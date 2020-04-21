Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
5400

В России зафиксировали 5642 новых случаев Covid-19. Заболевших за всё время — больше 50 тысяч Материал редакции

За сутки умер 51 человек, выздоровели — 427.

76 комментариев
В закладки

Число случаев заболевания Covid-19 в России выросло до 52763, сообщили в оперштабе.

За сутки зафиксировали 5642 новых случаев заболевания, 51 человек умер, 427 — выздоровели. В оперштабе уточнили, что почти у половины новых заболевших не было клинических проявлений болезни.

За всё время зафиксировано больше 50 тысяч случаев заболевания. 456 человек умерли, 3873 выздоровели.

Лидер по числу заболеваний — Москва (29433), на втором месте — Московская область (5959), на третьем — Петербург (1973).

​Динамика в Москве — городе с наибольшим числом зафиксированных случаев Covid-19 в России

#новости #covid19 #карантинвроссии

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"], "comments": 76, "likes": 9, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 160937, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 21 Apr 2020 10:36:04 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
76 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alfred Mendels

8

"в россии, к счастью, оно не распространяется" кажется как то так о вирусе говорили ещё месяц назад

Ответить

Грандиозный волк

Alfred
7

"Им болеют только азиаты" кажется как то так о вирусе говорили ещё два месяца назад

Ответить

Атлант поправил плечи

Грандиозный
25

"угг мммм ыыы" кажется как-то так о вирусе говорили еще 800 000 лет назад

Ответить

Грандиозный волк

Атлант
0

"Сжечь ведьму" кажется как-то так о вирусе говорили еще 500 лет назад

Ответить

artur krugliy

Alfred
0

"в России, СЛАВА БОГУ, , оно не распространяется"
так говорили

Ответить

Mary M

3

Когда в Италии было примерно столько же, мы им матпомощь отправляли

Ответить

Алексей Логачев

Mary
4

Ну а нам не отправили... что ж... 

Ответить

Клинический инструмент

Алексей
5

Напомню тебе, что Россия под санкциями. Пробирки и тесты смяли бы бульдозерами, как в преславутом 2015!

Ответить

Dra

Mary
0

Ну там геополитика, все дела, надо же налаживать отношения. В Сербию вон 11 самолётов, ИВЛ с масочками в США.
А электорат "Человек простой: если умрет, так и умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет" (с) Ещё и сами голосовать побегут.

Ответить

Владимир Василенко

2

Крым не имеет права болеть

Ответить

Spect

2

В России зафиксировали 5642 новых случаев Covid-19. Заболевших за всё время — больше 50 тысяч

Ответить

Андрей Рядькин

0

точно до майских праздников будем на изоляции 

Ответить

Big Panda

Андрей
3

да и после праздников тоже 

Ответить

Владимир Артемьев

Андрей
3

До майских?! До июня точно посидим как надо.

Ответить

Андрей Рядькин

Владимир
0

не верю в это. с точки зрения социального напряжения это наше государство не дозволит. ЛУчше пусть болею, чем на бунтуют 

Ответить

Alfred Mendels

Андрей
0

а то им не похуй, если надо росгвардия организует самоизоляцию хоть до сентября

Ответить

Андрей Рядькин

Alfred
0

к повсеместному применению силы наше государство не готово

Ответить

Грандиозный волк

Андрей
0

Вы как хотите, а я как сейчас на удалёнке работаю, так и после отмены официальной изоляции, пока обстановка не выравняется до нормальной.

Ответить

Андрей Рядькин

Грандиозный
0

мы хотим работать и зарабатывать. не все работают сидя

Ответить

sahk.com

Андрей
1

Твое утверждение не имеет смысла, т.к.:
1. Официальная самоизоляция и так до майских
2. С такой динамикой хорошо если до августа отменят

Ответить

Андрей Рядькин

sahk.com
0

это где инфа про первый пункт? мы говорим об одних майских праздниках? я про 9 мая, там же много дней отдыха.

Ответить

Грандиозный волк

Андрей
0

А были надежды на более ранний срок?

Ответить

Андрей Рядькин

Грандиозный
1

да, я думаю боязнь социального напряжения перевешивает страх перед эпидемией 

Ответить

Степан Кучеренко

Грандиозный
1

ну конечно хотелось раньше. но даже если завтра скажут, что все, выходите все окей, я не выйду) мне вот интересно, сколько сверхразумов на майских поедут на шашлычки и т.п.

Ответить

Дима Попов

Андрей
0

так об этом давно известно

Ответить

Андрей Рядькин

Дима
0

официально молчат пока

Ответить

Дима Попов

Андрей
0

как молчат? две недели назад сказали что до 30 апреля. Это не до майских?

