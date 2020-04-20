Прямой эфир
Он предложил прямо сейчас выплатить всем взрослым гражданам страны по 20 тысяч рублей.
Алексей Навальный запустил кампанию «5 шагов для России», в которой потребовал прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса.
Навальный призвал подписывать петиции на сайте «Российская общественная инициатива» (требования пока что не прошли модерацию), во «ВКонтакте» и на change.org. В отличие от РОИ, петиции на двух других платформах не имеют юридической силы.
Предложения Навального:
Он предложил взять деньги на эти меры из Резервного фонда, где «на каждого из нас лежит» по 120 тысяч рублей.
В качестве примера Навальный привёл поддержку, которую оказывают жителям США, Германии, Великобритании и Канады, где «сейчас напрямую раздают деньги гражданам и предпринимателям». Он подчеркнул, что российские экономисты тоже считают, что сейчас надо перейти к прямым мерам поддержки людей и бизнеса.
создал петиции на Change.org
Не, ну это победа, факт
Ну вообще-то он там прямо пишет что цель не подписи собрать (кроме РОИ, где чиновники обязаны ответить) а проинформировать людей о конкретных требованиях и наличии возможностей у государства их осуществить.
Тут автор заголовок намеренно кликбейтный сделала. Ну это видимо на ее совести останется.
Для начала не мешало бы создать петицию о принятии закона об онлайн петициях
Ты сделал больше?
Киевский колос
Change.org - это лучший способ для продвижения идей в СМИ. Очень много инициатив от малоизвестных людей прославились именно благодаря change.org.
Критикуешь предлагай, начал предлагать ха-ха петиция
А с другой стороны, что ему делать? Не пойдет же он организовывать партию профессиональных революционеров?
Так он об этом и говорит. Позиция у многих критиков Навального: раз критикуешь - предлагай как надо. Он предложил - а в ответ будет маневрирование про незначительной петиций и вот это всё.
он предложил не петиции, информирование населения
Наш народ все время надеется на какое-то чудо и Мессию. Будто какое-то великое дело можно сделать по щелчку пальца, по щучьему велению. Решение должно быть простым и обещать мгновенное избавление от всех бед. Если кто-то не предлагает такое чудесное решение, то и царем-спасителем он быть не может.
Решение должно быть простым и обещать мгновенное избавление от всех бед.
А если решение выглядит таковым - то он популист и поддержки не заслуживает.
Иногда такое ощущение, что россияне богатым выбором политиков избалованы.
я не очень понял тебя
два месяца назад никаких щелчков пальцев не должно было быть, только хуем по губе
во время эпидемий, государство обязано не по щелчку пальца а по поднятию этого самого пальца спасать население
все население, без исключений, а не только те кто имеют привелегию в виде работы на государство с белой зарплаты
эти люди прекрасно знают, что многие работают в черную, и они сейчас умирают
Да это не в твой огород камень.
все равно не понял твою мысль
Да все в этой ветке расписали уже.
- Нэвэльный ничего не предлагает, только критикует, пусть явит чудо иначе нам такой Нэвэльный не нужон.
Навальный предлагает шаги, которые теоретически могла бы реализовать прямо сейчас действующая власть.
- Нууууу, это же петиция какая-то на туалетной бумажке. Этому городу нужен супергерой, а не популист.
Короче, люди не понимают что политика - это искусство возможного. Выше головы не прыгнешь. Реальная политическая сила, способная поменять страну, сегодня может пообещать (и в основном только обещать) тяжелую работу и болезненные для многих реформы на ближайшие десятилетия, но люди не хотят слышать про такое, им нужна таблетка от всех несчастий. Выпил, уснул, проснулся в другой стране. А от не обладающего властью политического деятеля уже сейчас требуют такие действия, будто у него уже вся полнота власти в стране и бюджет в личном распоряжении. Навальный может работать с аудиторией и прекрасно это делает, большего в его положении никто, почти наверняка, не смог бы и, как мы видим, не может.
