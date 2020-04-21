Прямой эфир
За сутки умер 51 человек, выздоровели — 427.
Число случаев заболевания Covid-19 в России выросло до 52763, сообщили в оперштабе.
За сутки зафиксировали 5642 новых случаев заболевания, 51 человек умер, 427 — выздоровели. В оперштабе уточнили, что почти у половины новых заболевших не было клинических проявлений болезни.
За всё время зафиксировано больше 50 тысяч случаев заболевания. 456 человек умерли, 3873 выздоровели.
Лидер по числу заболеваний — Москва (29433), на втором месте — Московская область (5959), на третьем — Петербург (1973).
"в россии, к счастью, оно не распространяется" кажется как то так о вирусе говорили ещё месяц назад
Грандиозный волк
"Им болеют только азиаты" кажется как то так о вирусе говорили ещё два месяца назад
"угг мммм ыыы" кажется как-то так о вирусе говорили еще 800 000 лет назад
Грандиозный волк
"Сжечь ведьму" кажется как-то так о вирусе говорили еще 500 лет назад
Когда в Италии было примерно столько же, мы им матпомощь отправляли
Ну а нам не отправили... что ж...
Клинический инструмент
Напомню тебе, что Россия под санкциями. Пробирки и тесты смяли бы бульдозерами, как в преславутом 2015!
В России зафиксировали 5642 новых случаев Covid-19. Заболевших за всё время — больше 50 тысяч
точно до майских праздников будем на изоляции
До майских?! До июня точно посидим как надо.
не верю в это. с точки зрения социального напряжения это наше государство не дозволит. ЛУчше пусть болею, чем на бунтуют
а то им не похуй, если надо росгвардия организует самоизоляцию хоть до сентября
Вы как хотите, а я как сейчас на удалёнке работаю, так и после отмены официальной изоляции, пока обстановка не выравняется до нормальной.
это где инфа про первый пункт? мы говорим об одних майских праздниках? я про 9 мая, там же много дней отдыха.
А были надежды на более ранний срок?
да, я думаю боязнь социального напряжения перевешивает страх перед эпидемией
ну конечно хотелось раньше. но даже если завтра скажут, что все, выходите все окей, я не выйду) мне вот интересно, сколько сверхразумов на майских поедут на шашлычки и т.п.
так об этом давно известно
официально молчат пока
как молчат? две недели назад сказали что до 30 апреля. Это не до майских?
для меня майские это 9 мая и несколько дней отдыха. 1 мая в расчет не брал, не поняли мы друг друга, видимо
3 месяца изоляции будет минимум, хватит уже верить в чудо. Всем давно все понятно должно быть
Самоизоляции*
я думаю боязнь социального напряжения перевешивает страх перед эпидемией
нет
Человек с экселькой тут
На всякий случай прокомментирую один момент. Как вы можете видеть по "прогнозу" Москва сильно больше, чем Россия, чего конечно же быть не может. Я просто не хочу это пересчитывать, чтобы не путать, почему я где-то напрямую считаю, где-то через условия и так далее.
Так-то понятно, что если темпы будут сохраняться, то доля Москвы в России будет расти и соответственно темпы прироста станут равными по сути
Красноярский край - как-то резко скачет 60 потом 11 вчера 6 , а сегодня снова 64
ЧС для стран идиотов, мы и так справимся. Людей станет меньше. Ничего страшного, налоги увеличим.
С нефтью по $10 не поможет 😁
У нас особенная система регулирования, будем бензин по 200₽ за литр покупать.
Нефть уже по -2$
Да, ЧС бы не помешала. Вышел на шашлыки - получил в ебало очередь из пулемёта. Генофонд бы почистился от долбоёбов.
Ну не так конечно радикально. Но в целом ЧС бы притормозил идиотов.
Невинный турник
До магазина как в туторе первой колофдути буду ползти ?
Вы учтите - за гашеткой будут те же ребята, что обижаются на стаканчики и подкидывают веселые вещества потому что начальник приказал
Хотите ли вы им доверить гашетку пулемета?
*ушел придумывать шутку*
Шутку про утку?
Какую утку?
Грандиозный волк
Которая в домике
прибаутку
прибалтутку
Пора уже заготовки на месяц вперед делать. Давно пора. Билеты Нью-Йорк Москва уже не отменить.
Наконец-то наступила стабильность
Не расстраивайся: скоро москвичи, у которых инкубационный период с 15 апреля идет еще подтянутся.
Судя по тому, что например в Питере с каждым днём пробок всё больше. Циферки будут интереснее и интереснее.
А как иначе, люди есть хотят.
Парижский нос
В Питере в конце первой недели уже кончилась изоляция. То есть уже больше 17 дней. А резкого прироста так и нет почему-то
В телеграмм группе моего жк, долбаебы начали ныть что "вот бы открыли ТЦ" :):(:((
Ну кто на госе или полу госе тот и работает. А кто частник уже выживает.
Из числа заболевших 53 человека – жители Барнаула, 74 – жители других территорий края. По данным штаба, значительное увеличение произошло за счет выявленного заболевания у работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" (пригород Змеиногорска). На прошлой неделе коронавирус был обнаружен у прибывшего на рудник работника из Республики Башкортостан. У всех контактных с ним лиц были взяты анализы, а сами они 17 апреля изолированы в общежитии предприятия. Таким образом, в Змеиногорске по состоянию на 21 апреля инфицированными являются 38 человек, 37 из них – работники рудника. После подтверждения результатов анализов большинство из них госпитализированы в инфекционный госпиталь КГБУЗ "Рубцовская ЦРБ" и другие клиники.
Рогов там в норме?
Забыли добавить, что у подавляющего большинства "заболевших" нет симптомов, у них просто "обнаружили".
Ещё было бы круто дополнить (для полноты картины), что данные выросли на фоне того, что публике стали доступны экспресс-тесты и заработало больше частных клиник, кто "балуется" этим.
Емнип не у подавляющего, а что-то вокруг половины
Но так-то да, среди обнаруженных тех, кому положена больничка, не так много
Свердловская область 84. Было по 5 по 10. Охуевшие конспирологи вылезают из щелей.