегодня он сделал что-то правильное. Хотя стоило это сделать раньше. Стоило, ибо люди уже умирают и лишаются работы, и это просвещение стоило сделать вовремя, чтобы все с ним согласились сразу, и уже негативно реагировали на решения актуальной власти.

Ответить

Киевский колос

check-i…
9

На мой взгляд это очень-очень глупая позиция. Навальный доказал, что он прекрасный управленец, ни один провластный пидарас не способен развернуть такую кампанию и задействовать столько людей, как Навальный. Чего только стоит система умного голосования. 

Требовать от человека без власти изменений - это уж совсем идиотизм.

Ответить

check-it-out

Киевский
0

Я не требую изменений, я желаю, чтобы он был политиком.

Вот каким образом, спустя 2 года Любовь Соболь мне кажется реальным представителем оппозиции, а Навальный как это Тинькофф на пиве.

Ответить

Евгений Клочков

check-i…
0

А зачем? Он так себе как политик (имхо), но хороший "руководитель группы расследователей"

Ответить

Андрей Ионов

check-i…
6

тебя не смущает что он блять открыл по всей стране штабы своего представительства, лично объехал каждый?

Ответить

check-it-out

Андрей
0

Да что вы блять его прошлые заслуги то определяете. У Собчак вот тоже штабы были. А сейчас она посещает своё время срачам с Тиной Канделаки. 

Ответить

Андрей Ионов

check-i…
0

приведи мне точное количество открытых штабов на февраль 2020 года

то есть ты считаешь что навальный бесполезен и если бы его небыло, то особо ничего в стране не изменилось?

я думаю если бы небыло политической карьеры собчак, ничего не изменилось, была бы другая блатная дочка в политике

Ответить

check-it-out

Андрей
1

Ты что несёшь. Ой ну камон. Всего доброго, иди нахуй.

Ответить

Spect

check-i…
1

@Вахтёр TJ 

Ответить

check-it-out

Spect
0

От навальнодрочера большего и не ожидал. Ничтожество. 

Ответить

Spect

check-i…
0

навальнодрочера

«Шизоантилиберал» опять что-то придумал у себя в голове. Твоя критика Навального неконструктивна. 

Ответить

check-it-out

Spect
–1

 «Шизоантилиберал»

Мммм. Я забыл, что для таких как ты не любить навального, значит быть антилибералом. Вы же тоже самое, что и Отряды путина, только более токсичные из-за пубертата. 

Ответить

Spect

check-i…
0

Да, мне тоже нравится это слово. Использую его, когда ярые противники оппозиции уплывают в свой манямирок вместо нормальной дискуссии.

Ответить

check-it-out

Spect
0

Ветку почитай, а не выёбывайся. 

Ответить

Spect

check-i…
0

Прочитал. Все претензии скачиваются к «он не политик ряяя». Хотя, например, несколько месяцев назад на выборах он со своей командой организовали беспрецедентную политическую кампанию. 

Ответить

check-it-out

Spect
–3

Всего доброго. 

Ответить

Spect

check-i…
0

Конструктивно. Так шизоантилибералы опять доказали, что вся их нелюбовь к проклятым популистам из оппозиции основывается на каких-то личных сдвигов в голове, но никак не на объективных фактах.

Ответить

check-it-out

Spect
–1

Ты такой уёбок, что даже не можешь понять, что антилиберал не может топить за ЛГБТ. Что ты вообще несёшь?! И ещё не втупляет, что поклонении одной личности это не либеральность, это стадо.

Уменьшай максимализм, а то кроме лайков твиттов Навального твоя политическая активность дальше и не пойдёт.

Ответить

Spect

check-i…
0

Ну я ведь специально в кавычки взял, чего ты бугуртишь. Хотя с корнем «шизо» ты не споришь) Ну и да, @Вахтёр TJ

Ответить

check-it-out

Spect
0

Ммм, всю ветку он всё равно не сотрёт, а как видишь, таких шизо достаточно судя по плюсам.

