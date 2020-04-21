Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
3550

Кремль назвал незаконной акцию протеста во Владикавказе. Её инициатора арестовали по подозрению в нападении на силовика Материал редакции

После этой акции власти Северной Осетии выдали помощь первым 152 семьям, потерявшим доход в самоизоляции.

58 комментариев
В закладки
Аудио

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что акция протеста во Владикавказе против режима самоизоляции была незаконной. Об этом пишет РИА «Новости».

Песков считает, что эта акция «может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения». Чиновник отказался давать оценку протестам — это не входит в его полномочия.

Всё-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций. В этом плане это может через какое-то количество дней иметь негативные последствия. Это очевидно для всех.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Незаконной эту акцию назвал и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он считает, что участники протеста «подвергли опасности своё здоровье и здоровье окружающих».

Группа людей проигнорировала режим самоизоляции и требования правоохранительных органов о его соблюдении, вышла на несанкционированный митинг.

Вячеслав Битаров
глава Северной Осетии

Битаров также рассказал, что власти республики выделили единовременную материальную помощь первым 152 семьям, потерявшим доходы из-за самоизоляции.

Инициатора акции — известного в республике блогера и оперного певца Вадима Чельдиева — суд арестовал на два месяца по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти, распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии и призывам к массовым акциям. В знак протеста он объявил голодовку.

В своих роликах Чельдиев называл Covid-19 выдумкой и призывал людей выйти на «народный сход».

20 апреля во Владикавказе около двух тысяч человек устроили «народный сход» против самоизоляции во время распространения коронавируса Covid-19. На акции правоохранительные органы задержали 69 человек.

«Люди не понимают, что будет завтра»: как и…
После распространения коронавируса видео Чельдиева стали выходить чаще. В них он называл Covid-19…
tjournal.ru

#новости #карантинвроссии #covid19

Новости
Подсайт, где редакция и пользователи вместе публикуют новости и держат руку на пульсе. Задача — зафиксировать повестку дня.
0
26
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"], "comments": 58, "likes": 26, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 160984, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 21 Apr 2020 14:04:09 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
58 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Максим Шпилёв

49

После этой акции власти Северной Осетии выдали помощь первым 152 семьям, потерявшим доход в самоизоляции.

Митинги не работают!!!

Ответить

Романелло Кивогенс

Максим
–12

Работают и ещё как. Организатор этого митинга к примеру на пару ближайших лет по всей видимости решил вопрос с обеспечением себя жильём, одеждой и трёхразовым питанием. А если повезёт - то и работой на свежем морозном воздухе.

Ответить

solawind

Романелло
7

Зато люди получили выплаты. И видимо сейчас тамошние чинуши начнут 2 раза думать прежде чем что-то делать.  А насчет оранизаторов — это оргмомент, нужно было перенимать опыт других стран и не выдвигать явных лидеров.
Ну или навального лидером называть, ему не привыкать сидеть.

Ответить

Романелло Кивогенс

solawind
–2

Даже Навальный не призывает к акциям протеста в нынешнее время, потому как понимает, к чем это приведёт. Вы же какого-то ляда поддерживаете сумасброда, который отрицает существование коронавируса и призывает к массовым акциям неповиновения по всей стране. Я честно не понимаю местную публику, которая с одной стороны как только не изгаляется над пресловутыми шашлычниками и клянёт Собянина за столпотворения в метро, но в тоже время горячо приветствует протесты вот таких вот дремучих невежд. 

 Зато люди получили выплаты.

Угу, трухнули чиновники, дали слабину, и теперь каждый человек в стране будет знать, что делать, чтобы добиться этих самых выплат. Вот так, плечом к плечу, спина к спине, и победим "несуществующий" коронавирус. Отличный пример власть подала всем, будем следить за дальнейшим развитием событий. 

Ответить

solawind

Романелло
4

Туда люди шли потому что остались без средств к существованию и банально с голодными семьями.  Были бы у них выплаты и обещаная пыней "зарплата на каникулах" я думаю они с удовольтвием бы дома сидели, а не лезли под омон. 