во время пиздеца этих чудесных решений должно быть дохулионы, и они должны критиковаться, исправляться, обсуждаться
а не как у нас "царь побывал в комунарке, он спаситель"
Какие 20к? А ну работать!
я сначала подумал «дороговата категория», а потом понял, что ты про тельчик
Недавно описал, что он заебал своим хейтом, и наконец-то он начал какую то политическую, а не блогерскую активность. Какая-никакая, но я рад, что он реабилитируется в моих глазах.
Я уверен, что Навальный не сможет выжить без реабилитации в твоих глазах
Ты думаешь я один так думаю? Хм. Ну тогда печальная судьба у оппозиция, хули.
Что плохого в хейте воров?
В том, что он кандидат в президенты, а не блогер.
ФБК молодцы, я ничего не говорю, но вы посмотрите на его твиттер, он целый месяц посвятил доёбам Симоньян, которая его успешно игнорит.
А это на фоне, что в этот месяц тема каждого дня это экономика и корона. Как бы.
Он разве официально кандидат в президенты? Ну а твитер - такая соцсеть, там удобнее постить что-то короткое, "доеб" очередной журнашлюхи лучше заходит там, чем изложение тонкостей политической программы. Я полагаю, с ростом реальной политической силы положительных (в смысле не сводимых к критике) моментов в его публичной медиактивности станет больше.
А про коронавирус и экономику у него хватает роликов, глянь канал. Скриншот последних видео, выделил рамкой относящиеся к теме коронавируса/экономики. https://www.youtube.com/channel/UCgxTPTFbIbCWfTR9I2-5SeQ/videos
Ирония в том, что лицо всех этих видео Любовь, которую я обожаю. Вот к слову её я воспринимаю положительно, за неё бы я голосовал.
Соболь - человек из команды Навального. Главная задача любого лидера - собрать хорошую команду.
Ага, и когда его не допускают на выборы, он не желает никого из команды поставить на своё место. Такой лидер... немного тиран.
Может проблема в том, что популярного политика не допускают? Если вместо Навального поставить перед выборами другого человека, то он практически не наберет голосов и будет казаться, что поддержки у Навального практически нет, чем конечно же воспользуются власти.
Единственный адекватный вариант был предложен с женой Навального.
Если вместо Навального поставить перед выборами другого человека, то он практически не наберет голосов и будет казаться, что поддержки у Навального практически нет, чем конечно же воспользуются власти.
Прости, но что было в итоге? Его не допустили. И он стал верещать на всех кого можно. Ибо КТО ЕСЛИ НЕ НАВАЛЬЫНЙ.
Не всех, но ок, дело твое. Пусть продвигают любого честного и полезного человека.
кандидат в президенты, а не блогер.
А каким образом, по-твоему, кандидат в президенты должен набирать популярность?
То, что он видим в интернете весьма круто. Я с этим не спорю. Но он же должен воспитать свою адиуторию. Он должен доказать, что он политик, что он может управлять государством.
Пока он доказал только то, что он умеет поливать дерьмом
коррупционеров. Весьма эффектно, но это не та способность, которая требуется от президента в первую очередь.
Вот сегодня он сделал что-то правильное. Хотя стоило это сделать раньше. Стоило, ибо люди уже умирают и лишаются работы, и это просвещение стоило сделать вовремя, чтобы все с ним согласились сразу, и уже негативно реагировали на решения актуальной власти.
На мой взгляд это очень-очень глупая позиция. Навальный доказал, что он прекрасный управленец, ни один провластный пидарас не способен развернуть такую кампанию и задействовать столько людей, как Навальный. Чего только стоит система умного голосования.
Требовать от человека без власти изменений - это уж совсем идиотизм.
Я не требую изменений, я желаю, чтобы он был политиком.
