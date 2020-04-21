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Новости
Алексей Боржонов
1969

Правозащитники и деятели культуры потребовали возбудить дело против Кадырова из-за угроз журналистке «Новой газеты» Материал редакции

Более 100 человек подписали открытое письмо в Следственный комитет.

13 комментариев
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Правозащитники, политики и деятели культуры подписали открытое письмо, в котором потребовали возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова. Текст опубликован на сайте правозащитного центра «Мемориал».

В письме, адресованном в Следственный комитет, говорится, что 13 апреля Кадыров угрожал сотрудникам «Новой газеты». Авторы обращения напомнили, что это не первая угроза главы Чечни и добавили, что «за подобными заявлениями должностных лиц Чечни неоднократно следовали реальные тяжкие преступления».

Неугодных Кадырову убивали в Чечне, в других регионах Северного Кавказа. Киллеры, направляемые из Чечни, совершали убийства и покушения в Москве, в Турции, Украине, в Западной, Центральной, Северной Европе.

Российские власти каждый раз отказывали в содействии расследованию, покрывали и защищали преступников, фактически становясь соучастниками преступлений.

Теперь Кадыров угрожает убийством адресно — «Новой Газете» и её корреспонденту Елене Милашиной, ведь угрозы стали ответом на её статью.

из открытого письма

Авторы письма потребовали предоставить убежище журналистке Елене Милашиной, а против главы Чечни — возбудить уголовное дело.

Под обращением подписались более 100 человек, в том числе Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Гарри Бардин, Андрей Макаревич, Лев Шлосберг, Лев Пономарёв, Сергей Алексашенко.

  • В феврале «Новая газета» рассказала, что на Елену Милашину напали в Чечне. Позже журналистка заявила, что получала угрозы от Кадырова, а нападение связала с освещением дела Ислама Нуханова — блогера, который рассказал, где, предположительно, проживает окружение главы Чечни;
  • Кадыров усомнился в факте нападения и попросил предоставить доказательства. Кроме того, он обвинил издание во лжи;
  • 15 апреля после запроса Роскомнадзора «Новая газета» удалила материал Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне. Это произошло после того, как Кадыров раскритиковал издание и попросил ФСБ «отслеживать потенциальных диверсантов».
«Новая газета» по требованию властей удалила…
Копия материала сохранилась в веб-архиве: в статье Милашина рассказала в том числе о том, что…
tjournal.ru

#новости #кадыров

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13 комментариев
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alexferman

10

Значит, можно ожидать повторного награждения Кадырова звездой героя России.

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Атлант поправил плечи

alexferman
9

Пора уже дать ему корону 

Ответить

Отчаянный франт

7

Это были не угрозы, Рамзан ей желал счастья и здоровья. Трудности перевода с чеченского.

Ответить

Клинический инструмент

–6

Хоть один пруф от новой газеты будет? Лично Кадыров ей угрожал? Я хуею

Ответить

Клинический инструмент

Клинический
–6

Кликаем стрелочку вниз, ведь ответить вам больше нечем🤣🤡👍

Ответить

Актерский диод

Клинический
1

много чести болезным отвечать))

Ответить

Максим Шпилёв

1

Под обращением подписались более 100 человек, в том числе Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Гарри Бардин, Андрей Макаревич, Лев Шлосберг, Лев Пономарёв.

Что ответят усы?

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AZP

1

"Вертел я ваших правозащитников и деятелей культуры" - ответит Рамзан Кадыров.

Ответить

Вредный хичхакер

0

Ждем 100 извинений?

Ответить

Обухов Денис

0

Не получится, у Кадырова неприкосновенность, на него законы не действуют.

Ответить

alexferman

Обухов
0

Весталка типа?

Ответить

Amentessa

0

Почему Макаревич стал Александром, или это другой Макаревич?

Ответить

Обухов Денис

–1

 А что думает сама "пострадавшая", она писать заявление не собирается?  

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