Ответить

solawind

solawind
1

короче не нужно это выставлять американскими митингами, где сытые идиоты митингуют против существования короны

Ответить

Грандиозный волк

Романелло
1

Данко

Ответить

Новогодний космос

Грандиозный
1

Муданко

 По утверждению Чельдиева, его герой – Иосиф Сталин. Его страна – Советский Союз. В 2016 году он поддерживал Битарова: «Я верю в нашего нового главу Вячеслава Битарова. Честно, не помню, чтобы подобные позитивные сдвиги происходили в республике ранее. Я горжусь таким старшим! Уверен, что у него все получится. Наше дело встать с ним рядом во благо Родины!», а позже передавал ему откровенные угрозы: «Вячеслав Зелимханович, вы должны знать: люди давно хотят вашей крови и крови ваших родных».

Ответить

alexferman

Новогодний
–2

Так уж сложилось, что только леваки что-то ощутимое и делают, пока либеральная петушня жуёт сопли в твиттере.

Ответить

Романелло

alexfer…
2

Да уж, самое подходящее время выбрали для протестов за последние двадцать лет. Ни раньше ни позже - именно сейчас.

Ответить

alexferman

Романел…
0

Я не конкретно про сейчас

Ответить

Comrade EightEightSeven

Максим
0

Без конкретных целей и смысла - нет. Occupy Wall Street что-нибудь поменял?

Ответить

Тоня Монякина

Максим
0

Наши власти жаба давит народу своему помочь, только смс ки от банков приходят, мы работаем для вас, приходите оплатить кредит. 

Ответить

Skoi Skoi

Максим
0

152 семьям силовиков ,он забыл добавить

Ответить

LordChanka

22

"Всё-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций. В этом плане это может через какое -то количество дней иметь негативные последствия. Это очевидно для всех."

Ето он про случай в метро 

Ответить

Gleb Kornilov

LordChanka
7

Это другое

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

Gleb
2

Не стоит намешивать всё в один компот. 

Ответить

Андрей Ионов

Gleb
0

это была организационная ошибка, не надо так акцентировать на этом внимание

Ответить

Непрерывный Макс

9

 Это очевидно для всех. Дмитрий Песков

Для всех, кроме Собянина, а так же долбоебов из Краснодарской, Ростовской, Саратовской и прочих администраций, которые устраивали очереди за пропусками.

Ответить

Обухов Денис

8

— Ну что случилось... Больше месяца людей заставляют жить в самоизоляции. Люди, в принципе, не против. Им говорят, что во Владикавказе, в Осетии буйствует коронавирус. Но у людей вопрос возник: такие большие компании, как завод «Бавария», как «Леруа Мерлен», они не закрываются, а закрыли простых людей — маршрутчиков, таксистам не дают работать, мелкий и средний бизнес заставляют закрываться. Люди говорят, если у нас действительно коронавирус, тогда и в беде, и в радости должны быть вместе. Правильно?
Сами [власти] зaрaбатывают деньги, сами кайфуют, а бедный народ даже на улицу не может выйти. Если болезнь увеличивается, закройте ваши торговые сети. Но они торговые сети не закрывают, потому что они подконтрольны все властям. Пацаны молодые на зарядку выходят, им говорят: почему вы нарушаете режим самоизоляции? Но в Конституции нет такого слова — «самоизоляция». Если у нас карантин — объявите чрезвычайное положение. Чтобы мы не плaтили за газ, за свет, за коммунальные услуги, проценты по кредитам чтобы не плaтили.
Но власть же этого не хочет. Они свои интересы отстаивают, на народ им наплевать

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

Обухов
3

Откуда взялось это дебильное поверье, будто ЧП освободит от уплаты ЖКУ/кредитов и наступит тотальное счастье и коммунизм?

Ответить

solawind

Arturas
0

ЧС позволит бизнесу как минимум официально обьявить форсмажор и перестать платить за аренду и тд, а придуманный собянинский подроченный режим иди еще докажи в судах что это форсмажор

Ответить

Олег Ивахнов

solawind
1

 ЧС позволит бизнесу как минимум официально обьявить форсмажор и перестать платить за аренду

ТПП давно выдают по запросу справку о том, что нынешняя ситуация является форс мажором.
И форс мажор не говорит о том что твои обязательства обнуляются, как правило просто можно получить какую то отсрочку и прикрыть жопу от начисления штрафов и пеней.

Ответить

solawind

Олег
0

Никто не говорит что они обнуляются, я вроде ясно написал что можно ренту не платить, а не отменить ее вобще. Про сравку которая только в москве ниже ответил

Ответить

Олег Ивахнов

solawind
0

Я в Тольятти у нас выдают эти справки.