Вот каким образом, спустя 2 года Любовь Соболь мне кажется реальным представителем оппозиции, а Навальный как это Тинькофф на пиве.
А зачем? Он так себе как политик (имхо), но хороший "руководитель группы расследователей"
тебя не смущает что он блять открыл по всей стране штабы своего представительства, лично объехал каждый?
Да что вы блять его прошлые заслуги то определяете. У Собчак вот тоже штабы были. А сейчас она посещает своё время срачам с Тиной Канделаки.
приведи мне точное количество открытых штабов на февраль 2020 года
то есть ты считаешь что навальный бесполезен и если бы его небыло, то особо ничего в стране не изменилось?
я думаю если бы небыло политической карьеры собчак, ничего не изменилось, была бы другая блатная дочка в политике
Ты что несёшь. Ой ну камон. Всего доброго, иди нахуй.
От навальнодрочера большего и не ожидал. Ничтожество.
«Шизоантилиберал»
Мммм. Я забыл, что для таких как ты не любить навального, значит быть антилибералом. Вы же тоже самое, что и Отряды путина, только более токсичные из-за пубертата.
Ветку почитай, а не выёбывайся.
Всего доброго.
Ты такой уёбок, что даже не можешь понять, что антилиберал не может топить за ЛГБТ. Что ты вообще несёшь?! И ещё не втупляет, что поклонении одной личности это не либеральность, это стадо.
Уменьшай максимализм, а то кроме лайков твиттов Навального твоя политическая активность дальше и не пойдёт.
Ну я ведь специально в кавычки взял, чего ты бугуртишь. Хотя с корнем «шизо» ты не споришь) Ну и да, @Вахтёр TJ
Ммм, всю ветку он всё равно не сотрёт, а как видишь, таких шизо достаточно судя по плюсам.
Ну и Навального хуесосить приятно, ибо такие кретины как ты вылазят, и мой ЧС пополняется.
Странно, зачем ему стирать всю ветку, если можно ограничиться комментариями с твоими оскорблениями?)
Ну и Навального хуесосить приятно, ибо такие кретины как ты вылазят
А, значит твои детские «претензии», обоснованные примерно ничем, это такой байт?)
Ну и где модерация сайта?
@Вахтёр TJ @Женя Кузьмин забаньте его за неоднократные оскорбления
Тем временем власти вспоминают вообще вторую мировую, печенегов и половцев, а не свои заслуги)
Меньший корабль
Он сделал именно сейчас потому что сейчас стало понятно на 100%, что власть на это не пойдёт
В том, что он кандидат в президенты, а не блогер.
Ведь так плохо, что кандидат в президенты умеет пользоваться соцсетями и высказывает свое мнение открыто.
Посмотри его ютуб канал хотя бы, там каждый четверг он про корону вещает
Где блять вы это читаете? Любой может пользоваться соц сетями, для этого не нужно быть блогером. Блогером я его определяют за активность соответствующую.
Ну тут уже сказали, что у него была активность на ютубе и про эти свои шаги он уже давно говорил на своих стримах, просто сейчас решил на них сделать акцент.
Что полезного в одних только словах?
1. Не только в словах, ФБК доказывает коррупцию, и подает запросы/заявления в органы, иногда корупционные торги (или их результаты) отменяют, например https://hodor.lol/post/191851/
2. В словах есть польза, прикинь, люди пользуются словами, чтобы передавать информацию, с информацией меняется и отношение к явлениям и людям. Здесь, меняется отношение к власти, следовательно, результаты голосования и отношение к фальсификациям.
КПДешечка его деятельности и эффективность мала, реально только создаёт бурление недолговременное, а дальше остывает
Направление деятельности его считаю полезным, но вот как-то нужно добавить ему элемента, который бы заставлял зрителя не оставаться наблюдателем, а стать активным социальным элементом
пс. Хуя ты сразу влепил через секунду минусик
У него и на президентские выборах были предложения для изменения.
