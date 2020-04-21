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21 апреля её продавали по цене декабря 1998 года — 8,48 долларов за баррель.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают спекулятивным обвал фьючерсов на нефть американскую WTI, который произошёл 20 апреля. Он подчеркнул, что у руководства страны есть необходимые резервы для демпфирования негативных последствий для российской экономики.
21 апреля цена на баррель российской нефти сорта Urals опустилась ниже 10 долларов. В 12:13 Urals с поставкой в порты Средиземноморья её продавали по цене декабря 1998 года — 8,48 долларов за баррель, пишут «Ведомости». Вечером 20 апреля цена Urals вовсе была отрицательной и достигала минус двух долларов за баррель.
От цены на нефть марки Urals зависят доходы российского бюджета и макроэкономическая стабильность. По прогнозам Bloomberg, в мае бюджет будет получать за экспорт нефти меньше доллара за баррель.
В бюджете на 2020 год заложена цена 42,45 доллара за баррель Urals. Доходы при цене выше этого уровня поступают в резервы, а когда она ниже, Центробанк продаёт накопленную в фонде национального благосостояния валюту для финансирования бюджетных расходов.
Во время торгов 21 апреля фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже 20 долларов за баррель впервые с февраля 2002 года. При обвале котировок на майские фьючерсы WTI баррель Brent стоил 25,49 долларов.
Блин, как Пескова спросить про то, что в России происходит - так вечно он либо не в курсе, либо это вообще не дело президента и администрации президента.
Но вот про нефть пиздануть - так его усов дело
- У нашей страны есть резервы для предотвращения любых последствий.
- У нашей страны есть резервы для демпфирования негативных последствий.
- У нашей страны есть резервы на случай любой войны.
- У нашей страны есть резервы для всех случаев в мире.
- У нашей страны есть резервы на все, любых активов, для всех.
- Привет, я коронавирус.
- Что? Какие резервы? Я не в курсе. Первый раз слышу. Это дело Администрации. Нет, давайте сами.
Резервы для друзей Путина, а не для тебя.
Вот и бешусь
Не твои, вот и бесишься)))))00
бля, в этом и была шутка
Резервы Пескова
Резервы населения
Французский бинокль
Стол? Так, молодой человек, а вы все налоги оплатили?
Какой такой налоги? В январе 2021 об этом буду думать, как и все.
Твёрдо и чётко.
И уверенно. Настоящий альфа-пресс-секретарь! Умеет Президент выбирать людей!
На улицу по пропускам, больницы переполнены, люди без денег дома сидят на "каникулах"... О да, не надо придавать окарску. Всё идет по плану!