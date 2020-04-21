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Новости
Ольга Щербинина
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Facebook начал удалять посты о протестах против карантина из-за пандемии Covid-19 Материал редакции

Соцсеть позволит размещать мероприятия, которые призывают к соблюдению социальной дистанции.

26 комментариев
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Facebook удалил публикации с призывами к акциям протеста в США из-за пандемии Covid-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря компании Энди Стоуна. В соцсети считают, что такие сообщения призывают к нарушению карантина.

Авторы постов призывали к митингам в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске. Стоун пояснил, что их удалили после обсуждения с властями этих штатов. Компания также связалась с руководством нескольких других штатов, чтобы уточнить, запрещены ли на их территориях антикарантинные протесты.

«Мероприятия, которые бросают вызов действиям правительства по социальному дистанцированию, не допускаются в Фейсбуке», — сказал Стоун. Соцсеть позволит размещать на страницах только те мероприятия, которые содержат призывы соблюдать социальную дистанцию.

В январе руководство соцсети пообещало удалять контент про коронавирус, связанный с теориями заговора и содержащий ложную информацию, которая может навредить людям.

18 апреля, после продления в большинстве штатов карантинных ограничений, в США началась волна протестов. Жители страны призывают пересмотреть ограничения из-за потери работы и разрушения экономики.

16 апреля Дональд Трамп сообщил, что власти американских штатов, где ситуация с Covid-19 не вызывает опасений, могут начать постепенное возобновление экономической деятельности. Он также представил трёхэтапный план возвращения страны к прежней жизни.

#новости #соцсети #covid19 #сша #facebook

Новости
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26 комментариев
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Невинный турник

13

Вот она ваша хваленая демократия. Закроют нас
по домам и заставят нефтяные склады строить...

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Yuri Miller

Невинный
2

я бы сказал, вот она свобода слова. Слово-то свободно, а ты сядешь за него.

Ответить

alexferman

Yuri
5

Гиганты-олигополисты - опаснейший враг либеральной демократии. Я понять не могу, что за долбоёбы из либералов топят за Гугл с Фейсбуком.

Ответить

Eldar

alexferman
0

золотые слова

Ответить

Невинный турник

Yuri
0

Тюрьма не буровая, сиди не причитая.

Ответить

Запасной дым

Yuri
0

https://www.newsru.com/world/20apr2020/ogran_prav.html

Там во второй части опросы населения со всего мира.

Десять стран ЕС заявили об ограничении прав…
Лишь 10 из 47 стран - членов Совета Европы уведомили генерального секретаря организации об…
www.newsru.com
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Валерий Жмышенко

Невинный
–1

держи 15 рублей вата тупая

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Невинный турник

Валерий
2

Валерий Альбертович, санитайзером на монеты побрызгайте пожалуйста

Ответить

alexferman

Валерий
1

Порвался, жаль

Ответить

Магомед Шереметьев

Невинный
–1

Частная дискриминация- это форма свободы слова

Ответить

Vladimir Medvedev

6

Быстрей бы эти уродцы уже разорились. Верю, что такое возможно.

Ответить

Максим Абрамчик

Vladimir
1

Какие уродцы, американцы? Что они тебе сделали? 

Ответить

Антон Пострунин

Максим
1

Вероятно он про Фейсбук. 

Ответить

Максим Абрамчик

Антон
0

Не думаю, что на столько социально-значимая компания, сотрудничающая с правительством и имеющая очень обширную деятельность в разных отрослях может разориться

Ответить

Антон Пострунин

Максим
0

Нокия смогла просрать рынок телефонов. 

Ответить

Василий

Антон
0

Нокия финская, а не американская

Ответить

Vladimir Medvedev

Максим
1

ФБ да. Бесит он)

Ответить

Седой рак

1

Западному барину можно

Ответить

Овжешко Пожежниченко

1

Так, постепенно, амеры открывают для себя Телегу.

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

Цензура

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bb8

0

g

Ответить

Zero Tolerance

0

уличные протесты против карантина во время пандемии, максимально нелепо звучит
ну хотя  в том же Израиле дистанцию соблюдали

Ответить

Алексей Штейн

0

Кто то использует эту сеть  при наличии телеги ?

Ответить

Французский бинокль

0

Демократия заканчивается там, где начинаются интересы высоких господ. 

Ответить

Амир Аль-Мопеди

0

Круто, Фейсбук мне все больше и больше нравится. Надеюсь, другие платформы тоже примут такие меры. Не только для борьбы с дезинформацией вокруг Covid-19, но и для предотвращения распространения right-wing-пропаганды в целом.

Ответить

Сергей Васильев

0

Фейк ньюс

https://reason.com/2020/04/20/facebook-coronavirus-misinformation-lockdown-protest-social-distancing/?amp#click=https://t.co/PL2eMR9EN2

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