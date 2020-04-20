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Новости
Ольга Щербинина
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Уральские боксёры запустили воздушный шар с изображением Христа. Полёт не согласовали с властями Материал редакции

В мэрии Каменска-Уральского решили, что наказывать спортсменов не за что.

20 комментариев
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20 апреля представители Федерации бокса Свердловской области в честь Пасхи запустили в небо над Каменском-Уральским воздушный шар с изображением Иисуса Христа. Об этом они рассказали в своём сообществе во «ВКонтакте». Полёт перенесли с воскресенья на понедельник из-за погодных условий.

Так спортсмены решили поздравить горожан с православным праздником. Идею предложил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

В трудные времена людей часто объединяет вера в Бога, она дает надежду на то, что всё будет хорошо, именно это мы и хотим напомнить людям.

Свердловская областная Федерация бокса

В мэрии города рассказали, что полёт не согласовали с властями, но наказывать боксёров не за что, так как ничего плохого не произошло.

#новости #праздники

Новости
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20 комментариев
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Уютный Багажник

8

Ебанутым нет покоя.

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alexferman

Уютный
0

Упокоенным нет ебли.

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Запасной космос

2

Федерация боксеров - это не те кто пиздили людей на митинге Храма в сквере ?

Ответить

Запасной космос

Запасной
1

все понятно

Федерация бокса поддержала бойцов РМК…
Федерация бокса поддержала бойцов РМК, защищавших храм
ekburg.tv
Ответить

Sardaukar

Запасной
1

Пахристянске.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Умар. Кремлёв.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Арнольд
4

Начиная с 2000 года Умара Лутфуллоева (Кремлева) привлекали к административной и уголовной ответственности, у него было 2 срока по уголовным статьям — вымогательство и побои: в 2004 году Умар Лутфуллоев (Кремлев) осужден Серпуховским городским судом по статье 163 ч. 2 пункты а, б УК РФ — вымогательство группой лиц по предварительному сговору. Кремлева приговорили к 4 годам условного срока; - в 2006 году Умара Лутфуллоева (Кремлева) арестовали за побои — статья 116 ч. 2 УК РФ. Имеющий непогашенную судимость Кремлев получил еще один год условно. Такое решение принял мировой суд №239 Серпуховского судебного района Московской области

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alexferman

Дмитрий
1

Лутфуллоев

Полный лута, то бишь

Ответить

alexferman

Дмитрий
0

Опора Путина.

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Арнольд Герасимович Дыня

alexferman
1

У него все костыли такие

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Skoi Skoi

Дмитрий
0

А так можно было ?

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Дмитрий Алексеевич

Skoi
0

Нужно

Ответить

alexferman

1

Уральские боксёры запустили воздушный шар с изображением Навального. Полёт не согласовали с властями.

В мэрии Каменска-Уральского решили, что наказывать спортсменов не за что.

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Mezzo Deesa

alexferman
1

Думаю вероятнее было бы, то что у них всех вечером прошли обыски и нашли бы наркотики, а бокс тупо запретили на всей территории региона.

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Смертельный паук например

1
Ответить

Здравый череп

Смертельный
1
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andorus

0

Крипово 

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Lee

0

Теперь из России даже не улететь.

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Taktischer Corgi

0

Шо ето будет за бокс такой, если ударили по левой щеке - подставь правую? 🤔
Иначе ведь не православно

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Inevitable

0

Бабки вышли из чата

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