Ну и Навального хуесосить приятно, ибо такие кретины как ты вылазят, и мой ЧС пополняется. 

Ответить

Spect

check-i…
0

Странно, зачем ему стирать всю ветку, если можно ограничиться комментариями с твоими оскорблениями?)
Ну и Навального хуесосить приятно, ибо такие кретины как ты вылазят

А, значит твои детские «претензии», обоснованные примерно ничем, это такой байт?)
Ну и где модерация сайта?
@Вахтёр TJ @Женя Кузьмин забаньте его за неоднократные оскорбления

Ответить

Дмитрий Чернышов

check-i…
0

Тем временем власти вспоминают вообще вторую мировую, печенегов и половцев, а не свои заслуги)

Ответить

Меньший корабль

check-i…
0

Он сделал именно сейчас потому что сейчас стало понятно на 100%, что власть на это не пойдёт

Ответить

Roman Golovin

check-i…
5

В том, что он кандидат в президенты, а не блогер.

Ведь так плохо, что кандидат в президенты умеет пользоваться соцсетями и высказывает свое мнение открыто.

Посмотри его ютуб канал хотя бы, там каждый четверг он про корону вещает

Ответить

check-it-out

Roman
0

Где блять вы это читаете? Любой может пользоваться соц сетями, для этого не нужно быть блогером. Блогером я его определяют за активность соответствующую. 

Ответить

Roman Golovin

check-i…
1

Ну тут уже сказали, что у него была активность на ютубе и про эти свои шаги он уже давно говорил на своих стримах, просто сейчас решил на них сделать акцент.

Ответить

Александр Плёнкин

Посторонний
–3

Что полезного в одних только словах?

Ответить

Посторонний

Алексан…
6

1. Не только в словах, ФБК доказывает коррупцию, и подает запросы/заявления в органы, иногда корупционные торги (или их результаты) отменяют, например https://hodor.lol/post/191851/
2. В словах есть польза, прикинь, люди пользуются словами, чтобы передавать информацию, с информацией меняется и отношение к явлениям и людям. Здесь, меняется отношение к власти, следовательно, результаты голосования и отношение к фальсификациям.

Ответить

Александр

Посторо…
–4

КПДешечка его деятельности и эффективность мала, реально только создаёт бурление недолговременное, а дальше остывает

Направление деятельности его считаю полезным, но вот как-то нужно добавить ему элемента, который бы заставлял зрителя не оставаться наблюдателем, а стать активным социальным элементом

пс. Хуя ты сразу влепил через секунду минусик

Ответить

Посторонний

Алексан…
1

Как ты мерил КПД? 

Ответить

Гриша Почуев

check-it-out
0

У него и на президентские выборах были предложения для изменения.

Ответить

Смертельный паук например

22

Теперь точно денег нихуя не дадут, чтобы не подумали, что Навального слушают))) 

Ответить

Славянский танк88

Смертельный
0

Когда новый выпуск?

Ответить

Смертельный паук например

Славянский
0

С навальным? 

Ответить

Славянский танк88

Смертельный
1

Сдудь

Ответить

Смертельный паук например

Славянский
1

Следующий выпуск будет с инстасамкой

Ответить

Славянский

Смертел…
0

Бля, я хотел спашей техником или Хованского например))))

Ответить

Смертельный

Славянс…
0

Хованский хочет 300 тыс за интервью 

Ответить

Смертельный

Смертел…
2

А остроеблый жмотит)))0)

Ответить

Славянский

Смертел…
0

Жаль

Ответить

Антон Пострунин

Смертельный
0

Ой, Путин умеет идти на уступки так, чтобы все забыли кто это предложил. 

Ответить

Станислав Назаров

–10

А если выплатит, то Навальный будет в полной жопе 

Ответить

Litnikov Danil

Станислав
37

Ноуп. Это очень хороший шаг.

