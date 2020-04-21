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Часть про сговор не изменилась.
Дмитрий Медведев высказался об обвале нефти WTI и заявил, что произошедшее напоминает «картельный сговор». Он опубликовал пост в соцсетях, затем изменил его содержание, после чего удалил публикацию и запостил новую.
В финальной версии сохранилась часть про картельный сговор и предложение продавать нефть по принципу take or pay, когда товар поставляется по долгосрочным контрактам, а получатель обязуется оплатить оговоренный объём.
В секретариате Медведева объяснили изменение текста проблемами с коммуникацией: «Из-за проблем с коммуникацией и связью сначала была опубликована только часть комментария. При публикации финальной версии текст был скорректирован».
20 апреля цены на нефть марки WTI упали до 0 долларов за баррель, а потом ушли в минус. Произошедшее вызвало резонанс в соцсетях.
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