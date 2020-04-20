В России — митинги из-за пандемии, режим изоляции собираются продлить на праздники. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 20 апреля.
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Оперативный штаб сообщил о 4268 новых случаев коронавируса в России за сутки. Число выявленных заражённых почти на две тысячи меньше, чем днём ранее. За сутки умерли 44 человека, 155 — выздоровели. Всего с начала эпидемии в стране скончались 405 человек, 3446 — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заражённых насчитывает более 2 миллионов 477 тысяч человек, жертв — более 168 тысяч, выздоровели более 643 тысяч человек.
В России:
Во Владикавказе прошёл первый крупный митинг против самоизоляции: он собрал около двух тысяч человек. В Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Москве и Красноярске через сервисы «Яндекса» устроили виртуальные митинги. На 28 апреля назначили митинг в YouTube и Zoom с требованием отказа от изменения Конституции ради «спасения людей» во время пандемии;
Алексей Навальный запустил кампанию «5 шагов для России», в которой потребовал прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса. Он создал петиции на РОИ, Change.org и во «ВКонтакте»;
Власти Москвы планируют купить 10 тысяч смартфонов для полицейских, так как им не хватает устройств для проверки цифровых пропусков;
Росгвардия получит 1,3 миллиарда рублей на медицинскую технику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции;
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от планов поездки на полуостров из-за распространения коронавируса;
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников первым из всех глав регионов заявил о необходимости отложить весенний призыв в армию из-за эпидемии;
В Хабаровском крае с 22 апреля люди смогут заходить в магазины, общественный транспорт и любые другие общественные места только в масках;
В Петербурге медикам, заразившимся Covid-19 на работе, выплатят от 300 до 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника, его семья получит миллион рублей;
По данным РБК, федеральные власти рассматривают возможность сделать майские праздники продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявить нерабочими;
В Екатеринбурге мужчина с Covid-19 ранил участкового оперуполномоченного, который вместе с медработниками пытался принудительно госпитализировать его;
Следственный комитет будет отслеживать попытки сорвать онлайн-уроки и наказывать нарушителей;
Роскомнадзор заблокировал сайт украинского министерства из-за статьи о том, что российские власти якобы скрывают число больных вирусом на Донбассе и в Крыму. «Роскомсвобода» назвала это, возможно, первым случаем блокировки госсайта другой страны;
«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов. S7 сейчас выполняет примерно в полтора раза больше полётов;
Российский союз туриндустрии попросил главу Ростуризма до 1 июня ввести электронные визы для иностранных туристов, желающих посетить Москву, Сочи и Казань. Там считают, что это поможет восстановить турпоток после пандемии;
«Яндекс» сделал бесплатным домашний тест на коронавирус для всех жителей Москвы и Подмосковья;
Телеведущая Настя Ивлеева пожертвовала 1,5 миллиона рублей благотворительным организациям «Каритас», «Аистёнок» и Альянс врачей.
В мире:
Франция стала четвёртой страной в мире после США, Италии и Испании, в которой число скончавшихся от последствий коронавируса превысило 20 тысяч;
Впервые за шесть недель в Гонконге не отметили новых случаев заболевания коронавирусом;
В Италии впервые с начала пандемии число заражённых коронавирусом снизилось по сравнению с предыдущим днем: сегодня 108 237, а вчера было 108 257 пациентов;
В Бразилии потребовали закрытия парламента и выступления армии на стороне президента. Сам президент вышел на демонстрацию. Он выступает против ограничений, тогда как парламент и главы регионов ввели запрет на выход из дома;
Каждое домохозяйство Люксембурга теперь может получить от властей по несколько масок — теперь обязательно нужно носить их в общественном транспорте и магазинах;
Чили стала первой в мире страной, которая начала выдавать коронавирусные удостоверения для тех, кто уже переболел;
В Турции объявили о запрете на четыре дня покидать дома жителям Стамбула и ещё 30 городов;
Минобороны Белоруссии заявило, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести парад 9 мая;
В Нью-Йорке отменили традиционный гей-прайд, который должен был пройти в июне;
Немецкое издание Bild узнало об отмене пивного фестиваля «Октоберфест» в Германии. Он должен был пройти с 19 сентября по 4 октября 2020 года.