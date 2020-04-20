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Константина Котова в сентябре 2019 года осудили по «дадинской» статье.
Мосгорсуд смягчил приговор активисту Константину Котову до полутора лет колонии, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт. Из-за пандемии суд прошёл без присутствия слушателей и прессы, Котов участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.
Процесс рассмотрения дела занял три дня. Адвокаты требовали изменить меру пресечения и освободить Котова. Прокурор просил смягчить Котову наказание до года и шести месяцев лишения свободы, а Генпрокуратура требовала уменьшить срок до года.
Как подсчитали активисты, Котов уже провёл в заключении 315 дней. Таким образом ему осталось пробыть в колонии около восьми месяцев — день пребывания в СИЗО засчитывается как за полтора дня.
Котова задержали в Москве на акции протеста 10 августа 2019 года. 5 сентября 2019 года суд приговорил его к четырём годам колонии по «дадинской» статье: активиста признали виновным в неоднократных нарушениях на митингах. В январе 2020-го Владимир Путин поручил проверить законность приговора Котову.
Статью 212.1 УК называют «дадинской» по имени Ильдара Дадина — первого осуждённого по ней. Её применяют, когда человек в течение полугода более двух раз привлекался по административным статьям о массовых мероприятиях. В 2017 году Президиум Верховного суда признал право Дадина на реабилитацию.