Ответить

Андрей Рядькин

Дима
0

для меня майские это 9 мая и несколько дней отдыха. 1 мая в расчет не брал, не поняли мы друг друга, видимо 

Ответить

Непрерывный Макс

Андрей
0

точно до конца мая

Ответить

Атлант поправил плечи

Андрей
0

3 месяца изоляции будет минимум, хватит уже верить в чудо. Всем давно все понятно должно быть

Ответить

Evgeny Grigoriev

Атлант
0

Самоизоляции*

Ответить

Атлант поправил плечи

Evgeny
0

да похуй, называй это как хочешь

Ответить

alexferman

Evgeny
0

Аутофелляции

Ответить

Андрей Рядькин

Атлант
0

я думаю боязнь социального напряжения перевешивает страх перед эпидемией 

Ответить

Атлант поправил плечи

Андрей
0

нет

Ответить

Юра Касьянов

Атлант
0

О, вы из ап, благодарим за информацию 🤗

Ответить

Ilya Sidyakin

1

Человек с экселькой тут

Ответить

Ilya Sidyakin

Ilya
0

На всякий случай прокомментирую один момент. Как вы можете видеть по "прогнозу" Москва сильно больше, чем Россия, чего конечно же быть не может. Я просто не хочу это пересчитывать, чтобы не путать, почему я где-то напрямую считаю, где-то через условия и так далее. 
Так-то понятно, что если темпы будут сохраняться, то доля Москвы в России будет расти и соответственно темпы прироста станут равными по сути

Ответить

Big Panda

0

Красноярский край - как-то резко скачет 60 потом  11 вчера 6 , а сегодня снова 64 

Ответить

Максим Чистов

Big
2

На выходных меньше тестов делают. Завтра будут норм такие цифры

Ответить

Владимир Артемьев

0

ЧС для стран идиотов, мы и так справимся. Людей станет меньше. Ничего страшного, налоги увеличим.

Ответить

Максим Чистов

Владимир
0

С нефтью по $10 не поможет 😁

Ответить

Владимир Артемьев

Максим
1

У нас особенная система регулирования, будем бензин по 200₽ за литр покупать.

Ответить

Максим Чистов

Владимир
3

Конечно, надо всем миром помогать сеченегам 🤣

Ответить

Вячеслав Бойко

Максим
0

Нефть уже по -2$

Ответить

sahk.com

Вячеслав
0

Это WTI, у нас Urals (~20$)

Ответить

Владимир Артемьев

sahk.com
1

Тихо тихо, ща либерах порвёт)

Ответить

Вячеслав Бойко

sahk.com
0
Ответить

alexferman

Владимир
0

Да, ЧС бы не помешала. Вышел на шашлыки - получил в ебало очередь из пулемёта. Генофонд бы почистился от долбоёбов.

Ответить

Владимир Артемьев

alexferman
0

Ну не так конечно радикально. Но в целом ЧС бы притормозил идиотов.

Ответить

alexferman

Владимир
0

Надо именно так, я настаиваю.

Ответить

Невинный турник

alexferman
0

До магазина как в туторе первой колофдути буду ползти ?

Ответить

Евгений Клочков

Невинный
0

Метать картошку как во второй

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
0

Вы учтите - за гашеткой будут те же ребята, что обижаются на стаканчики и подкидывают веселые вещества потому что начальник приказал

Хотите ли вы им доверить гашетку пулемета?

Ответить

Никита Сухов

0

*ушел придумывать шутку*

Ответить

Грандиозный волк

Никита
0

Шутку про утку?

Ответить

Reine 1

Грандиозный
0

Какую утку?

Ответить

Грандиозный волк

Reine
1

Которая в домике

Ответить

Kirill Kudryavtsev

Грандиозный
0

Под кроватью

Ответить

Никита Сухов

Грандиозный
0

прибаутку

Ответить

Грандиозный волк

Никита
0

прибалтутку

Ответить

Никита Сухов

Грандиозный
0

проститутку

Ответить

Алексей Патрин

Никита
3

Ёбаные феминистки.

Ответить

Атлант поправил плечи

Никита
0

Пора уже заготовки на месяц вперед делать. Давно пора. Билеты Нью-Йорк  Москва уже не отменить. 

Ответить

Николай Шелопугин

0

Наконец-то наступила стабильность

Ответить

Александр Кузьменко

Николай
0

Не расстраивайся: скоро москвичи, у которых инкубационный период с 15 апреля идет еще подтянутся.