Его вечно упрекали что он не предлагает конкретики. Тут прям конкретика (неважно про то, насколько правильные рассчеты - это вторично).

Если его предложение широко разлетится, а потом что-то прилетит - то это будет расцениваться как уступка (пропаганда конечно будет говном исходить, но это как обычно). Если нет - начнутся разговоры "а вот если бы был Навальный".

Так что с точки зрения пиара прям хорошо.

Ответить

Андрей Рядькин

Litnikov
25

во всех программах у него была конкретика, это у путина в 2018 только за месяц до выборов программа появилась 

Ответить

Litnikov Danil

Андрей
–1

Только эта программа прям везде должна быть, а не на каком то сайте, на который заходят примерно никогда

Ответить

Андрей Ионов

Litnikov
6

согласен, я даже не знаю на каком этом таком сайте и что вообще за мнимая программа была у этого так называемого путина

Ответить

Андрей Рядькин

Litnikov
1

Все его программы охуенно широко расходятся, я не понимаю, как сидя в интернете не заметить

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Андрей
1

Вроде вообще никакой программы у него не было

Ответить

Skoi Skoi

Дмитрий
0

Ну наверное та которая -"кто если не он ". Или" давайте повторим 2014".

Ответить

Андрей Рядькин

Станислав
17

это он после твоего поста зашевелился 

Ответить

Artem Puchkov

Станислав
1

Да кстати, Навальному лучше чтобы вообще ничего не платили, а самоизаляцию еще пару месяцев подержали

Ответить

Андрей Рядькин

Artem
0

а это уже я писал

Ответить

Валенок

Станислав
0

наоборот

Ответить

Serg Bootlegger

–37

Навальный: Путин плохой, 20 лет развала.
Тот же Навальный: Давайте раздадим всем бабло из фонда, созданного при Путине.

Ответить

Spect

Serg
25
Ответить

Stanley H. Tweedle

Spect
1

Сюка лучший мем за неделю

Ответить

Валенок

Serg
16

1. Созданного на деньги налогоплательщиков
2. Созданного не благодаря правительству, а вопреки всем разворовываниям

Ответить

Serg Bootlegger

Валенок
–17

Насрать, я рофлю над дешёвым популизмом Навального, а не правительство защищаю.

Ответить

Валенок

Serg
10

Чето в твоём коменте не вижу рофла над популизмом. Скорее наоборот. Считать что "фонд созданный при путене = фонд созданый благодаря ему" вот это дешевый популизм.
Напоминает как в северной корее до сих пор гордятся, что благодаря партии построили линни элетропередач, умалчивая, что весь мир их тоже уже давно построил.

Ответить

Serg Bootlegger

Валенок
–6

Популизм это предлагать раздать деньги населению из фонда. Деньги эти могли быть ранее потрачены на ремонты школ больниц и т.д. За эти больницы тот же Навальный постоянно критикует власть.

Ответить

Spect

Serg
1

Мне кажется в принципе использовать деньги – популизм

Ответить

Serg Bootlegger

Spect
–1

Популизм это что плохо?

Ответить

Spect

Serg
0

Мне интересно, что по твоему не популизм.

Ответить

Serg Bootlegger

Spect
–1

Забей, ок. Навальный не популист. Можно дальше над ним прост рофлить, без ярлыков?

Ответить

Spect

Serg
1

Справедливо

Ответить

Дмитрий Чернышов

Serg
0

Предложи свои меры. Может людям камни есть или просто умирать?

Ответить

Serg Bootlegger

Дмитрий
–1

Помогать только нуждающимся, кредитные каникулы, выводить всех на работу по возможности быстрее.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Serg
0

Куда же выводить, если толком ещё никого не загнали домой? По улице шляются, разве что в Мск строго.

Ответить

Serg Bootlegger

Дмитрий
–1

Я не леха Навальный, который знает как лучше все делать. Высказал мнение, как вижу примерно ситуацию: просто так не раздавать денег всем и не останавливать экономику. Срединный путь короче.