Когда новый выпуск?
С навальным?
Сдудь
Следующий выпуск будет с инстасамкой
Ой, Путин умеет идти на уступки так, чтобы все забыли кто это предложил.
А если выплатит, то Навальный будет в полной жопе
Ноуп. Это очень хороший шаг.
Его вечно упрекали что он не предлагает конкретики. Тут прям конкретика (неважно про то, насколько правильные рассчеты - это вторично).
Если его предложение широко разлетится, а потом что-то прилетит - то это будет расцениваться как уступка (пропаганда конечно будет говном исходить, но это как обычно). Если нет - начнутся разговоры "а вот если бы был Навальный".
Так что с точки зрения пиара прям хорошо.
во всех программах у него была конкретика, это у путина в 2018 только за месяц до выборов программа появилась
Только эта программа прям везде должна быть, а не на каком то сайте, на который заходят примерно никогда
согласен, я даже не знаю на каком этом таком сайте и что вообще за мнимая программа была у этого так называемого путина
Все его программы охуенно широко расходятся, я не понимаю, как сидя в интернете не заметить
Вроде вообще никакой программы у него не было
Да кстати, Навальному лучше чтобы вообще ничего не платили, а самоизаляцию еще пару месяцев подержали
Навальный: Путин плохой, 20 лет развала.
Тот же Навальный: Давайте раздадим всем бабло из фонда, созданного при Путине.
Насрать, я рофлю над дешёвым популизмом Навального, а не правительство защищаю.
Чето в твоём коменте не вижу рофла над популизмом. Скорее наоборот. Считать что "фонд созданный при путене = фонд созданый благодаря ему" вот это дешевый популизм.
Напоминает как в северной корее до сих пор гордятся, что благодаря партии построили линни элетропередач, умалчивая, что весь мир их тоже уже давно построил.
Популизм это предлагать раздать деньги населению из фонда. Деньги эти могли быть ранее потрачены на ремонты школ больниц и т.д. За эти больницы тот же Навальный постоянно критикует власть.
Популизм это что плохо?
Забей, ок. Навальный не популист. Можно дальше над ним прост рофлить, без ярлыков?
Предложи свои меры. Может людям камни есть или просто умирать?
Помогать только нуждающимся, кредитные каникулы, выводить всех на работу по возможности быстрее.
Куда же выводить, если толком ещё никого не загнали домой? По улице шляются, разве что в Мск строго.
Я не леха Навальный, который знает как лучше все делать. Высказал мнение, как вижу примерно ситуацию: просто так не раздавать денег всем и не останавливать экономику. Срединный путь короче.
Считать что "фонд созданный при путене = фонд созданый благодаря ему" вот это дешевый популизм.
Это так если созданное при Путине это что-то частное. А тут речь о действиях правительства.
Это кстати проблемес - критичное отношение многие путают с лоялизмом. Как будто что-то мешает исповедовать эскобаризм
Это обратный вождизм. Любая, даже чисто юморная или умеренная адекватная критика вождя вызывает у сектантов горение. Будь то путинцы, навальнинцы или кто угодно ещё.
Ну во первых у Сталина есть усы, а у Навального нет даже маленькой залупы под носом. Во вторых у него есть трубка, а про плохие привычки Навального мы ничего не знаем. А в третьих, третьих - может ли Навальный кого-нибудь расстрелять?
да нахуй их обоих и тебя вместе с ними))
если я признаю сильные стороны тех или иных исторических персонажей, не значит, что буду рваться от критики на них
а вот у алексия пока таких сильных сторон нет, и как революционер и как управленец он пока чисто блогер, не более
а наш параноидальный вождь таки был неплохим управленцем и делал революцию по-настоящему, а не в комментиках ютуба
Опять же, зачем что-то исповедовать? В политический конъюнктуре РФ Навальный это такой некий вахтёр, который ищет до чего доебаться, находит косяки, на которые другим пофиг. Роль эта конечно нужная, но вот серьезно к нему относиться не получается. Как и к обычному вахтёру на проходной.
