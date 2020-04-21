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Новости
Артём Мазанов
1940

«Аэрофлот» и «Победа» отказались от сотрудничества с Aviasales. Но агрегатор продолжит показывать их билеты Материал редакции

Перевозчики предлагали снизить комиссию за продажу билета, но, по их словам, Aviasales не согласился.

19 комментариев
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Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» с 1 мая прекратят продажу авиабилетов через Aviasales. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

По словам представителя «Аэрофлота», авиакомпании предлагали Aviasales снизить размер комиссии или расторгнуть договор — агрегатор выбрал второй вариант. В «Аэрофлоте» объяснили, что Aviasales получает комиссию за продажу каждого билета. Купить их напрямую на сайте агрегатора нельзя, поэтому авиакомпании считают переходы по ссылке.

В «Аэрофлоте» объяснили что «в условиях существенного внешнего давления реализуют ряд мероприятий, связанных с оптимизацией затрат».

Для продвижения продукта и развития новых каналов продаж «Аэрофлот» планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения.

Юлия Спивакова
пресс-секретарь «Аэрофлота»

В «Победе» рассказали, что авиакомпания «сосредоточена на максимальном сокращении расходов, чтобы предлагать клиентам более выгодные тарифы», так как видит «серьёзное снижение покупательской возможности».

В пресс-службе Aviasales рассказали TJ, что агрегатор продолжит показывать билеты «Аэрофлота» и «Победы». Агрегатор пообещал прислать ответ на запрос.

«Открытые медиа» со ссылкой на источник в Aviasales уточнили, что агрегатор с 1 мая не будет продавать билеты «Аэрофлота» и «Победы» напрямую через свой сайт, но оставит возможность бронировать и выкупать места через другие агентства.

#новости #авиакомпании

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19 комментариев
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Арнольд Герасимович Дыня

5

- Давайте вы будете наши билеты бесплатно рекламировать? Мы посоветуем вас нашим знакомым и коллегам.
- Нет.
- Тогда мы расторгаем договор.

Ответить

Илья Политов

Арнольд
9

Но при этом, вместо уменьшения комиссии, показывают бесплатно

Ответить

Gleb Kornilov

Илья
1

Что-то мне это напоминает 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Gleb
6
Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Илья
0

Но рекомендацию получили 

Ответить

Neketa Fo

Арнольд
1

снизить комиссию, а не бесплатно 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Neketa
0

бля да, это гипербола

Ответить

Neketa Fo

Арнольд
5

хуербола. Торговаться и просить что-то бесплатно это разные вещи. И что вообще плохого в просьбе снизить комиссию?

Вот текст с сайта Авиасейлс: 

За счет наших объёмов нам удается получать максимальную комиссию с агентств и авиакомпаний, в 2-3 раза больше, чем они платят кому либо еще.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Neketa
4

Отьебись, дай мне спокойно хуйню писать 

Ответить

Neketa Fo

Арнольд
1

не думаю что смогу тебе помешать, у тебя это получится при любых обстоятельствах

Ответить

Арнольд

Neketa
0

Вот и бесишься 

Ответить

Neketa Fo

5

Ясен хуй Авиасейлс не хочет снижать комиссию. Весь российский ютуб сам себя не прокормит 

Ответить

Олег Мельник

2

И авиасейлз, и скайсканнер, по моим наблюдениям, никогда не предлагали цены ниже у каких-либо партнеров при покупке билетов российских (именно российских) авиакомпаний. Так что в данном случае насрать. При этом кейсе я пользовался агрегатором исключительно для сравнения цен, а покупал билеты на сайтах авиакомпаний. С европейскими а/к дело часто обстоит иначе.

Ответить

Развитый томагавк_два

1

В пресс-службе Aviasales рассказали TJ, что агрегатор продолжит показывать билеты «Аэрофлота» и «Победы». Компания пообещала прислать ответ на запрос.

Какая компания?

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Андрей Балконский

1

Лучше бы откатались от сотрудничества с «купи билет», эти хуесосы при покупке билета подключают вип аккаунт, за который автоматически снимается с карты 400 рублей каждый квартал, и без подтверждения по телефону.

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Vadim Nemnasev

Андрей
0

они предлагают вип аккаунт для автоматической регистрации. если от нее отказываешься, то випа никакого нет. разве не так?

покупал там 1 раз билет, сейчас пошел смотреть, нигде никакого випа нет

Ответить

Андрей Балконский

Vadim
0

При покупке билета галочка стоит по умолчанию, и никаких расценок об этом рядом нет. Через 3 месяца сняли 400 рублей. Звонил в поддержку и высказывал им, угрожал негативными отзывами на всех сайтах и форумах - им по барабану. Проклял сотрудницу поддержки)) и сказал заблокировать мой аккаунт, чтобы я не мог вообще пользоваться их услугами. По сути занимаются обманом и тянут из людей деньги ни за что. Я просто зашёл купить билет, раз в пол года, и тут умудрились наебать, и сколько ещё таких, как я. На форумах кстати много похожих жалоб.

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Арье Гекюм

0

Победа вообще ублюдская контора. Горячая линия 60р/минута. Прислали сообщение что рейсы отменяются из-за вируса и деньги вернут какими-то неведомыми баллами, ничего так и не вернули. Зашел отзывы почитать, все отзывы почти такие же.

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Илья Политов

–2

продолжают и будут показывать бесплатно, потому что без победы и аэрофлота никто на aviasales заходить не будет

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