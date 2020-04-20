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Недоверие властям и тяжёлая экономическая ситуация привели к популярности конспирологических теорий о вирусе в регионе.
Во Владикавказе около двух тысяч человек устроили «народный сход» против самоизоляции во время распространения коронавируса Covid-19. Это первая крупная уличная акция по такому поводу — она особенно необычна тем, что в России действует запрет на массовые скопления людей.
Жители Северной Осетии вышли на митинг, потому что сомневаются в существовании коронавируса, не доверяют правительству и не чувствуют поддержки от него.
Лицом протеста стал известный в республике блогер, оперный певец Вадим Чельдиев. В своих соцсетях он больше года записывает видео, где критикует власти Осетии и рассуждает о её недостатках. Себя он считает «гражданином СССР», а Россию, как и другие последователи этого течения, называет нелегитимным государством.
После распространения коронавируса видео Чельдиева стали выходить чаще. В них он называл Covid-19 выдумкой и призывал людей выйти на «народный сход».
Хотя тема коронавируса в обращениях и затрагивается, она занимает не центральное место. Чельдиев утверждает, что под предлогом распространения вируса «людей вогнали в рабство», и потому выдвигает политические требования: смену власти и «возвращение правого поля СССР».
В Осетии против Чельдиева возбудили уголовное дело из-за фейков о коронавирусе. 17 апреля он рассказал Би-би-си, что в Петербург, где он проживает, за ним выехали оперативники из Осетии — с того дня посты в его соцсетях не появлялись. Адвокат блогера подтвердил информацию о задержании.
Блогер Алик Пухаев в разговоре с TJ объяснил, что в Северной Осетии многие действительно не верят в существование вируса или считают опасность преувеличенной. Однако главная причина выхода людей на улицу — экономическая.
Пухаев считает, что ядро протеста — Covid-диссиденты, но к ним присоединились люди, которые оказались в тяжёлой экономической ситуации после введения режима самоизоляции: «Годами нам с телеканалов намекали на теории заговоров, и люди в это поверили. Власть имеет дело с тем, что она долго взращивала».
Блогер считает, что из-за задержания Чельдиева желающих выйти на митинг стало больше, чем изначально ожидалось.
Митинг начался около полудня в центре Владикавказа. Порядка двух тысяч протестующих дошли до здания правительства, где потребовали отставки главы региона Вячеслава Битарова. Также они заявили, что власти должны отпустить Чельдиева и задержанных во время акции.
Видео с площади и записи разговоров оттуда подтверждают информацию, которую Пухаев рассказал TJ: протестующие не понимают, почему должны оставаться на самоизоляции, если крупные сети работают.
Кроме того, участники схода действительно сомневаются в существовании вируса.
Битаров приходил на площадь и пытался говорить с участниками схода, но его освистали. Митингующим предложили создать инициативную группу для разговора с властями.
Через несколько часов после старта митинга начались столкновения протестующих с полицией. К 19:00 по местному времени площадь зачистили.
Главный санитарный врач Северной Осетии Алан Тибилов спрогнозировал резкий рост числа заболевших Covid-19 после акции. По его словам, участники акции не соблюдали дистанцию и не носили маски.
cебя он считает «гражданином СССР»
Россию называет нелегитимным государством
называл Covid-19 выдумкой
Собрал бинго
Как-будто специально для дискредитации протеста этих долбоёбов выпускают
Выйти на акты неповиновения, чтобы вернуть правовое поле СССР
В стране, где уничтожены свободы
Kek
Посадят парня и правильно сделают. Но лучше бы в дурку, где этим свидетелям СССР самое место.
Митингующим предложили создать инициативную группу для разговора с властями
Этим всегда всё и заканчивается..