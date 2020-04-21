Неугодных Кадырову убивали в Чечне, в других регионах Северного Кавказа. Киллеры, направляемые из Чечни, совершали убийства и покушения в Москве, в Турции, Украине, в Западной, Центральной, Северной Европе.

Российские власти каждый раз отказывали в содействии расследованию, покрывали и защищали преступников, фактически становясь соучастниками преступлений.

Теперь Кадыров угрожает убийством адресно — «Новой Газете» и её корреспонденту Елене Милашиной, ведь угрозы стали ответом на её статью.

