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Соцсеть позволит размещать мероприятия, которые призывают к соблюдению социальной дистанции.
Facebook удалил публикации с призывами к акциям протеста в США из-за пандемии Covid-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря компании Энди Стоуна. В соцсети считают, что такие сообщения призывают к нарушению карантина.
Авторы постов призывали к митингам в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске. Стоун пояснил, что их удалили после обсуждения с властями этих штатов. Компания также связалась с руководством нескольких других штатов, чтобы уточнить, запрещены ли на их территориях антикарантинные протесты.
«Мероприятия, которые бросают вызов действиям правительства по социальному дистанцированию, не допускаются в Фейсбуке», — сказал Стоун. Соцсеть позволит размещать на страницах только те мероприятия, которые содержат призывы соблюдать социальную дистанцию.
В январе руководство соцсети пообещало удалять контент про коронавирус, связанный с теориями заговора и содержащий ложную информацию, которая может навредить людям.
18 апреля, после продления в большинстве штатов карантинных ограничений, в США началась волна протестов. Жители страны призывают пересмотреть ограничения из-за потери работы и разрушения экономики.
16 апреля Дональд Трамп сообщил, что власти американских штатов, где ситуация с Covid-19 не вызывает опасений, могут начать постепенное возобновление экономической деятельности. Он также представил трёхэтапный план возвращения страны к прежней жизни.
я бы сказал, вот она свобода слова. Слово-то свободно, а ты сядешь за него.
Гиганты-олигополисты - опаснейший враг либеральной демократии. Я понять не могу, что за долбоёбы из либералов топят за Гугл с Фейсбуком.
Запасной дым
https://www.newsru.com/world/20apr2020/ogran_prav.html
Там во второй части опросы населения со всего мира.
держи 15 рублей вата тупая
Невинный турник
Валерий Альбертович, санитайзером на монеты побрызгайте пожалуйста
Быстрей бы эти уродцы уже разорились. Верю, что такое возможно.
Какие уродцы, американцы? Что они тебе сделали?
Вероятно он про Фейсбук.
Не думаю, что на столько социально-значимая компания, сотрудничающая с правительством и имеющая очень обширную деятельность в разных отрослях может разориться
Нокия смогла просрать рынок телефонов.
уличные протесты против карантина во время пандемии, максимально нелепо звучит
ну хотя в том же Израиле дистанцию соблюдали
Круто, Фейсбук мне все больше и больше нравится. Надеюсь, другие платформы тоже примут такие меры. Не только для борьбы с дезинформацией вокруг Covid-19, но и для предотвращения распространения right-wing-пропаганды в целом.