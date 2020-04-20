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В мэрии Каменска-Уральского решили, что наказывать спортсменов не за что.
20 апреля представители Федерации бокса Свердловской области в честь Пасхи запустили в небо над Каменском-Уральским воздушный шар с изображением Иисуса Христа. Об этом они рассказали в своём сообществе во «ВКонтакте». Полёт перенесли с воскресенья на понедельник из-за погодных условий.
Так спортсмены решили поздравить горожан с православным праздником. Идею предложил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.
В мэрии города рассказали, что полёт не согласовали с властями, но наказывать боксёров не за что, так как ничего плохого не произошло.
Ебанутым нет покоя.
Запасной космос
все понятно
Умар. Кремлёв.
Начиная с 2000 года Умара Лутфуллоева (Кремлева) привлекали к административной и уголовной ответственности, у него было 2 срока по уголовным статьям — вымогательство и побои: в 2004 году Умар Лутфуллоев (Кремлев) осужден Серпуховским городским судом по статье 163 ч. 2 пункты а, б УК РФ — вымогательство группой лиц по предварительному сговору. Кремлева приговорили к 4 годам условного срока; - в 2006 году Умара Лутфуллоева (Кремлева) арестовали за побои — статья 116 ч. 2 УК РФ. Имеющий непогашенную судимость Кремлев получил еще один год условно. Такое решение принял мировой суд №239 Серпуховского судебного района Московской области
Опора Путина.
Уральские боксёры запустили воздушный шар с изображением Навального. Полёт не согласовали с властями.
В мэрии Каменска-Уральского решили, что наказывать спортсменов не за что.
Думаю вероятнее было бы, то что у них всех вечером прошли обыски и нашли бы наркотики, а бокс тупо запретили на всей территории региона.
Шо ето будет за бокс такой, если ударили по левой щеке - подставь правую? 🤔
Иначе ведь не православно