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После этой акции власти Северной Осетии выдали помощь первым 152 семьям, потерявшим доход в самоизоляции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что акция протеста во Владикавказе против режима самоизоляции была незаконной. Об этом пишет РИА «Новости».
Песков считает, что эта акция «может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения». Чиновник отказался давать оценку протестам — это не входит в его полномочия.
Незаконной эту акцию назвал и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он считает, что участники протеста «подвергли опасности своё здоровье и здоровье окружающих».
Битаров также рассказал, что власти республики выделили единовременную материальную помощь первым 152 семьям, потерявшим доходы из-за самоизоляции.
Инициатора акции — известного в республике блогера и оперного певца Вадима Чельдиева — суд арестовал на два месяца по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти, распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии и призывам к массовым акциям. В знак протеста он объявил голодовку.
В своих роликах Чельдиев называл Covid-19 выдумкой и призывал людей выйти на «народный сход».
20 апреля во Владикавказе около двух тысяч человек устроили «народный сход» против самоизоляции во время распространения коронавируса Covid-19. На акции правоохранительные органы задержали 69 человек.
После этой акции власти Северной Осетии выдали помощь первым 152 семьям, потерявшим доход в самоизоляции.
Митинги не работают!!!
Работают и ещё как. Организатор этого митинга к примеру на пару ближайших лет по всей видимости решил вопрос с обеспечением себя жильём, одеждой и трёхразовым питанием. А если повезёт - то и работой на свежем морозном воздухе.
Зато люди получили выплаты. И видимо сейчас тамошние чинуши начнут 2 раза думать прежде чем что-то делать. А насчет оранизаторов — это оргмомент, нужно было перенимать опыт других стран и не выдвигать явных лидеров.
Ну или навального лидером называть, ему не привыкать сидеть.
Даже Навальный не призывает к акциям протеста в нынешнее время, потому как понимает, к чем это приведёт. Вы же какого-то ляда поддерживаете сумасброда, который отрицает существование коронавируса и призывает к массовым акциям неповиновения по всей стране. Я честно не понимаю местную публику, которая с одной стороны как только не изгаляется над пресловутыми шашлычниками и клянёт Собянина за столпотворения в метро, но в тоже время горячо приветствует протесты вот таких вот дремучих невежд.
Зато люди получили выплаты.
Угу, трухнули чиновники, дали слабину, и теперь каждый человек в стране будет знать, что делать, чтобы добиться этих самых выплат. Вот так, плечом к плечу, спина к спине, и победим "несуществующий" коронавирус. Отличный пример власть подала всем, будем следить за дальнейшим развитием событий.
Грандиозный волк
Данко
Новогодний космос
Муданко
По утверждению Чельдиева, его герой – Иосиф Сталин. Его страна – Советский Союз. В 2016 году он поддерживал Битарова: «Я верю в нашего нового главу Вячеслава Битарова. Честно, не помню, чтобы подобные позитивные сдвиги происходили в республике ранее. Я горжусь таким старшим! Уверен, что у него все получится. Наше дело встать с ним рядом во благо Родины!», а позже передавал ему откровенные угрозы: «Вячеслав Зелимханович, вы должны знать: люди давно хотят вашей крови и крови ваших родных».
Так уж сложилось, что только леваки что-то ощутимое и делают, пока либеральная петушня жуёт сопли в твиттере.
Без конкретных целей и смысла - нет. Occupy Wall Street что-нибудь поменял?
Наши власти жаба давит народу своему помочь, только смс ки от банков приходят, мы работаем для вас, приходите оплатить кредит.
"Всё-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций. В этом плане это может через какое -то количество дней иметь негативные последствия. Это очевидно для всех."
Ето он про случай в метро
Это другое
это была организационная ошибка, не надо так акцентировать на этом внимание
— Ну что случилось... Больше месяца людей заставляют жить в самоизоляции. Люди, в принципе, не против. Им говорят, что во Владикавказе, в Осетии буйствует коронавирус. Но у людей вопрос возник: такие большие компании, как завод «Бавария», как «Леруа Мерлен», они не закрываются, а закрыли простых людей — маршрутчиков, таксистам не дают работать, мелкий и средний бизнес заставляют закрываться. Люди говорят, если у нас действительно коронавирус, тогда и в беде, и в радости должны быть вместе. Правильно?
Сами [власти] зaрaбатывают деньги, сами кайфуют, а бедный народ даже на улицу не может выйти. Если болезнь увеличивается, закройте ваши торговые сети. Но они торговые сети не закрывают, потому что они подконтрольны все властям. Пацаны молодые на зарядку выходят, им говорят: почему вы нарушаете режим самоизоляции? Но в Конституции нет такого слова — «самоизоляция». Если у нас карантин — объявите чрезвычайное положение. Чтобы мы не плaтили за газ, за свет, за коммунальные услуги, проценты по кредитам чтобы не плaтили.
Но власть же этого не хочет. Они свои интересы отстаивают, на народ им наплевать
Откуда взялось это дебильное поверье, будто ЧП освободит от уплаты ЖКУ/кредитов и наступит тотальное счастье и коммунизм?
