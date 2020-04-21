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Пандемия коронавируса привела к снижению рекламных доходов медиа.
Цифровые компании должны будут платить за новостной контент австралийских медиа, который они используют. Об этом объявил министр финансов Австралии Джон Фриденберг.
Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей в конце июля опубликует проект правил для платформ, который обяжет их делиться рекламной выручкой со СМИ. Министр финансов Джош Фриденберг считает, что Австралии удастся заставить такие крупные компании, как Facebook и Google, платить платить за контент.
Австралия уже пыталась договориться о добровольном кодексе, по которому компании платили бы СМИ за их контент. Но стороны так и не пришли к соглашению. В Facebook и Google заявили, что собирались договориться о кодексе до поставленного им дедлайна в ноябре 2020 года.
В Австралии прекратился выпуск десятков газет во время пандемии коронавируса из-за снижения рекламных доходов. Крупные медиакомпании попросили сотрудников пойти на снижение зарплаты. Правительство объявило о пакете помощи для медиаиндустрии.
Отличный заголовок. Я раз 5 прочитал, но так и не понял кто кому будет платить
Я думал что это в Рашке, только у нас такую хрень могут придумать
Французский бинокль
Так решение более чем здравое.
Дербанить иностранную супер кампанию, чтобы поддержать местные небольшие СМИ сохранив при этом рабочие места для своего населения.
Очевидно, что речь не про это.
А про что? Фейсбук своего контента не генерит и новостями не занимается
Думаю, что в данном случае разговор вот про это - https://www.facebook.com/news
И с учетом того, что Facebook до последнего вел переговоры, часть информации они брали с новостных ресурсов самостоятельно, не спрашивая никого.
Я если что не выступаю на стороне Австралии, а просто говорю, что дело не в перепостах.
Скорее всего тут сами газеты и постят в специальное место фейсбука, чтобы оно отображалось на вкладке новостей
Гугл и Фейсбук будут платить? Одобряю.
А что тут одобрять? Это же просто пиздец.
Поддержка местных экономических субъектов за счёт транснациональных жиртрестов. Это прекрасно.
Это при том что не проходит и дня что бы эти жиртресты не придумавали новый гениальный способ от ухода от дополнительных 0.01% налогов через миллион оффшоров на багамский островах.
гугл ранее грозился исключить из своего новостного раздела СМИ, которые требуют деньги
Испанский аггрегатор так и не заработал. Видимо ниже 10% после закрытия посещаемость и не упала. Ждём отключения news.google.au
Апдейт заголовка:
Власти Австралии обяжут производителей бумаги платить местным газетам за размещение их новостного контента
Смешно, учитывая, что по большей части новостные издания занимаются перепечаткой новостей из других источников.
Если контент плюсанул в добавленную стоимость, то надо делиться. Но если ни жарко, ни холодно, то можно его не использовать и все останутся при своих.
А в amp режиме видно все баннеры с сайта? Гугл любит же новостные статьи через amp выводить. Если они при этом отрезают всю рекламу то это дичь же
Отчаянный франт
Отрезают те, что не в amp сделаны. Контекстная реклама и amp-баннеры есть.
О, а может в России такой закон тоже примут и яндекс уберёт из выдачи все пригожинские помойки, чтоб за их говноновости не платить? А с нормальными СМИ взаимозачёт какой-нибудь придумают