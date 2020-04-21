Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1695

Медведев в соцсетях связал обвал нефти с картельным сговором. Потом удалил пост и заменил на новый, уточнив формулировки Материал редакции

Часть про сговор не изменилась.

21 комментарий
В закладки

Дмитрий Медведев высказался об обвале нефти WTI и заявил, что произошедшее напоминает «картельный сговор». Он опубликовал пост в соцсетях, затем изменил его содержание, после чего удалил публикацию и запостил новую.

В финальной версии сохранилась часть про картельный сговор и предложение продавать нефть по принципу take or pay, когда товар поставляется по долгосрочным контрактам, а получатель обязуется оплатить оговоренный объём.

​Первая редакция поста
​Вторая редакция поста
Пост удалён​
Новый пост ​

В секретариате Медведева объяснили изменение текста проблемами с коммуникацией: «Из-за проблем с коммуникацией и связью сначала была опубликована только часть комментария. При публикации финальной версии текст был скорректирован».

20 апреля цены на нефть марки WTI упали до 0 долларов за баррель, а потом ушли в минус. Произошедшее вызвало резонанс в соцсетях.

«Ничего — это новая нефть»: цена нефти марки WTI…
Конечно, на историческое падение отреагировали и в США — марка WTI всё же американская. Там…
tjournal.ru

#новости #медведев #соцсети

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u0432"], "comments": 21, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 160919, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 21 Apr 2020 08:54:05 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо
Коротко: получить продукты за 15 минут, не выходя из дома
Сервис экспресс-доставки «Самокат» работает в Москве и Петербурге.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Miku Hatsune

11
Ответить

alexferman

10

То, что происходит в отношении населения России, напоминает геноцид.

Ответить

Забавный завод

alexferman
1

напоминает U S S R

Ответить

Клинический инструмент

3

Медведев сказал

Напомните кто он 

Ответить

Забавный завод

Клинический
0

Российский коррупционер, такое нужно со школы помнить. 

Ответить

Клинический инструмент

Забавный
–1

Мы в школе коррупцию не проходили

Ответить

Забавный завод

Клинический
0

А они проходили. И усвоили все темы. 

Ответить

Евгений Беляков

Клинический
0

Гений, миллиардер, плейбой, филантроп.

Ответить

Sergey Feiler

0

А кто это?

Ответить

alexferman

Sergey
9

Блогер, занимается анбоксингом бюджетов.

Ответить

Парижский нос

Sergey
5

Чувак, которого поставили президентом-манекеном, но у него получилось лучше, чем у всех остальных правителей России в 21 веке

Ответить

Клинический инструмент

Парижский
–1

Это шара

Ответить

Школьный ящик

Sergey
3

Глава благотворительного фонда Не наебешь - не проживешь

Ответить

Дмитрий Unknown

1

Croak or die

Ответить

FL GGNKбHI LN

1

Картель? В нефтедобывающей индустрии?
Не может такого быть.

Ответить

Школьный ящик

0

Take or pay

Ответить

Актерский диод

Школьный
0

«В Цветах "Зенита" Нет Чёрного"»

Ответить

Забавный завод

Актерский
1

Он только в солнечную погоду играет 🌚

Ответить

Актерский диод

Забавный
1

загар хороший

Ответить

Забавный завод

0

Медведев разбирается в картелях, как-никак, сам в таком участвует.

А так налил воды в текст, смысл не поменялся. 

Ответить

Забавный завод

0

Take or pay

They pay, you take

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Поддельные медицинские маски от самого ООО «Алибаба.ком (ру)»
Сказ как о том, как сделать бизнес по-русски.
103
Новости
«Левада-центр»: 18% россиян считает, что геев и лесбиянок «следовало бы ликвидировать»
Каждый десятый высказался за «ликвидацию» феминисток.
327
Новости
В России за сутки выявили более шести тысяч случаев коронавируса. Половина не имела клинических проявлений болезни
За день погибли 48 человек, 28 из них — в Москве.
279
Популярное за три дня
Новости
Навальный придумал «5 шагов для России» во время пандемии. И создал петиции на Change.org, во «ВКонтакте» и на сайте РОИ
Он предложил прямо сейчас выплатить всем взрослым гражданам страны по 20 тысяч рублей.
286
Новости
Москву лишают лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП)
Нужно срочно привлечь внимание общественности и СМИ!
45
Путешествия
Как я улетал из России навсегда
Если вы никогда не покидали свою страну в спешке, с незначительной суммой денег, без документов и почти без вещей, то вы не знаете, что такое паника. Только это слово приходит на ум, когда я вспоминаю о событиях со мной в прошлом году.
310
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

4 shizzle ma nizzle

Медведев в соцсетях связал…

Kat Vance

А какая ваша любимая

Ешь Черри

Медведев в соцсетях связал…

4 shizzle ma nizzle

Медведев в соцсетях связал…

Ешь Черри

Медведев в соцсетях связал…

alex twit

Танцующие африканцы с гробом…

Евгений Беляков

Медведев в соцсетях связал…

Ешь Черри

Медведев в соцсетях связал…

Никита Сухов

CNN: США изучают разведданные…

Ешь Черри

Медведев в соцсетях связал…

Yuri Miller

Власти планируют продление…

Ешь Черри

Медведев в соцсетях связал…

Yuri Miller

Власти планируют продление…

Marhal_New _Arleana

CNN: США изучают разведданные…

Николай Западный

«Подготовку к экзаменам…

Satokoi

CNN: США изучают разведданные…

alex twit

Запись в подсайте Животные

Ешь Черри

Медведев в соцсетях связал…