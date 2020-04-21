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Ольга Щербинина
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«МБХ медиа»: в WhatsApp слили персональные данные 23 пациентов с коронавирусом из Подмосковья Материал редакции

В бумагах указана и информация о родственниках заболевших.

12 комментариев
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В WhatsApp утекли личные данные 23 пациентов с коронавирусом из подмосковных Луховиц, пишет «МБХ медиа». Сообщение с шестью фотографиями списка людей получил сотрудник издания.

На фотографиях указано, что это данные за 17 апреля. Там написаны имена и фамилии заразившихся, их даты рождения, адреса, мобильные телефоны и места работы. В документах также есть информация о том, находятся пациенты дома или в больнице.

В бумагах указаны и данные родственников заболевших, в том числе детей, и отмечено, у кого из них взяли анализ на коронавирус.

В России начали массово деанонимизировать личности людей с коронавирусом. Жертвы таких сливов подвергаются травле, их семьям угрожают незнакомцы. 12 апреля жительницу Шадринска повезли в областную больницу в Кургане, фельдшер узнал о положительном результате пациентки на Covid-19 и опубликовал данные в паблике «Подслушано Шадринск», позже там появились личные данные девушки вплоть до адреса и фотографии. По её словам, травля, начавшаяся во «ВКонтакте», распространилась на большинство городских соцсетей и мессенджеров.

13 апреля «Комсомольская правда» рассказала об одном из таких случаев в Иркутской области: в Усть-Куте опубликовали личные данные заразившегося ребёнка, пользователи соцсетей призвали «поднять на вилы» его родителей.

К 21 апреля в Московской области зафиксировали 5959 случаев заболевания коронавирусом, 179 человек выздоровели, 49 — погибли.

#новости #covid19 #кибербезопасность

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12 комментариев
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Развитый томагавк_два

13

Жертвы таких сливов подвергаются травле, их семьям угрожают незнакомцы.

Ебанулись там совсем?

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Павел Мухунов

Развитый
5

У Варламова большой пост был на днях посвященный теме травли больных коронавирусом. Казалось бы в России нечем удивить, но нет. Одну девушку соседи в родном городе грозились камнями закидать только потому что она в Москве побывала.

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Василий Лебедев

Павел
2

Зато как смачно пропаганда смаковала, когда первым то же самое начиналось у хохлов. Что-то не вижу по федеральным каналам инфы о подобных происшествиях в Россиюшке.

Ответить

Сергей Азимов

Василий
4

Потому что официально у нас такого нет и никогда не было, а если и было, то это срежиссировано извне. Есть определённые силы за рубежом, и вы их знаете. 

Ответить

Денис Батура

9

Какой смысл травить больных? Это же не пригожинские троли

Ответить

Евгений Мартынов

3

Ведь издревле известно, что Whatsapp - хороший качественный источник новостей. 

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Mmmax

2

Так а в чем смысол травли?
Ладно илитку бы типа Лещенка, куршавельцев и трэвел-блогеров первой волны, которые шифровались от самокарантина.
Ща от перил можно заразиться, сидя неделями дома.

Ответить

Математический динозавр

1

Ебучее Средневековье

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Максим Игоревич

1

На дегенерата - фельдшера завели какое-нибудь дело? Такому животному (и всем подобным) необходима изоляция от общества. И не "само-", а принудительная и на несколько лет.

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Mykola Glushchenko

0

Сначала травим, затем выходим митинговать 👍

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Комментарий удален

Ivan

Владислав
0

В бирже труда нет любой работы?

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Aleksej Fedko

0

Напомнило сюжет короткометражки одной. Когда наши реднеки начнут заболевать

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