Ответить

alexferman

Валенок
–2

Считать что "фонд созданный при путене = фонд созданый благодаря ему" вот это дешевый популизм.

Это так если созданное при Путине это что-то частное. А тут речь о действиях правительства.

Ответить

Евгений Клочков

Serg
0

Это кстати проблемес - критичное отношение многие путают с лоялизмом. Как будто что-то мешает исповедовать эскобаризм

Ответить

Константин Курасов

Евгений
–2

Это обратный вождизм. Любая, даже чисто юморная или умеренная адекватная критика вождя вызывает у сектантов горение. Будь то путинцы, навальнинцы или кто угодно ещё.

Ответить

Spect

Констан…
0

Свидетель великого сталина (с)

Ответить

Alexei Kuksin

Spect
2

Ну во первых у Сталина есть усы, а у Навального нет даже маленькой залупы под носом. Во вторых у него есть трубка, а про плохие привычки Навального мы ничего не знаем. А в третьих, третьих - может ли Навальный кого-нибудь расстрелять?

Ответить

Spect

Alexei
0

Себя например

Ответить

Константин

Spect
0

да нахуй их обоих и тебя вместе с ними))
если я признаю сильные стороны тех или иных исторических персонажей, не значит, что буду рваться от критики на них
а вот у алексия пока таких сильных сторон нет, и как революционер и как управленец он пока чисто блогер, не более
а наш параноидальный вождь таки был неплохим управленцем и делал революцию по-настоящему, а не в комментиках ютуба

Ответить

Serg Bootlegger

Евгений
–4

Опять же, зачем что-то исповедовать? В политический конъюнктуре РФ Навальный это такой некий вахтёр, который ищет до чего доебаться, находит косяки, на которые другим пофиг. Роль эта конечно нужная, но вот серьезно к нему относиться не получается. Как и к обычному вахтёру на проходной.

Ответить

Serg Bootlegger

Валенок
–5

Но раз уж ты заговорил, то фонд создан благодаря жёстким бюджетным правилам, принятых правительством. Это тебе не котёнок с мема «он обязательно выживет»

Ответить

Валенок

Serg
3

1. Круто конечно, что что-то осталось, но разворовано было гораздо больше.
2. Хреновый инвистиционны климат, создаваемый практически отсутсвием института частной собственности благодаря беспределу силовиков приводит к тому, что мало кто хочет инвестировать в средсва производсва. Сегодя ты ивестировал - а завтра это уже отджали. Это ведет к стагнации в экономике. Плохая экономика - маленькие бюджеты.
3. Сама налоговая политика вызывает вопоросы. Когда подняли НДС с 18% до 20% рост год к году (исключает сезонные явления) замедлился с 2,5 % до 0,5%. В пять раз.

Ответить

Danila Romanov

Валенок
0

давно это недра стали налогоплательщиками?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Danila
0

Нет конечно, это недра лично Путина. И налогоплательщики тоже его личные. 

Ответить

Danila Romanov

Дмитрий
0

У тебя хлебушек в голове? Тебе нужно разжевать мною сказанное?

Ответить

alexferman

Валенок
0

Правительство создало фонд вопреки правительству, ясн

Ответить

Alexander Smirnov

1

Просто есть вероятность что 20 к мы быстро прожрем, а потом все отсосут лапу, с другой стороны, а хуле? Для чего копим?

Ответить

Alexei Kuksin

Alexander
9

Не. Смысол в его предложении есть. Стимуляции потребительской активности. Я сейчас в ANNO 1800 играю и там через пропаганду потребительства экономика идет в плюс.

