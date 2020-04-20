Недоверие властям и тяжёлая экономическая ситуация привели к популярности конспирологических теорий о вирусе в регионе.

В закладки

Фото «Юг. МБХ медиа»

Во Владикавказе около двух тысяч человек устроили «народный сход» против самоизоляции во время распространения коронавируса Covid-19. Это первая крупная уличная акция по такому поводу — она особенно необычна тем, что в России действует запрет на массовые скопления людей.

Жители Северной Осетии вышли на митинг, потому что сомневаются в существовании коронавируса, не доверяют правительству и не чувствуют поддержки от него.

Инициатором протеста стал местный блогер и оперный певец. Он говорит, что вируса нет

Лицом протеста стал известный в республике блогер, оперный певец Вадим Чельдиев. В своих соцсетях он больше года записывает видео, где критикует власти Осетии и рассуждает о её недостатках. Себя он считает «гражданином СССР», а Россию, как и другие последователи этого течения, называет нелегитимным государством.

После распространения коронавируса видео Чельдиева стали выходить чаще. В них он называл Covid-19 выдумкой и призывал людей выйти на «народный сход».

Обращение, записанное 17 апреля

Хотя тема коронавируса в обращениях и затрагивается, она занимает не центральное место. Чельдиев утверждает, что под предлогом распространения вируса «людей вогнали в рабство», и потому выдвигает политические требования: смену власти и «возвращение правого поля СССР».

Я призываю поддержать нас. Выйти на акты неповиновения, чтобы вернуть правовое поле СССР. Нас загнали в банковскую кабалу иностранных государств. В стране, где тотальная безработица, где уничтожены свободы, колхозы, фабрики, где люди остались без работы, где им дают кредиты — вы же понимаете, что нашу страну вогнали в рабство. Вадим Чельдиев блогер

В Осетии против Чельдиева возбудили уголовное дело из-за фейков о коронавирусе. 17 апреля он рассказал Би-би-си, что в Петербург, где он проживает, за ним выехали оперативники из Осетии — с того дня посты в его соцсетях не появлялись. Адвокат блогера подтвердил информацию о задержании.

В основе протеста — экономические требования. Люди не знают, что будет завтра

Блогер Алик Пухаев в разговоре с TJ объяснил, что в Северной Осетии многие действительно не верят в существование вируса или считают опасность преувеличенной. Однако главная причина выхода людей на улицу — экономическая.

Первую неделю в Осетии был высокий уровень самоизоляции, люди сидели по домам. Но у них довольно низкий запас финансовой прочности. Неделю потерпели, дальше — непонимание, что происходит. При этом люди видят, что крупные сети работают, а от людей всё равно требуют самоизоляции. Нервозность из-за вируса, недоверие власти — всё это вылилось в популярность идей, согласно которым коронавируса нет или он не так опасен. Люди не понимают, что произойдёт завтра, как долго режим продлится, как зарабатывать. Алик Пухаев блогер

Пухаев считает, что ядро протеста — Covid-диссиденты, но к ним присоединились люди, которые оказались в тяжёлой экономической ситуации после введения режима самоизоляции: «Годами нам с телеканалов намекали на теории заговоров, и люди в это поверили. Власть имеет дело с тем, что она долго взращивала».

Блогер считает, что из-за задержания Чельдиева желающих выйти на митинг стало больше, чем изначально ожидалось.

На сход пришли две тысячи человек. Большинство было без масок

Митинг начался около полудня в центре Владикавказа. Порядка двух тысяч протестующих дошли до здания правительства, где потребовали отставки главы региона Вячеслава Битарова. Также они заявили, что власти должны отпустить Чельдиева и задержанных во время акции.

Видео с площади и записи разговоров оттуда подтверждают информацию, которую Пухаев рассказал TJ: протестующие не понимают, почему должны оставаться на самоизоляции, если крупные сети работают.

Битаров: Не я придумал эту политику, от этой болезни есть одно средство — посидеть дома. Протестующие: А что [пивоваренный завод] «Бавария» работает? из разговора протестующих с главой республики

Кроме того, участники схода действительно сомневаются в существовании вируса.

​«Все наши парни говорят, что вирус есть. Если же кто-то в него не верит, есть такая просьба: разойтись». Видео Baza

Битаров приходил на площадь и пытался говорить с участниками схода, но его освистали. Митингующим предложили создать инициативную группу для разговора с властями.

Через несколько часов после старта митинга начались столкновения протестующих с полицией. К 19:00 по местному времени площадь зачистили.

Главный санитарный врач Северной Осетии Алан Тибилов спрогнозировал резкий рост числа заболевших Covid-19 после акции. По его словам, участники акции не соблюдали дистанцию и не носили маски.

Это опасно. Они все тут толпой стоят, все без масок, скорее всего, куча инфицированных. Они ни во что не верят. Я думаю, что это больше вопросы политические. Это организованная история теми, кто борется за власть в республике. А как врач я скажу: ситуация катастрофическая. Естественно, всех, кто здесь находится, надо изолировать. Но это невозможно будет сделать. Я думаю, у нас после этого будет значительный подъём заражённых, мы это увидим через несколько дней.

Алан Тибилов главный санитарный врач Северной Осетии