Ответить

Олег Ивахнов

solawind
0

Я вообще в чатике с местным главой ТПП одном сижу от него была инфа. 
Сейчас зашел на сайт вот пруф:
https://tppsamara.ru/news-tpp-so/tpp-rossii-otkryila-«goryachuyu-liniyu»-dlya-konsultirovaniya-subektov

Ответить

solawind

Олег
0

ну а в сев осетии судя по всему не признан http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349932/ 

Ответить

Юрий Набоков

solawind
0

так же точно по ТК по ЧС всех турнут

Ответить

solawind

Юрий
0

Нет, как раз сейчас стараются всех турнуть правдами и неправдами потому что денег платить за аренду и людям нет. сам по себе чс не добавляет возможностей людей увольнять. Можно декларировать остановку производства и выплаты 2/3 зарплаты , но это и сейчас можно, чтобы там пыня не пиздел, его слова не больший закон чем тк

Ответить

Юрий Набоков

solawind
0

ТК РФ Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации; 

Ответить

solawind

Юрий
0

И? Я же говорю, это нужно бизнесу чтобы не раззориться, а не чтобы закрыться и всех уволить. Сейчас (в москве по крайней мере) вообще парадоксальная ситуация, выплаты за потерявшим работу больше чем работодатели платят выгоняя людей в неоплачиваемые отпуска.  Причем не какие-то мелкие ИП, а крупные конторы как аэрофлот. Т.е.  у людей так и так денег нет,  если работодатель закрывается они все равно без работы. В случае ЧС он хотя бы часть костов может сразу резать.

Ответить

Danila Romanov

solawind
0

Вы в каком-то другом мире живете.
В Москве и Московской области коронавирус – форс-мажор Коронавирус признали чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством: 13 марта в Московской области, 14 марта – в Москве. Согласно пункту 3 статьи 401 ГК такие обстоятельства относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.

Ответить

solawind

Danila
0

мы вроде про регионы говорим, это раз, а во вторых это нужно в суде доказывать.

Ответить

Danila Romanov

Arturas
–2

При ЧС боженька начнет ссать и при подлете к земле моча превратится в золото. Надо будет только руки подставлять)

Ответить

Непрерывный Макс

Обухов
1

Чего они пристали к Леруа. Работа Леруа обеспечивает работу свякого рода строителей. Да и кажется, на выдачу заказов/доставку другим магазинам работать не запрещали. 

Ответить

Новогодний космос

6

Господи, опять на бедного силовика напали! Что ж вы делаете, русские люди, оставьте вы в покое бедных силовиков, хватит уже их обижать! Сердце кровью обливается читать такие новости! Богородица-матушка, защити силовиков!!!!

Ответить

Грандиозный волк

Новогодний
1

Бедные менты с этой самоизоляцией ((

Ответить

Мистер Блондин

5

Тогда и собянина привлеките к ответственности за незаконную организацию митинга в метро

Ответить

Danila Romanov

1

Сколько тут наберется любителей биомусора?

Судя по постам в его канале, Чельдиев придерживается конспирологической версии, согласно которой настоящая причина массовой гибели людей — не коронавирусная инфекция, а вредоносное излучение вышек 5G. Кроме того, певец пишет, что врачам «нужна статистика по этому вирусу», из-за чего «больных с сердцем не лечат, а ждут пока люди умрут, чтобы записать как умерший от вируса!!!!!!».

Большинство обращений Чельдиева записаны в формате видеообращений. Последнее он опубликовал 17 апреля в 15:54.

«20-го числа будет общенародный сход людей, которые устали терпеть это все беззаконие, которые прекрасно понимают, что наша страна с 1993 года находится в оккупации. В оккупации, прямо говоря, фашистов. За 20 с чем-то лет все планы Гитлера, которые касались СССР, они практически осуществились. Сегодня под предлогом коронавируса, которого не существует, людей загнали в рабство, забирают последнее, пытаются установить тотальный контроль над нами всеми», — говорил певец, называя современную Россию «колонией», попавшей в зависимость от иностранных банков. В заключение Чельдиев призвал другие города и регионы присоединиться к акции, чтобы вернуть страну в «правовое поле Советского Союза».

https://zona.media/article/2020/04/20/vladikavkaz-vs-covid-19

И вышли же следом за ним. Может там всех в дурку надо?

Ответить

alexferman

Danila
0

биомусора

Фашик расчехлился

Ответить

Danila Romanov

alexferman
1

Тебе уже вставили анальный зонд для слежки через 5g вышки?