Ответить

Александр Плёнкин

Alexei
8

Играю в стелларис, предлагаю качаться в синтетов, тогда еда, сон и прочее будет не нужно

Ответить

Litnikov Danil

Александр
0

Нахуй синтетов, нужно эро

Ответить

Александр Плёнкин

Litnikov
1

Всм, зро только для псиоников же

Ответить

Litnikov Danil

Алексан…
0

Именно, в атсрал перейдем. По ветке гармонии и жрут кстати меньше

Ответить

Александр

Litnikov
1

Как ты в покров то перейдёшь, тебя там сожрут, не лезь

Но третий глаз не помешал бы, да и телепатия и псионическая армия - крута

Но насчёт жратвы через гармонию - хз
У нас пока из этой ветки только храмы качают первого тира, а вот экономику, сплавы и минералы не вижу
Да и в энергетику нужно идти, а не кинетику

Ответить

Litnikov Danil

Алексан…
0

Всегда было забавно, что можно быть материалистом псиоником, то есть храмы так то и не сильно нужно, хотя синергии с ними больше.

Главное чтобы не нашелся мудак который ткнет в конец цикла

Ответить

Александр

Litnikov
1

Ну это разрабы не постарались над этой темой.
Вообще, так и вижу возможный вариант людей в будущем, что у некоторых как проснётся псионический дар, а они тип только на материальном мире и подвязаны в мировоззрении и не более, а уже потом у нас будет общество разделено на псиоников-материалистов, попов-паладинов, киборгов, лгбт мутантов и прочее

Ответить

Litnikov Danil

Alexei
0

Сук, я ж ее купил но так и не поиграл, спасибо

Ответить

solawind

Alexander
0

Там не 20 к, там программа на несколько месяцев вперед, але

Ответить

Валентин Яковлев

solawind
0

Пропадёшь же..

Ответить

Ilya Sidyakin

Alexander
0

Ну, на 20к можно неплохо затариться тушлом, крупами, макаронами.
А если еще прибавить остальные пункты, типа отмены жкх, то получится средняя по стране зп

Ответить

allah213

2

петиция

Ответить

Денис Лапин

–32

Почему бы не взять и напечатать всем по 20 тысяч рублей, а не брать их из Резервного Фонда? так же проще! Алексей, берите на вооружение идею!

Ответить

Дурацкий Женя

Денис
9

Диванный эксперт по денежно-кредитному регулированию в треде

Ответить

Spect

Дурацкий
1

А ты диваннее?

Ответить

Дурацкий Женя

Spect
0
Ответить

Меньший корабль

–2

Очевидно, что что-то нужно делать, но ударяться в другую крайность и требовать раздать ВЕСЬ ФНБ в условиях, когда фьючерсы на нефть уже по $15 торгуются — очевидный тупой популизм и вредительство.

Ответить

Егор Горохов

Меньший
2

Речь не о ФНБ, а о резервном фонде. Выплатить людям предлагает не все, а 16-30%.

Ответить

Меньший корабль

Егор
2

О каком ещё резервном фонде? У нас вторая секретная кубышка есть? Статью про резервы и их структуру на РБК, на которую сам Навальный ссылается, читал? Предлагаемая сумма — более 90% от ФНБ. И это еще нужно кому-то продать ценные бумаги и доли в инфраструктурных проектах.

Ответить

Уличный нос

Меньший
0

Могешь

Ответить

Классный Никита

Меньший
0

требовать раздать ВЕСЬ ФНБ

А иначе что? Профицит бюджета тяжело поддерживать будет? Али бабло сечину и чемезовому вагонами не получится?

Ответить

Artem Puchkov

2

Навальный блэт, создай петицию уже на отставку Путина и все ты президент, а Россия снова великая страна!

Ответить

solawind

2

Упал его сайт. Или дудосят

Ответить

Артем Кихтёв

0

Пост про петицию от рандомного чувака: да на эти петиции всем насрать, сотрясание воздуха!
Пост про петицию от Навального: он хоть что-то предложил, а что ты сделал?!
Люди, такие люди:)

Ответить

Eugene Panfilov

Артем
4

Придумал каких-то людей, их мнения и комментарии, высмеял их лицемерие. Неплохое у тебя воображение. 

Ответить