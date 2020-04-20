Организаторы признались, что не знают, с кем согласовывать митинги в таком формате.

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Организаторы общественной кампании «Нет!» запланировали провести 28 апреля онлайн-митинг «За жизнь». На нём от властей потребуют отказаться от поправок в Конституцию и сосредоточиться на поддержке людей во время эпидемии и кризиса. Об этом «Дождю» рассказали организаторы акции.

Активисты заявили, что обеспечение больниц, помощь людям и бизнесу, а также соблюдение прав россиян сейчас важнее обнуления сроков Владимира Путина. Кроме того, кампания «Нет!» требует привлечь к ответственности тех, из-за кого страна оказалась не готова к эпидемии коронавируса.

На онлайн-митинге, который пройдёт на YouTube, выступят Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Лев Шлосберг, Максим Резник, Илья Азар, Андрей Пивоваров, Константин Янкаускас и Мария Эйсмонт. Муниципальный депутат Юлия Галямина уточнила, что спикеры будут выступать через Zoom, а в комментариях пользователи смогут показывать свои плакаты по теме митинга. Некоторые плакаты соберут заранее, а участники смогут отмечаться на карте. «Мы бы, конечно, подали заявку на согласование акции, но не знаем, куда», — сказала Галямина.

Кампания «Нет!» планировала провести митинг в Москве 22 марта, но посчитала мероприятие опасным в условиях пандемии и перенесла его на неопределённый срок. 12 марта Роскомнадзор заблокировал сайт общественной кампании. Сейчас он работает по другому адресу.

20 апреля жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Москвы и Красноярска вышли на виртуальные митинги в сервисах «Яндекса». В этот же день во Владикавказе прошла уличная акция против изоляции.