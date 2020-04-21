Прямой эфир
Северокорейский лидер не появлялся на публике с 11 апреля.
США изучают разведданные, согласно которым лидер Северной Кореи Ким Чен Ын перенёс операцию и в текущий момент находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.
Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, а 15 числа впервые за долгое время пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена. После этого возникли слухи об ухудшении состоянии северокорейского лидера, утверждает CNN.
Собеседник телеканала сообщил, что опасения по поводу здоровья Ким Чен Ына имеют основания, но оценить степень опасности сложно.
CNN также приводит данные издания Daily NK, которое специализируется на новостях о Северной Корее. Согласно материалу газеты, 12 апреля Ким Чен Ын перенёс операцию на сердце и восстанавливается после неё на вилле. По данным источников издания, хирургическое вмешательство потребовалось из-за нескольких факторов, в числе которых ожирение, курение и переутомление.
Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что никаких признаков плохого состояния Ким Чен Ына там не заметили.
В 2014 году Ким Чен Ын уже исчезал из публичного поля. Тогда он более месяца не появлялся на публике, что также привело к возникновению слухов. Южнокорейская разведка заявила, что тогда ему удалили кисту с лодыжки.
Если душа товарища улетит к праотцам, то посмотрим много смешных видео про скорбящих чучхейцев.
Садовый микроскоп
Чего минусите? Шутить про 16 убитых канадцев можно, а про Ким Чен Ына нельзя?
Ын толще 16-ти канадцев, так что шутки про его смерть бесчеловечнее.
Садовый микроскоп
Ын толще 16-ти канадцев, но он не выступает в цирке
Как это не выступает? У него и труппа своя есть, КНДР называется.
Впрочем, до Туркменбаши ему далеко.
Ким миллиардер и имеет власть и кусок земли с размером в пол полуострова)
С каких пор в КНДР коммунизм?
С тех пор как там стало нечего есть
Клинический инструмент
Садовый микроскоп
Э, ты из местного оплота коммунизма вещаешь, если что
Ожирение до добра не доводит)
Вот вы смеётесь, а Ын не щадя живота своего уничтожает зловредные буржуазные яства, чтобы защитить свой народ от тлетворного влияния обжирательства и роскоши.
Хрустобулочнику наконец-то сделали шунтирование желудка.