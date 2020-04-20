Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
4005

В России — митинги из-за пандемии, режим изоляции собираются продлить на праздники. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 20 апреля.

39 комментариев
В закладки

Оперативный штаб сообщил о 4268 новых случаев коронавируса в России за сутки. Число выявленных заражённых почти на две тысячи меньше, чем днём ранее. За сутки умерли 44 человека, 155 — выздоровели. Всего с начала эпидемии в стране скончались 405 человек, 3446 — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заражённых насчитывает более 2 миллионов 477 тысяч человек, жертв — более 168 тысяч, выздоровели более 643 тысяч человек.

В России:

  • Во Владикавказе прошёл первый крупный митинг против самоизоляции: он собрал около двух тысяч человек. В Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Москве и Красноярске через сервисы «Яндекса» устроили виртуальные митинги. На 28 апреля назначили митинг в YouTube и Zoom с требованием отказа от изменения Конституции ради «спасения людей» во время пандемии;
  • Алексей Навальный запустил кампанию «5 шагов для России», в которой потребовал прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса. Он создал петиции на РОИ, Change.org и во «ВКонтакте»;
  • Власти Москвы планируют купить 10 тысяч смартфонов для полицейских, так как им не хватает устройств для проверки цифровых пропусков;
  • Росгвардия получит 1,3 миллиарда рублей на медицинскую технику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции;
  • Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от планов поездки на полуостров из-за распространения коронавируса;
  • Губернатор Псковской области Михаил Ведерников первым из всех глав регионов заявил о необходимости отложить весенний призыв в армию из-за эпидемии;
  • В Хабаровском крае с 22 апреля люди смогут заходить в магазины, общественный транспорт и любые другие общественные места только в масках;
  • В Петербурге медикам, заразившимся Covid-19 на работе, выплатят от 300 до 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника, его семья получит миллион рублей;
  • По данным РБК, федеральные власти рассматривают возможность сделать майские праздники продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявить нерабочими;
  • В Екатеринбурге мужчина с Covid-19 ранил участкового оперуполномоченного, который вместе с медработниками пытался принудительно госпитализировать его;
  • Следственный комитет будет отслеживать попытки сорвать онлайн-уроки и наказывать нарушителей;
  • Роскомнадзор заблокировал сайт украинского министерства из-за статьи о том, что российские власти якобы скрывают число больных вирусом на Донбассе и в Крыму. «Роскомсвобода» назвала это, возможно, первым случаем блокировки госсайта другой страны;
  • «Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов. S7 сейчас выполняет примерно в полтора раза больше полётов;
  • Российский союз туриндустрии попросил главу Ростуризма до 1 июня ввести электронные визы для иностранных туристов, желающих посетить Москву, Сочи и Казань. Там считают, что это поможет восстановить турпоток после пандемии;
  • «Яндекс» сделал бесплатным домашний тест на коронавирус для всех жителей Москвы и Подмосковья;
  • Телеведущая Настя Ивлеева пожертвовала 1,5 миллиона рублей благотворительным организациям «Каритас», «Аистёнок» и Альянс врачей.

В мире:

  • Франция стала четвёртой страной в мире после США, Италии и Испании, в которой число скончавшихся от последствий коронавируса превысило 20 тысяч;
  • Впервые за шесть недель в Гонконге не отметили новых случаев заболевания коронавирусом;
  • В Италии впервые с начала пандемии число заражённых коронавирусом снизилось по сравнению с предыдущим днем: сегодня 108 237, а вчера было 108 257 пациентов;
  • В Бразилии потребовали закрытия парламента и выступления армии на стороне президента. Сам президент вышел на демонстрацию. Он выступает против ограничений, тогда как парламент и главы регионов ввели запрет на выход из дома;
  • Каждое домохозяйство Люксембурга теперь может получить от властей по несколько масок — теперь обязательно нужно носить их в общественном транспорте и магазинах;
  • Чили стала первой в мире страной, которая начала выдавать коронавирусные удостоверения для тех, кто уже переболел;
  • В Турции объявили о запрете на четыре дня покидать дома жителям Стамбула и ещё 30 городов;
  • Минобороны Белоруссии заявило, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести парад 9 мая;
  • В Нью-Йорке отменили традиционный гей-прайд, который должен был пройти в июне;
  • Немецкое издание Bild узнало об отмене пивного фестиваля «Октоберфест» в Германии. Он должен был пройти с 19 сентября по 4 октября 2020 года.

#covid19 #covidtoday

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
6
14
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["covidtoday","covid19"], "comments": 39, "likes": 14, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 160815, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 20 Apr 2020 23:13:15 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Пассворк ®
Менеджер паролей для компаний. Все данные хранятся на вашем сервере.
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
39 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Арнольд Герасимович Дыня

6

Как устроиться медиком в Петербурге? Моей семье нужен лям 

Ответить

Вольный супер_стар

Арнольд
0

пепси сук

Ответить

Массовый якорь

Вольный
1

Бля, это пепси наш?!

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Массовый
1

Не ваш вот и беситесь

Ответить

Массовый якорь

Арнольд
0

Прочитай молитву три раза.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Массовый
0

Почему именно молитву?

Ответить

Массовый якорь

Арнольд
0

На всякий случай. Все мы грешны перед Господом.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Массовый
0

Богажник помоги

Ответить

Сибирский Мурод

Арнольд
0

Вряд-ли твоя семья их получит. Скажут, что помер от хранический болезней, а не от covid-19.

Ответить

ouxen

1

И где Блять инструкция как мыть руки?!

Ответить

Алена Курочка

ouxen
2
Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Алена
1

сегодня важнее не как, а чем 

Ответить

Массовый якорь

ouxen
0

А писю?