Ответить

Владимир Артемьев

0

Судя по тому, что например в Питере с каждым днём пробок всё больше. Циферки будут интереснее и интереснее.
А как иначе, люди есть хотят.

Ответить

Парижский нос

Владимир
0

В Питере в конце первой недели уже кончилась изоляция. То есть уже больше 17 дней. А резкого прироста так и нет почему-то

Ответить

Владимир Василенко

Парижский
0

В телеграмм группе моего жк, долбаебы начали ныть что "вот бы открыли ТЦ" :):(:((

Ответить

Владимир Артемьев

Парижский
0

Ну кто на госе или полу госе тот и работает. А кто частник уже выживает.

Ответить

Николай Ковтун

0

нагнали, а то вчера какая то просадка была

Ответить

Насущные Проблемы

0

Из числа заболевших 53 человека – жители Барнаула, 74 – жители других территорий края. По данным штаба, значительное увеличение произошло за счет выявленного заболевания у работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" (пригород Змеиногорска). На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у прибывшего на рудник работника из Республики Башкортостан. У всех контактных с ним лиц были взяты анализы, а сами они 17 апреля изолированы в общежитии предприятия. Таким образом, в Змеиногорске по состоянию на 21 апреля инфицированными являются 38 человек, 37 из них – работники рудника. После подтверждения результатов анализов большинство из них госпитализированы в инфекционный госпиталь КГБУЗ "Рубцовская ЦРБ" и другие клиники.

Рогов там в норме?

Ответить

Грандиозный волк

Насущные
0

Последняя запись в его телеграм-канале была позавчера.

Ответить

Andrey Kharitonov

0

Забыли добавить, что у подавляющего большинства "заболевших" нет симптомов, у них просто "обнаружили". 

Ещё было бы круто дополнить (для полноты картины), что данные выросли на фоне того, что публике стали доступны экспресс-тесты и заработало больше частных клиник, кто "балуется" этим.

Ответить

Евгений Клочков

Andrey
0

Емнип не у подавляющего, а что-то вокруг половины
Но так-то да, среди обнаруженных тех, кому положена больничка, не так много

Ответить

Eugene Borshchevsky

0

Свердловская область 84. Было по 5 по 10. Охуевшие конспирологи вылезают из щелей.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
стихотворение
121
Интернет
«Ничего — это новая нефть»: цена нефти марки WTI упала до нуля, а потом вообще стала отрицательной — впервые в истории
Конечно, теперь об этом в соцсетях говорят все.
230
Новости
Baza рассказала о тайной пасхальной службе в Москве для «VIP-персон» и обвинила Охлобыстина в нападении на журналистку
РПЦ и чиновники официально призывали прихожан остаться дома во время православного праздника.
163
Популярное за три дня
Новости
Baza рассказала о тайной пасхальной службе в Москве для «VIP-персон» и обвинила Охлобыстина в нападении на журналистку
РПЦ и чиновники официально призывали прихожан остаться дома во время православного праздника.
163
Интернет
Жители российских городов вышли на виртуальные митинги из-за коронавируса. Их устроили в сервисах «Яндекса»
«Яндекс» такие митинги будет модерировать. Метки, которые не относятся к ситуации на дороге — всегда удаляются.
97
Новости
«В чём сложность нашить бахил»: замглавы Минздрава Краснодарского края отчитала медиков за нехватку спецодежды
«Почему вы ждёте манны небесной? Кто вам их привезёт?».
168
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

4 shizzle ma nizzle

Профиль: Роберт Паттинсон — от…

Андрей Рядькин

В России зафиксировали 5642…

Паша Красников

В России зафиксировали 5642…

Евгений Клочков

В России зафиксировали 5642…

Andrey Kharitonov

СК будет отслеживать…

Марк Варламов

Медведев в соцсетях связал…

Евгений Клочков

В России зафиксировали 5642…

Евгений Клочков

В России зафиксировали 5642…

Андрей Рядькин

В России зафиксировали 5642…

Илья Гераськин

Медведев в соцсетях связал…

Eugene Borshchevsky

В России зафиксировали 5642…

Юра Касьянов

В России зафиксировали 5642…

Андрей Рядькин

В России зафиксировали 5642…

Дима Попов

В России зафиксировали 5642…

Ilya Sidyakin

В России зафиксировали 5642…

Andrey Kharitonov

Что происходит вокруг сериала…

Насущные Проблемы

Запись в подсайте Telegram

artur krugliy

В России зафиксировали 5642…

Атлант поправил…

В России зафиксировали 5642…

Yuri Miller

Активисты анонсировали митинг в…