Но раз уж ты заговорил, то фонд создан благодаря жёстким бюджетным правилам, принятых правительством. Это тебе не котёнок с мема «он обязательно выживет»
1. Круто конечно, что что-то осталось, но разворовано было гораздо больше.
2. Хреновый инвистиционны климат, создаваемый практически отсутсвием института частной собственности благодаря беспределу силовиков приводит к тому, что мало кто хочет инвестировать в средсва производсва. Сегодя ты ивестировал - а завтра это уже отджали. Это ведет к стагнации в экономике. Плохая экономика - маленькие бюджеты.
3. Сама налоговая политика вызывает вопоросы. Когда подняли НДС с 18% до 20% рост год к году (исключает сезонные явления) замедлился с 2,5 % до 0,5%. В пять раз.
давно это недра стали налогоплательщиками?
Нет конечно, это недра лично Путина. И налогоплательщики тоже его личные.
Просто есть вероятность что 20 к мы быстро прожрем, а потом все отсосут лапу, с другой стороны, а хуле? Для чего копим?
Не. Смысол в его предложении есть. Стимуляции потребительской активности. Я сейчас в ANNO 1800 играю и там через пропаганду потребительства экономика идет в плюс.
Играю в стелларис, предлагаю качаться в синтетов, тогда еда, сон и прочее будет не нужно
Нахуй синтетов, нужно эро
Всм, зро только для псиоников же
Именно, в атсрал перейдем. По ветке гармонии и жрут кстати меньше
Как ты в покров то перейдёшь, тебя там сожрут, не лезь
Но третий глаз не помешал бы, да и телепатия и псионическая армия - крута
Но насчёт жратвы через гармонию - хз
У нас пока из этой ветки только храмы качают первого тира, а вот экономику, сплавы и минералы не вижу
Да и в энергетику нужно идти, а не кинетику
Всегда было забавно, что можно быть материалистом псиоником, то есть храмы так то и не сильно нужно, хотя синергии с ними больше.
Главное чтобы не нашелся мудак который ткнет в конец цикла
Ну это разрабы не постарались над этой темой.
Вообще, так и вижу возможный вариант людей в будущем, что у некоторых как проснётся псионический дар, а они тип только на материальном мире и подвязаны в мировоззрении и не более, а уже потом у нас будет общество разделено на псиоников-материалистов, попов-паладинов, киборгов, лгбт мутантов и прочее
Ну, на 20к можно неплохо затариться тушлом, крупами, макаронами.
А если еще прибавить остальные пункты, типа отмены жкх, то получится средняя по стране зп
Почему бы не взять и напечатать всем по 20 тысяч рублей, а не брать их из Резервного Фонда? так же проще! Алексей, берите на вооружение идею!
Речь не о ФНБ, а о резервном фонде. Выплатить людям предлагает не все, а 16-30%.
Меньший корабль
О каком ещё резервном фонде? У нас вторая секретная кубышка есть? Статью про резервы и их структуру на РБК, на которую сам Навальный ссылается, читал? Предлагаемая сумма — более 90% от ФНБ. И это еще нужно кому-то продать ценные бумаги и доли в инфраструктурных проектах.
Классный Никита
требовать раздать ВЕСЬ ФНБ
А иначе что? Профицит бюджета тяжело поддерживать будет? Али бабло сечину и чемезовому вагонами не получится?
Навальный блэт, создай петицию уже на отставку Путина и все ты президент, а Россия снова великая страна!
Пост про петицию от рандомного чувака: да на эти петиции всем насрать, сотрясание воздуха!
Пост про петицию от Навального: он хоть что-то предложил, а что ты сделал?!
Люди, такие люди:)
Придумал каких-то людей, их мнения и комментарии, высмеял их лицемерие. Неплохое у тебя воображение.