Ответить

alexferman

Danila
0
Ответить

Danila Romanov

alexferman
0

Я ничего не несу. Челик болен, ему нужно лечение. А он пошел сам и повел других больных на улицу. Все собрать и отправить на лечение как в его любимом СССР, т.е. принудительное лечение в дурке до конца жизни.

Ответить

alexferman

Danila
0

Окей, не фашист, а совок.

Ответить

Danila Romanov

alexfer…
0

Ну он да. А я нормальный обычный человек.

Ответить

alexferman

Danila
0

А я нормальный обычный совок.

Очевидный ремонт.

Ответить

Danila Romanov

alexfer…
0

Это Чельдиев фанат совка. Я-то каким боком к совку отношусь?

Ответить

alexferman

Danila
0

"этот биомусор нужно лечить принудительно"

Да хуй его знает

Ответить

Danila Romanov

alexfer…
0

Я нашел только одно сообщение с текстом
"этот биомусор нужно лечить принудительно". 
Зачем ты подделываешь цитаты? Здоров? В голове не мутнеет?

Ответить

alexferman

Danila
0

Теперь ты начал вилять как шлюха, ебать ты дно)

Ответить

solawind

Danila
0

Да это все не важно. Важно что он наглядно показал (известный и так факт) что у нас только митингами можно что-то добиться от властей. А долбоеб он или нет в данной ситуации не ролляет, на его месте мог любой быть

Ответить

Редкий холод

Danila
0

Реально. Каким же бревном надо быть, чтобы в это верить... омг🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ «Вируса нет, это 5G вышки» - реально люди в это верят? О.М.Г.🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Alex Dark

0

А где прописан закон или указ о самоизоляции?

Ответить

Редкий холод

Alex
0

В моргах

Ответить

Eugene Panfilov

0

- Ок, Песков, дай комментарий про сегодняшнюю новость
- Всё-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций. В этом плане это может через какое -то количество дней иметь негативные последствия.

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Группа людей проигнорировала режим самоизоляции

хуясе группа

Ответить

alexferman

Эмиль
0

Ансамбль

Ответить

Артем Кихтёв

0

"Кремль назвал незаконной акцию протеста во Владикавказе."
Да ладно? А могли законной назвать?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«В чём сложность нашить бахил»: замглавы Минздрава Краснодарского края отчитала медиков за нехватку спецодежды
«Почему вы ждёте манны небесной? Кто вам их привезёт?».
168
Технологии
Новый iPhone SE — это почти что iPhone 11, но дешевле и меньше. Почему он вышел сейчас и кому подойдёт
Apple нужно новое «доступное» устройство для входа в экосистему, а первый SE уже слишком стар для этой роли.
137
Новости
«Левада-центр»: 18% россиян считает, что геев и лесбиянок «следовало бы ликвидировать»
Каждый десятый высказался за «ликвидацию» феминисток.
328
Популярное за три дня
Интернет
Жители российских городов вышли на виртуальные митинги из-за коронавируса. Их устроили в сервисах «Яндекса»
«Яндекс» такие митинги будет модерировать. Метки, которые не относятся к ситуации на дороге — всегда удаляются.
98
Новости
«В чём сложность нашить бахил»: замглавы Минздрава Краснодарского края отчитала медиков за нехватку спецодежды
«Почему вы ждёте манны небесной? Кто вам их привезёт?».
168
Новости
Baza рассказала о тайной пасхальной службе в Москве для «VIP-персон» и обвинила Охлобыстина в нападении на журналистку
РПЦ и чиновники официально призывали прихожан остаться дома во время православного праздника.
163
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Иван Петров

Правозащитники и деятели…

alexferman

Кремль назвал незаконной акцию…

the art of гепард

Кто может стать Председателем…

Георгий Турманидзе

Кто может стать Председателем…

Максим Шпилёв

Стихи для вас)

Danila Romanov

Кремль назвал незаконной акцию…

Арье Гекюм

«Аэрофлот» и «Победа…

Евгений Мартынов

Стримерша отправила работать…

Арнольд…

Кто может стать Председателем…

Vadim Nemnasev

«Аэрофлот» и «Победа…

Арнольд…

Кто может стать Председателем…

Stanley H. Tweedle

Стримерша отправила работать…

Евгений Мартынов

«МБХ медиа»: в WhatsApp слили…

Константин Курасов

Стримерша отправила работать…

Eduard Vakhitov

Кто может стать Председателем…