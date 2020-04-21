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Алексей Боржонов
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CNN: США изучают разведданные об ухудшении состояния Ким Чен Ына после операции Материал редакции

Северокорейский лидер не появлялся на публике с 11 апреля.

27 комментариев
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Фото Вонга Майе-Э, AP 

США изучают разведданные, согласно которым лидер Северной Кореи Ким Чен Ын перенёс операцию и в текущий момент находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, а 15 числа впервые за долгое время пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена. После этого возникли слухи об ухудшении состоянии северокорейского лидера, утверждает CNN.

Собеседник телеканала сообщил, что опасения по поводу здоровья Ким Чен Ына имеют основания, но оценить степень опасности сложно.

CNN также приводит данные издания Daily NK, которое специализируется на новостях о Северной Корее. Согласно материалу газеты, 12 апреля Ким Чен Ын перенёс операцию на сердце и восстанавливается после неё на вилле. По данным источников издания, хирургическое вмешательство потребовалось из-за нескольких факторов, в числе которых ожирение, курение и переутомление.

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что никаких признаков плохого состояния Ким Чен Ына там не заметили.

В 2014 году Ким Чен Ын уже исчезал из публичного поля. Тогда он более месяца не появлялся на публике, что также привело к возникновению слухов. Южнокорейская разведка заявила, что тогда ему удалили кисту с лодыжки.

#новости #корея

Новости
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27 комментариев
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Парижский нос

12

Северокорейцы срочно разыскивают пухляша из lolly bomb

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alexferman

Парижский
0

Пусть лучше солиста Little Big правителем поставят

Ответить

Dra

9

Если душа товарища улетит к праотцам, то посмотрим много смешных видео про скорбящих чучхейцев.

Ответить

Садовый микроскоп

Dra
4

Чего минусите? Шутить про 16 убитых канадцев можно, а про Ким Чен Ына нельзя?

Ответить

alexferman

Садовый
1

Ын толще 16-ти канадцев, так что шутки про его смерть бесчеловечнее.

Ответить

Садовый микроскоп

alexferman
0

Ын толще 16-ти канадцев, но он не выступает в цирке

Ответить

alexferman

Садовый
2

Как это не выступает? У него и труппа своя есть, КНДР называется.

Впрочем, до Туркменбаши ему далеко.

Ответить

Клинический инструмент

Садовый
–1

Ким миллиардер и имеет власть и кусок земли с размером в пол полуострова)

Ответить

Публичный нос

Клинический
0

размером в пол полуострова

Четвертьострова.

Ответить

Sergey Lukianov

6

Наелся и спит

Ответить

Клинический инструмент

2

Отстаньте от северной Кореи. Наглядный пример к чему приводит коммунизм, пусть останутся как зоопарком для остальной цивилизации. Там ведь пересечение 19 и 20 столетий, где такое еще возведешь 

Ответить

Артём Арцыбушев

Клинический
5

С каких пор в КНДР коммунизм?

Ответить

alexferman

Артём
13

С тех пор как там стало нечего есть

Ответить

Marhal_New _Arleana

alexferman
2
Ответить

Клинический инструмент

Артём
1

С этих 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0

Ответить

Садовый микроскоп

Клинический
2

Э, ты из местного оплота коммунизма вещаешь, если что 

Ответить

Клинический инструмент

Садовый
0

У меня методичка каждое утро новая 

Ответить

Насущные Проблемы

Клинический
0

Солнечный Социализм™, а не Коммунизм™.

Ответить

Приличный блик

2

Давай хомячок, оставь свой бренный студенистый кусок сала на грешной земле. Можно будет написать письмо с поздравлениями и пожеланиями скорейшего капитализма в северокорейской посольство.

Ответить

Spect

0

Ожирение до добра не доводит)

Ответить

alexferman

Spect
3

Вот вы смеётесь, а Ын не щадя живота своего уничтожает зловредные буржуазные яства, чтобы защитить свой народ от тлетворного влияния обжирательства и роскоши.

Ответить

Жорик Скорбный

0

Хрустобулочнику наконец-то сделали шунтирование желудка.

Ответить

alexferman

Жорик
1

Нихера, ему туда ядерный реактор поставили.

Ответить

Евген

0

Адихает бубочка

Ответить

alexferman

0

А чо он зигует?

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Невинный турник

0

Ушла эпоха........

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Никита Сухов

0

"Не дождетесь" ©

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