Он предложил прямо сейчас выплатить всем взрослым гражданам страны по 20 тысяч рублей.

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Алексей Навальный запустил кампанию «5 шагов для России», в которой потребовал прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса.

Навальный призвал подписывать петиции на сайте «Российская общественная инициатива» (требования пока что не прошли модерацию), во «ВКонтакте» и на change.org. В отличие от РОИ, петиции на двух других платформах не имеют юридической силы.

Предложения Навального:

Выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребёнка;

Если карантин продлится, то ещё по 10 тысяч каждому в мае и июне;



Полностью отменить плату за ЖКХ на период эпидемии;

Направить 2 триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу;

Отменить все налоги для малого бизнеса сроком на один год.



Он предложил взять деньги на эти меры из Резервного фонда, где «на каждого из нас лежит» по 120 тысяч рублей.

Это не какая-то абстрактная стоимость всех российских богатств и не текущие деньги бюджета, из которых платят зарплаты бюджетникам и пенсии. Это резерв. Мы его копили для использования «в тяжёлые времена». Сомнений в том, что такие времена пришли, ни у кого нет. Алексей Навальный

В качестве примера Навальный привёл поддержку, которую оказывают жителям США, Германии, Великобритании и Канады, где «сейчас напрямую раздают деньги гражданам и предпринимателям». Он подчеркнул, что российские экономисты тоже считают, что сейчас надо перейти к прямым мерам поддержки людей и бизнеса.