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Новости
Ольга Щербинина
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Кремль призвал не придавать «апокалиптическую окраску» обвалу цен на нефть. Накануне цена нефти Urals была отрицательной Материал редакции

21 апреля её продавали по цене декабря 1998 года — 8,48 долларов за баррель.

23 комментария
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают спекулятивным обвал фьючерсов на нефть американскую WTI, который произошёл 20 апреля. Он подчеркнул, что у руководства страны есть необходимые резервы для демпфирования негативных последствий для российской экономики.

Что касается всей этой свистопляски с фьючерсами, это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам. И, безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

21 апреля цена на баррель российской нефти сорта Urals опустилась ниже 10 долларов. В 12:13 Urals с поставкой в порты Средиземноморья её продавали по цене декабря 1998 года — 8,48 долларов за баррель, пишут «Ведомости». Вечером 20 апреля цена Urals вовсе была отрицательной и достигала минус двух долларов за баррель.

От цены на нефть марки Urals зависят доходы российского бюджета и макроэкономическая стабильность. По прогнозам Bloomberg, в мае бюджет будет получать за экспорт нефти меньше доллара за баррель.

В бюджете на 2020 год заложена цена 42,45 доллара за баррель Urals. Доходы при цене выше этого уровня поступают в резервы, а когда она ниже, Центробанк продаёт накопленную в фонде национального благосостояния валюту для финансирования бюджетных расходов.

Во время торгов 21 апреля фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже 20 долларов за баррель впервые с февраля 2002 года. При обвале котировок на майские фьючерсы WTI баррель Brent стоил 25,49 долларов.

#новости #экономика #россия #нефть

Новости
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23 комментария
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Алексей Логачев

14

Блин, как Пескова спросить про то, что в России происходит - так вечно он либо не в курсе, либо это вообще не дело президента и администрации президента.
Но вот про нефть пиздануть  - так его усов дело 

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Арнольд Герасимович Дыня

12

- У нашей страны есть резервы для предотвращения любых последствий.
- У нашей страны есть резервы для демпфирования негативных последствий.
- У нашей страны есть резервы на случай любой войны.
- У нашей страны есть резервы для всех случаев в мире.
- У нашей страны есть резервы на все, любых активов, для всех.
- Привет, я коронавирус.
- Что? Какие резервы? Я не в курсе. Первый раз слышу. Это дело Администрации. Нет, давайте сами. 

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Насущные Проблемы

Арнольд
3

Резервы для друзей Путина, а не для тебя.

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Арнольд Герасимович Дыня

Насущные
0

Вот и бешусь

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Насущные Проблемы

Арнольд
2

Не твои, вот и бесишься)))))00

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
0

бля, в этом и была шутка

Ответить

Арнольд

Насущные
1
Ответить

Nikita Zubkov

Арнольд
2
Ответить

Кеша Шушпанов

Насущные
0

А плюсов один хрен наставили тебе, а не ему

Ответить

Насущные Проблемы

9
Ответить

Дмитрий Чернышов

4

Если так говорят, значит жопа 🤔

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

2

Резервы Пескова

Ответить

Илья Утёнков

Арнольд
3

Резервы населения 

Ответить

Litnikov Danil

Илья
2

Стильненько

Ответить

Французский бинокль

Илья
1

Стол? Так, молодой человек, а вы все налоги оплатили?

Ответить

Илья Утёнков

Французский
0

Какой такой налоги? В январе 2021 об этом буду думать, как и все.

Ответить

Dra

2

Somewhere not in Russia

Ответить

Serg Bootlegger

1

Твёрдо и чётко.

Ответить

Spect

Serg
3

Чвердо и тетко

Ответить

Litnikov Danil

Serg
1

И уверенно. Настоящий альфа-пресс-секретарь! Умеет Президент выбирать людей!

Ответить

Spect

1

свистопляски

А че не свистоперделки? 

Ответить

Валерий Колосов

1

Если в комментариях мемы и шутки, значит всё в порядке пока что.

Ответить

Илья Утёнков

0

На улицу по пропускам, больницы переполнены, люди без денег дома сидят на "каникулах"... О да, не надо придавать окарску. Всё идет по плану!

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