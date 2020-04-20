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Новости
Ольга Щербинина
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Осуждённому за нарушения на митингах активисту Котову сократили срок с четырёх лет колонии до полутора лет Материал редакции

Константина Котова в сентябре 2019 года осудили по «дадинской» статье.

4 комментария
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Мосгорсуд смягчил приговор активисту Константину Котову до полутора лет колонии, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт. Из-за пандемии суд прошёл без присутствия слушателей и прессы, Котов участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.

Процесс рассмотрения дела занял три дня. Адвокаты требовали изменить меру пресечения и освободить Котова. Прокурор просил смягчить Котову наказание до года и шести месяцев лишения свободы, а Генпрокуратура требовала уменьшить срок до года.

Как подсчитали активисты, Котов уже провёл в заключении 315 дней. Таким образом ему осталось пробыть в колонии около восьми месяцев — день пребывания в СИЗО засчитывается как за полтора дня.

Котова задержали в Москве на акции протеста 10 августа 2019 года. 5 сентября 2019 года суд приговорил его к четырём годам колонии по «дадинской» статье: активиста признали виновным в неоднократных нарушениях на митингах. В январе 2020-го Владимир Путин поручил проверить законность приговора Котову.

Статью 212.1 УК называют «дадинской» по имени Ильдара Дадина — первого осуждённого по ней. Её применяют, когда человек в течение полугода более двух раз привлекался по административным статьям о массовых мероприятиях. В 2017 году Президиум Верховного суда признал право Дадина на реабилитацию.

#новости #суды

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4 комментария
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Философский самолет

2

Генпрокуратура требовала уменьшить срок до года.

дали полтора. в чём смысл? зачем почему

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Alexey Snooker

Философский
0

Типа не туда и не суда

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Sardaukar

Философский
0

На пол шишечки.

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Максим Шпилёв

Философский
0

Всё это цирк потому что

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