ЧС позволит бизнесу как минимум официально обьявить форсмажор и перестать платить за аренду
ТПП давно выдают по запросу справку о том, что нынешняя ситуация является форс мажором.
И форс мажор не говорит о том что твои обязательства обнуляются, как правило просто можно получить какую то отсрочку и прикрыть жопу от начисления штрафов и пеней.
Я вообще в чатике с местным главой ТПП одном сижу от него была инфа.
Сейчас зашел на сайт вот пруф:
https://tppsamara.ru/news-tpp-so/tpp-rossii-otkryila-«goryachuyu-liniyu»-dlya-konsultirovaniya-subektov
ну а в сев осетии судя по всему не признан http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349932/
так же точно по ТК по ЧС всех турнут
Нет, как раз сейчас стараются всех турнуть правдами и неправдами потому что денег платить за аренду и людям нет. сам по себе чс не добавляет возможностей людей увольнять. Можно декларировать остановку производства и выплаты 2/3 зарплаты , но это и сейчас можно, чтобы там пыня не пиздел, его слова не больший закон чем тк
ТК РФ Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации;
И? Я же говорю, это нужно бизнесу чтобы не раззориться, а не чтобы закрыться и всех уволить. Сейчас (в москве по крайней мере) вообще парадоксальная ситуация, выплаты за потерявшим работу больше чем работодатели платят выгоняя людей в неоплачиваемые отпуска. Причем не какие-то мелкие ИП, а крупные конторы как аэрофлот. Т.е. у людей так и так денег нет, если работодатель закрывается они все равно без работы. В случае ЧС он хотя бы часть костов может сразу резать.
Вы в каком-то другом мире живете.
В Москве и Московской области коронавирус – форс-мажор Коронавирус признали чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством: 13 марта в Московской области, 14 марта – в Москве. Согласно пункту 3 статьи 401 ГК такие обстоятельства относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.
При ЧС боженька начнет ссать и при подлете к земле моча превратится в золото. Надо будет только руки подставлять)
Непрерывный Макс
Чего они пристали к Леруа. Работа Леруа обеспечивает работу свякого рода строителей. Да и кажется, на выдачу заказов/доставку другим магазинам работать не запрещали.
Тогда и собянина привлеките к ответственности за незаконную организацию митинга в метро
Сколько тут наберется любителей биомусора?
Судя по постам в его канале, Чельдиев придерживается конспирологической версии, согласно которой настоящая причина массовой гибели людей — не коронавирусная инфекция, а вредоносное излучение вышек 5G. Кроме того, певец пишет, что врачам «нужна статистика по этому вирусу», из-за чего «больных с сердцем не лечат, а ждут пока люди умрут, чтобы записать как умерший от вируса!!!!!!».
Большинство обращений Чельдиева записаны в формате видеообращений. Последнее он опубликовал 17 апреля в 15:54.
«20-го числа будет общенародный сход людей, которые устали терпеть это все беззаконие, которые прекрасно понимают, что наша страна с 1993 года находится в оккупации. В оккупации, прямо говоря, фашистов. За 20 с чем-то лет все планы Гитлера, которые касались СССР, они практически осуществились. Сегодня под предлогом коронавируса, которого не существует, людей загнали в рабство, забирают последнее, пытаются установить тотальный контроль над нами всеми», — говорил певец, называя современную Россию «колонией», попавшей в зависимость от иностранных банков. В заключение Чельдиев призвал другие города и регионы присоединиться к акции, чтобы вернуть страну в «правовое поле Советского Союза».
https://zona.media/article/2020/04/20/vladikavkaz-vs-covid-19
И вышли же следом за ним. Может там всех в дурку надо?
биомусора
Фашик расчехлился
Тебе уже вставили анальный зонд для слежки через 5g вышки?
Я ничего не несу. Челик болен, ему нужно лечение. А он пошел сам и повел других больных на улицу. Все собрать и отправить на лечение как в его любимом СССР, т.е. принудительное лечение в дурке до конца жизни.
Окей, не фашист, а совок.
Ну он да. А я нормальный обычный человек.
А я нормальный обычный совок.
Очевидный ремонт.
Это Чельдиев фанат совка. Я-то каким боком к совку отношусь?
"этот биомусор нужно лечить принудительно"
Да хуй его знает
Я нашел только одно сообщение с текстом
"этот биомусор нужно лечить принудительно".
Зачем ты подделываешь цитаты? Здоров? В голове не мутнеет?
Редкий холод
Реально. Каким же бревном надо быть, чтобы в это верить... омг🤦♂️🤦♂️🤦♂️ «Вируса нет, это 5G вышки» - реально люди в это верят? О.М.Г.🤦♂️🤦♂️🤦♂️
А где прописан закон или указ о самоизоляции?
- Ок, Песков, дай комментарий про сегодняшнюю новость
- Всё-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций. В этом плане это может через какое -то количество дней иметь негативные последствия.
Группа людей проигнорировала режим самоизоляции
хуясе группа
"Кремль назвал незаконной акцию протеста во Владикавказе."
Да ладно? А могли законной назвать?