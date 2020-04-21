Перевозчики предлагали снизить комиссию за продажу билета, но, по их словам, Aviasales не согласился.

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Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» с 1 мая прекратят продажу авиабилетов через Aviasales. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

По словам представителя «Аэрофлота», авиакомпании предлагали Aviasales снизить размер комиссии или расторгнуть договор — агрегатор выбрал второй вариант. В «Аэрофлоте» объяснили, что Aviasales получает комиссию за продажу каждого билета. Купить их напрямую на сайте агрегатора нельзя, поэтому авиакомпании считают переходы по ссылке.

В «Аэрофлоте» объяснили что «в условиях существенного внешнего давления реализуют ряд мероприятий, связанных с оптимизацией затрат».

Для продвижения продукта и развития новых каналов продаж «Аэрофлот» планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения. Юлия Спивакова пресс-секретарь «Аэрофлота»

В «Победе» рассказали, что авиакомпания «сосредоточена на максимальном сокращении расходов, чтобы предлагать клиентам более выгодные тарифы», так как видит «серьёзное снижение покупательской возможности».

В пресс-службе Aviasales рассказали TJ, что агрегатор продолжит показывать билеты «Аэрофлота» и «Победы». Агрегатор пообещал прислать ответ на запрос.

«Открытые медиа» со ссылкой на источник в Aviasales уточнили, что агрегатор с 1 мая не будет продавать билеты «Аэрофлота» и «Победы» напрямую через свой сайт, но оставит возможность бронировать и выкупать места через другие агентства.