Часть про сговор не изменилась.

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Дмитрий Медведев высказался об обвале нефти WTI и заявил, что произошедшее напоминает «картельный сговор». Он опубликовал пост в соцсетях, затем изменил его содержание, после чего удалил публикацию и запостил новую.

В финальной версии сохранилась часть про картельный сговор и предложение продавать нефть по принципу take or pay, когда товар поставляется по долгосрочным контрактам, а получатель обязуется оплатить оговоренный объём.

​Первая редакция поста

​Вторая редакция поста

Пост удалён​

Новый пост ​

В секретариате Медведева объяснили изменение текста проблемами с коммуникацией: «Из-за проблем с коммуникацией и связью сначала была опубликована только часть комментария. При публикации финальной версии текст был скорректирован».

20 апреля цены на нефть марки WTI упали до 0 долларов за баррель, а потом ушли в минус. Произошедшее вызвало резонанс в соцсетях.