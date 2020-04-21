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В бумагах указана и информация о родственниках заболевших.
В WhatsApp утекли личные данные 23 пациентов с коронавирусом из подмосковных Луховиц, пишет «МБХ медиа». Сообщение с шестью фотографиями списка людей получил сотрудник издания.
На фотографиях указано, что это данные за 17 апреля. Там написаны имена и фамилии заразившихся, их даты рождения, адреса, мобильные телефоны и места работы. В документах также есть информация о том, находятся пациенты дома или в больнице.
В бумагах указаны и данные родственников заболевших, в том числе детей, и отмечено, у кого из них взяли анализ на коронавирус.
В России начали массово деанонимизировать личности людей с коронавирусом. Жертвы таких сливов подвергаются травле, их семьям угрожают незнакомцы. 12 апреля жительницу Шадринска повезли в областную больницу в Кургане, фельдшер узнал о положительном результате пациентки на Covid-19 и опубликовал данные в паблике «Подслушано Шадринск», позже там появились личные данные девушки вплоть до адреса и фотографии. По её словам, травля, начавшаяся во «ВКонтакте», распространилась на большинство городских соцсетей и мессенджеров.
13 апреля «Комсомольская правда» рассказала об одном из таких случаев в Иркутской области: в Усть-Куте опубликовали личные данные заразившегося ребёнка, пользователи соцсетей призвали «поднять на вилы» его родителей.
К 21 апреля в Московской области зафиксировали 5959 случаев заболевания коронавирусом, 179 человек выздоровели, 49 — погибли.
У Варламова большой пост был на днях посвященный теме травли больных коронавирусом. Казалось бы в России нечем удивить, но нет. Одну девушку соседи в родном городе грозились камнями закидать только потому что она в Москве побывала.
Зато как смачно пропаганда смаковала, когда первым то же самое начиналось у хохлов. Что-то не вижу по федеральным каналам инфы о подобных происшествиях в Россиюшке.
Потому что официально у нас такого нет и никогда не было, а если и было, то это срежиссировано извне. Есть определённые силы за рубежом, и вы их знаете.
Ведь издревле известно, что Whatsapp - хороший качественный источник новостей.
Так а в чем смысол травли?
Ладно илитку бы типа Лещенка, куршавельцев и трэвел-блогеров первой волны, которые шифровались от самокарантина.
Ща от перил можно заразиться, сидя неделями дома.
На дегенерата - фельдшера завели какое-нибудь дело? Такому животному (и всем подобным) необходима изоляция от общества. И не "само-", а принудительная и на несколько лет.
Напомнило сюжет короткометражки одной. Когда наши реднеки начнут заболевать