Ответить

theLastLetters

Массовый
1

Заебися пахнет пися, если год ее не мыть. Ну на то она и пися, чтобы пахнуть заебись. (Народное творчество)

Ответить

Массовый якорь

theLastLetters
1

Страшно.

Ответить

ouxen

Массовый
0

Без мыла

Ответить

ouxen

1

Опять срач

Ответить

Массовый якорь

ouxen
0

Хохло-, бульбо-, корона-, пендо- или какой?

Ответить

Здравый череп

Массовый
0

гомо-

Ответить

Массовый якорь

Здравый
0

На ТЖ он невозможен.

Ответить

Сибирский Мурод

0

В следующий раз руки помою.

Ответить

Массовый якорь

Сибирский
1

ТРОГАЛ?

Ответить

Сибирский Мурод

Массовый
0

Если так хочешь могу тебя потрогать.

Ответить

Массовый якорь

Сибирский
0

Не могу при людях…

Ответить

Сибирский Мурод

Массовый
1

Ты разбил мне сердечко 💔

Ответить

Денис Горбацевич

0

в Москве 26350 человек с вирусом обнаружено, Ракова утверждала что больницы в МСК из фонда ОМС будут получать по 200 000 р за каждого больного, на сегодняшний день пот теме к-вируса ОМС должен 5 270 000 000. Пять лярдов двести семьдесят лямов

Ответить

Массовый якорь

Денис
0

он был в ярости…

Ответить

Sergey Volkov

Денис
0

Спасибо что написал словами это большое число

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Виктор Мохов

0

Минобороны Белоруссии заявило, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести парад 9 мая;
Батька в опозиции опять)

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Илья Круз

0

Думал хоть в этом году попаду, вот бл@#ть.

Ответить

Виктор Мохов

0

В Нью-Йорке отменили традиционный гей-прайд, который должен был пройти в июне;
Не хранят скрепы))

Ответить

Виктор Мохов

0

Немецкое издание Bild узнало об отмене пивного фестиваля «Октоберфест» в Германии. Он должен был пройти с 19 сентября по 4 октября 2020 года.
Это знак. У ребят что, планы до зимы изолироваться?)

Ответить

Британский историк

0

В Екатеринбурге мужчина с Covid-19 ранил участкового оперуполномоченного, который вместе с медработниками пытался принудительно госпитализировать его

Почему люди так против лежать с вирусом в больнице? Сколько случаев, что даже  больные врачи сбегают из больниц

Ответить

Артем Кихтёв

Британский
0

Потому что коровавируса нет! Пнятненько

Ответить

Британский историк

Артем
0

Сук, так и думал что выдумка как и спид 

Ответить

theLastLetters

Британский
0

Очень сложно уснуть, когда тебе в нос, в ухо насекомые могут залезть. 

Ответить

Александр Мирошников

Британский
0

Попробуйте полежать в типичной больнице - поймёте. Но это не повод нападать на людей.

Ответить

Егор Морозов

0

https://stihi.ru/2020/04/11/5750

Кукуха (Елизаветта Ерофеева) / Стихи.ру
Портал предоставляет авторам возможность свободной публикации и обсуждения произведений…
stihi.ru
Ответить

Виктор Мохов

0

2-3 дня ещё и суверенный тырнет включат, а то госдеп проплачивать начал.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Навальный придумал «5 шагов для России» во время пандемии. И создал петиции на Change.org, во «ВКонтакте» и на сайте РОИ
Он предложил прямо сейчас выплатить всем взрослым гражданам страны по 20 тысяч рублей.
286
Новости
Путин позволил компаниям принимать иностранцев без разрешения на работу
Во время распространения коронавируса компании смогут нанимать мигрантов без разрешения на работу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля.
282
Новости
«В чём сложность нашить бахил»: замглавы Минздрава Краснодарского края отчитала медиков за нехватку спецодежды
«Почему вы ждёте манны небесной? Кто вам их привезёт?».
168
Популярное за три дня
Новости
Навальный придумал «5 шагов для России» во время пандемии. И создал петиции на Change.org, во «ВКонтакте» и на сайте РОИ
Он предложил прямо сейчас выплатить всем взрослым гражданам страны по 20 тысяч рублей.
286
Истории
15 июня 1921 года, записка Ленина Молотову
Ленин просит уничтожить все документальные следы перечисления 200 тысяч золотых рублей на помощь бастующим английским шахтёрам. Резолюция: Ленин, Молотов.
91
Интернет
Испанский таксист стал бесплатно возить пациентов во время пандемии. В ответ врачи устроили ему овацию и вручили деньги
Аплодисменты звучат не только в адрес врачей, но и наоборот.
27
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Ильяс Мунарбаев

«Ничего — это новая нефть…

Тимур Петров

стихотворение

Bad Bear

«Люди не понимают, что будет…

На вкус, как пожар

стихотворение

Арнольд…

стихотворение

На вкус, как пожар

стихотворение

Danila Romanov

Навальный придумал «5 шагов для…

Тимур Петров

стихотворение

Тимур Петров

стихотворение

the art of гепард

стихотворение

допустим я люблю…

«Ничего — это новая нефть…

Арнольд…

стихотворение

Тимур Петров

стихотворение

the art of гепард

стихотворение

Тимур Петров

Однополые браки в России?

Sergey Volkov

В России — митинги из-за…

Александр Мирошников

Навальный придумал «5 шагов для…

Димэйс

Активисты анонсировали митинг в…

Sergey Pal

стихотворение

Аккаунт

Запись в подсайте Интернет