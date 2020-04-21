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Новости
Алексей Боржонов
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Власти Австралии обяжут Google и Facebook платить местным СМИ за использование их новостного контента Материал редакции

Пандемия коронавируса привела к снижению рекламных доходов медиа.

27 комментариев
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Цифровые компании должны будут платить за новостной контент австралийских медиа, который они используют. Об этом объявил министр финансов Австралии Джон Фриденберг.

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей в конце июля опубликует проект правил для платформ, который обяжет их делиться рекламной выручкой со СМИ. Министр финансов Джош Фриденберг считает, что Австралии удастся заставить такие крупные компании, как Facebook и Google, платить платить за контент.

Мы понимаем, с каким вызовом столкнулись. Это большая гора, на которую можно взобраться. Мы имеем дело с крупными компаниями, но на карту поставлено также очень многое, поэтому мы готовы к этой борьбе.

Джош Фриденберг
министр финансов Австралии

Австралия уже пыталась договориться о добровольном кодексе, по которому компании платили бы СМИ за их контент. Но стороны так и не пришли к соглашению. В Facebook и Google заявили, что собирались договориться о кодексе до поставленного им дедлайна в ноябре 2020 года.

В Австралии прекратился выпуск десятков газет во время пандемии коронавируса из-за снижения рекламных доходов. Крупные медиакомпании попросили сотрудников пойти на снижение зарплаты. Правительство объявило о пакете помощи для медиаиндустрии.

#новости #facebook #google

Новости
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27 комментариев
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Сергей Зайкевич

3

Отличный заголовок. Я раз 5 прочитал, но так и не понял кто кому будет платить

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Pavel Zamyatin

Сергей
4

Перечитай ещё раз, обязательно получится. 

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Валерий Жмышенко

1

Я думал что это в Рашке, только у нас такую хрень могут придумать

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Французский бинокль

Валерий
6

Так решение более чем здравое.
Дербанить иностранную супер кампанию, чтобы поддержать местные небольшие СМИ сохранив при этом рабочие места для своего населения. 

Ответить

alexferman

Французский
2

Ты што, за жирных американских котов обидно жи.

Ответить

Alex Nevi

Валерий
0

А я всё ждал когда это случится! По-моему вполне нормальный подход - по сути авторское право на новость. Новости тоже не всегда легко добываются и стоят денег.

Ответить

Парижский нос

2

То есть, если СМИ само создало страницу на ФБ и выкладывает туда перепосты своих новостей, фейсбук будет обязан платить?

Ответить

alexferman

Парижский
3
Ответить

Pavel Zamyatin

Парижский
0

Очевидно, что речь не про это.

Ответить

Eugene Brazgin

Pavel
4

А про что? Фейсбук своего контента не генерит и новостями не занимается

Ответить

Pavel Zamyatin

Eugene
1

Думаю, что в данном случае разговор вот про это - https://www.facebook.com/news
И с учетом того, что Facebook до последнего вел переговоры, часть информации они брали с новостных ресурсов самостоятельно, не спрашивая никого.
Я если что не выступаю на стороне Австралии, а просто говорю, что дело не в перепостах.

Ответить

Eugene Brazgin

Pavel
0

Скорее всего тут сами газеты и постят в специальное место фейсбука, чтобы оно отображалось на вкладке новостей

Ответить

alexferman

0

Гугл и Фейсбук будут платить? Одобряю.

Ответить

Marhal_New _Arleana

alexferman
3

А что тут одобрять? Это же просто пиздец.

Ответить

alexferman

Marhal_New
1

Поддержка местных экономических субъектов за счёт транснациональных жиртрестов. Это прекрасно.

Ответить

Владислав Косинов

alexferman
0

Это при том что не проходит и дня что бы эти жиртресты не придумавали новый гениальный способ от ухода от дополнительных 0.01% налогов через миллион оффшоров на багамский островах.

Ответить

FOX

1

гугл ранее грозился исключить из своего новостного раздела СМИ, которые требуют деньги

Ответить

FOX

FOX
1
После закрытия Google News упал трафик на сайты…
Как и обещала, с 15 декабря 2014 года Google удалила все испанские СМИ из агрегатора новостей…
habr.com
Ответить

Илья Гераськин

FOX
0

Испанский аггрегатор так и не заработал. Видимо ниже 10% после закрытия посещаемость и не упала. Ждём отключения news.google.au

Ответить

Eugene Brazgin

1

Апдейт заголовка:
Власти Австралии обяжут производителей бумаги платить местным газетам за размещение их новостного контента

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Смешно, учитывая, что по большей части новостные издания занимаются перепечаткой новостей из других источников. 

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Чего блять? Они там ебанулись?

Ответить

Украденная жизнь

0

Если контент плюсанул в добавленную стоимость, то надо делиться. Но если ни жарко, ни холодно, то можно его не использовать и все останутся при своих.

Ответить

Илья Гераськин

0

А в amp режиме видно все баннеры с сайта? Гугл любит же новостные статьи через amp выводить. Если они при этом отрезают всю рекламу то это дичь же

Ответить

Отчаянный франт

Илья
0

Отрезают те, что не в amp сделаны. Контекстная реклама и amp-баннеры есть.

Ответить

Илья Гераськин

0

О, а может в России такой закон тоже примут и яндекс уберёт из выдачи все пригожинские помойки, чтоб за их говноновости не платить? А с нормальными СМИ взаимозачёт какой-нибудь придумают

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Клинический инструмент

–1

Тем временем на Tjournal 

ПЭЙВОЛ ВРУБАЙ СУКА

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