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Более 100 человек подписали открытое письмо в Следственный комитет.
Правозащитники, политики и деятели культуры подписали открытое письмо, в котором потребовали возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова. Текст опубликован на сайте правозащитного центра «Мемориал».
В письме, адресованном в Следственный комитет, говорится, что 13 апреля Кадыров угрожал сотрудникам «Новой газеты». Авторы обращения напомнили, что это не первая угроза главы Чечни и добавили, что «за подобными заявлениями должностных лиц Чечни неоднократно следовали реальные тяжкие преступления».
Авторы письма потребовали предоставить убежище журналистке Елене Милашиной, а против главы Чечни — возбудить уголовное дело.
Под обращением подписались более 100 человек, в том числе Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Гарри Бардин, Андрей Макаревич, Лев Шлосберг, Лев Пономарёв, Сергей Алексашенко.
Значит, можно ожидать повторного награждения Кадырова звездой героя России.
Клинический инструмент
Кликаем стрелочку вниз, ведь ответить вам больше нечем🤣🤡👍
Под обращением подписались более 100 человек, в том числе Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Гарри Бардин, Андрей Макаревич, Лев Шлосберг, Лев Пономарёв.
Что ответят усы?
Не получится, у Кадырова неприкосновенность, на него законы не действуют.